داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

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يوفال ابراهام‏‏* - (مجلة 972+)‏ترجمة: علاء الدين أبو زينةفي هذا التقرير الذي أعده الناشط والصحفي يوفال أبراهام لصالح "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول"، يصف الفلسطينيون الذين اعتقلوا في شمال قطاع غزة كيف أساء الجنود الإسرائيليون بشكل منهجي إلى المدنيين والمقاتلين منهم على حد سواء، بممارسات تمتد من الحرمان الشديد من الراحة والنوم والغذاء والرعاية الطبية، إلى العنف الجسدي الوحشي.‏* * *بعد الإفراج عنه من مركز احتجاز إسرائيلي قال محتجز فلسطيني إنه تعرض للتعذيب لمدة خمسة أو ستة أيام. وروى أنه قيل له: "هل تريد الذهاب إلى الحمام؟ ممنوع". وأضاف: ‏"(الجندي) يضربك. وأنا لست من ’حماس‘، ما الذي أعاقَب عليه؟ لكنه يقول لك باستمرار: أنتَ ’حماس‘، كل من بقي في (مدينة) غزة هو حماس. لو لم تكن حماس، لكنتَ قد ذهبت إلى الجنوب. قلنا لكم أن تذهبوا جنوبًا".‏وقال شادي العدوية، وهو محتجز آخر أطلق سراحه، لقناة "تي آر تي" في ‏‏شهادة مسجلة بالفيديو‏‏: "وضعوا السجائر على أعناقنا وأيدينا وظهورنا. إنهم يركلونك في يديك ورأسك. وهناك صدمات كهربائية أيضًا".‏‏وقال معتقل آخر مفرج عنه ‏‏لقناة "الجزيرة" بعد وصوله إلى مستشفى في رفح: ‏"لا يمكنك أن تطلب أي شيء. إذا قلت: أريد شربة ماء، فإنهم يضربونك على جميع أنحاء جسمك. ولا فرق بين الكبار والصغار. عمري 62 سنة. ضربوني على ضلوعي، وأنا أعاني من صعوبة في التنفس منذ ذلك الحين".‏"حاولت نزع العصابة عن عيني، فضربني جندي برُكبته على جبهتي"‏‏يتم اعتقال الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في غزة، سواء كانوا مسلحين أو مدنيين، بموجب "قانون المقاتلين غير الشرعيين" الذي أُقر في العام 2002. ويسمح هذا القانون الإسرائيلي للدولة باحتجاز المقاتلين الأعداء من دون منحهم وضع أسرى الحرب، واحتجازهم لفترات طويلة من دون الإجراءات القانونية المعيارية الواجبة. ووفق هذه الظروف، يمكن لإسرائيل منع المعتقلين من مقابلة محام وتأجيل المراجعة القضائية لمدة تصل إلى 75 يومًا -أو، إذا وافق قاضٍ على ذلك، لمدة تصل إلى ستة أشهر.‏‏ثم، بعد اندلاع الحرب الحالية في تشرين الأول (أكتوبر)، تم تعديل هذا القانون: وفقًا ‏‏للنسخة‏‏ التي وافق عليها الكنيست في 18 كانون الأول (ديسمبر)، يمكن لإسرائيل أيضًا أن تحتجز هؤلاء المعتقلين لمدة تصل إلى 45 يومًا من دون أمر اعتقال -وهي مادة لها تداعيات مقلقة.‏وقال تال شتاينر، المدير التنفيذي لـ"اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل"، لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول": "إنهم يكونون غير موجودين فعليا لمدة 45 يومًا. لا يتم إخطار عائلاتهم. وخلال هذا الوقت، يمكن أن يموت الناس ولن يعرف أحد بذلك. (عليك) أن تثبت أن شيئًا قد حدث في الأساس. هكذا يمكن أن يختفي الكثير من الناس، ببساطة".‏‏كما تلقى "مركز الدفاع عن الفرد"، (هموكيد)، وهو منظمة إسرائيلية غير حكومية لحقوق الإنسان، مكالمات من أشخاص في غزة بشأن 254 فلسطينيا اعتقلهم الجيش الإسرائيلي وليس لدى أقاربهم أي فكرة عن مكان وجودهم. وقدم "هموكيد" ‏‏التماسًا‏‏ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، تطالب فيه الجيش بنشر معلومات عن سكان غزة الذين يحتجزهم.وقال مصدر في مصلحة السجون الإسرائيلية لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول"، إن معظم المعتقلين الذين أُخذوا من غزة محتجزون لدى الجيش ولم يتم نقلهم إلى السجون. ومن المرجح أن يكون الجيش الإسرائيلي بصدد محاولة الحصول على معلومات استخباراتية من المدنيين، بينما يستخدم "قانون المقاتلين غير الشرعيين" لسجنهم.‏‏وقال المحتجزون الذين تحدثوا إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول" إنهم احتجزوا في منشأة عسكرية مع أشخاص يعرفون أنهم أعضاء أعضاء في "حماس" أو "الجهاد الإسلامي". ووفقًا للإفادات، فإن الجنود الإسرائيليين لا يفرقون بين المدنيين وأعضاء هذه المجموعات ويعاملون الجميع بالطريقة نفسها. ولم يتم الإفراج بعد عن بعض الذين اعتقلوا ضمن المجموعة نفسها في بيت لاهيا قبل شهر تقريبًا حتى كتابة هذه السطور.‏‏وصف نضال كيف أن ظروف الاحتجاز كانت، بالإضافة إلى العنف الذي تعرض له المحتجزون، قاسية للغاية. وقال: "المرحاض عبارة عن فتحة ضيقة بين قطعتين من الخشب. وضعونا هناك بأيدينا مقيدة وأعيننا معصوبة. كنا نذهب إلى هناك ونتبول على ملابسنا. وكان هذا هو المكان حيث كنا نشرب الماء أيضًا". ‏‏وقال المدنيون الذين أُطلق سراحهم من القاعدة العسكرية الإسرائيلية لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول"، إنه بعد بضعة أيام، تم نقلهم من منشأة إلى أخرى للاستجواب. وقال معظمهم إنهم تعرضوا للضرب أثناء الاستجواب. وسئلوا عما إذا كانوا يعرفون نشطاء من "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، وعن رأيهم في ما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وأي من أفراد أسرهم هو ناشط في "حماس"، وكان من بين الذين دخلوا إلى إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ولماذا لم يرحلوا جنوبًا كما ’طُلبَ منهم‘".‏‏نُقل لُبَّد إلى القدس للتحقيق معه بعد ثلاثة أيام. وقال: "لكمني المحقق في وجهي، وفي النهاية أخذوني إلى الخارج وعصبوا عيني. حاولت نزع العصابة عن عيني، لأنها تؤلمني، وركلني جندي بركبته على جبهتي، فتركتها.‏وتابع لُبّد: "بعد نصف ساعة، أحضروا محتجزًا آخر، أستاذًا جامعيًا على ما يبدو، لم يتعاون معهم أثناء الاستجواب. ضربوه بوحشية بجواري. قالوا له: ’أنت تدافع عن حماس‘، أنت لا تجيب عن الأسئلة. انزل على ركبتيك وارفع يديك". شعرت بشخصين قادمين نحوي. اعتقدت أن دوري قد حان للضرب وتشنج جسدي للاستعداد. همس أحدهم في أذني: ’قل كلب‘. قلت إنني لا أفهم. قال لي: ’قل سوف يأتي يوم لكل كلب‘، ويعني بذلك الموت أو العقاب".‏بعد ذلك أُطلق سراح لُبَّد من التحقيق وأعيد إلى زنزانة الاحتجاز. ووفقًا له، كانت الظروف في القدس أفضل مما كانت عليه في المنشأة العسكرية في الجنوب. للمرة الأولى، لم يكن مكبل اليدين أو معصوب العينين. قال: "كنت أشعر بألم شديد وتعب شديد لدرجة أنني نمت، وكان هذا كل شيء".‏‏"عاملونا مثل الدجاج أو الأغنام"‏‏في 14 كانون الأول (ديسمبر)، بعد أسبوع من نقله من منزله في بيت لاهيا تاركًا وراءه زوجته وأطفاله الثلاثة، تم وضع لُبَّد في حافلة عائدة إلى معبر "كرم أبو سالم" بين إسرائيل وقطاع غزة. وأحصى 14 حافلة ومئات المعتقلين. وقال هو وشاهد آخر لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إن الجنود أمروهم بالركض وقالوا لهم: "من ينظر إلى الوراء، سنطلق النار عليه".‏ومن معبر "كرم أبو سالم"، سار المعتقلون على الأقدام إلى رفح -المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم للاجئين في الأسابيع الأخيرة، والذي يضم مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين. كان المحتجزون المفرج عنهم يرتدون بيجامات رمادية‏‏، ‏‏وأظهر‏‏ بعضهم ‏‏للصحفيين الفلسطينيين إصابات في معاصمهم وظهورهم وأكتافهم، فيما بدا أنه نتيجة للعنف الذي تعرضوا له أثناء الاحتجاز. وكانوا يرتدون أساور مرقمة أعطيت لهم عند وصولهم إلى مركز الاحتجاز.‏‏وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، وهو منظمة حقوقية مقرها جنيف والتي تضم العديد من الباحثين الميدانيين في رفح، لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إنهم يقدرون أن ما لا يقل عن 500 من سكان غزة قد أطلق سراحهم وأعيدوا إلى المدينة في الأسابيع الأخيرة بعد احتجازهم في السجون الإسرائيلية، ورووا شهادات عن ‏‏التعذيب القاسي وسوء المعاملة‏‏.‏‏وقال المحتجزون للصحفيين إنهم لا يعرفون إلى أين يذهبون في رفح أو أين أصبحت عائلاتهم. وكان الكثير منهم حفاة. وقال أحدهم: "كنت معصوب العينين لمدة 17 يومًا". وقال آخر: "لقد عوملنا مثل الدجاج أو الأغنام".‏وقال أحد المعتقلين الذين وصلوا إلى رفح لـ"مجلة 972+" و"لوكال كول" إنه منذ إطلاق سراحه قبل أسبوعين، يعيش في خيمة من النايلون. وقال: "اليوم فقط اشتريت حذاءً. في رفح، أينما كان المكان الذي تنظر إليه، فإنك ترى الخيام. منذ إطلاق سراحي، ما يزال الأمر صعبًا جدًا عليّ عقليًا. هناك مليون شخص مزدحمون هنا في مدينة يبلغ عدد سكانها 200.000 نسمة (قبل الحرب)".‏عندما وصل لُبَّد إلى رفح، اتصل على الفور بزوجته. كان سعيدًا لسماع أنها وأطفاله على قيد الحياة. وأوضح: "في السجن ظللت أفكر فيهم، في زوجتي التي هي في وضع صعب، وحدَها مع طفلنا حديث الولادة".‏‏ولكن، شعر على الهاتف بأن هناك شيئًا لم تخبره عائلته به. وفي نهاية المطاف، اكتشف أن شقيقه الأصغر، بعد ساعة من عودته من الاحتجاز في شاطئ زيكيم، قُتل بقذيفة إسرائيلية أصابت منزل أحد الجيران. ‏وقال لُبَّد متذكرًا آخر مرة رأى فيها شقيقه: "رأيتُ كيف كنا نجلس هناك في ’البوكسرات‘ فقط، وكان الجو باردًا للغاية، وهمست له: ’لا بأس، لا بأس، سوف تعود بأمان‘".‏أثناء وجوده في الاعتقال، أخبرت زوجة لُبَّد أطفالهما بأنه سافر إلى الخارج. ولُبَّد غير متأكد من أنهم صدَّقوا ذلك. فقد رآه ابنه البالغ من العمر 3 سنوات مجردًا من ملابسه في الشارع في ذلك اليوم. "أراد ابني حقا أن يذهب إلى حديقة الحيوان، ولكن لم تتبق أي حدائق في غزة. لذلك أخبرته بأنني رأيت ثعلبًا في القدس في رحلتي -وبالفعل، بينما يتم استجوابي في الصباح، مرَّت بعض الثعالب في الجوار. وعدته بأنني سآخذه، بعد انتهاء كل شيء، لرؤيتها أيضًا".‏‏رداً على الادعاءات الواردة في هذا التقرير بأن الجنود الإسرائيليين أحرقوا منازل الفلسطينيين المحتجزين في بيت لاهيا، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن هذه المزاعم "سيتم فحصها"، مضيفًا أنه "تم العثور على وثائق تخص ’حماس‘ في شقق المبنى، وكذلك كمية كبيرة من الأسلحة"، وأنه تم إطلاق النار على القوات الإسرائيلية من المبنى.‏‏وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الفلسطينيين في غزة محتجزون "لضلوعهم في نشاط إرهابي"، وإن "المعتقلين الذين يتبين أنهم لم يشاركوا في نشاط إرهابي والذين لا مبرر لاستمرار اعتقالهم يعادون إلى قطاع غزة في أول فرصة".‏وفيما يتعلق بمزاعم سوء المعاملة والتعذيب، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي "إن أي ادعاءات بسلوك غير لائق في مركز الاحتجاز يتم التحقيق فيها بدقة. ويتم تقييد أيدي المعتقلين وفقًا لمستوى الخطر الذي يشكلونه وحالتهم الصحية، وفقًا لتقييم يومي. وتقيم نشأة الاحتجاز العسكرية، مرة واحدة في اليوم، طابورًا للأطباء للتحقق من الحالة الصحية للمحتجزين الذين يحتاجون إلى رعاية".‏ومع ذلك، قال المحتجزون الذين تحدثوا إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول"، إن طبيبًا فحصهم فقط عند وصولهم إلى المركز، ولم يتلقوا بعد ذلك أي عناية طبية لاحقة، على الرغم من مطالباتهم المتكررة بذلك.*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Inside Israel’s torture camp for Gaza detainees