حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

كوثر حرشي*‏ - (الغارديان) 5/9/2023‏لا يُنظر إلى الفتيات اللواتي يرتدين العباءة ببساطة على أنهن طالبات فحسب، بل يُنظر إليهن كمبعوثات للإسلام العالمي يتآمرن ضد الأمة الفرنسية.‏* * *‏عندما ‏‏ذهب غابرييل أتال، وزير التعليم الفرنسي، إلى التلفزيون الوطني لإجراء ‏‏مقابلة‏‏ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد، كانت لديه رسالة واضحة: "لقد قررتُ أنه لم يعد من الممكن ارتداء العباءة في المدرسة". وأوضح: "عندما تدخل إلى فصل دراسي، يجب ألا تكون قادرًا على تحديد ديانة التلاميذ من خلال النظر إليهم". ثم صدر بيان رسمي بعد بضعة أيام ‏‏ليؤكد الحظر‏‏ المفروض على اللباس الطويل الفضفاض الذي ترتديه بعض النساء والفتيات المسلمات. والتأثير العملي للإعلان هو أن أي امرأة شابة تظهر على أبواب مدرستها مرتدية عباءة ستواجه المنع من حضور الفصل المدرسي أو الاختلاط بزملائها فيه. وأضاف الوزير: "ولكن سيتم الترحيب بالطلاب وسيكون هناك حوار معهم لشرح معنى القرار".‏يجب النظر إلى الحظر المفروض على ارتداء العباءة كجزء من العلاقة الاستعمارية القائمة بين الدولة الفرنسية والمواطنين الفرنسيين المنحدرين من هجرة ما بعد الاستعمار. ولهذا الحظر ‏‏تاريخ‏‏ تميز بثلاثة أحداث رئيسية: في العام 1989، قام مدير مدرسة بطرد ثلاث فتيات مراهقات بسبب ارتدائهن الحجاب في الفصل المدرسي. وفي العام 1994، وضعت مذكرة حكومية تمييزًا بين ما يسمى بالرموز الدينية "المخفية"، التي قالت إنها مقبولة في المدارس، والرموز الدينية "المتفاخرة"، التي لم تكن مقبولة. وفي العام 2004، حظر ‏‏قانون جديد‏‏ ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية "واضحة" في المدارس الحكومية.‏والآن، أصبح يجب حرمان الفتيات المراهقات من الحق في الدراسة أو التنقل بحرية داخل مؤسساتهن التعليمية أو الارتباط بزملائهن في الفصل والمعلمين بينما يرتدين العباءة. ويُبرَّر هذا الحظر بالدفاع عن العلمانية. وكان مبدأ العلمانية، أو "اللائكية"، يتعلق تاريخيا في ‏‏فرنسا‏‏ بحماية الحق في حرية الضمير: وبذلك يتطلب أن تظل الدولة محايدة تماما.‏‏مع ذلك، مع مرور الوقت وتحت تأثير المصالح الحزبية والتحالفات السياسية، تم تجنيد العلمانية لخدمة خطاب يفترَض أنه يهدف إلى حماية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وبعبارة أخرى، خطاب يصور ‏‏الإسلام‏‏ كدين أبوي وكتهديد للديمقراطية الفرنسية. وبذلك، يكون الأمر متروكا إذن لهذه الديمقراطية لكي تنقذ النساء المسلمات من الرجال المسلمين، وعلى نطاق أوسع، من ثقافة الإسلام.‏ومع ذلك، عندما يستمع المرء بعناية إلى بعض الخطب التي تبرر حظر العباءة في المدارس، يصبح من الواضح أن هناك تحولاً. لم يعد الأمر يتعلق بحظر الملابس الطويلة الفضفاضة من أجل تحرير الشابات من قبضة النظام الأبوي الإسلامي بقدر ما أصبح يتعلق بحماية الطلاب الآخرين من التهديد التبشيري الذي يمكن أن تمثله هؤلاء المراهقات اللواتي يرتدين العباءة. ويُنظر إلى هؤلاء الفتيات الآن على أنهن مبعوثات للإسلام العالمي يرتدنَ المدارس الفرنسية.‏‏تجدر الإشارة إلى أن اليمين واليمين المتطرف في فرنسا يتفقان على أن العباءة هي لباس ديني. وعلى اليسار، ثمة قلق إزاء تعريفه. البعض واضحون في اعتبار أنه ليس عنصرًا من عناصر اللباس الديني؛ والبعض الآخر ليسوا متأكدين من ذلك.‏‏لكن أي شخص يخوض في هذا النقاش لتقديم حجج حول طبيعة وأهمية الفستان الطويل يرتكب خطأ فادحًا، لأن النقاش نفسه يستند إلى فرضية جنسوية: أن هؤلاء المراهقات يتم إضفاء الطابع الجنسوي عليهن من خلال إضفاء أنوثة غير طبيعية. كما أنه يقوم على فرضية عنصرية: أن هؤلاء الفتيات المراهقات يتعرضن للتمييز العنصري من خلال كونهن مسلمات، منتميات إلى دين يسعى إلى تحديد كيانهن وسلوكهن بالكامل. وتجتمع هذه النظريات الجنسوية والعنصرية لإنتاج فرضية ثالثة: أن هؤلاء المراهقات، كنساء و"أجنبيات"، لا بد أنهن يتآمرن ضد الأمة الفرنسية.‏لا ينبغي أن يدور النقاش الوحيد الذي يجب أن نكون بصدد خوضه حول ما تفعله هؤلاء الفتيات الصغيرات بأجسادهن وما يكرسن عقولهن له، وإنما يجب أن يدور حول السياسات التي تنشرها الدولة الفرنسية للسيطرة على أجساد وعقول الأقليات العرقية.‏‏يجب تذكُّر أنه في 27 حزيران (يونيو) 2023، قُتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا يدعى ناهل برصاصة من بندقية للشرطة من مسافة قريبة -وهي خسارة مأساوية للحياة ‏‏أصبحت حادث إطلاق النار المميت المتعلق بالسير رقم 21 الذي ترتكبه‏‏ الشرطة الفرنسية منذ العام 2020. وكان معظم ضحايا هذه الحوادث من أصل أسود أو عربي.‏كيف يمكننا إذن ألا نربط بين سيطرة المدارس على أجساد المراهقين من منطلق عنصري وسيطرة الشرطة على أجساد المراهقين من منطلق عنصري أيضا؟‏‏كيف يمكننا ألا نفهم أنه بدرجات متفاوتة، وإنما على أساس تفاوت السلم الاجتماعي، تنتمي الشابات المسلمات والشباب المسلمون إلى مجموعة يجري إخضاعها لمعاملة سياسية استثنائية وإقصائية؟‏‏‏كيف يمكننا أن نفشل في فهم أنه بغض النظر عما يفعله هؤلاء الشباب والشابات أو يفكرون فيه، فإنهم دائمًا ومُسبقًا عالقون في "آخَرية" تحولهم إلى أجساد من دون قدرة على التفكير، وبالتالي يجب أن يكونوا محكومين للعقل الأبيض؟‏هذا هو المبدأ الذي يقع في جوهر هذا النقاش: استبعاد جزء من الشعب الفرنسي من المشاركة في الحياة السياسية. وعلينا أن نؤكد من جديد حق كل فرنسي، مسلما كان أم غير مسلم، في ممارسة حقه التام والكامل في التمتع بالمواطنة الفرنسية.‏*‏كوثر حرشي Kaoutar Harchi: عالمة اجتماع فرنسية ومؤلفة كتاب "كما نحن موجودون: سيرة ذاتية ما - بعد - كولونيالية".*نشر هذا المقال تحت عنوان: Muslims are already excluded from French political life: that’s the real issue in the school abayas row