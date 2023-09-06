رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

كيم سنغوبتا* - (إندبندنت عربية) 2023/8/29

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لم يكن اسم يفغيني بريغوجين وحده هو المذكور في قائمة ركاب طائرة "إمبراير" المنكوبة. كانت هناك أيضاً أسماء أقرب معاونيه العسكريين والمدنيين، وأسماء قادة "فاغنر" من ذوي الخبرة المخضرمين. ومع مقتل هؤلاء، سيبقى عناصر مجموعة المرتزقة من دون قيادة يعتد بها في مواجهة مستقبل مليء بالتحديات والغموض. كان تدمير الطائرة أفضل وسيلة للقضاء على الرجل الذي تجرأ وحاول الانقلاب على فلاديمير بوتين وعلى آخرين معه كان من المتوقع أن يوجهوا إلى المرتزقة ضربة انتقامية. وهكذا، بات رأس "فاغنر" مقطوعاً فعلياً.مع تصفية كبار قادة المجموعة، يظهر السؤال حول من سيتولى عملياتها المربحة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسط احتمال أن تنتقل قيادة المجموعة إلى أيدي القيمين على الكرملين وحلفائهم. وكشفت مصادر من المعارضة الروسية أنها لم تُعرف بعد حصة ليوبوف، زوجة بريغوجين التي تمضي إجازة في الهند، في أعمال زوجها، وماذا سترث.كان من بين ركاب الطائرة أيضاً دميتري أوتكين، شريك تأسيس المجموعة المعروف بلقبه الحربي "فاغنر" -الملحن الأثير على قلب أدولف هتلر- الذي سميت المجموعة على اسمه. ويعد الرجل، الذي كان في السابق ضابطاً في الاستخبارات العسكرية والقوات الخاصة "سبيتسناتس"، بمثابة اليد اليمنى لبريغوجين، ويسود اعتقاد بأنه الشخص الذي نظم مسيرة الزحف على موسكو في حزيران (يونيو) الماضي.كما ضمت قائمة الركاب اسم فاليري تشيكالوف، الذي كان مسؤولاً بارزاً في إدارة شؤون بريغوجين و"فاغنر" المالية، بصفته المشرف على جميع المشاريع المدنية في الخارج، والمشرف على تأمين الدعم اللوجيستي للمجموعة. وكان من كبار القادة التنفيذيين ضمن مجموعة "كونكورد" التابعة لبريغوجين، التي فازت بعدد من العقود الحكومية، بما في ذلك عقود توريد وجبات طعام، وهو ما أدى إلى منح قائد "فاغنر" لقب "طباخ بوتين". وكان تشيكالوف أيضاً رئيساً لشركة "نيفا جيه. أس. سي" Neva JSC، التي تملك "يورو بوليس أل. أل. سي" Euro Polis LLC، وهي الشركة المرتبطة بجميع مشاريع "فاغنر" في سورية وأفريقيا.كان يفغيني ماكاريان، الذي كان يستخدم اللقب العسكري "ماكار"، وسيرغي بروبوستين، المعروف بلقب "كيدر"، مقاتلَين من ذوي الخبرة في "فاغنر". وقد شاركا في عدد من مهام المجموعة -بما في ذلك في أوكرانيا وسورية. وبحسب التقارير، أشرف بروبوستين على تفاصيل حماية بريغوجين الشخصية. وبالنسبة لنيكولاي ماتوسييف، يعتقد باحثون روس بأنه قد يكون فعلياً نيكولاي ماتوسيفيتش الذي كان يخدم سابقاً في سورية.وكان من المتوقع أن ينتقل بريغوجين إلى روسيا البيضاء في إطار اتفاق توسط فيه رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، لوضع حد لانقلاب المجموعة في حزيران (يونيو) الماضي. وبدا أن بريغوجين ظل طليقًا، حيث ظهر خلال قمة للزعماء الأفارقة استضافها بوتين في سانت بطرسبورغ. ثم انتشر مقطع فيديو لبريغوجين، من المفترض أن يكون قد صور في أفريقيا، والذي أعلن فيه أن عناصر "فاغنر" في القارة يعملون بجد ونشاط.أوحى ما تقدم بانطباع مفاده بأن بريغوجين أصبح ذا أهمية كبيرة للغاية بحيث لم يعد في مقدور الكرملين نفيه وتهميشه، علماً بأن هذه كانت، على ما يبدو، الصورة التي استعد أعداؤه لتسويقها بينما كانوا يتآمرون للتخلص منه إلى الأبد. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: "دارت تساؤلات حول سبب السماح لبريغوجين بالتجول بحرية بعد ما ارتكبه فعلياً ضد بوتين. وأعتقد أننا نملك الآن الجواب". وتابع أنه "في حال كان هذا الهجوم مدبراً، فإن من خطط له أراد أن يجمع المستهدَفين كلهم في مكان واحد، وأن يضعهم في موقع ضعف كما على متن طائرة مثلاً. هنا يظهر السؤال حول السبب الذي دفع جميع هؤلاء الأشخاص البارزين إلى السفر على متن طائرة واحدة، لأن هذا من الأمور المرفوضة تمامًا في مجال الأمن. لعل ثقتهم بأنفسهم كانت كبيرة فعلاً، أو ربما صدقوا الضمانات التي حصلوا عليها من السلطات".للتذكير، تؤوي روسيا البيضاء نحو 6.000 من مرتزقة "فاغنر" بموجب الاتفاق الذي توسط فيه رئيس البلاد والذي أنهى محاولة الانقلاب. وكانت بولندا قد أرسلت 10.000 جندي إلى حدودها خلال مناورات عسكرية قامت بها قوات بيلاروسيا و"فاغنر".اليوم، ما يزال ما سيبدر عن هؤلاء المقاتلين غامضاً. وقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجال مقنّعين يدعون أنهم من "فاغنر" ويتوعدون بالانتقام. ومع ذلك، يبدو من غير المرجح أن ينفذوا هذه التهديدات الموجهة إلى الكرملين.وأفيد بأن مقتل بريغوجين ورفاقه أثر في نفوس عناصر "فاغنر" وأغضبهم، وأثار لديهم قلقاً عميقاً ومخاوف زما ينتظرهم. وقيل إن مقاتلين مخضرمين في "فاغنر"، ممن سبق أن تحدثوا عن المجموعة، باتوا يتصرفون بحذر ويترددون في التعبير عن آرائهم علناً. وفي هذا السياق، قال نيكولاي أفاناسييف، الذي خدم في حملة سورية: "إن جنودنا مستاؤون طبعاً وغاضبون، ولكن هناك حاجة أيضاً إلى توخي الحذر. الغموض سيد الموقف، ويجب أن نفهم ما يحدث، ونقف على الوضع قبل أن نقرر ماذا نفعل".قامت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لمجموعة "فاغنر"، بما فيها قناة "المنطقة الرمادية" Grey Zone على تطبيق "تيليغرام" التي يتابعها نصف مليون مشترك، باتهام وزارة الدفاع الروسية علناً بإسقاط الطائرة، إما عن طريق إطلاق النار عليها بسلاح مضاد للطائرات، أو من خلال زرع قنبلة على متنها. وأشاروا إلى أن بريغوجين كان "بطلاً من روسيا" قُتل على يد "خونة روسيا".من جهته، صرح المدون والمستشار السابق في الكرملين، سيرغي ماركوف، بالقول: "يجب أن نقتل أعداءنا وليس أنفسنا. جميع أعدائنا يحتفلون، ووفاة بريغوجين هي أهم إنجاز في نظر أوكرانيا لهذا العام".تتباين وجهات نظر المسؤولين الأمنيين الغربيين والأوكرانيين حول الجهة التي قامت بتنفيذ الهجوم، حيث يتم تحميل المسؤولية لأفراد من جهاز الاستخبارات، واستخبارات القوات المسلحة، ووزارة الدفاع الروسية.وفي كييف، شدد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم عيد استقلال أوكرانيا على أن حكومته غير مسؤولة عن مقتل بريغوجين. وقال: "إن الجميع يدركون من هم المتورطون".وأوردت تقارير أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية سبق أن تواصلت مع بريغوجين، وزعمت أن قائد "فاغنر" قدم في كانون الثاني (يناير) الماضي عرضاً للكشف عن مواقع الجيش الروسي مقابل وقف أوكرانيا مقاومتها لقواته في باخموت، لكن الاستخبارات رفضت التعليق على هذه التقارير.وبحسب ما أكده ضابط في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، "كان من الواضح أن بريغوجين صنع لنفسه أعداءً كثيرين في أوساط الجهاز الأمني الروسي، لكن الواضح في الموضوع هو أن العملية ما كانت لتنفذ من دون الحصول على أوامر مباشرة من بوتين، وهو أمر يجب أن يأخذه أصدقاؤنا الغربيون بعين الاعتبار عندما يعرضون علينا التوصل إلى اتفاق مع بوتين. لقد اعتقد بريغوجين بأنه توصل إلى اتفاق مع بوتين، ولا يخفى إلى أين انتهى به المطاف".كان الرئيس بوتين نفسه على بعد 325 ميلاً (525 كلم) من موقع الجريمة المزعومة، حيث كان يشارك في الاحتفالات بالذكرى الـ80 لمعركة كورسك. وهو لم يأت على ذكر بريغوجين في الخطاب الذي ألقاه، لكن أي شخص لديه بصيرة لاحظ رمزية تحدثه واقفاً أمام أوركسترا - و(الأوركسترا) هو اللقب الذي يطلقه مقاتلو "فاغنر" على مجموعتهم.تواصَل التعبير عن الغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي المؤيدة لـ"فاغنر". وكتب صاحب مدونة عسكرية اسمه رومان سابونكوف: "تحمل جريمة قتل بريغوجين تداعيات كارثية. الأشخاص الذين أعطوا أوامر بتصفيته لا يفهمون المزاج السائد في الجيش".ربما تمثلت إحدى الخطوات التي تم اتخاذها لتجاوز هذا التهديد في إقالة الجنرال سيرغي سوروفيكين من منصب قائد القوات الجوية للبلاد. وقد عُرف سوروفيكين، الذي اشتهر بلقب "الجنرال هرمجيدون" بسبب أساليبه الوحشية في حرب سورية، بعلاقاته الجيدة مع بريغوجين وبمشاطرة عداء الأخير لشخصيات في هرم الجهاز الأمني الروسي -بما في ذلك وزير الدفاع سيرغي شويغو والجنرال فاليري غيراسيموف- بسبب طريقة إدارتهما لمسار الحرب في أوكرانيا.تجدر الإشارة إلى أن سوروفيكين هو واحد من بين قادة عديدين أقالهم بوتين من مواقعهم منذ بداية الحرب. ومن بين هؤلاء الفريق سيرغي كيسيل، والفريق رستم مرادوف، والعقيد العام ميخائيل ميزينتسيف، واللواء فلاديمير سيليفيرستوف، والنائب الأدميرال إيغور أوسيبوف، والجنرال ألكسندر دفورنيكوف، والعقيد العام العميد ألكسندر جورافليف. وقد غادروا جميعاً مناصبهم خلال الأشهر الـ18 الماضية.أما رئيس روسيا، المسؤول الأكبر والأساسي عن الغزو، فما يزال في مكانه بعد أن نجا من محاولة انقلاب، في حين أن بريغوجين، الرجل الذي قام بالانقلاب، لم ينجُ وخسر حياته في إطار مشهد مهيب. لكن الخصم التالي الذي سيبرز من جهاز الأمن المتشقق في روسيا يجب أن يعرف أن الطريقة الوحيدة للتغلب على فلاديمير بوتين تكمن في التفوق عليه وعلى قسوته المطلقة.*كيم سنغوبتا: مراسل شؤون الدفاع والأمن للصحيفة