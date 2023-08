‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏نيفي غوردون – (كاونتربنش) 18/8/2023في ‏عرض متوهج لملفها الشخصي،‏ وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا عالمة فيزياء الجسيمات الإسرائيلية الدكتورة شيكما بريسلر بأنها "وجه الاحتجاجات الإسرائيلية".‏‏وليس هناك وصف يمكن أن يكون أكثر ملاءمة. منذ ما يقرب من 30 أسبوعًا، تقود بريسلر -إلى جانب بعض الأشخاص الآخرين- مئات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين في محاولة لوقف الإصلاح القضائي الذي خططت له الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.‏لا شك في أن مستوى واتساع التعبئة في هذه الاحتجاجات غير مسبوقين. وكما أوضحت بريسلر لمراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هذا الجهد مدفوع بقلق عميق على مستقبل إسرائيل. وقالت: "يمكننا إما أن نقع في مكان مظلم للغاية، متطرف وعنصري، حيث سيتم تدمير إسرائيل التي نعرفها بجميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية، أو يمكننا بناء ديمقراطية جديدة أقوى وأفضل لصالح جميع الناس".‏‏‏مثل معظم وسائل الإعلام السائدة، تقدم "النيويورك تايمز" في المقال المذكور بريسلر والحركة التي تقودها على أنها قمة القيم الليبرالية. ولكن لسوء الحظ، وكما هو واقع الحال في كثير من الأحيان في التغطية الإعلامية للتطورات في إسرائيل، ثمة في هذه القصة ما هو أكثر مما تراه العين.‏‏على سبيل المثال، في 3 تموز (يوليو)، بعد ساعات قليلة من مداهمة الجنود الإسرائيليين مخيم جنين للاجئين، التي أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين، نشرت بريسلر ‏‏تغريدة‏‏ تربط فيها بين التوغل العسكري والاحتجاجات في تل أبيب. وكتبت فيها:‏"من أجل الاستمرار في الوقوف ورؤوسنا مرفوعة وبكل قلوبنا ضد التهديدات التي تلوح في الأفق من الخارج؛ وحتى لا يتعرض أولادنا الأبطال، وإخواننا وشركاؤنا الذين يقاتلون الآن في جنين للمحاكمة في لاهاي، يجب أن نضمن أن تظل إسرائيل دي– مق– را- طية. إن رفاهية جنودنا، وكذلك مستقبلهم ومستقبل بلدنا هي الآن (أيضًا) في أيدي هذا النضال".‏من نواح كثيرة، كانت بريسلر دقيقة في هذه النقطة: لطالما كانت المحكمة العليا الإسرائيلية بمثابة درع يحمي الجنود الذين يغزون المدن الفلسطينية من جنين في الشمال إلى رفح في الجنوب، ويمكن أن يجعل هجوم الحكومة على المحكمة الإسرائيلية الجنود عرضة للمحاكمة الدولية في المستقبل. لكن هذه الكلمات تبطل بطبيعة الحال ادعاء بريسلر بأنها تناضل من أجل "الديمقراطية لصالح جميع الناس". حسنًا، على الأقل في نظر أولئك الذين يعتبرون الفلسطينيين بشرًا ومن الناس أيضًا.‏الحماية من الاتهام بجرائم الحرب‏‏أصبحت الحماية من لوائح الاتهام بجرائم الحرب موضوعًا رئيسيًا في الأسابيع التي سبقت التصويت في 24 تموز (يوليو) على ‏‏مشروع قانون "المعيار المعقول"‏‏ المثير للجدل –وهو تشريع مركزي يهدف إلى إضعاف القضاء الإسرائيلي. وفي مرحلة ما، هدد 1.142 من جنود الاحتياط في سلاح الجو، بمن فيهم 235 طيارًا مقاتلاً و173 من مشغلي الطائرات من دون طيار و85 جنديًا من القوات الخاصة، بوقف خدمتهم العسكرية التطوعية في حالة تمرير مشروع القانون.‏لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسة احتجت بشدة، وصرفت وقتًا طويلاً على تحليل التأثير المحتمل للرفض واسع النطاق للخدمة على الجاهزية العسكرية الإسرائيلية، وعرضت آراء طابور طويل من الجنرالات للتأكيد على المخاطر الكبيرة للعصيان واسع النطاق. كما قامت بمقابلة عدد من الرافضين على شاشة التلفاز، ليوضحوا أنهم فخورون بخدمتهم العسكرية، إلا أنهم غير مستعدين لحماية نظام غير ديمقراطي.‏وكان النص الفرعي واضحًا؛ الطيارون الإسرائيليون مستعدون لمواصلة إلقاء القنابل القاتلة على مدن غزة ومخيمات اللاجئين المكتظة بساكنيها، لكنهم، كما تقول بريسلر، يجدون صعوبة في الوثوق بالحكومة، ويخشون أن ينتهي المطاف مع الإصلاح القضائي إلى مواجهتهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب في لاهاي. وبعبارة أخرى، يعتقد هؤلاء بأن الحكومة تتخلى مع هذا الإصلاح القضائي عن مسؤوليتها عن حماية المواطنين اليهود والامتيازات الممنوحة لهم.‏تعميق الفصل العنصري‏‏لم تنجح تهديدات الرافضين في وقف التشريع على الفور. وفي 25 تموز (يوليو)، أقرت الحكومة مشروع قانون "المعيار المعقول". وفي اليوم التالي مباشرة، أقر الكنيست تمديدًا لـ"قانون ‏‏لجان القبول"‏‏، ولكن بما أن مشروع هذا القانون كان أقل إثارة للجدل، فإنه لم يحظ بأي اهتمام إعلامي تقريبًا في الغرب.‏‏تم سن "قانون لجان القبول" الأصلي في العام 2010 للتحايل على قرار محكمة العدل العليا الذي يحظر على المجتمعات التعاونية اليهودية تأجير وبيع الأراضي لليهود حصرًا. وبينما سمح قانون العام 2010 للتجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 400 عائلة مقيمة في النقب أو الجليل فقط برفض قبول المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في مستوطناتها، فإن مشروع القانون الجديد يرفع المستوى بحيث يمكن للمجتمعات التي تصل إلى 700 عائلة في أي جزء من إسرائيل منع المواطنين الفلسطينيين من شراء قطعة أرض في مناطقها.‏وهنا يكمن جوهر القضية: حظي هذا القانون بدعم البرلمانيين من كلا جانبي القسمة، أي أولئك الذين يهاجمون الديمقراطية الإسرائيلية في نظر بريسلر، والطيارين الإسرائيليين وأولئك الذين يدافعون عنها. وفي الواقع، من بين ‏‏110 أعضاء يهود في الكنيست‏‏ (العشرة الباقون فلسطينيون)، صوت اثنان فقط ضد هذا القانون.‏‏مباشرة بعد تمرير مشروع القانون، نشر 20 قائدًا محليًا من مختلف الأطياف السياسية –بدءًا من مديري حركتي "الكيبوتزيم" و"الموشافيم" وانتهاءً برؤساء المجالس الإقليمية والمحلية– بيانًا يشكرون فيه أوريت ستروك، وهي من بين قادة الاستيطان اليهودي في الخليل ووزيرة المستوطنات والمهمات الوطنية الحالية، على تمرير القانون. وتوجه المديرون إلى ستروك وعدد من أعضاء الكنيست الآخرين بالرسالة التالية:‏‏"خلال فترة من الانقسام والنزاعات، شهدنا لحظة نادرة من الوحدة حول واحدة من القيم الأساسية للصهيونية: الاستيطان. لقد اجتمع وزراء وأعضاء الكنيست من اليمين واليسار على تمرير تعديل ’قانون لجان القبول‘، الذي سيسمح بتوسيع المستوطنات في الأطراف، واستيعاب الشباب وتعزيز المجتمعات".‏بعبارة أخرى، ثمة إجماع واسع بين كل من المؤيدين وأولئك الذين يعارضون الإصلاح القضائي على أهمية تعميق الفصل العنصري. هذا هو ما يوحد اليهود الإسرائيليين على الرغم من المأزق السياسي الحالي.‏‏كسر الإجماع‏‏حتى في حين يعتقد المحتجون بأن "وطنهم" يتم تدميره، فإن عنصرية الصهيونية الليبرالية عميقة لدرجة أن بريسلر يمكن أن تتحدث عن رغبتها في "ديمقراطية لصالح جميع الناس"، ومع ذلك تستبعد الفلسطينيين تمامًا من هذه الرؤية. إنها هذه العنصرية هي التي تدمر إمكانية ظهور أي كيان ديمقراطي حقيقي في إسرائيل.‏‏حاليًا، يؤيد نحو نصف المواطنين اليهود في إسرائيل الإصلاح القضائي والنصف الآخر يعارضونه، مما يشير إلى أن الطريقة الوحيدة التي ستتيح لأولئك الذين يقاومون الحكومة الحالية فرصة للفوز ستكون من خلال إقامة تحالف مع الفلسطينيين الذين يشكلون، بعد كل شيء، 20 في المائة من مواطني البلاد. ولكن، بما أن مثل هذا التحالف سينطوي على التخلي عن النظرة الصهيونية إلى العالم والامتيازات التي تأتي معها، فإن غالبية المتظاهرين، بمن فيهم شيكما بريسلر، غير راغبين حتى بمجرد التفكير في هذا الاحتمال. وهكذا، في حين أن هناك نظريًا طريقًا يؤدي إلى إقامة نظام حكم ديمقراطي في إسرائيل/ فلسطين، فإن حركة الاحتجاج الحالية بعيدة كل البعد عن جعل هذا التصور حقيقة واقعة.‏‏*نيف غوردون‏‏ Neve Gordon: أستاذة زائرة في قسم السياسة والدراسات الدولية، ومؤلفة مشاركة ‏‏لكتاب "الحق الإنساني في الهيمنة‏‏" The Human Right to Dominate.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: The True Face of Israel’s Protest Movement