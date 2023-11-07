حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

كيم سنغوبتا* - (إندبندنت عربية) 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2023

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كيم سنغوبتا* - (إندبندنت عربية) 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2023تبكي عائلتا محمد عليان ومحمود نخلة فقيديهما، وتقولان إنهما تعلمتا العيش مع المعاناة، لكن أفعال إسرائيل ستولد المزيد من الحنق. وسوف يأتي آخرون ليحلوا محل الشهداء. لا يمكن أن تقمع إسرائيل شعباً جيلاً بعد جيل من الفلسطينيين من دون أن تتوقع منه أن يقاوم.* * *يوم جديد وجنازة جديدة. ضحايا فلسطينيون جدد يسقطون في الاقتحامات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. والغضب يتعاظم مع ارتفاع حصيلة القتلى. هذه المرة، قتل شابان أمام منزليهما أثناء دخول القوات الإسرائيلية إلى مخيم اللاجئين لتنفيذ حملة اعتقالات. وانتشر التعبير العلني عن الحزن إلى جانب التعبير عن الصمود والمرارة والغضب -ليس تجاه إسرائيل وحدها فقط، بل وضد الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا.يتفاقم العنف في الضفة الغربية يوماً بعد آخر، فيما يزداد الجو توتراً وخطورة. وفي الوقت نفسه يستمر نفوذ "حماس" بالتمدد على وقع العنف والترهيب اللذين يمارسهما المستوطنون. وقد أصبح نحو 700.000 منهم داخل الأراضي التي تديرها السلطة الفلسطينية -وبدأوا يتصرفون مطلقي الأيدي ومن دون عقاب على ما يبدو، في ظل جو السخط السائد في إسرائيل.كما يقوم الجيش الإسرائيلي بتحركات متكررة ويستخدم الآن دبابات "ميركافا" التي تزن 65 طناً والمروحيات الهجومية من طراز "أباتشي" ومسيَّرات هجومية وطائرات "أف-16" المقاتلة في المناوشات داخل المدن. وقد وقعت آخر الاشتباكات داخل مخيم الجلزون شمال رام الله خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين. وقتل فيها الشابان محمد عليان، 20 عاماً، ومحمود نخلة، 21 عاماً، برصاص في الرأس، كما تقول عائلاتاهما.كما ترتفع أعداد المعتقلين كذلك -حيث تم اعتقال أكثر من 100 فلسطيني في المنطقة في يوم واحد، مما يرفع عدد الاعتقالات حتى تاريخه إلى 1.200 منذ أن شنت "حماس" هجومها عبر الحدود قبل 16 يوماً.وقعت بعض الاشتباكات بحسب الفلسطينيين بسبب تحركات المستوطنين العدائية. وفيها قتل 13 فلسطينياً في غضون 36 ساعة حين تحول اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم "نور شمس" للاجئين قرب طولكرم إلى تبادل مطول للنيران يوم الخميس. وقد استدعيت المسيرات ومروحيات الأباتشي للمشاركة في القتال، ووقع خمس ضحايا من بين الأطفال. وفي بقعة أخرى، لقي شخصان مصرعهما عندما سقطت صواريخ الطائرات الحربية على مسجد الأنصار في جنين.وقال الجيش الإسرائيلي، إن الهدف من اقتحام مخيم نور شمس كان القبض على أربعة مسلحين من "حماس" هاجموا المستوطنين في وقت سابق من هذا العام. أما ضربة المسجد، فكان هدفها تصفية أعضاء من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يخططون لهجوم وشيك، حسب قول الجيش.يقول المسؤولون الغربيون الذين يتابعون الوضع في غزة عن كثب، إنهم متفاجئون جداً من عدوانية الموقف الإسرائيلي العقابي الذي يطرح بالفعل احتمال فتح جبهة ثانية في الشمال في حال شن "حزب الله" عدواناً مع بدء العملية البرية.وقال أحد المسؤولين: "كان المرء ليتصور أنهم (الإسرائيليون) لا يرغبون في إثارة مشكلات خطيرة في الضفة الغربية كذلك. ولكن يبدو أنهم يشعرون بأنهم قادرون على التعامل مع ذلك. وهم يشنون اقتحامات لجرائم مفترضة وقعت منذ فترة بعيدة. وجاء أحد الاقتحامات على خلفية شيء حدث في العام 2021".وأضاف المسؤول: "تطال الاعتقالات الجماعية أي شخص يبدو أنه يرتبط بأي صلة مع الجماعات الفلسطينية التي تعد مصدر تهديد. والفكرة، كما يبدو، هي أن إزاحة هؤلاء من الشوارع ستقصم ظهر أي مقاومة مستقبلية".وفي هذا السياق، أصرت قوات الأمن الإسرائيلية على أن عملية الجلزون كانت "تستهدف الإرهابيين". وقالت القوات الإسرائيلية والسكان المحليون، إن الجنود قوبلوا بالرصاص وبشباب يلقون حجارة.في حديثهما إلى "الإندبندنت"، أصرت عائلتا محمد عليان ومحمود نخلة على أن الشابين لم ينخرطا في أي أعمال عنف، وإنما غادرا منزليهما لمعرفة ما يحدث في الخارج. وقال نهال عليان، والد محمد: "كانت حياة ابني عادية. كان يعمل في مهنة جيدة كنجار. لم يتورط في أي مشكلات. لكنهم قتلوه وأصبح شهيداً، هذا ما يحدث هنا، يدخل الإسرائيليون مجتمعنا المحلي ويقتلون الناس ويفلتون من العقاب".وأصر سيف نخلة، والد محمود، على أن ابنه قُتل من دون مبرر. وقال: "رأى محمود إطلاق النار على محمد. وهما صديقان مقربان منذ الصغر. ركض لكي يبعده فأطلقوا النار عليه، وأصابوه في رأسه".حضر أكثر من ألفي شخص جنازة الشابين. وبدا أن عدد أعلام "حماس" الخضراء التي رفعها الحشد تساوي الأعلام الصفراء لمنافستها "فتح"؛ الحزب الرئيس في الضفة الغربية، كما ظهرت أعداد أقل من أعلام حركة "الجهاد الإسلامي" السوداء.بعد تلاوة من القرآن ومن الحديث، تناولت كلمات التأبين فوق القبرين عنوان تضحيات الشهداء. ورددت انتقادات لاذعة لإسرائيل تبعتها إدانة لـ"بايدن وأميركا وبريطانيا وكل الآخرين الذين يشجعون على وقوع عمليات القتل هذه".كما ترددت اتهامات للغرب بالتواطؤ في الأحداث. وشدد سيف نخلة بالقول: "كيف سيشعر أي أب في أميركا وبريطانيا لو حدث هذا الأمر نفسه لأولادهم؟ سوف يحزنون كثيرا مثلي. لماذا إذن يسمحون لحكوماتهم بدعم إسرائيل بهذا الشكل؟".وأضاف: "لقد تعلمنا العيش مع المعاناة. والذي حدث لابني يحدث للآلاف في غزة. وسوف يأتي آخرون ليحلوا محل الشهداء. لا يمكنك أن تقمع شعباً جيلاً بعد آخر من دون أن تتوقع منه أن يقاوم".هذا الغضب مؤشر على مزيد من الجنازات، وسفك المزيد من الدماء وسقوط المزيد من الشهداء. ألقيت على القبرين ثلاث حفنات من التراب بحسب التقليد الإسلامي، بينما لا يلوح في أفق النفق الطويل سوى الظلام، الظلام وحده.*كيم سنغوبتا: مراسل شؤون الدفاع والأمن في صحيفة "الإندبندنت".