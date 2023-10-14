جبهة ثانية في حرب حماس

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

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‏‏‏بريان كاتز‏ - (فورين أفيرز) 2023/10/10لا ينبغي أن يكون ضبط النفس الذي أظهره حزب الله في البداية سببا للرضا عن الذات والركون إلى استمرار ذلك. من ناحية، تترك مثل هذه الاشتباكات والردود المتبادلة مجالًا واسعًا لسوء التقدير وسوء الفهم، لا سيما في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات، وما يعتبره أحد الجانبين ردًا متناسبًا قد يعتبره الطرف الآخر تصعيدًا جذريًا. ومن ناحية أخرى، قد يرى قادة حزب الله اللبناني في الأحداث الجارية فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتوجيه ضربة مباشرة إلى شمال إسرائيل.‏* * *جميع وكالات الاستخبارات تُخفق، وبطريقة مدوية في كثير من الأحيان. هناك التقييمات الخاطئة التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لبرنامج صدام حسين النووي قبل حرب العراق؛ وهناك قناعة جهاز المخابرات الألماني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يخادع بشأن غزو أوكرانيا؛ وثمة يقين أجهزة الاستخبارات الروسية الثلاثة بأن القوات الأوكرانية ستتراجع وتنكسر بسرعة –في كل هذه الحالات، كان الفشل هو الثمن المقبول في مهنة يجب أن تتوقع ما سيفعله فاعل أجنبي بناء على معلومات مخفية، غير مكتملة، معيبة، وخادعة في بعض الأحيان.‏بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية –وهي من بين الأفضل تدريبًا والأكثر تفانيًا وتقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم- كانت أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) فشلاً مؤلمًا بشكل خاص. وسوف تسمح الأشهر والسنوات التالية بإجراء فحص شامل لكيف أمكن لجهاز استخبارات على مستوى عالمي، يتمتع بجمع معلومات استخباراتية واسع ودقيق يركز على قطاع غزة وقيادة ‏‏حماس‏‏، أن يكون قد أغفل المؤشرات على قدوم مثل هذا الهجوم الكبير. ويغلب أن إسرائيل، اعتقادًا منها بأن التهديد الذي تمثله حماس كان متوقعًا، يمكن التنبؤ به وتم احتواؤه، كرست أفضل قدراتها الاستخباراتية التقنية والبشرية لتهديدات بدت لها أكثر أهمية، آتية من إيران وحزب الله اللبناني. ليست كل الأصول الاستخباراتية تُخلق متساوية، وربما لم يكُن ما تُرك منها لتغطية قطاع غزة كافيًا من حيث النطاق، ودون المستوى من حيث القدرة.‏ومع ذلك، غالبًا ما يتم في عمليات التشريح الاستخباراتية المتأخرة إهمال الدور الذي يلعبه الهدف نفسه. إن الفشل لا ينتج فقط عن العيوب الداخلية، وإنما يمكن أن يسببه أيضًا خصم بارع في التخفي والخداع، وراغب في استخدام تكتيكات كان من الصعب تخيلها سابقًا. ويشير إخفاء هجوم بهذا الحجم والتعقيد، وتحقيق مفاجأة تكتيكية كاملة وسط إشارات تحذير كافية، إلى زيادة كبيرة في قدرات حماس الاستخباراتية والأمنية في السنوات الأخيرة. وكانت هذه القدرات هي السمة المميزة لميليشيا أخرى قامت حماس مؤخرًا بإصلاح العلاقات معها: حزب الله. وسواء كان ذلك من خلال مراعاة وتطبيق التكتيكات التي تعلمتها الجماعة اللبنانية على مدى أربعة عقود من الحرب الاستخباراتية مع إسرائيل، أو من خلال تلقي التدريب المباشر وتقديم المشورة والتخطيط في بيروت، كما يبدو مرجحًا، أظهرت حماس في هجومها جرأة، وصلابة وتطورًا لم تكن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية تعتقد أنها ممكنة إلا لدى حزب الله.في الوقت الذي يشهد قتال إسرائيل‏ لاستعادة السيطرة على قراها ومواطنيها، فإنها تستعد أيضًا لشيء لطالما سعت إلى تجنبه منذ انسحابها من قطاع غزة في العام 2005: القيام بغزو بري للقطاع وخوض حرب شاملة مع حماس على أرضها. لكن هناك سؤالًا آخر يخيم على أفق الشمال مع استمرار الحرب في الجنوب: ماذا سيفعل حزب الله؟ كانت الحركة اللبنانية قد أبقت نفسها خارج الجولات السابقة من الصراع بين إسرائيل وحماس. ولكن يجب على صُناع السياسة الإسرائيليين والأميركيين ألا يتجاهلوا خطر أن تؤدي حرب مطولة في غزة إلى تغيير حزب الله حساباته -مما يعجِّل باندلاع صراع أكبر وأكثر تدميرًا يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى حرب إقليمية.‏‏ ‏‏وحتى في الوقت الذي تركز فيه إسرائيل قواتها في قطاع غزة، يجب عليها وعلى حلفائها في الوقت نفسه إعادة إنشاء رادع في اتجاه الشمال، لضمان استمرار حزب الله في البقاء على الخطوط الجانبية.‏‏"قلوبنا معكم" ‏‏لطالما استفادت كل من مجموعتي حماس وحزب الله منذ وقت طويل من الدعم الإيراني. وفي حين رعت صعود حزب الله في لبنان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، بحثت طهران أيضًا عن فرصة في ‏‏الأراضي الفلسطينية‏‏، في وقت كانت حماس تخرج فيه من الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وفي حين أن حزب الله شيعي (مثل النظام الإيراني)، وحماس سنية، فقد أظهر كلاهما شراسة، وأصولية إسلامية، وتفانيًا في العمل على تدمير إسرائيل -وكل ذلك يناسب جيدًا استراتيجية طهران القائمة على صنع وكلاء إقليميين. وهكذا بدأ عقدان من الدعم العسكري والسياسي والمالي الإيراني لكلا المجموعتين.‏في تسعينيات القرن العشرين والعقد الذي تلاها، أقام حزب الله وحماس علاقات وثيقة بينهما كجبهات دعم متبادل في "محور المقاومة" الإيراني. وقد استضاف حزب الله قيادة حماس في بيروت؛ وتدربت قواته مع مقاتلي حماس في معسكرات في جنوب لبنان وفي وادي البقاع في شرق لبنان؛ وقام الحزب بتهريب الأسلحة والعتاد إلى قطاع غزة خلال الانتفاضة الثانية (من العام 2000 إلى العام 2005). وبحلول بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، كانت مجموعتا الميليشيا قد أصبحتا شريكتين مقربتين. ‏‏وقد توترت هذه العلاقات بدءا من العام 2011، عندما اندلعت الانتفاضة السورية وتحولت إلى حرب أهلية: فقد اختارت حماس جانب الشارع السني المناهض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من حزب الله وإيران‏‏، وهو عضو آخر في "محور المقاومة" الذي أنشأته طهران. لكن التحالف بين المجموعتين عاد ليتعافى مع بدء الحرب الأهلية السورية في التراجع، خاصة عندما تولى يحيى السنوار -المتعاون منذ فترة طويلة مع كل من طهران وحزب الله- قيادة حماس في العام 2017. ومنذ ذلك الحين، توطدت الشراكة بينما أصبح لبنان مركزًا حاسمًا للتنسيق. وفي العام 2018، أعادت حماس فتح مكاتبها السياسية في بيروت، وانتقل العديد من قادتها الرئيسيين إلى هناك. وفي العام 2021، كما أفادت بعض التقارير، أنشأت إيران "غرفة عمليات مشتركة" هناك، يعمل فيها ناشطون من "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني،‏‏ و‏‏حزب الله اللبناني‏‏، ‏‏وحماس الفلسطينية لتنسيق الأنشطة العسكرية والاستخباراتية و(الإرهابية) ضد إسرائيل. ‏و‏كان لدى حماس الكثير لتكسبه من هذه الشراكة. فقد اكتسب مقاتلو حزب الله خبرة عسكرية كبيرة من خلال الانضمام إلى الحروب في العراق ‏‏وسورية‏‏ واليمن، وكذلك من حرب الظل طويلة الأمد التي خاضها الحزب مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وكانت خبرة حزب الله في مجال الاستخبارات ومكافحة التجسس والأمن العملياتي والخداع ذات قيمة خاصة بالنسبة لـحماس. ويبدو مرجحًا أن الجوانب الرئيسية لعناصر هجوم حماس على إسرائيل قد تشكلت في غرفة عمليات بيروت تحت إشراف وإرشاد حزب الله. ‏مع ذلك، وعلى الرغم من توفيره التدريب والدعم لحماس، قد لا يرغب حزب الله في التدخل مباشرة في الحرب الحالية مع إسرائيل، التي بدأت بالهجوم الذي شُن في بداية الأسبوع الماضي. في اليوم التالي‏‏، قدم المسؤول الثاني في ‏‏حزب الله‏‏، ‏‏هاشم صفي الدين، وعدًا لحماس: "قلوبنا معكم. عقولنا معكم. أرواحنا معكم. تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم". لكنّ الذي كان غائبًا بشكل ملحوظ عن هذا التعهد هو أي مؤشر على أن جنود حزب الله شاركوا مع حماس. وفي اشتباكات أخرى وقعت على مر السنين بين إسرائيل وحماس (في الأعوام 2008 و2014 و2021)، كان حزب الله قد عرض الدعم السياسي وقام بشن هجمات عبر الحدود من حين لآخر لإظهار العزم، لكنه بقي بخلاف ذلك على الهامش. ولديه العديد من الأسباب الوجيهة لفعل الشيء نفسه الآن. ‏‏أولاً،‏‏ ما يزال ‏‏حزب الله‏‏ يتعافى من عَقد من القتال الذي خاضه في الحروب الإقليمية دعمًا لإيران. وقد كلفت هذه الجهود المجموعة آلاف الأرواح، وملايين الدولارات، ومخزونات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وحتى الآن، ما يزال الحزب يرزح تحت عبء التكاليف المستمرة لرعاية الجرحى وتعويض عائلات "الشهداء" (الأقواس من الأصل). والأكثر من ذلك أنه في الوقت الذي‏‏ يعاني فيه لبنان من الشللية والانقسام بشكل خاص، وعندما يشعر الكثيرون في المؤسسة السياسية بالاستياء من حزب الله لدوره في عرقلة انتخاب رئيس للبلد وتشكيل حكومة جديدة، سيحرص زعيم الحزب، حسن نصر الله، على تجنب المزيد من استعداء الفصائل السياسية الأخرى وتوريط ‏‏لبنان‏‏ في حرب يريد معظم مواطنيه تجنبها. وسوف يرغب نصر الله في تجنب إنفاق القوة البشرية والصواريخ على معركة ليست وجودية بالنسبة لـحزب الله. وفي نهاية المطاف، فإن قواته العسكرية وأسلحته المتطورة موجودة لتأمين السلطة في لبنان، وردع إسرائيل، وتوظيفها في خدمة طهران في حالة نشوب حرب إسرائيلية إيرانية.‏تعكس تصرفات حزب الله المبكرة رغبة في ضبط النفس. في يوم الأحد الماضي، تبادل الحزب إطلاق نيران المدفعية والصواريخ مع القوات الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا الحدودية المتنازع عليها. ويوم الاثنين، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية، ردًا على غارة شنها عبر الحدود اللبنانية مسلحون فلسطينيون، مقاتلين من حزب الله. وفي رده على ذلك، اختار الحزب قصف منشآت عسكرية إسرائيلية بدلاً من التصعيد بإطلاق هجمات مستهدفة على أفراد أو مدنيين إسرائيليين، مما يشير إلى أنه يرى أن تصرفات إسرائيل تتماشى مع قواعد لعبة الرد المتناسب. ‏‏"أوهى من بيت العنكبوت"‏‏ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون ضبط النفس في البداية سببا للرضا عن الذات والركون إلى استمرار ذلك. من ناحية، تترك مثل هذه الاشتباكات والردود المتبادلة مجالًا واسعًا لسوء التقدير وسوء الفهم، لا سيما في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات، وما يعتبره أحد الجانبين ردًا متناسبًا قد يعتبره الطرف الآخر تصعيدًا جذريًا.‏‏ وقد سبق أن أدت الحسابات الخاطئة إلى اندلاع حرب واسعة النطاق في العام 2006، بعد أن أثارت غارة شنها حزب الله على إسرائيل وخطف جنود إسرائيليين غزوا إسرائيليًا شاملاً. وأقر نصر الله في وقت لاحق بأنه لم يكن قد توقع هذا النوع من رد الفعل.‏وليس سوء التقدير هو الخطر الوحيد. إذا استمر القتال بين إسرائيل وحماس في التصاعد، فإن حزب الله، الذي يستشعر الضعف، قد يميل إلى التخلي عن حذره والتدخل في الصراع. وسيكون ذلك مرجحًا بشكل خاص إذا انتهى الأمر بإسرائيل، التي لا يرى قادتها خيارًا آخر سوى شن هجوم شامل على قطاع غزة لتوجيه ضربة مدمرة لحماس وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين، إلى التورط في حرب مدن. ومع تعرض قواتها للقصف وتزايد الخسائر في القطاع، سيكون لدى حماس كل الأسباب لطلب المساعدة من شركائها -مما سيشكل ضغطًا على حزب الله لتعزيز دعمه.‏‏وفي الوقت نفسه، ربما يكون حزب الله قد غير بالفعل تقييمه للقدرات الإسرائيلية. بعد انسحابها من جنوب لبنان في العام 2000، وصف نصر الله إسرائيل بأنها "أوهى من بيت العنكبوت" -إنها تبدو مهدِّدة من بعيد، لكنها ضعيفة عندما يتم تحديها. وعلى الرغم من أن العقدين التاليين فعلا الكثير لتذكير حزب الله بقدرات إسرائيل المتفوقة (والدمار الذي يمكن أن تلحقه بجنوب لبنان)، إلا أن فشل إسرائيل العسكري والاستخباراتي في الأيام الأخيرة يغلبُ أن يقوض هذا الرادع. ومع تعثر الجنود الإسرائيليين، وتشتت انتباه المخابرات الإسرائيلية، ووجود حليف تحت الضغط، قد يرى قادة حزب الله فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتوجيه ضربة مباشرة إلى شمال إسرائيل. وفي الواقع، فإن أجهزته العسكرية بأكملها -المشاة وجنود العمليات الخاصة، وقوات الصواريخ والقذائف والطائرات من دون طيار- مدربة وموجهة وملقنة للتعامل مع هذا السيناريو بالضبط. وقد يتوقف نصر الله ويتساءل لماذا جمَع حزب الله كل هذه القدرات لمحاربة إسرائيل إذا كان لن يستخدمها أبدًا.‏سيكون من شأن هجوم تشهده الجبهة الشمالية أن يتصاعد بسرعة، مع وجود القليل لمنعه من الانفجار إلى حرب إقليمية واسعة النطاق. ومن شأن قدرات حزب الله أن تسمح له بالهجوم برًا وبحرًا وجوًا، مدعومًا بالمدفعية وذخائر الصواريخ. ويمكن أن تستهدف صواريخه الدقيقة المنشآت العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية والبنية التحتية الرئيسية، بل وأن تصل إلى مواقع حساسة في القدس وتل أبيب. وسوف تطلق إسرائيل، بدورها، العنان لحملة جوية مدمرة على جميع أنحاء لبنان. وسيتعرض داعمو حزب الله -من إيران وسورية إلى الميليشيات الشيعية في العراق، وربما في أماكن بعيدة مثل أفغانستان وباكستان- للضغوط للانضمام إلى القتال. وسرعان ما يمكن أن تنجر ‏‏الولايات المتحدة‏‏ بسهولة، حيث تواجه قواتها ومنشآتها هجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويمكن لإيران أن ترد من خلال تفعيل خلايا تابعة لها في المنطقة وخارجها. ‏‏مثل هذا السيناريو الرهيب يمكن تجنبه. لكنَّ منعه سيتطلب تعزيز الردع على طول حدود إسرائيل مع لبنان، حيث يراقب حزب الله من الجانب الآخر. وسوف تعتمد مصداقية هذا الرادع جزئيًا على فعالية إسرائيل في الرد على حماس. ولكنه سيتطلب أيضًا بذل جهود متزامنة ضد‏‏ حزب الله، بما في ذلك إرسال الإشارات (‏‏على سبيل المثال، عن طريق تحريك الوحدات العسكرية الرئيسية والأسلحة الضاربة نحو الحدود الشمالية‏‏)، واستعراض القوة (‏‏بما في ذلك الانتشار البحري على الساحل اللبناني وتحليق الطائرات المقاتلة بطريقة منتظمة ودوريات المراقبة من دون طيار فوق معاقل حزب الله)، وشن الهجمات حسب الحاجة على مقاتلي حزب الله الذين يتعدون على الأراضي الإسرائيلية. كما أن للولايات المتحدة أيضًا دورا مهما لتؤديه. يمكنها تعزيز الجهود الإسرائيلية من خلال نشر قواتها الجوية والبحرية في المنطقة ومن خلال استخدام اتصالاتها لإعلام إيران وحزب الله بأن المزيد من التصعيد سيؤدي إلى مزيد من العقوبات المعوقة، وفي حالة نشوب صراع شامل، توجيه ضربات أميركية ضد المجموعة. ولكن في الوقت الراهن، ينبغي أن يمنع وجود رادع قوي الوضع من الوصول إلى هذا الحد.‏*‏بريان كاتز Brian Katz: ‏‏زميل مساعد في برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. شغل سابقًا منصب كبير مستشاري السياسات لوكيل وزارة الدفاع الأميركية للاستخبارات والأمن، وهو محلل عسكري ولشؤون الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير سياسة الشرق الأوسط لوكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة‏‏.*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Second Front in Hamas’s War؟