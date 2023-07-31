بايدن يمشي على حبل مشدود بينما الديمقراطية الإسرائيلية على المحك

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إليزابيث هاغيدورن*‏ - (المونيتور) 2023/7/26‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏أدى مشروع الإصلاح القضائي الذي سعى إلى إقراره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي بطريقة مريرة، وأضاف المزيد من التوتر إلى العلاقات الأميركية الإسرائيلية.* * *‏في العام 2014، تذكر نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، أنه وقّع ذات مرة على صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها بالعبارة الآتية: "بيبي، أنا لا أتفق ‏‏مع‏‏ أي شيء لعين تقوله، لكنني أحبك".‏‏والآن، بعد ما يقرب من عقد من الزمان، تتعرض حدود تلك العلاقة من الحب والكراهية للاختبار.‏بينما يمضي نتنياهو قدمًا في جهده المثير للجدل لإضعاف القضاء في إسرائيل، يُترك بايدن مع محاولة موازنة دعمه لإسرائيل مع ازدرائه للحكومة الأكثر يمينية في تاريخها.‏‏يوم الاثنين، 24 تموز (يوليو)، أعطى البرلمان الإسرائيلي موافقته النهائية على الجزء الأول من مشروع الإصلاح القضائي الذي خطط له نتنياهو، وأقر إجراءً من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إلغاء قرارات الحكومة والتعيينات التي تعد "غير معقولة".‏وأثار هذا التصويت ‏‏مظاهرات حاشدة في الشوارع‏‏ ودعوات إلى اتخاذ إجراءات قانونية، كما ذكرت الصحفية رينا باسيست. كما كتب الصحفي الإسرائيلي بن كاسبيت عن الخسائر المحتملة للجيش الإسرائيلي بعد أن هدد ‏‏الآلاف من جنود الاحتياط‏‏ بالاستقالة احتجاجًا على الإصلاح القضائي.‏‏وكانت إدارة بايدن قد أصدرت تحذيرات متكررة لإسرائيل بشأن التغيير القضائي الذي قالت إنه سيقوض مجموعة القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين. وفي حين امتنع البيت الأبيض عن انتقاد حكومة نتنياهو مباشرة، فقد وصف التصويت بأغلبية 64-0 في الكنيست بأنه "مؤسف"، وأشار إلى أنه تم تمريره "بأضيق أغلبية ممكنة".‏‏كافحت إدارة بايدن، التي تعهدت بالدفاع عن الديمقراطية في الداخل والخارج، من أجل صياغة رد على ما يعتبره البعض استبدادًا زاحفًا في إسرائيل. كما تجاهلت نتنياهو لأشهر قبل أن تقدم له في الأسبوع قبل الماضي ‏‏دعوة شخصية -مهما كانت غامضة- للقدوم إلى الولايات المتحدة.‏‏يقول بعض الديمقراطيين التقدميين إن الوقت قد حان لتجاوز مجرد إصدار بيانات الرفض والعزلة الدبلوماسية. وقالت جماعة "جيه ستريت" اليسارية، في بيان لها يوم الاثنين "إن نهج استمرار العمل كالمعتاد في الكونغرس والبيت الأبيض هو وصفة للفشل الرهيب".‏‏لدى بايدن بعض النفوذ الذي يمكن أن يستخدمه. يمكن للولايات المتحدة أن تحذر إسرائيل من أنها لن تدافع عنها في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة، أو أنها ستراجع مساعداتها العسكرية لضمان امتثال إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان. ومع ذلك، لن يكون قطع هذه المساعدة بشكل صريح بداية مناسبة، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، يوم الثلاثاء التالي، لإقرار القانون في الكنيست.‏‏مع اقتراب حملة إعادة انتخابه، يقول محللون إنه من غير المرجح أن يسعى بايدن إلى خوض معركة مكلفة سياسيًا مع نتنياهو. وقد شرع بعض الطامحين للرئاسة، بمن فيهم نائب الرئيس السابق مايك بنس وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، فعليًا، في تصوير بايدن على أنه غير داعم لإسرائيل.‏قليلون يتوقعون أن يفرض بايدن عواقب عملية على إسرائيل، وخاصة الفلسطينيين الذين أصيبوا بخيبة أمل بسبب فشل الإدارة في نقض قرارات عهد ترامب وتداعياتها، بما في ذلك إغلاق السفارة الفلسطينية الفعلية في القدس.‏‏كتب داود كتاب أن ‏‏الاحتجاجات الإسرائيلية المؤيدة للديمقراطية‏‏ تجاهلت إلى حد كبير محنة الفلسطينيين: "لقد ربطت أقلية صغيرة جدًا من المتظاهرين بين الدعوات إلى الديمقراطية والعدالة من ناحية، واستمرار الاحتلال والظلم من ناحية أخرى".‏‏وكان العام الماضي هو الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين منذ ما يقرب من عقدين. لكن إدارة بايدن احتفظت بمعظم انتقاداتها لتوجهها إلى التغيير القضائي الذي يسعى إليه نتنياهو بدلاً من انتقاد معاملة حكومته للفلسطينيين، كما قال مات دوس، الباحث الزائر في مؤسسة كارنيغي ومستشار السياسة الخارجية السابق لسيناتور فيرمونت، بيرني ساندرز.‏وقال دوس: "حتى مع الانتقادات الخفيفة التي رأيناها حول القضاء، فإنها تظل مصحوبة دائمًا بتصريحات من نوع أن ’التزامنا تجاه إسرائيل لا يتزعزع، وهو مقدس‘. وهو ما يعني أننا لا نريدكم أن تفعلوا هذا، ولكن لن تكون هناك أي عواقب" لو فعلتموه.‏وأضاف: "في غياب أي عواقب، لماذا قد تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي قرار مختلف؟".‏*إليزابيث هاغيدورن Elizabeth Hagedorn: مراسلة المونيتور في وزارة الخارجية. عملت سابقا في المنطقة كصحفية مستقلة في كل من تركيا والعراق. وعملت مع العديد من المنشورات، منها "ميدل إيست آي"، و"ذا ناشيونال" و"الغارديان".*نشر هذا المقال تحت عنوان: Biden walks tightrope as Israel’s democracy tested