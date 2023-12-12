خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

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كاميليا انتخابي* - (إندبندنت عربية) 2023/11/30تتخذ البلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن مواقفها على أساس مصالحها وتقود العالم نحو حروب واشتباكات متعددة.* * *عندما تأسست الأمم المتحدة للحيلولة دون وقوع حروب وحل المشكلات الدولية من خلال إقرار السلام والاستقرار العالميين كان العالم قد خرج للتو من حربين عالميتين تسببتا في دمار كبير، ولذلك جاءت الحاجة إلى تأسيسها.وأشرفت البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على صياغة ميثاق الأمم المتحدة، ومنحت البلدان الخمسة لنفسها حق النقض (الفيتو) بصفتها المشرفة على نشر السلام، وأصبحت تسمى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، واعترفت لنفسها بالحق في اتخاذ القرار المطلق فيما يتعلق بالقضايا الكبيرة. ووقعت 50 دولة على ميثاق الأمم المتحدة، وأعلنت موافقتها على تأسيس هذه المنظمة في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1945.وخلال السنوات الـ78 الماضية، شهد العالم حروباً كثيرة. لكن من حسن الحظ أن أيا منها لم تتحول إلى حرب عالمية ثالثة. وقد لعبت الأمم المتحدة دوراً رادعاً في منع نشوب مثل هذه الحرب، لكنها لم تستطع في الكثير من الحالات منع نشوب الاشتباكات المختلفة، أو الوصول إلى سلام دائم.هذه المقدمة حول تأسيس الأمم المتحدة ضرورية للنظر في الوضع الحالي للعالم وخيارات الأمم المتحدة وصلاحياتها التي تم إقرارها قبل عقود. وقد أصبحت هذه الترتيبات قديمة عفا عليها الزمن، وتواجه هذه المؤسسة فشلاً في تلبية احتياجات ومتطلبات الوقت الحالي.لا تعمل البلدان الخمسة التي لها حق استخدام الفيتو (نقض القرارات بشكل مطلق) على استتباب الأمن والسلام العالميين لأنها تصوت في مجلس الأمن الدولي على أساس مصالحها الخاصة.وفي الواقع، يقود مثل هذا الاستغلال لحق النقض العالم إلى مزيد من الحروب الكبيرة. ويأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار عدم الاكتراث لأصوات باقي الأعضاء البالغ عددهم 193 عضواً في الجمعية العامة، حيث لا يؤثر رأيها في قبول أو رفض القرارات الدولية. ويعني ذلك أن البلدان الخمسة لا تقيم وزناً لوجود باقي أعضاء الأمم المتحدة وتنفرد بقراراتها بصفتها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.وقبل أن نتطرق إلى الأزمة الحالية في الشرق الأوسط؛ الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، أود أن ألفت نظر القراء إلى حرب أوكرانيا وروسيا، حيث كان واضحًا منذ البداية أن روسيا تستخدم حق النقض لتقويض محاولات إدانتها في مجلس الأمن الدولي. وقد استخدمت حق النقض لمنع إقرار جميع القرارات المقترحة لوقف إطلاق النار، أو إدانة هجومها على أوكرانيا.لا يستطيع الأوروبيون والأميركيون، وهم من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي، لعب دور الوسيط في حل أزمة حرب أوكرانيا لأنهم اتخذوا مواقف مناصرة لها وزودوها بالسلاح والعتاد الحربي من أجل مواجهة الهجوم الروسي، ولذلك تستمر الحرب الأوكرانية بقوة. ويؤدي استعراض القوة بين الدول الغربية والشرقية إلى تهديد المجتمع الدولي، ومن شأن هذا التهديد التمهيد لاندلاع حرب نووية بين القوى الكبرى قد تدمر نصف الكرة الأرضية، أو حتى جميعها.يقول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهو حليف لبوتين، إن الحرب الأوكرانية-الروسية وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن يتفاوض الجانبان لإنهاء الحرب. وهو بذلك يعتقد أن الأمم المتحدة لا تستطيع حل الأزمة بسبب مواقف كل من أعضاء مجلس الأمن الدولي من الحرب، وأن على الجانبين خوض مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب.بدأت الأزمة الحالية في الشرق الأوسط بعد هجوم "حماس" على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر). لكن تداعيات هذه الأزمة الإنسانية والأخلاقية قد تتسبب في حرب تجر باقي بلدان المنطقة إلى المواجهة. وما يتسبب في دمار منازل أهل غزة ويهدد أرواح الرهائن هو عدم وجود مؤسسة دولية تعمل كوسيط لإنهاء الأزمة بسرعة وخدمة الأمن والسلام الدوليين. وتدعم البلدان الثلاثة القوية؛ أي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، وباقي البلدان الغربية الكبيرة؛ أي ألمانيا وإيطاليا، إسرائيل في الحرب القائمة. أي أن هذه البلدان أصبحت طرفاً في الحرب. وقد أغلقت الأبواب أمام الوساطة وحل الأزمة على أساس موقف الحياد.إن الفكرة من هذا المقال هي بحث عمل الأمم المتحدة، وليس سياسات الدول المستقلة. وكذلك أسباب عجز مجلس الأمن الدولي لأنه أصبح "طرفاً رئيساً" في العديد من الحروب والاشتباكات المعاصرة الكبيرة.عندما زار رئيس وزراء بريطانيا إسرائيل لإعلان التضامن معها، حمل معه في الرحلة صواريخ حربية للاستفادة منها في الهجوم على غزة. وهذه الخطوة غير المسبوقة ترسل رسالة إلى العالمين العربي والإسلامي، تقول بوضوح إن بريطانيا تدعم الحرب.وعندما وصل وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل قال إنه جاء إليها بصفته يهودياً، في حين أنه يمثل 300 مليون أميركي من أعراق ومذاهب وأقوام مختلفة. وسوف تظل هذه الكلمات راسخة في أذهان البلدان الإسلامية المتأثرة بالحرب، وقد أثارت المشاعر الدينية لدى الشعوب المختلفة. ويوحي هذا الموقف للأميركيين، وهم من مذاهب مختلفة، أن الحرب بين إسرائيل و"حماس" هي حرب دينية.ومن نتائج مثل هذه المواقف التي يتخذها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي إثارة الخلافات وتوسيع الاشتباكات. ولذلك فقدت الأمم المتحدة قدرتها على صيانة الأمن والسلام العالميين، حيث ينخرط الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن في حرب ضد بعضهم بعضاً في أوكرانيا، أو يعملون على إثارة الشجارات والكراهية بين البلدان المختلفة من خلال أدائهم.وبذلك، تؤدي مواقف عدم الحياد لأعضاء مجلس الأمن الدولي وأداؤهم الذي يضع مصالحهم ومصالح حلفائهم في المقدمة إلى وضع العالم أمام أكبر حرب ومواجهة إنسانية بعد الحرب العالمية الثانية.فما هو البلد أو المؤسسة التي يمكن أن تؤدي أدواراً في تحقيق السلام العالمي؟للسعودية، بصفتها أكبر بلد إسلامي ولأنها تضم الحرمين الشريفين للمسلمين، مكانة واحترام خاصان، وبإمكانها أن تمثل المنطقة كوسيط لحل الأزمة. ويبدو أن العلاقات الجيدة بين السعودية ودول المنطقة، وكذلك الصين، وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والبلد الوحيد الذي لم يقف إلى جانب أي من أطراف الأزمة، توفر تركيبة مناسبة من شأنها أن تجعل المملكة تأخذ على عاتقها أدواراً لحل الأزمة.وكانت الصين، بسبب علاقاتها مع السعودية وإيران، قد نجحت في فك عقدة التوتر الذي استمر سبع سنوات بين البلدين، وقد تستطيع بسبب علاقاتها مع الغرب والشرق ووزنها العالمي وقف الحرب في الشرق الأوسط بالتعاون مع السعودية.كما تشكل الحرب الأوكرانية-الروسية أيضاً خطراً من شأنه أن يمهد لوقوع صدام بين القوتين النوويتين؛ الولايات المتحدة وروسيا. وكان جو بايدن قد أعلن في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة إيجاد تغييرات في مجلس الأمن الدولي، وكان يقصد بذلك طرد روسيا من هذا المجلس، وسلب حق الفيتو منها.ويشكل ما قاله بايدن خطراً أكبر من الحربين القائمتين المذكورتين، ويهدد الأمن والسلام العالميين. فسوف يعني طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي نشوب حرب عالمية ثالثة. وهكذا تحولت الأمم المتحدة التي تأسست من أجل نشر العدالة والمساواة والحفاظ على حقوق الشعوب إلى مكان للمواقف المتناقضة التي تتسبب في مزيد من الاشتباكات.يبدو أن الإصلاحات الأساسية أصبحت ضرورة ملحة في الأمم المتحدة لاستمرار السلام والاستقرار العالميين. اتخاذ القرارات من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة، دون انتهاك حقوق الآخرين، ووضع معايير مزدوجة من شأنها أن تضمن استمرار بقاء الإنسان والحضارات، وتمنح البلدان الصغيرة والكبيرة في العالم مكانة متساوية.في مثل هذه الحالة تصبح التحالفات من أجل تشكيل غالبية عملاً أخلاقياً ومبرراً، لكن أداء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في الوقت الحالي لا يمكن الدفاع عنه.نأمل في أن تنبثق من الأزمات الكبيرة الحالية مؤسسة شاملة على أساس مطالب الشعوب في القرن الحادي والعشرين لتحل محل مؤسسة الأمم المتحدة التي تشكلت على أساس ميثاق أقر قبل 78 عاما في العام 1945.*كاميليا انتخابي فارد Camelia Fard: رئيسة تحرير "اندبندنت فارسية".