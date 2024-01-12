تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

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خبراء - (كارنيغي الشرق الأوسط) 11 كانون الأول (ديسمبر) 2023فيما يلي عرض لكيفية قراءة خبراء شبكة كارنيغي العالمية لتداعيات الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على مجالات اختصاصهم. يكتب في هذا الجزء كل من مها يحيى؛ روزا بلفور؛ جودي دمبسي؛ توماس دي فال؛ ألكساندر غابويف؛ جاين مونغا؛ وزينب عثمان.* * *مقدمة*مها يحيىفي كتابها المؤثر بعنوان "شرب البحر في غزة" Drinking the Sea at Gaza، قالت الصحفية الإسرائيلية أميرة هاس: "بالنسبة لي، تختزل غزة كل فصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتسلط الضوء على التناقض الجوهري الكامن في إسرائيل، بين من يراها منارةً للديمقراطية، ومن يعتبرها رمزًا للظلم والحرمان؛ غزة هي جرحنا المفتوح".لقد نكأت الحرب الدائرة في غزة منذ هجمات حماس يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل، هذا الجرح المفتوح. وعلى ضوء هذه الهجمات، وشراسة الرد الإسرائيلي، وفداحة الخسائر البشرية والمادية، رأينا أسوأ كوابيسنا تتحقق أمام أعيننا. فقد أسفر الصراع عن مقتل الآلاف من أطفال غزة وألحق دمارًا جسيمًا بالقطاع، وطالت تبعاته مناطق العالم أجمع، إذ شهدت عواصم ومدن عربية وغربية مسيرات ومظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات تنديدًا بالحرب.وأدى هذا الصراع إلى نشوب حرب سردياتٍ أججت التوتر داخل الكثير من المجتمعات، ولا سيما في الغرب. وأسهم النزاع أيضًا في تعميق الهوة الكبيرة التي تفصل بين دول الشطرَين الجنوبي والشمالي من العالم، وزاد من حدة الانقسامات الداخلية، وفضح ازدواجية المعايير الدولية، وفاقم ظواهر عدة، مثل صعود تيارات اليمين المتطرف وتنامي المشاعر المعادية للمهاجرين. ومن أجل تحليل هذه التأثيرات وغيرها، دعا مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط كوكبةً من الباحثين من شبكة كارنيغي العالمية إلى الإجابة عن سؤال محدد حول غزة يرتبط بمجالات اختصاصهم، فخلصنا إلى هذه الباقة الغنية بوجهات نظرٍ ثاقبة تؤكد أن القضية الفلسطينية التي بدا وكأنها دخلت في طي النسيان، قد عادت مجددًا إلى واجهة المشهد الدولي وإلى صُلب النقاش السياسي، وأنها ما تزال قادرةً على التأثير في الرأي العام وحشد شعوب ومجتمعات حول العالم.يُعزى ذلك إلى جملة من الأسباب المعقدة، أهمها مشاعر الاستنكار إزاء عمليات القتل الجماعي للمدنيين العُزل في غزة. وفيما قوضت هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الشعور بالأمن لدى الكثير من الإسرائيليين، يرى مناصرو الشعب الفلسطيني أن الصراع الراهن لا يمكن فصله عن سياقه العام، حيث يرزح الفلسطينيون منذ عقود طويلة تحت وطأة الاحتلال والحرمان من الحقوق، ويعيش سكان غزة تحت الحصار في أكبر سجن مفتوح في العالم، في ظل تفاوت شاسع في موازين القوى العسكرية بين الجانبَين الإسرائيلي والفلسطيني، وغياب أي أفق سياسي لحل النزاع.في خضم الخسائر المأساوية التي يتكبدها سكان غزة، وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 15 ألف شخص حتى هذا التاريخ، نصفهم من الأطفال، سأل مذيعٌ طفلًا فلسطينيا عما يريد أن يكون عندما يكبر، فأجابه قائلًا: "نحن أطفال غزة لا نكبر". إن غزة جرحٌ نازف لن يندمل... لكننا نأمل أن تساعد هذه التحليلات الموجزة في إيضاح أسباب ذلك.* * *كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الحرب في غزة، وكيف يمكنه التعامل مع الصراع؟*روزا بلفورأدى النزاع في غزة إلى تمزق أوروبا من نواحٍ عدة، في ضوء تأجج المشاعر بسبب الشعور بالذنب التاريخي والظلم، وذلك على امتداد الهويات المتعددة للأوروبيين أنفسهم. وقد كشفت الاستجابة الأولى لمؤسسات الاتحاد الأوروبي عن قيادة منقسمة، وبرزت ردود فعل غاضبة على الزيارة التي قامت بها كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيسة البرلمان الأوروبي إلى إسرائيل، والتي اعتُبِرت منحازة وغير منسجمة مع الدبلوماسية التقليدية للاتحاد الأوروبي التي لطالما اعتمدت نهج التوازن في البيانات تجاه المسائل الفلسطينية والإسرائيلية.ثم شهد التصويتُ في الجمعية العامة للأمم المتحدة انقسامَ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق مختلفة. منذ تسعينيات القرن العشرين، حافظ الاتحاد الأوروبي دائمًا على وحدة ظاهرية في التزامه بحل الدولتَين، والعودة إلى حدود العام 1967، وإدانة المستوطنات الإسرائيلية. ولكن خلال الأعوام الأخيرة، توطدت علاقات بعض البلدان مع إسرائيل بدافعٍ من التاريخ، وكذلك الروابط الثنائية المتنامية في الاقتصاد والأعمال، ونشأ في بعض الحالات تقارب بين القادة السياسيين المنتمين إلى أقصى اليمين. وتكشف الحرب، على ما يبدو، عن تبدل في التوافق بين الحكومات، ما يجعل من الأصعب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح من الصراع.أدى حجم الرد الانتقامي الإسرائيلي وأعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا من جراء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء أوروبا، ما كشف عن انقسام إضافي بين الشعوب والحكومات. وبما أن فرنسا تضم أكبر جاليتَين، يهودية ومسلمة، في أوروبا، كان على الدبلوماسية الفرنسية أن تُقيم توازنًا بين الأصوات المختلفة. وفيما تختلف الاستجابة للصراع بين بلدٍ وآخر، بدءًا من تضامن ألمانيا التاريخي مع إسرائيل ووصولًا إلى تماهي إيرلندا مع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار، تظهر بعض الاتجاهات العامة: فالحكومات تنحاز إلى وجهة النظر الإسرائيلية، فيما يتحول الرأي العام، ولا سيما الأجيال الشابة التي تضم نسبة كبيرة من الأقلية المسلمة، لصالح القضية الفلسطينية.في ظل تأجج المشاعر وتعمق الانقسامات، يصعب استشفاف الدور الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الأوروبي، ولكن ثمة بعض المجالات للتحرك. أولًا، أخذ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، على عاتقه مسؤولية وضع الموقف التقليدي للاتحاد الأوروبي من النزاع موضع التنفيذ، وقام بجولة في الشرق الأوسط للقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، وكذلك مسؤولين في البلدان المجاورة. ولم يكن الاتحاد الأوروبي يومًا في موقع يخوله التأثير في عملية التوصل إلى حل سياسي للنزاع، ولكن بإمكانه تيسير البُعد الإقليمي للحوار الدبلوماسي. ويمكن أن ينطوي ذلك على دعم الجهود الرامية إلى منع حدوث تصعيد والانزلاق إلى مواجهة إقليمية.المجال الآخر حيث يمكن لأوروبا ككُل أن تضطلع بدور مفيد هو التحضير لمرحلة ما بعد الصراع. لم يُبدِ الاتحاد الأوروبي ودوله رغبة في الاستفادة من علاقاته الاقتصادية مع إسرائيل التي نمت إلى حد كبير في الأعوام الأخيرة، ولكنه يبقى الجهة المانحة الأكبر لفلسطين. ولا شك أن أي اتفاق سياسي سيتطلب استثمارات طائلة في إعادة الإعمار وفي بناء الأُسس الديمقراطية اللازمة لجعل الحل السياسي مستدامًا.ختامًا، وبناءً على المشاعر التي أججتها الحرب على غزة والحِراك التضامني الذي أطلقته في أوروبا، يُمكن الاضطلاع بدور خاص في دعم الانخراط المدني والشبكات غير الحكومية الملتزمة ببناء مستقبل مختلف للمنطقة. وهذا لا يمكن أن يكون بديلًا عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، ولكن في حال التوصل إلى مثل هذا الموقف، يمكن التعويل على تاريخ أوروبا الطويل في ترسيخ أواصر التعايش، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحتى المصالحة.* * *كيف يمكن أن تؤثر الحرب الدائرة في غزة على أوروبا، ولا سيما على مخاوفها بشأن أوكرانيا؟*جودي ديمبسيليس للاتحاد الأوروبي موقف موحد تجاه مسائل السياسة الخارجية والأمن، لكن الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت في شباط (فبراير) 2022، غيرت ذلك. فالاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية ودعما عسكريا كبيرَين لكييف، ناهيك عن أنه فرض عقوبات على موسكو، وتخلص من اعتماده على الغاز الروسي. لم يعد الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا وفرنسا اللتين كانت تربطهما علاقات وثيقة جدا بروسيا، ينظر إلى جيرانه الشرقيين من عدسة الكرملين.لقد أحدث تصميم أوكرانيا على الدفاع عن استقلالها تغييرًا في ذهنية معظم الحكومات الأوروبية. ويُنظَر إلى الحرب ونتائجها بأنها مرتبطة بأمن أوروبا. وإذا لم تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب أو تدخل مفاوضات السلام من موقع قوة، فسوف تكون روسيا في موقع يخولها تهديد مولدوفا، وإحكام قبضتها على بيلاروسيا، وزيادة دعمها للحكومة الموالية لها في جورجيا. ومن شأن التيارات المؤيدة للديمقراطية في هذه البلدان أن تتصدى للمحاولات التي تبذلها روسيا لاستعادة موطئ قدمها السياسي في الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق أو ترسيخه. ونظرًا إلى أن هذه السيناريوهات ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار عند الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، يمكن القول إن الدعم الأوروبي لأوكرانيا هو مسألة مرتبطة بالأمن الأوروبي.أما الحرب في غزة فتطرح تحديا أمنيا وسياسيا مختلفا تماما للأوروبيين. فمصداقيتهم ضئيلة. ولم يستخدموا مطلقًا أدوات القوة الناعمة التي يملكونها، ولا سيما المساعدات المالية، للتأثير على السلطة الفلسطينية التي تتخذ مقرا لها في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. والأسوأ من ذلك أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل السلطة الفلسطينية على حساب دعم المجتمع المدني المستقل الحقيقي والنشطاء المناصرين للديمقراطية. كما كان دعمه لحل الدولتَين غير فعال. وقد وقف الاتحاد الأوروبي متفرجًا ومكتوف اليدين فيما واصلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والحكومات السابقة توسيع المستوطنات اليهودية، غير القانونية بموجب القانون الدولي، في الضفة الغربية.لقد أكدت الحرب الدائرة في غزة أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو القضية الأكثر إثارةً للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي في مجالَي السياسة الخارجية والشؤون الأمنية. فألمانيا تقدم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، لاعتبارات تتعلق بماضي البلاد وتاريخها. أما إيرلندا، وهي الدولة الأكثر مناصرةً لفلسطين في الاتحاد الأوروبي، فتدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار. وتترتب على هذا الانقسام الحاد في المواقف تداعيات أمنية عدة على أوروبا. أولها يتعلق بأمن المجتمعات المحلية اليهودية، حيث يرتبط تنامي ظاهرة معاداة السامية بالهجوم الإسرائيلي على غزة. وثانيها يتمثل في تعاظم كراهية الإسلام، نظرًا إلى أن المتظاهرين الموالين لفلسطين يُصنفون بأنهم داعمون لحركة حماس ومناهضون لإسرائيل. وثالث هذه التداعيات يرتبط باحتمال وقوع هجمات إرهابية. ورابعها يكمن في إمكانية أن تستغل روسيا انقسام أوروبا وانشغالها بما يجري في غزة لزيادة وتيرة هجماتها على أوكرانيا.يجب على الاتحاد الأوروبي أن يحافظ، لأسباب أمنية، على وحدته في ملف أوكرانيا الواقعة في جواره المباشر. وعليه أن يتقبل، في الوقت نفسه، أنه ليس له أي تأثير على الحرب في غزة.* * *كيف يُنظَر إلى حرب غزة في منطقة القوقاز؟*توماس دي فالفي جنوب القوقاز، يفسر الجميع النزاعات التي تخوضها شعوب أخرى من خلال إسقاط وضعهم عليها.فعلى امتداد ثلاثة عقود، دأب الأرمن والأذريون المسكونون، كل من جهته، بهاجس عرض روايتهم الخاصة عن النزاع المطول للعالم الخارجي، على إطلاق تصريحات يشبّهون فيها أنفسهم بالضحايا المتصوَّرين لنزاعات أخرى مثل الصراع في كوسوفو أو أوكرانيا.في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، كان الأذريون يشعرون في تسعينيات القرن العشرين بأنهم مشابهون للفلسطينيين: فقد كانوا الضحايا "غير المرئيين" للتهجير الجماعي، الذين حجبت الإبادة الأرمنية التاريخية روايتهم. وقام بعض القادة العسكريين الأرمن، مثل الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، بتقليد الخطاب الإسرائيلي، من خلال استخدام لغة النصر والأمن المطلق وترديد عبارة "لن يتكرّر ذلك أبدًا!"وخلال الأعوام القليلة الماضية، أصبح جنوب القوقاز يحتل حيزًا أكبر -ليس فقط في السياسة الأوروبية، بل أيضًا في السياسة الشرق أوسطية، مع زيادة تركيا وإيران وإسرائيل التزاماتها في المنطقة. وقد أنشأت أذربيجان تحالفًا مع إسرائيل يعود بالفائدة على الطرفَين، وبموجبه تؤمّن أذربيجان نحو نصف احتياجات إسرائيل من النفط والغاز، فيما قامت إسرائيل بشحن أسلحة إلى أذربيجان. وفي آذار (مارس) 2023، أكدت أذربيجان من جديد على متانة هذه العلاقة من خلال فتح سفارة لها في إسرائيل.يتعلق ذلك إلى حد كبير بإيران التي تربطها بأذربيجان (التي هي شيعية اسميا ولكنها علمانية إلى درجة كبيرة في سياستها) علاقة شك وعدائية. أما أرمينيا وإيران، فتجمعهما علاقة جيدة وأجندة مشتركة قوامها الحفاظ على خطوط نقل مفتوحة لا تهيمن عليها أذربيجان وتركيا.يتهم الأرمن إسرائيل بالتواطؤ في عملية السيطرة العسكرية على إقليم ناغورنو-كاراباخ في أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي تسببت بنزوح جميع السكان الأرمن البالغ عددهم مائة ألف نسمة. ومن الأسباب الأخرى لتشنج العلاقات الأرمنية الإسرائيلية الخلاف على الحي الأرمني في القدس، الذي بات مهددًا الآن باستيلاء المستوطنين الإسرائيليين على 25 في المائة من مساحته.ولكن كلما طال أمد النزاع، ازدادت المشاكل التي يتسبب بها لأذربيجان. فدبلوماسيتها العامة أقل صخبًا إلى حد كبير في دعمها لإسرائيل، على الرغم من التواصل القوي على مستوى النخبة. وهذا ليس مفاجئًا في جمهورية حيث 99 في المائة من سكانها هم من المسلمين. والحليف الأقرب إلى الرئيس الأذري إلهام علييف هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حتى الآن، لم تُلحق مواقفهما المتباينة تمامًا من إسرائيل الضرر بعلاقتهما، في العلن على الأقل. ولكن قد تظهر بعض التصدعات في تحالفهما إذا واصلت إسرائيل حربها على غزة بالحدة نفسها.* * *كيف يمكن أن تؤثر الحرب الدائرة في غزة على التزامات الغرب تجاه أوكرانيا؟*ألكساندر غابويفبدأت الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في الحصول على الدعم المالي من الغرب لتلبية حاجاتها الدفاعية حتى قبل اندلاع الحرب في غزة. فقد كان حجم حزم المساعدات العسكرية الأميركية والمنطق العام خلف الدعم الكبير لكييف محطّ تساؤلات في أوساط بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأميركي. وقد أدت الخلافات حول هذا الملف داخل الكونغرس إلى عرقلة تقديم مساعدات أساسية، وبدا واضحًا قبل هجمات حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أن البيت الأبيض يبذل جهودًا حثيثة لإقناع الجمهوريين بجدوى الاستمرار في توفير الدعم لأوكرانيا.منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، تمثل التأثير الفوري والمباشر على أوكرانيا في تخصيص الموارد الأميركية، وعلى وجه الخصوص شحنات قذائف المدفعية من عيار 155 ملم التي تحتاجها بشدة. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عمليات تسليم الذخائر الغربية قد تباطأت بسبب الوضع في غزة. وأشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى أن الولايات المتحدة لا يجب أن تسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في أوكرانيا، لكن الالتزامات المالية الثابتة التي صادق عليها الكونغرس لم تتجسد بعد على أرض الواقع.تجدر ملاحظة أن الوضع في أوروبا أيضًا كان يتدهور قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهي تُعد، إلى جانب الولايات المتحدة، من بين أكبر مزودي أوكرانيا بالمساعدات للدفاع عن نفسها في وجه العدوان الروسي. ومنذ ذلك الحين، ازدادت قتامة المشهد، مع العلم بأن الحرب في غزة ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على استمرارية الدعم لكييف. فالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الألمانية بشأن إنفاق الائتلاف الحاكم أموالًا على صندوق المناخ كانت مخصصة في الأساس لمكافحة تفشي كورونا، تسبب بأزمة موازنة في الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد النقاشات في المجلس الأوروبي حول حجم الالتزامات المالية لكييف.إلى جانب الموارد المادية، يتعين على كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخصيص وقت مهم للشرق الأوسط، على حساب أولويات أخرى بما فيها أوكرانيا. وقد ساعد الوقت الذي كرسه الرئيس الأميركي والقادة الأوروبيون الآخرون للوضع في أوكرانيا في العام 2022، كييف على تحقيق الكثير من الانتصارات خلال العام الفائت. لكن الوضع سيكون مختلفًا اليوم، حيث تزيد من هذه المشكلة ضرورة التركيز على الحرب في غزة، فضلًا عن الأزمات المحلية المتنامية في دول غربية كبرى.يضاف إلى ذلك أن المأساة في غزة فاقمت المشاكل الداخلية المتعددة التي أسهمت في تقليص الموارد التي يمكن أن يقدمها الغرب لأوكرانيا. أما الطرف الوحيد الذي قد يستفيد من هذا الوضع فهو روسيا.* * *ما أوجه الاتساق والتباين في مواقف الدول الأفريقية من الحرب في غزة؟*جاين مونغا، وزينب عثمانرشحت مجموعة واسعة من المواقف من مختلف أنحاء القارة الأفريقية حول الحرب في غزة. وقد دعت ردود الفعل الأفريقية التي تم التعبير عنها في المنتديات متعددة الأطراف وفي البيانات الرسمية عمومًا إلى وقف العمليات العسكرية، وأعادت التأكيد على دعم بلدانها لحل الدولتَين من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن ثمة اعتبارات مختلفة تدفع الدول إلى تبني موقف مؤيد صراحةً للفلسطينيين أو للإسرائيليين، أو إلى تجنب الانحياز العلني لطرف دون آخر.صوتت الأغلبية الساحقة من الدول الأفريقية في الأمم المتحدة لصالح قرارات تطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم يدعو إلى هدنة إنسانية، بعد أن صوتت 120 دولة لصالح القرار وعارضته 14 دولة، وامتنعت 45 دولة عن التصويت. وأفادت دراسة تحليلية أعدتها مؤسسة "إعادة تخيل التنمية" Development Reimagined، بأن أكثر من ثلث الدول التي صوتت لصالح القرار (وعددها 39 دولة) كانت أفريقية، بينما امتنعت ست دول أفريقية فقط عن التصويت، ولم تصوت أي دولة أفريقية ضد القرار. في المقابل، قدمت كندا تعديلًا على القرار، مدعومًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، ينص على إدانة الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) بشكل لا لبس فيه، لكنه لم يحظَ إلا بدعم سبع دول أفريقية فقط، بينما صوتت 23 دولة أفريقية ضده مُبديةً معارضتها لصياغته. وفي نهاية المطاف، فشل التعديل الكندي في الحصول على الأصوات المطلوبة لإقراره، أي على الأغلبية المحددة بثلثَي أصوات الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوًا.أما الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولةً في القارة الأفريقية، فجاء رده على الحرب في غزة متسقًا مع موقفه الرسمي الراسخ حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وعبر في بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقه إزاء الخسائر في صفوف المدنيين، مناشدًا الطرفَين التوقف عن القتال، والعودة إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل الدولتَين، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تسهيل عملية تحقيق السلام وضمان حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين. ولا شك في أن هذا البيان ينسجم مع موقف الاتحاد الأفريقي الثابت منذ عقود تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من سعي إسرائيل إلى الحفاظ على صفة عضو مراقب في المنظمة الأفريقية.كان من أكثر البيانات المؤيدة صراحةً للشعب الفلسطيني ما صدر عن جمهورية جنوب أفريقيا ودول شمال أفريقيا، فيما كانت دول عدة في غرب أفريقيا وجنوبها متعاطفة مع القضية الفلسطينية، إلا أن مواقفها كانت أقل اندفاعًا. وفي خطوة جريئة، قدمت جنوب أفريقيا، ومعها جزر القمر وجيبوتي وبنغلاديش وبوليفيا، طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، من ضمنها مقتل مواطنين من جنوب أفريقيا في الغارات الجوية على غزة. وفي المقابل، عبرت دول أفريقية أخرى، منها كينيا وغانا، صراحةً، عن انحيازها إلى إسرائيل، وأدانت بشدّة هجمات حماس، واعترفت بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في وجه الإرهاب. لكن الكثير من الدول الأفريقية حذت حذو نيجيريا وتبنت خطابا دبلوماسيا بعبارات منتقاة بعناية، يدعو إلى الحل السلمي للنزاع عن طريق الحوار.يُعزى التباين في وجهات النظر بين هذه الدول إلى عوامل عدة، منها التجارب التاريخية لكل دولة، وروابطها السياسية والاقتصادية والثقافية، ومصالحها الوطنية. وفي الواقع، لمَسَت جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، أوجه تشابه بين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتجربتها الخاصة مع المشروع الاستعماري الاستيطاني في ظل نظام الفصل العنصري (الأبارتايد)، فيما استندت كينيا إلى مواجهاتها مع الإرهاب في الآونة الأخيرة. وألقى السفير مارتن كيماني، الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، كلمةً خلال الجلسة العامة التاسعة والثلاثين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، قال فيها "إن كينيا على دراية جيدة بالعواقب الوخيمة الناجمة عن الهجمات الإرهابية"، مشددا على ضرورة عدم استخدام الإرهاب أبدًا من أجل دعم قضية ما.مع ذلك، عمَد قادة بعض الدول الأفريقية إلى تعديل مواقفهم الوطنية منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ربما للتكيف مع التوجهات العامة المتغيرة. وخير مثال على ذلك كينيا نفسها. ففي كلمة أدلى بها الرئيس الكيني وليام روتو خلال قمة سعودية أفريقية عُقدت في الرياض، بدا أنه يحاول تليين موقف بلاده الذي كان في البداية منحازًا بشدة إلى إسرائيل، وأعرب عن دعمه "لحل الدولتَين كوسيلة لإنهاء الصراع"، واعتبر بعض المحللين أن هذا التعديل أتى نتيجة الحضور المشارك. ويشير هذا إلى أن مواقف الدول من هذا الصراع ليست ثابتة وعصية على التغيير، بل ويمكن تعديلها وفق ما تمليه المصالح الوطنية المتبدلة وتوجهات الرأي العام.باختصار، أثارت الحرب في غزة مجموعة متنوعة من ردود الفعل في القارة الأفريقية، ويجدر ترقب كيف يمكن أن تتطور هذه الاستجابات مع الوقت. وقد تمسكت بعض الدول بمواقفها على نحو واضح وحاسم، وتبنت دول أخرى مقاربة دبلوماسية حذرة، فيما ما تزال حفنة من الدول تُبدل مواقفها تماشيًا مع الظروف المتغيرة. وبينما تتوالى فصول الحرب في غزة، لا بد من الانتظار لرؤية كيف ستتأقلم الدول الأفريقية مع الأحداث، وما إذا كانت التباينات ستظل قائمة أم سينشأ تقارب في المواقف.الخبراء:*مها يحيى: مديرة مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، حيث تتركز أبحاثها على المواطنة، التعددية والعدالة الاجتماعية في أعقاب الانتفاضات العربية.*روزا بلفور: مديرة مركز كارنيغي أوروبا، تركز أبحاثها على السياسات والمؤسسات الأوروبية، والسياسة الخارجية والأمنية لأوروبا.*جودي دمبسي: زميلة أولى غير مقيمة في مركز كارنيغي أوروبا، ومديرة تحرير مدونة "أوروبا الاستراتيجية".*توماس دي فال: زميل أول في مركز كارنيغي أوروبا، متخصص في شؤون أوروبا الشرقية والقوقاز.*ألكساندر غابويف: مدير مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا.*جاين مونغا: زميلة في برنامج أفريقيا، تركز أبحاثها على السياسات المرتبطة بالتكنولوجيا.*زينب عثمان: مديرة برنامج أفريقيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن العاصمة، وزميلة أولى فيه. تشمل مجالات اختصاصها المؤسسات، والسياسات الاقتصادية، وسياسات الطاقة، والاقتصادات الناشئة في أفريقيا.