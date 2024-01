حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

جمال كانج* - (ميدل إيست مونيتور) 6/1/2023في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت عيد الميلاد، أعلنت إسرائيل عن فقدان 17 من جنود جيشها خلال 24 ساعة. وانتقامًا لخسارتها في ساحة المعركة، قامت الطائرات الإسرائيلية بتسوية أحياء سكنية في ثلاثة مخيمات للاجئين (المغازي، والبريج، والنصيرات) بالأرض، مما أسفر عن مقتل 250 مدنيا فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.في الأيام التسعين الماضية، أصبحت المجازر في حق المدنيين مشهداً مألوفاً في غزة. كلما واجه الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في الميدان، يلجأ إلى شن هجمات انتقامية على أهداف مدنية سهلة. ويخدم إرهاب إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين غرضاً مزدوجاً: أولاً، تهدئة المشاعر الانتقامية المتأصلة لدى الجمهور الإسرائيلي من خلال صنع انتصارات وهمية؛ وثانياً، إلحاق الألم والمعاناة بالفلسطينيين الأبرياء. وخلافاً لادعاءاتها المعلنة، توجه إسرائيل جهودها العسكرية عمداً نحو المدنيين وغير المقاتلين كجزء من أهدافها العسكرية، وليس بسبب تواجد المقاتلين وسط المدنيين. وإلا فكيف يمكن تبرير إسقاط قنابل تزن 2.000 رطل على المنازل وسط مخيمات اللاجئين الأكثر اكتظاظا بالسكان؟ كانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام مثل هذه القنابل الخارقة للمخابئ والتحصينات على منازل المدنيين. وكل ما تحتاج إليه إسرائيل لتبرير جرائم الحرب التي ترتكبها هو مجرد الادعاء بأنه تم تحذير الناس بضرورة الإخلاء قبل أيام، أو أن هناك هدفًا عالي القيمة في المكان المستهدف.على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، قُتل أكثر من 22.000 مدني في غزة. ولا يشمل هذا الرقم ما يقدر بنحو 7.000 شخص ما يزالون محاصرين تحت الأنقاض، ما يقرب من 5.000 منهم من النساء والأطفال. كما أدى العدوان الإسرائيلي إلى نزوح نحو مليوني شخص -أو 85 في المائة من السكان، والذين أُجبر العديد منهم على عمليات نزوح متعددة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن أكثر من 300.000 منزل، أو 70 في المائة من المنازل، و50 في المائة من المباني في غزة "تضررت أو دمرت". وحتى لو أوقفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها على الفور، سوف تظهر حقيقة مفجعة تتمثل في أن مليونا ونصف المليون من سكان القطاع لن تكون لديهم منازل يعودون إليها.كما تواجه المستشفيات في غزة وضعًا مزريًا أيضًا، حيث تعاني من الدمار، والحصار، وعدم كفاية الإمدادات الطبية لإنقاذ الجرحى. ووصفت جيما كونيل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لمحطة (بي. بي. سي) حالة الفوضى التي يشهدها "مستشفى الأقصى" في وسط غزة بأنها "مذبحة بالمطلق"، وأن المنشأة الطبية "مكتظة بالمطلق".رداً على هذه الكارثة الإنسانية، وفي خطوة نادرة، في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2023، استند الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ووصف الوضع في غزة بأنه "عند نقطة الانهيار، وأصبح الوضع ببساطة غير قابل للاستمرار". ودعا غوتيريش مجلس الأمن بشكل عاجل إلى التدخل قبل الانهيار الكامل "لنظام الدعم الإنساني في غزة". كما تناول الأمين العام فقدان أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة، وسلط الضوء على الظروف القاسية في القطاع من خلال الإشارة إلى أن بعض موظفي الأمم المتحدة "يأخذون أطفالهم معهم إلى العمل حتى يتأكدوا من أنهم سيعيشون أو يموتون معًا".وعلى الرغم من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، برز الفيتو الأميركي وحده ليعرقل الجهود الدولية التعاونية الدولية لوضع حد للكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة. ومن المؤسف أن الهيمنة الإمبريالية الأميركية على العالم تحولت إلى أداة صهيونية لحماية إسرائيل من المساءلة في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك التحقيق الحالي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين.بعد وقت قصير من انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني (يناير) 2015، طلبت رسميا من المحكمة التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في هجمات العام 2014 على غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف التي ترتكبها في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. وفي ذلك الوقت، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التحقيق مع ضمان الانتهاء منه في "الوقت المناسب"، قبل أن تعمد إلى تعديل بيانها، مشيرة إلى وجود تحديات تقف أمام التحقيق مثل الموارد المحدودة، وعبء العمل الثقيل الواقع على عاتق المدعين العامين. وأضافت لاحقًا تأثير جائحة كورونا إلى الذرائع، على الرغم من أن التحقيق الأولي للمحكمة الجنائية الدولية كان قد بدأ قبل أربع سنوات من ظهور الوباء.وبعد خمس سنوات من التحقيقات الشاملة، كتبت المدعية العامة السابقة أنها "مقتنعة بأن جرائم حرب قد تم ارتكابها -أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة". مع ذلك، وعلى عكس قضية سابقة ضد السودان حيث صدرت أوامر اعتقال ضد أفراد محددين، غادرت بنسودا منصبها في نهاية فترة ولايتها في العام 2021 من دون توجيه أي اتهامات ضد أفراد إسرائيليين متهمين بارتكاب "جرائم الحرب" المذكورة.في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا في القاهرة في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، أكد المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم عبد الرحمن خان، أنه تابع بجدية منذ توليه منصبه في حزيران (يونيو) 2021 التحقيقات التي بدأتها سلفه. ومع ذلك، وفي انعكاس لموقف النائب العام السابقة، نقل خان لجمهوره أنه على مدى العامين الماضيين، "كان يدعو، ويطلب، ويلتمس الحصول على موارد إضافية".تجدر ملاحظة أن المدعي العام نفسه لم تكن لديه كما يبدو أي عوائق، لا من حيث الوقت ولا الموارد، عندما بدأ التحقيق على الفور في 25 شباط (فبراير) 2022، بعد يوم واحد فقط من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وبحلول 28 شباط (فبراير)، أعلن خان عن نيته إطلاق تحقيق شامل تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية. وفي ذلك الوقت، لم يكن عدد القتلى المدنيين المبلغ عنهم في أوكرانيا يتجاوز 379 قتيلًا.في تلك القضية، بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المستقبلية المحتملة في أوكرانيا خلال 24 ساعة من بدء الحرب. ومن اللافت أنها كانت لدى مكتبه كل الموارد اللازمة لإنهاء هذا التحقيق وإصدار أوامر اعتقال ضد المسؤولين الروس بعد عام واحد. وفي تناقض صارخ، أمضى خان وسلفه في المحكمة الجنائية الدولية ما يقرب من عشر سنوات، وما يزالان غير قادرين على الانتهاء من التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت في فلسطين، والموثقة سابقًا لدى المحكمة الجنائية الدولية.في سياق الوضع الراهن في غزة، اعترف خان خلال مؤتمر القاهرة الصحفي بأن خمس دول -جنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر وجيبوتي- قدمت طلبات للتحقيق في الجرائم المحتملة التي ترتكبها إسرائيل. وتجدر ملاحظة أنه حتى 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 11.500 شخص، وهو رقم أعلى بـ30 مرة من عدد القتلى الأوكرانيين عندما بدأ خان التحقيق الشامل للمحكمة الجنائية الدولية ضد روسيا. وعلاوة على ذلك، عند النظر في النسبة قياسًا إلى عدد السكان، فإن عدد القتلى في غزة كان أعلى بنحو 482 مرة من نظيره في أوكرانيا.ومع ذلك، عندما سُئل عن الإحالة التي قدمتها الدول الخمس فيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية، تجنب خان الرد المباشر، وقال عرَضًا أن مكتبه يحقق بنشاط في "الجرائم المرتكبة منذ حزيران (يونيو) 2014 في غزة والضفة الغربية".ينبغي ملاحظة أن خان كان قد زار قبل مؤتمره الصحفي في القاهرة معبر رفح الحدودي بين فلسطين ومصر. وهناك، تمكن من رؤية آلاف شاحنات الغذاء والإمدادات الطبية والمياه والوقود التي مُنعت من دخول غزة. ولاحظ وهو في ذلك المكان المتقدم تأثير أوامر وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، بضرب حصار كامل على غزة، "... لا كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء ممنوع".هناك، شهد خان، في الوقت الحقيقي، النية الواضحة لتجويع سكان أهانَهم غالانت بشدة عندما أشار إلى الفلسطينيين على أنهم "حيوانات بشرية"، ورأى كيفية إسلامهم للقتل والحمية الإجبارية. وبحلول تلك المرحلة، كانت غزة قد أُخضِعت بالفعل للحصار والتجويع منذ خمسة أسابيع. وعلى عكس الوضع في أوكرانيا حيث تم تعيين المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المستقبلية الوشيكة، بدا أن القصد في غزة هو "فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي للمجموعة" -وهي عبارة كانت المحكمة الجنائية الدولية قد استخدمتها حرفيا في وقت سابق في لائحة اتهام أفراد سودانيين بارتكاب جرائم حرب.كان من المفترض أن يكون المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد عرف في تلك المرحلة عن النوايا والأفعال المحددة، وليس مجرد جرائم تخمينية. وقد تجلى ذلك بوضوح أكبر في رد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ على الصحفيين قبل خمسة أسابيع، حيث قال أن جميع الأشخاص في غزة هم أهداف عسكرية مشروعة، مؤكدًا أن "ثمة أمة بأكملها هناك هي المسؤولة".ينبغي أن يكون خان قد أدرك أيضاً أنه قبل ثلاثة أيام فقط، في 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد اقترح إخلاءً "طوعياً" لسكان غزة، وهو تعبير ملطف لفكرة "الترانسفير". وتتوافق هذه النية المعلنة صراحة مع تهم "الجرائم ضد الإنسانية"، وتحديداً "النقل القسري للسكان" -وهي اللغة التي كانت قد شكلت الأساس لاتهامات المدعي العام في قضية جرائم الحرب ضد المسؤولين السودانيين.بعد سنوات من المماطلة والتسويف التي أدت أظهرت اختلال أداء المحكمة الجنائية الدولية الذي تمثل في تخصيص إسرائيل باعتبارها استثناء للقانون الدولي، رفعت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي دعوى جديدة في "محكمة العدل الدولية" التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، بالإحالة إلى المادة التاسعة من "اتفاقية الإبادة الجماعية".على النقيض من تركيز المحكمة الجنائية الدولية على الأدوار الفردية في جرائم الحرب، فإن محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً بـ"المحكمة العالمية"، تلتزم بمعايير أعلى من النزاهة المهنية عند الفصل في الأمور المتعلقة بانتهاكات الدول للقانون الدولي. وقد يكون قرار جنوب أفريقيا بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية نابعًا من رغبتها في أن تصدر المحكمة على الفور قرارًا بشأن طبيعة الجرائم الإسرائيلية في غزة، على غرار الحكم السريع الذي صدر في قضية أوكرانيا في آذار (مارس) 2022.في حين أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن جوازية الحرب الإسرائيلية والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية يفتقران إلى آلية التنفيذ بالنسبة للدول غير الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة، فإن رأيها القانوني يحمل مع ذلك أهمية قطعية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويكتسب هذا الأمر أهمية أكبر بشكل خاص في السياق الحالي بعد الاغتيال الإسرائيلي للقائد الفلسطيني صالح العاروري في بيروت، والاحتمال الذي يلوح في الأفق لاندلاع حرب شاملة أوسع نطاقاً خارج غزة. وبذلك، سيكون قرارا قانونيا تصدره محكمة الأمم المتحدة بالغ الأهمية للتغلب على الشلل الذي يعاني منه مجلس الأمن، ووضع حد لتردد المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها وإساءة استخدام خان للذرائع الإدارية لتأخير العمل على القرار المضني الذي اتخذه أسلافه بشأن وجود "جرائم حرب... مرتكبة في الضفة الغربية". وكذلك "في القدس الشرقية وقطاع غزة".لذلك تكتسي القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أهمية خاصة في ضوء تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية عن العمل ومعاييرهما المزدوجة. ويجعل النفاق الهائل الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يتمحور حول إسرائيل، أضحوكة من الأمم المتحدة ونظام العدالة الدولي. ويتجلى هذا الواقع بوضوح في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الطويل في متابعة القضايا بشكل انتقائي ضد خصوم الغرب أو الأفراد من الدول الفقيرة، في حين أنها تقوم بعرقلة التحقيقات في الجرائم التي ارتكبها القادة الإسرائيليون والكيانات المدعومة من الغرب.*جمال كانج Jamal Kanj: مؤلف كتابي "أطفال الكارثة"، و"رحلة من مخيم للاجئين الفلسطينيين إلى أميركا"، وغيرهما من الكتب. يكتب بانتظام عن قضايا العالم العربي في العديد من المنافذ الإعلامية الوطنية والدولية.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Tales of hypocrisy: Israeli genocide and the International Criminal Court