الهجمات في البحر الأحمر تبرز المأزق الأميركي

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سايمون هندرسون – (ماسينجر) 2023/12/4الهجمات التي يشنها الحوثيون من إيران على السفن في البحر الأحمر تبرز المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة.* * *مَن كان ليتصور أن تكون "القيادة المركزية الأميركية" مستخدماً دؤوبا لـمنصة "إكس"، "تويتر" سابقاً؟ ومَن كان ليتصور أن تقدم الحكومة الأميركية الكثير من التفاصيل المفيدة في تغريداتها؟ لكنّ ذلك كان ما حصل في الثالث من كانون الأول (ديسمبر). فبعد عدة ساعات من التقارير المبهمة التي جعلت الناس يتساءلون: "ما الذي يحدث فعلاً في البحر الأحمر؟" قدمت "القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط" (CENTCOM) شرحاً مفصلاً لما يحدث.واستُهلّت التغريدة بالآتي: "وقعت اليوم أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية مختلفة كانت تُبحر في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وهذه السفن الثلاث مرتبطة بـ14 دولة مختلفة". (لم يتم ذكر حقيقة أن مالك السفينة ربما يكون مختلفاً عن جنسية مَن استأجرها، ومَن قام بالتأمين عليها، ومِن أين تذهب الشحنة، ومِن أين يأتي الطاقم). وقد استجابت المدمّرة "يو إس إس كارني" من فئة "آرلي بيرك" لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها السفن وقدمت لها العَوْن".مَن يقرأ هذه التغريدة يتصور أن أحدهم هتف: "استعدو للعمل"! لأن التغريدة تروي أيضاً كيف رصدت المدمرة "كارني" هجوماً صاروخياً مضاداً للسفن شُنّ من منطقة الحوثيين في اليمن واستهدف السفينة التجارية "يونيتي إكسبلورر، وطال محيطها". وبعد أقل من ثلاث ساعات، أسقطت المدمرة "كارني" طائرة من دون طيار أُطلقت باتجاهها من اليمن، وبعد 35 دقيقة أخرى أبلغت سفينة "يونيتي إكسبلورر" عن قصفها بصاروخ. وفي إطار مساندة السفينة التجارية، أسقطت "كارني" طائرة من دون طيار أخرى.لم تمضِ ثلاث ساعات على هذا الهجوم حتى أصيبت سفينة تجارية أخرى -تحمل إسم "رقم 9" - بصاروخ، وبعد مرور ساعة، أرسلت السفينة "صوفي 2" نداء استغاثة بعد إصابتها. وفي معرض التعامل مع كل هذا، أسقطت مدمرة "كارني" طائرة أخرى من دون طيار أيضًا.وجاء كل ذلك في أعقاب هجوم شُنّ في المنطقة نفسها الشهر الماضي، عندما تم الاستيلاء على سفينة بعد أن هبطت مروحية يمنية على متنها وخرج منها جنود مسلحون. وتم في الواقع إيقاف الهجوم على سفينة أخرى عندما احتمى الطاقم في غرفة آمنة، وأُلقي القبض على المهاجمين الذين يُفترض أنهم قراصنة صوماليون.لكنّ كل ذلك هو مجرد تفاصيل (وتسلية أيضاً). فالتفسير البسيط للأحداث هو أن نظام الحوثيين في اليمن يهاجم السفن التي ترتبط بشكل ما بالإسرائيليين -حتى لو كانت مُلكيتها الإسرائيلية جزئية- احتجاجاً على العمليات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة في محاولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وأصبح من الصعب أكثر فأكثر عدم استنتاج أن التي تتحكم في أعمال الحوثيين -و"حزب الله" في لبنان والهجمات على القوات الأميركية في سورية والعراق أيضاً- هي إيران.بصرف النظر عن الضغط الذي تمارسه أعمال الحوثيين على إسرائيل، فإنها تشكل تحدياً مباشراً للولايات المتحدة. والحوثيون هم مجموعة عرقية تعيش في شمال اليمن، وهم من أتباع أحد المذاهب الشيعية، ووصلوا إلى السلطة بسبب الانقسامات في الحكومات السابقة في العاصمة صنعاء. وهم لا يسيطرون على البلاد بأكملها ولكنهم أسياد المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان. وقد فشلت الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لهزيمتهم، مما أدى إلى إحراج هاتين الدولتين الأكثر ثراءً وجيوشهما المجهزة تجهيزاً جيداً. وتساعد واشنطن مؤخرًا في التوسط في اتفاق سلام، لكنه يصطدم بالتفاصيل، ويعقّد الحوثيون الأمور إما بتشجيع من إيران أو من دون تشجيع منها.وبالنسبة لواشنطن، تُعتبر هذه المهمة مثيرة للغضب. فقد تمكنت مجموعة من رجال القبائل المسلحين بالبنادق، والمزودين ببعض الصواريخ التي قدمتها إيران، من التغلب على قوة الجيش الأميركي وتعريض طريق عبور بحري رئيسي للخطر. ويقع باب المندب مباشرة إلى الجهة الجنوبية من عرض البحر الذي وقعت فيه الهجمات الأخيرة. وهو الممر الذي يبلغ عرضه 29 كيلومتراً بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا وتمر عبره الكثير من سفن الشحن الدولية، من بينها تلك التي تنقل كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي. وبذلك، تبين أن القوة العسكرية الأميركية أضعف مما يعتقده دافعو الضرائب -خاصة بعد أن تم نشر ما لا يقل عن مجموعتين من حاملات الطائرات الضاربة في المنطقة، إحداها في شرق البحر الأبيض المتوسط والأخرى في الخليج العربي.ومن التطورات الدبلوماسية المثيرة للاهتمام أن واشنطن لا تقدم الدعم الكامل لاستراتيجية إسرائيل الحالية بسبب القلق بشأن التكاليف الإنسانية الناجمة عن تجدد القتال بعد انهيار وقف إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة. ويؤدي توقع إسرائيل أن الأمر سيستغرق أشهراً لهزيمة "حماس" إلى ارتعاد أوصال المسؤولين الأميركيين. وفي هذا الإطار، قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، خلال كلمتها التي ألقتها في "مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للمناخ" الذي انعقد في دبي، أنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين. ومن المحتمل أن يؤدي أي إجراء أميركي كبير ضد الحوثيين إلى انهيار عملية السلام في اليمن التي تحاول واشنطن تيسيرها.لعلّ توقيت الجولة التالية من أعمال العنف في منطقة باب المندب مرهون ببساطة بطهران، وما إذا كانت ستدفع الحوثيين إلى القيام بالمزيد من الاستفزازات، وهو ما يبدو أكثر احتمالاً في الوقت الحالي من قيام الولايات المتحدة باتخاذ إجراء حاسم.*سايمون هندرسون: زميل بيكر في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" ومدير برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة في المعهد، ومتخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج العربي/ الفارسي.