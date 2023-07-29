جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

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عبد المنعم عمر إبراهيم - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 21 تموز (يوليو) 2023على الرغم من الوعود العديدة والمؤتمرات التي عُقدت، لم يفعل جيران السودان الإقليميين الكثير لنزع فتيل الصراع الدائر هناك.* * *في 13 تموز (يوليو)، حضر قادة الدول السبع التي تحد السودان، أي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، إلى قمة القاهرة من أجل حل النزاع بين "القوات المسلحة السودانية" و"قوات الدعم السريع". وخلال القمة، تحدّثَ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإسهاب عن المشكلة في السودان وأكّد على تأثيرها على أمن واستقرار المنطقة ودول الجوار والعالم أجمع. كما شدّد على ضرورة إجراء حوار وطني موسع يشمل الأطراف كافة.ومع ذلك، فشل القادة الذين حضروا القمة تماماً في الإشارة إلى بيان الأمم المتحدة الذي كشف مسؤولية "قوات الدعم السريع" عن مقتل 87 من أفراد مجموعة "المساليت" العرقية في غرب دارفور، من بينهم سبع نساء وسبعة أطفال تم دفنهم في مقبرة جماعية. وعلى الرغم من أن الكشف عن هذه الجريمة دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى المطالبة بإجراء تحقيق شامل، وجعل الكثيرين يتساءلون عن سبب عدم تدخل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قوات الدعم السريع وداعميها بعد، إلا أن قادة الدول المجاورة للسودان التزموا الصمت إزاء تلك القضية.لسوء الحظ، وعلى مدار فترة الصراع، أصبح هذا الصمت بشأن أي مسائل تتعلق بقوات الدعم السريع نمطا متكرراً. وعلى الرغم من أن الرئيس المصري والقادة الذين حضروا القمة أدلوا بمجموعة متنوعة من التصريحات الشاملة التي أكدوا فيها على أهمية التوصل إلى حل سياسي وسلمي شامل، وطالبوا بتوسيع نطاق مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، وحثّوا المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لاحتواء الصراع، وأعلنوا عن استعدادهم للمشاركة في أي جهود من أجل إنهاء الحرب، إلا أنهم تقاعسوا عن الاعتراف بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. وإذا كانت دول الجوار، ولا سيما مصر، لا تريد أن ينزلق السودان في فوضى الحرب الأهلية، فلماذا لا يوجهون اللوم إلى أولئك الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب تلك الفظائع؟إلى جانب هذا الصمت بشأن الجوانب الأساسية للصراع، كانت الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الحوار والحل السلمي في السودان غير متسقة وغير ملزمة. وفي السياق نفسه، عقدت المجموعة الرباعية لـ"إيغاد"، اجتماعها الأول حول الصراع في السودان في 10 تموز (يوليو) 2023، الذي أقرت فيه بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والحلفاء الإقليميين والدوليين، وشددت على الدور الحاسم الذي تضطلع به هيئة "إيغاد" في تنسيق المسارات الدبلوماسية مع الاتحاد الأفريقي.وبالإضافة إلى ذلك، دعت المجموعة الرباعية "القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا" إلى عقد اجتماعٍ من أجل مناقشة إمكانية نشر قوة دعم لحماية المدنيين وضمان تسليم المساعدات الإنسانية، وهو جهد قالت "إيغاد" أنها ستدعمه، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي.ومع ذلك، لم تقدم محادثات جدة السعودية الأميركية، واجتماع المجموعة الرباعية للإيغاد، ولا قمة القاهرة، شيئا يذكر لجلب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل. وأبرز مثال على ذلك كان رفض وزارة الخارجية السودانية، من جانب واحد، طلب نشر "القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا"، ما يشير إلى أن جهود الاغاثة الإنسانية أصبحت غير عملية. وعلاوة على ذلك، ومن أجل تجنب إطالة أمد الصراع، اصدرت قمة القاهرة بياناً أكد أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية للسودان وستتعامل مع الصراع باعتباره شأنًاً داخلياً.بالنسبة لمصر، قد يرجع هذا التناقض والتقاعس جزئياً إلى التردد عندما يتعلق الأمر بالانحياز إلى أحد الأطراف. فبرغم الدعم المصري العلني للقوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان، ورغبة مصر في تطبيق "نموذجها" في السودان، أي انتاج نظام عسكري بلباسٍ مدني- فإنّ العديد من حلفاء مصر يدعمون قوات الدعم السريع.ولذلك، ربما كانت هذه العلاقات غير المباشرة بين حلفاء القاهرة وقوات الدعم السريع هي التي دفعت مصر إلى التراجع عن توفير أيّ دعم أو حلول واقعية للصراع في السودان، وربّما تحفزها على غض الطرف تماماً عن تصرفات قوات الدعم السريع.على الرغم من خطط العمل ومؤتمرات القمة والوعود العديدة التي قدمها أصحاب المصلحة الإقليميون، لم يتحقق الكثير لجلب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل دائم، حيث لم تُنفِّذ مصر بعد خططها ورؤيتها من أجل مساعدة السودان على الخروج من أزمته، ولم تكشف عن أي خطط عملية لتهدئة الوضع، أو البدء بمفاوضات حقيقية، أو حماية قوافل الإمدادات، أو الحفاظ على الممرات الإنسانية، أو حتى فتح حوار شامل. ومن أجل استئناف محادثات جدة مرة أخرى، يجب الحصول على التزامات صارمة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإنهاء الصراع، كما ينبغي على القوى الإقليمية نفسها أن تلتزم بالوفاء بوعودها.*عبد المنعم عمر إبراهيم: محام والرئيس السابق لمكتب الخارج لحزب المؤتمر السوداني. عمل سابقا في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشغل منصب الأمين العام للمحامين السودانيين في الخارج.