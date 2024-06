‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

رالف نادر*‏ - (كومون دريمز) 2024/2/17



‏عندما يتعلق الأمر بـ"الإرهاب" -الذي يعرَّف بأنه ممارسة العنف ضد المدنيين لأغراض سياسية- فإن الفلسطينيين فقدوا أرواحًا بريئة تزيد على 400 ضعف مما فُقد من المدنيين الإسرائيليين على مر العقود.‏

* * *

لم يبدأ "حل" الحكومة الإسرائيلية للمشكلة الفلسطينية -إخلاء أو تدمير واستعمار ما تبقى من الأرض الفلسطينية- بعد غارة حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏‏ كان مما ورد في مقال نشر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 ما يلي:‏

"بدلاً من التعامل مع التحذيرات الواضحة التي قُدمت له، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي على سحق الديمقراطية، وترسيخ مكانته كحاكم أعلى، وتحويل الموارد إلى اليهود الأرثوذكس المتطرفين والمستوطنات".‏

‏ويشير المقال إلى أنه "لا يوجد دليل أفضل على مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الكارثة التي عانت منها ‏‏إسرائيل‏‏ في 7 تشرين الأول (أكتوبر) من رسائل التحذير التي أرسلها إليه رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية، العميد عاميت ساعر، في آذار (مارس) وتموز (يوليو)".‏

لعقود طويلة، كان السياسيون الإسرائيليون يعملون من أجل تحقيق هدف إنشاء ما يسمونه "أرض إسرائيل" أو "أرض إسرائيل الكبرى" -وتشمل إسرائيل الكبرى هذه كل أراضي فلسطين الانتداب البريطاني "من البحر إلى نهر الأردن" (بكلماتهم هم). وبعد تقسيم فلسطين تحت رعاية الأمم المتحدة في العام 1948، وسَّعت إسرائيل أراضيها، بالوسائل العسكرية وغير العسكرية، وأصبحت تضم الآن 78 في المائة مما كان يعرف بفلسطين ذات يوم، بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية المحتلة.‏



ثمة سجل تاريخي واضح للتهجير المتعمد للفلسطينيين، وثَّقه العديد من الباحثين، بما في ذلك في كتاب "‏‏من محاريث إلى سيوف: من الصهيونية إلى إسرائيل‏‏" Plowshares into Swords: From Zionism to Israel (مطبعة فيرسو، 2008)، للبروفيسور أرنو ماير Arno Mayer من جامعة برينستون. لم يكن المؤسسون الأوائل للدولة الإسرائيلية، الخارجون توّاً من فظائع المذابح الروسية والإبادة الجماعية النازية، في حالة مزاجية لاحترام حقوق الفلسطينيين الأصليين.‏



‏دفع ذلك رئيسة وزراء إسرائيلية أميركية المولد، غولدا مائير (1969-1974)، إلى التحدث بمنتهى معاداة السامية المطلق ضد عرب فلسطين، معلنة أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني... ليس الأمر كما لو أننا جئنا وطردناهم وأخذنا بلدهم. إنهم لم يكونوا موجودين".‏



وكان قادة إسرائيليون آخرون، قبل وبعد غولدا مائير، صريحين بشكل وحشي في الحديث عما كانوا يصنعونه على الأرض. وكتب "المؤسس" الرئيسي لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، في العام 1937 في رسالة إلى ابنه: "يجب أن نطرد العرب ونأخذ أماكنهم...". وبعد عام قال في خطاب: "دعونا لا نتجاهل الحقيقة فيما بيننا... البلد لهم، لأنهم يسكنونه، في حين أننا نريد أن نأتي إلى هنا ونستقر، ومن وجهة نظرهم يرون أننا نريد أن نأخذ منهم بلدهم…". وبعد سنوات عديدة لاحقًا، جدَّد بن غوريون إعلاناته الصريحة: "كانت هناك معاداة للسامية، النازيون، هتلر، أوشفيتز، ولكن، هل كان ذلك خطؤهم (الفلسطينيون)؟ إنهم لا يرون سوى شيء واحد: لقد جئنا وسرقنا بلدهم. لماذا قد يقبلون بذلك؟‏".



‏في العام 1979، اعترف بطل الحرب الإسرائيلي، الجنرال موشيه دايان، بأن "قرى يهودية بنيت في مكان القرى العربية". وبعد تسمية عدد منها، أضاف "لا يوجد مكان واحد بني في هذا البلد لم يكن فيه سكان عرب سابقون". وفي حديثه إلى المستوطنين اليهود، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحاق شامير في العام 1988 من أن المقاومين، يعني الفلسطينيين، سيُسحقون "مثل الجنادب" و"ستُحطَّم رؤوسهم على الصخور والجدران".‏



كما أعرب رؤساء وزراء إسرائيليون آخرون -مناحيم بيغن (1977-1983) وأرييل شارون (2001-2006) ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو عن تأكيدات مماثلة على الحاجة إلى طرد الفلسطينيين، بينما قاموا جميعًا بقمعهم وإفقارهم في "الأراضي المحتلة". والآن، يريد نتنياهو طرد الفلسطينيين من غزة بالكامل، إذا استطاع، إلى مصر والأردن.‏



‏في رده على كاتب عمود (جدعون ليفي) سأله عما كان ليفعل لو أنه ولد فلسطينياً، أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك (1999-2001)، بصراحة: "كنت سأنضم إلى منظمة إرهابية".‏



عندما يتعلق الأمر بـ"الإرهاب" -الذي يُعرَّف بأنه العنف ضد المدنيين لتحقيق أغراض سياسية- فقد الفلسطينيون أرواحًا بريئة تزيد 400 مرة على عدد الإسرائيليين الأبرياء الذين فُقدوا على مر العقود. ويتجلى إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة (الذين يتضورون جوعًا والمرضى والمحتضرين)، ومعظمهم من الأطفال والنساء، على أساس يومي بدعم من إمدادات هائلة من الأسلحة الأميركية والغطاء الدبلوماسي الأميركي.‏



‏بالنسبة للمتشددين الإسرائيليين، الذين تحاول أن تقف في وجههم العديد من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية الشجاعة، يتم تقييم حياة الفلسطينيين بأنها أدنى من "الصراصير" و"الثعابين"، ويتدفق الصخب المعادي للسامية ضد العرب عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقد أعلن أحد الحاخامات بينما يثني على المذبحة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين المولود في الولايات المتحدة، في 1994 وراح ضحيتها 29 فلسطينياً قتلوا وأصيب 150 آخرون كانوا يصلّون في الحرم الإبراهيمي في الخليل، أن "مليون عربي لا يستحقون ظفراً يهودياً".‏



لدى السياسيين الإسرائيليين سبب يشتركون فيه جميعًا يجعلهم يعتقدون أن بإمكانهم الإفلات من العقاب على جميع أنواع انتهاكات القانون الدولي في قمعهم للفلسطينيين -وفي السنوات الأخيرة، حملات القصف الروتينية والتوغلات في البلدان المجاورة الأضعف من أن ترد.

هذا السبب هو حكومة الولايات المتحدة. إن الولايات المتحدة هي إمبراطورية خارجة عن القانون تقصف وتغزو حيث تريد، من دون إعلانات حرب من الكونغرس وفي انتهاك للقوانين الفيدرالية والدولية على حد سواء.‏



‏في العام 2001، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرييل شارون، قال: "قد يكون لإسرائيل الحق في محاكمة الآخرين، ولكن بالتأكيد لا أحد له الحق في محاكمة الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".‏



وفي ذلك العام نفسه، أعلن شارون ما سعى إليه رؤساء وزراء إسرائيل، قبل ذلك وبعده وحتى اليوم، عندما يتعلق الأمر بالكونغرس والبيت الأبيض عندما قال لرئيس الوزراء الأسبق شمعون بيريز (1984-1986)، كما ورد في إذاعة "كول يسرائيل": "كل مرة نفعل فيها شيئًا تقول لي إن الأميركيين سيفعلون هذا ويفعلون ذاك. أريد أن أقول لك شيئًا واضحًا جدًا، لا تقلق بشأن الضغط الأميركي على إسرائيل. نحن، الشعب اليهودي، نسيطر على أميركا، والأميركيون يعرفون ذلك".‏



‏تنعكس مثل هذه التصريحات العنصرية الاستبدادية والعنيفة ضد الفلسطينيين في تصريحات القادة الإسرائيليين وكتابات صانعي الرأي الذين يصفون الفلسطينيين بـ"الوحوش" و"الحيوانات" و"دون البشر" و"التماسيح" و"الحشرات" وما هو أسوأ. ومع مثل هذه الازدراء الخسيس، كان من السهل على إيلي يشاي، وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك، أن يقول في العام 2012: "الهدف من العملية (عملية عمود السحاب) هو إعادة غزة إلى العصور الوسطى..."‏.



في الواقع، لدى الفلسطينيين واحد من أعلى معدلات معرفة القراءة والكتابة في العالم -97 في المائة. وفي ظل ظروف قاسية، خرَّجوا مزارعين، وأطباء، وعلماء، ومهندسين، وشعراء، وموسيقيين وروائيين وفنانين، وتقاليد ريادية عميقة يحملها الشتات الفلسطيني معه في كل أرجاء العالم.‏



‏وليس من قبيل المصادفة أن تستهدف القاذفات الإسرائيلية مباشرة المؤسسات الثقافية والتعليمية الفلسطينية في هجماتها المتكررة على غزة.‏



يتعين على العسكريين الإسرائيليين، كما يرى قادة إسرائيل، إذلال وإفقار جميع الفلسطينيين (3.2 مليون في الضفة الغربية و2.3 مليون في قطاع غزة) حتى طردهم من أراضي أجدادهم. وبفعلهم ذلك، يكشف هؤلاء بعنف شديد عن "معاداة أعلى للسامية"، تجاهلتها معظم وسائل الإعلام. (انظر خطاب "‏‏معاداة السامية ضد العرب واليهود الأميركيين‏‏" لجيم زغبي و‏‏DebatingTaboos.org‏‏).‏



‏إن هذا الخطاب المهين والمزدري للفلسطينيين يجعل من السهل على إسرائيل أن ترفض رفضًا قاطعاً اقتراح السلام للعام 2002 القائم على مبدأ حل الدولتين الذي قدمته 22 دولة في جامعة الدول العربية، والذي ما يزال مطروحًا على الطاولة حتى الآن.‏



‏*رالف نادر Ralph Nader: مدافع عن المستهلك ومؤلف كتاب "الحلول السبعة عشر: أفكار جريئة لمستقبلنا الأميركي" The Seventeen Solutions: Bold Ideas for Our American Future (2012). كتابه الجديد هو "تدمير أميركا: كيف تخون أكاذيب ترامب وخرق القانون الجميع" Wrecking America: How Trump's Lies and Lawbreaking Betray All (2020، شارك في تأليفه مع مارك غرين).‏



*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel's Right-Wing Wants All the Palestinian Land—and This Explains Its State Terrorism"كنت سأنضم إلى منظمة إرهابية".‏







