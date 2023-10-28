"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

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حمدي مالك؛ مايكل نايتس - (معهد واشنطن) 2023/10/24لا تشير التسمية التي ظهرت على تطبيق "تلغرام" في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 إلى جماعة واحدة قائمة بحد ذاتها، وإنما هي اسم عام يُستخدَم للدلالة على الوحدة بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والتأكيد على هوياتها الفردية خلال الهجمات التي أثارتها أزمة غزة.* * ** الاسم: "المقاومة الإسلامية في العراق". هو مصطلح شامل يُستخدَم لوصف العمليات التي تنفّذها جميع الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، بما في ذلك الضربات التي نُفذت في سورية خلال النزاع بين إسرائيل و"حماس" في تشرين الأول (أكتوبر) 2023.* نوع الحركة: عمليات عسكرية حركية، وطنية وعابرة للحدود على حد سواء، تستهدف الولايات المتحدة في العراق وسورية، وناجمة عن الدور الأميركي في أزمة غزة.* التاريخ: خلال الصراع الذي نشب بين إسرائيل و"حماس" في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، هاجمت ميليشيات المقاومة العراقية القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسورية. ومنذ 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وحتى تاريخه، تبنت هذه الميليشيات الهجمات التالية باسم "المقاومة الإسلامية في العراق":• 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرتين من دون طيار على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق.• 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرة من دون طيار على "قاعدة حرير الجوية" في كردستان العراق. وقد تبنت جماعة "تشكيل الوارثين" هذا الهجوم في البداية، وبعد ذلك بوقتٍ قصير، أصدرت جماعة "المقاومة الإسلامية" إعلاناً مغايراً، فحُذف إعلان "الوارثين" احتراماً لها. واستُخدِمت في هذه الضربة طائرة من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي".• 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرتين أو ثلاث طائرات من دون طيار على ثكنة "التنف" في سورية.• 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم صاروخي على القاعدة الأميركية في حقل الغاز الطبيعي التابع لشركة "كونوكو" في سورية.• 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: إحباط هجوم صاروخي شُنّ على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق باستخدام صواريخ "غراد" من عيار 122 ملم.• 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرتين من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على "قاعدة حرير الجوية" في كردستان العراق.• 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرتين من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق.• 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم صاروخي على "قاعدة عين الأسد الجوية" في غرب العراق باستخدام صواريخ "غراد" من عيار 122 ملم.• 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرة من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على ثكنة "التنف" في سورية.• 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرة من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" على الركبان بالقرب من ثكنة "التنف" في سورية.• 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2023: هجوم بطائرة من دون طيار من طراز "قاصف-2 كي" في الحسكة السورية.الأهداف:• السماح لمختلف ميليشيات المقاومة العراقية بشن هجمات ضد القوات الأميركية في العراق وسورية تحت مظلة واحدة.• قد ترى الميليشيات أن عدم تحديد الجماعات المسؤولة عن مهاجمة القواعد الأميركية قد يعود بالفائدة عليها.• ربما يكون استخدام تسمية عامة من دون شعار هو الامتداد الأقصى لـ"استراتيجية الواجهة" التي اتبعتها إيران ووكلاؤها منذ العام 2019 لتجنب المساءلة عن الهجمات على الأميركيين.• إظهار الوحدة الكامنة وراء الهجمات المنفَّذة ضد المصالح الأميركية خلال الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس"، لا سيما "تلبية النداء" كقوة واحدة. ويشير ذلك بشدة إلى أن "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي الإيراني" يجمع بين وكلائه المتعددين في "المقاومة" العراقية، الذين يميلون في الأحوال العادية إلى الجدل حول القيادة المحلية.تسلسل القيادة:• تشير الأدلة المتوافرة إلى أن "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي الإيراني" يؤدي دوراً في تنسيق "المقاومة الإسلامية في العراق". وتحرص الجماعات المسلحة العراقية بشدة على حماية هوياتها الفردية والفضل الذي يعود إليها في الهجمات (المباشرة أو عبر جماعات واجهة مرتبطة بها)، وبذلك يشير استعدادها لإخفاء هذه الهويات وحتى التراجع عن تبني هجوم منفَّذ على مستوى جماعة فردية إلى سلطة عليا تتولى تنسيقها. وبالإضافة إلى ذلك، تشير التسمية المشتركة مع جماعة "تشكيل الوارثين" في الهجوم الذي شُنَّ في 17 تشرين الأول (أكتوبر) على "قاعدة حرير الجوية" إلى وجود صلة مباشرة بجماعةٍ يديرها بشكلٍ مباشرٍ "فيلق القدس" التابع "للحرس الثوري الإسلامي الإيراني" وتتمتع بعلاقات وثيقة مع "حركة حزب الله النجباء".• "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية".علاقات التبعية:• في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تم إنشاء مجموعة على تطبيق "تلغرام" تُدعى "الإعلام الحربي" لنشر البيانات والادعاءات حول تبنّي مسؤولية الهجمات التي تصدرها الميليشيات العراقية المختلفة، باسم "المقاومة الإسلامية".العناصر التابعة:• من الواضح أن جماعة "تشكيل الوارثين" تعمل لصالح "المقاومة الإسلامية في العراق" وباسمها. وقد أشار إعلانها الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول (أكتوبر) إلى "تشكيل الوارثين، غرفة عمليات إسناد طوفان الأقصى".• "المقاومة الإسلامية في العراق" هي تسمية شاملة تتطابق مع التسمية التي استخدمتها سابقاً جميع الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران لوصف نفسها، وذلك عبر وضعها غالباً قبل أسماء جماعاتها المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تُصدِر بعض الجماعات الرئيسية مثل "كتائب حزب الله" إعلانات منفصلة أو متنافسة لتَبَنّي الهجمات المنفَّذة في مناطق عملياتها المعتادة (مثل "قاعدة الأسد"). ولذلك، من المحتمل جداً أن تعتبر جماعات مثل "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب سيد الشهداء"، نفسها جزءاً من عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق".*د. حمدي مالك: زميل مشارك في "معهد واشنطن" ومتخصص في الميليشيات الشيعية. وهو المؤسس المشارك لمنصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد في اللعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل "الحشد الشعبي" في العراق". ويتكلم العربية والفارسية.*مايكل نايتس: زميل في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.