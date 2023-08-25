انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

اضافة اعلان

بين فيشمان؛ آنا بورشفسكايا؛ وهارون ي. زيلين* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 16 آب (أغسطس) 2023قد يعرّض تمكين المجلس العسكري الجديد في نيجيريا الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا للخطر، ويخلق آثاراً مضاعفة على الأمن خارج منطقة الساحل، ويتيح لـ "مجموعة فاغنر" الروسية فرصة جديدة في القارة الأفريقية.* * *في 26 تموز (يوليو)، اعتُقل رئيس النيجر، محمد بازوم، على يد أفراد من حرسه الخاص ووُضع قيد الإقامة الجبرية، حيث ما يزال يواجه ظروفًا قاسية حتى كتابة هذه السطور. ومنذ ذلك الحين، أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه رئيساً لما يسمى "المجلس الوطني لحماية الوطن"، وعين حكومة مؤلفة من 21 شخصاً في 8 آب (أغسطس). وجاء الانقلاب في أعقاب موجة من عمليات الاستيلاء العسكرية على السلطة التي اجتاحت كلاً من غينيا، وبوركينا فاسو، ومالي، وتشاد والسودان خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤشر على اتجاهات إقليمية مناهضة للديمقراطية في ظل عدم الاستقرار العابر للإقليم.حتى الآن، باءت الجهود الدبلوماسية المبذولة لتهدئة الأزمة في النيجر بالفشل. وقد وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نداءات متكررة إلى بازوم، الأمر الذي يعكس التزامه بتأمين إطلاق سراح الرئيس السابق والعودة إلى "النظام الدستوري". وكان بازوم شريكاً أمنياً مقرباً من الولايات المتحدة قبل اعتقاله، ومُنح دوراً بارزاً خلال قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي عُقدت في واشنطن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. كما تَواصَل بلينكن مع الرئيس السابق محمدو يوسفو، الذي يتمتع بعلاقات شخصية أفضل مع المجلس العسكري، حيث كان في فترة معينة حليفاً لبازوم، لكنه لم يتبنَ مؤخراً مبادرات خليفته لمكافحة الفساد. وجاءت هذه المكالمة في أعقاب الزيارة الفاشلة التي قامت بها نائبة وزير الخارجية الأميركي بالوكالة، فيكتوريا نولاند، في 8 آب (أغسطس) إلى نيامي، حيث مُنعت من لقاء بازوم أو تشياني. وبدلاً من ذلك، تحدثت مع الجنرال موسى سالو بارمو، الشريك الأمني للولايات المتحدة منذ فترة طويلة والذي يشغل منصب الرئيس الجديد لأركان الجيش. لكنه لم يُقدم أي معلومات مطمئنة عن سلامة بازوم، ناهيك عن إطلاق سراحه أو إعادته إلى منصبه.في ظل رفض المجلس العسكري في النيجر جميع المبادرات الدبلوماسية الأميركية والإقليمية، هددت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس) بالتدخل العسكري. وفي 10 آب (أغسطس)، التقى قادة التحالف واتفقوا على نشر قوة احتياطية، على الرغم من أن سرعة تجميعها ما تزال غير واضحة.وفي الجزائر المجاورة، ندد الرئيس عبد المجيد تبون بشدة بالمجلس العسكري، لكنه قال إن أي تدخل عسكري في النيجر سيمثل "تهديداً مباشراً" لبلاده. وقال: "لن يكون هناك حل من دوننا. فنحن أول المتضررين". وفي ليبيا- وهي جارة أخرى تتمسك بشدة باستقرار النيجر نظراً لعمليات التهريب المستمرة- أدانت "حكومة الوحدة الوطنية" المجلس العسكري، بينما أدان خليفة حفتر، أمير الحرب الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له، تهديدات "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا". أما بالنسبة إلى البلدان الأخرى، فقد التزمت مصر الصمت إلى حد كبير بشأن الأزمة، في حين شجبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسرعة الانقلاب ودعتا إلى إعادة بازوم إلى منصبه (يعود ذلك جزئياً لأنه أول رئيس عربي للنيجر). كما أرسلت الإمارات بعض المركبات العسكرية إلى تشاد المجاورة، الأمر الذي يوفر المزيد من الأمن على الحدود ويشير إلى علاقتهما الثنائية المتنامية.شريك مختارفي مكافحة الإرهابيتمثل أحد الجوانب الأساسية الأخرى للانقلاب في تأثيره المحتمل على النشاط الجهادي في النيجر، والذي كان في الغالب عرضاً جانبياً لحركات التمرد الرئيسة المجاورة في مالي ونيجيريا وبوركينا فاسو. وكانت أولى علامات الامتداد الجهادي في النيجر قد ظهرت عندما اختطف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" دبلوماسيَين كنديَين في كانون الأول (ديسمبر) 2008. وواصل التنظيم هذا التكتيك في السنوات اللاحقة، بما في ذلك محاولة خطف فاشلة لأفراد من السفارة الأميركية في تشرين الأول (نوفمبر) 2009.وقام التنظيم، الذي أعيدت تسميته بـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في العام 2017، بشن هجمات متفرقة منذ ذلك الحين ضد جيش النيجر، حيث شهد هذا العام ثلاثة حوادث من هذا القبيل. ومع أن أعضاءه استخدموا النيجر أساساً كمركز للوجيستيات والتيسير، تحول البلد نوعاً ما إلى منطقة هجوم منذ العام 2015، عندما بدأ تنظيم "داعش" بالقيام بعمليات عسكرية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل. والأهم من ذلك أنه في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، نصبت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" كميناً أسفر عن مقتل أربعة جنود من "القوات الخاصة الأميركية" وأربعة عناصر من جيش النيجر بالقرب من الحدود مع مالي، مما دفع الولايات المتحدة إلى إجراء مراجعة شاملة لإجراءاتها وعمليات انتشارها، بالإضافة إلى تقديم تمويل إضافي بمئات ملايين الدولارات لجيش النيجر.وفي الجزء الجنوبي الشرقي من النيجر، شن جهاديون يمثلون ما يسمى بـ"ولاية غرب أفريقيا" التابعة لتنظيم "داعش" ما لا يقل عن خمسين هجوماً عبر الحدود انطلاقاً من نيجيريا. وفي الجنوب الغربي من البلاد، نشأت الهجمات الجهادية بشكل أساسي من حركات التمرد في مالي وبوركينا فاسو بقيادة "ولاية الساحل" التابعة للتنظيم، والتي تبنت ما يصل إلى عشر هجمات في النيجر هذا العام -أكثر من تلك التي تبنتها في العام 2022 (أحد عشر هجوماً)، لكنها أقل بكثير مما تبنته في العام 2021 (ثلاثة وأربعون هجوماً أسفرت عن مقتل 225 شخصاً).ومع ذلك، فإن الوضع الجديد في النيجر يمكن أن يحوّلها من مسرح جهادي محدود إلى ما يشبه حركات التمرد الثلاث في الدول المجاورة. على سبيل المثال، وقع أحدث هجوم شنته "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في تلك البلاد في 9 آب (أغسطس). وقد يتفاقم هذا الخطر إذا غادرت القوات الأميركية الساحة وحلت محلها وحدات من "مجموعة فاغنر" الروسية (انظر أدناه)، لا سيما بالنظر إلى ميل المجموعة إلى تأجيج حركات التمرد وارتكاب المجازر بحق المدنيين. ويمكن أن تصبح النيجر أيضاً ساحة أخرى للتنافس العنيف بين تنظيم "داعش" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، مما يتسبب بالمزيد من المعاناة والإصابات في صفوف المدنيين.لوقف هذه الاتجاهات الإقليمية، اعتمدت الولايات المتحدة على النيجر للتعاون الأساسي في إقامة القواعد العسكرية ومكافحة الإرهاب من غرب أفريقيا إلى ليبيا. وتستضيف البلاد أكثر من 1.000 جندي أميركي يشاركون في التدريبات والعمليات الأمنية الإقليمية وحماية القاعدتين الجويتين اللتين توجد فيهما عناصر الخدمة الأميركيين. كما تم نشر ما يقرب من 1.500 جندي من فرنسا في النيجر في إطار عملية إعادة تنظيمهم في المنطقة بعد مغادرتهم مالي.تضطلع "القاعدة الجوية 201" الواقعة في الشمال النائي من النيجر بأهمية خاصة. فهي المنشأة الوحيدة في هذا الجزء من القارة المخصصة لتشغيل الطائرات من دون طيار، التي توفر بدورها قدرات استخباراتية واستطلاعية ورقابية وهجومية بالغة الأهمية، والتي تشمل العمليات البارزة التي شُنت ضد تنظيم "داعش" في ليبيا في أيلول (سبتمبر) من العام 2019، وضد تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"/ "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" بعد شهرين من ذلك التاريخ. ومن دون هذه الأصول العسكرية، ستكون الولايات المتحدة غير قادرة إلى حد كبير على تمييز مجموعة من التهديدات الجهادية التي يشكلها تنظيما "داعش" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" والجماعات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، ومن بينها المؤامرات المحتملة لتنظيم "داعش" ضد الأميركيين والوطن الأميركي. وسيكون السيناريو الأسوأ هو ارتباط ما يسمى بـ"ولايتي" تنظيم "داعش" على الحدود الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية للنيجر بطريقة ما، وفرضهما سيطرة إقليمية جديدة للتنظيم، مما يترك خيارات استجابة محدودة للولايات المتحدة إذا فقدت إمكانية الوصول إلى القواعد العسكرية.فرصة لـ"مجموعة فاغنر"لدى قوات "فاغنر" وجود راسخ أساساً في مالي وبوركينا فاسو الواقعتين غرب النيجر، وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان الواقعتين في شرقها. كما تستخدم المجموعة ليبيا كمركز عبور لعملياتها في أفريقيا، حيث توفر خدمات الحماية للحكومات المحلية مقابل منحها الحق في استخراج الموارد الطبيعية من الدول الفقيرة. وسيكون الوصول إلى النيجر مناسباً لهذا النمط بالنظر إلى رواسب اليورانيوم الغنية التي يملكها البلد، والتي تشكل 5 في المائة من الإمدادات العالمية وتجعل من النيجر مزوداً رئيسياً لأوروبا بهذه المادة.كما أن الانتقال إلى النيجر سيعزز تواجد "مجموعة فاغنر" في أفريقيا في الوقت الذي يبحث فيه زعيم المجموعة، يفغيني بريغوجين، عن فرص جديدة بعد انتفاضته الفاشلة ضد موسكو. وفي الواقع، أشاد بريغوجين بانقلاب النيجر باعتباره انتفاضة الشعب ضد "مستعمريه" وأعرب عن "فرحه" بفشل جهود نولاند الدبلوماسية.ومن جهته انتقد الكرملين علناً كلاً من الانقلاب واحتمال التدخل العسكري. ومع ذلك، من الواضح أن روسيا ستستفيد من تراجع النفوذ الأميركي في النيجر. ووفقاً لواشنطن، ليس هناك دليل على أن موسكو أو "مجموعة فاغنر" قد دعمتا الانقلاب بشكل مباشر، لكن أذرعهما الدعائية نشرت على الأرجح معلومات مضللة تستهدف بازوم. وبعد أن استولى المجلس العسكري على السلطة، صرح أحد عناصر الدعاية الروس البارزين بما يلي: "استناداً إلى نتائج ما بدأناه [روسيا] في أوكرانيا، تنظر إلينا الشعوب في جميع أنحاء العالم حقاً على أننا قادة ثورة مناهضة للاستعمار، وعلى أننا هم الذين خاطروا ونجحوا".وحتى الآن، لم يصدر إلا القليل من التقارير عن احتمال انتشار "مجموعة فاغنر" في النيجر. وربما التقى ممثلو المجلس العسكري بالمجموعة في مالي لطلب الدعم ضد تدخل محتمل من قبل "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، بينما تشير تقارير أخرى غير مؤكدة إلى أن ممثلي "مجموعة فاغنر" ذهبوا فعلاً إلى نيامي. ومع ذلك، لا تتوافق مصالح بريغوجين في النيجر بالضرورة مع مصالح فلاديمير بوتين، الذي أظهر رغبته في الحفاظ على علاقات إيجابية في القارة الأفريقية عندما استضاف القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ الشهر الماضي.توصيات في مجالالسياسة العامةلدى الولايات المتحدة مصلحة واضحة في هزيمة الانقلاب، من خلال التوصل إلى حل دبلوماسي في الوضع المثالي. كما أن لديها مصلحة في منع الكرملين من استغلال نزاع آخر لصالحه. وقد أوقفت واشنطن أساساً وبصورة مؤقتة مساعداتها غير الإنسانية إلى النيجر، الأمر الذي ستكون له آثار جانبية تتمثل في منع التعاون في مكافحة الإرهاب والأنشطة المتعلقة بالأصول الفريدة المتمركزة في النيجر. وإذا أعلنت إدارة بايدن رسمياً أن عملية الإطاحة ببازوم تشكل انقلاباً، فإن التوقف المؤقت عن تقديم المساعدات سيصبح دائماً، الأمر الذي سيوجه ضربة قاسية إلى المقاربة الأميركية لمكافحة الإرهاب في أجزاء مختلفة من أفريقيا.في هذا السياق، سلط الانقلاب الضوء مجدداً على ضرورة مراجعة النهج الأميركي تجاه منطقة الساحل. وعلى سبيل المثال، ما يزال برنامج "شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء" -وهو صندوق تأسس في العام 2005 لدعم جهود مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، من بينها "منطقة الساحل"- يتلقى مبلغ 35 مليون دولار سنوياً فقط، وهو مبلغ صغير نسبياً بالنظر إلى نطاق المهمة. وبدلاً من تعزيز التعاون الإقليمي الذي تم تصوره أساساً، تضاءلت اليوم فرص التعاون مع الحكومات المحلية بالمقارنة مع ما كانت عليه عندما تم إنشاء الصندوق.الآن، يلوح في الأفق التهديد بتوسع "فاغنر" بشكل أوضح اليوم أيضاً. ولذلك، على الولايات المتحدة أن تدرس إمكانية ممارسة المزيد من الضغوط على المجموعة في ليبيا، لأن ذلك الميدان يمكّنها من تنفيذ عملياتها الأفريقية الأوسع نطاقاً. وحتى الآن حثت واشنطن حفتر على قطع علاقاته مع "مجموعة فاغنر" وشجعت الانتخابات الوطنية على أمل أن تطلب حكومة جديدة من المجموعة مغادرة البلاد. لكنَّ أياً من النهجين لم ينجح، ولذلك على المسؤولين التفكير في مقاربة أكثر حزماً، من خلال العمل مع شركاء الولايات المتحدة لمنع "مجموعة فاغنر" من الوصول إلى المطارات التي تديرها حالياً.وفي النيجر، قد تتمثل المقاربة الأفضل في الوقت الحالي بالضغط بشكل مكثف باتجاه التوصل إلى حل دبلوماسي مع استخدام التهديد بالعزلة التامة للتشجيع على بعض التعاون من قبل المجلس العسكري. وقد يكون شريك غير تقليدي مثل الجزائر مفيداً، بالنظر إلى معارضة البلد للانقلاب وللتدخل العسكري، ناهيك عن مصالحه في منع صعود الجهاديين.*بين فيشمان: زميل أقدم في معهد واشنطن ومدير سابق لـ"شؤون شمال إفريقيا" في "مجلس الأمن القومي" الأميركي. آنا بورشيفسكايا: زميلة أقدم في "برنامج مؤسسة دايين وغيلفورد غليزر" حول "منافسة القوى العظمى والشرق الأوسط" التابع للمعهد. هارون ي. زيلين: "زميل ريتشارد بورو" في المعهد ومؤسس موقع "Jihadology.net".