رسائل من غزة تحت القصف

أسماء الغول* - (أوريان 21) 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023

هذا النص شهادة من صحفية فلسطينية من غزة تعيش في فرنسا. حياتها اليومية تتراوح بين محاولة البقاء على تواصل مع عائلتها في القطاع، والخوف من تلقي خبر عن فاجعة. اضافة اعلان

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شقيقتي الباقية في قطاع غزة طلبت منا أن نسجل لها أغنية "الصيصان شو حلوين" لابنتها الرضيعة. فهي تحبها وتعودت عليها، ولا يمكن تشغيل تطبيق "يوتيوب" وسط قطع الكهرباء والإنترنت في قطاع غزة. سجلناها وأرسلناها لها على تطبيق "واتس أب"، حيث من الأسهل فتح الرسائل الصوتية مع ضعف تدفق الإنترنت.

عدتُ إلى جهازي المحمول لأكمل كتابة مقالاتي المتأخرة، لكنني لم أفلح. فما هي إلا دقائق حتى بدأ تهديد "مستشفى القدس" من جديد، والقصف في محيطه. وربما تكون هذه المرة العاشرة التي يتم فيها ترهيب الألفين العاملين فيه، إضافة إلى 14.000 نازح ونازحة داخله، حيث تحتل كل متر منه عائلة مرعوبة.

من الممكن أن تفعلها إسرائيل. لقد فعلتها قبل أسبوع حين قصفت "مستشفى الأهلي المعمداني" الذي وصل أعداد القتلى فيه إلى ما يزيد على 300، وبعضهم اضطر ذووهم أن يجمعوا أشلاءهم في أكياس. كما استهدفت في 28 تشرين الأول (أكتوبر) المستشفى الإندونيسي وقصفت بجوار مستشفى القدس في اليوم ذاته. ثم لا يجب أن ننسى قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة من قناة "الجزيرة"، والتعنت إزاء التحقيق في مقتلها وهي التي تحمل الجنسية الأميركية، ولم نسمع صوت الرئيس الأميركي بايدن حينها. ومرة أخرى حاولت إسرائيل التهرب من الجريمة بإلقاء اللوم على المسلحين الفلسطينيين.

بعد قصف مستشفى المعمداني، يمسك أحد الآباء بكيس بلاستيكي يقطر منه الدم ويقول: "هدول أولادي"، وهو يصرخ في هستيريا. ولم يتعرف آباء وأمهات آخرون حتى على أشلاء أحبائهم.

وكأنها النهاية

اتهمت إسرائيل الفصائل الفلسطينية بالقصف. عادة ما يحدث ذلك حين يقع عدد كبير من المدنيين في مكان واحد ويُحرج العدو أمام العالم، فيقلب الطاولة ويفبرك الأدلة. لقد شهدتُ ذلك من قبل خلال تغطية ثلاث حروب في القطاع، وكان دوما من السهل على الناس في غزة أن يميزوا بين صوت صواريخ الفصائل المسلحة في غزة وصواريخ إسرائيل، وكذلك أثر الصاروخ في الأرض. أصبحوا خبراء عسكريين من كثرة الحروب التي شهدوها. وخلال أيام قليلة كانت منصات كشف الحقائق والصحف العالمية تشكك برواية الاحتلال واتهمته بتزوير الأدلة.

كانت آخر حرب شهدتها في العام 2014، ثم تابعت البقية في أيار (مايو) 2021 وآب (أغسطس) 2022 على شاشة التلفاز بعد أن وصلت إلى فرنسا، حيث يبدو فشلاً كاملاً حين تكون صحفيا أن تراقب الحرب على بلدك من بعيد.

إلا أن هذه الحرب تبدو وكأنها النهاية، لا أدري إذا ما كانت المدن تنتهي بالحروب بعد أن يحل الخراب في عشرات آلاف المباني السكنية؟ أصبحت الشوارع مهجورة إلا من بعض قطط هنا وهناك تبحث عما تأكله، بعد أن جفف الحصار الإسرائيلي المشدَّد المدينة من الماء والغذاء.

ذكرتني مقاطع فيديو مدينة غزة بصور الموصل في العام 2017 بعد أن حررتها القوات العراقية المشتركة بدعم التحالف من تنظيم "داعش"، وقد تداعت كل الأماكن التاريخية والأحياء الجميلة. وهذا أول ما فعلته إسرائيل، دمرت "حي الرمال" الذي يعد أرقى أماكنها، كما أن جزءا كبيرا من "مستشفى المعمداني" تراثي ويطل على البلدة القديمة في غزة، بل يقول لي صديقي الصحفي وائل عصام الذي غطى في العراق وسورية وزار غزة، إنه لم يشهد خرابا كخراب غزة، ومساحاتها الواسعة من الدمار.

تعلُّم الخوف

أسمع أصوات ابنة أختي مسجلة على تطبيق "واتس أب". أصبحت تصدر أصواتا أعلى وأكثر تعبيرا، ربما تحاول أن تنافس الأصوات الجديدة حولها. وتقول لي شقيقتي إن ابنتها تعلمت الخوف في هذه الأيام القليلة بينما كان يجب أن تتعلم أن تحبو في هذا العمر.

هربا من تدمير المدينة، نزحت أختي من شمال قطاع غزة مع ابنتها إلى جنوبه، بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي. بحثَت عن مكان الموت فيه أقل، فالنجاة الآن مجرد صدفة. قصفت قوات الاحتلال كل شيء؛ المدارس التي لجأ إليها النازحون، المنازل الآمنة، الأسواق، المستشفيات، الجامعات، والمخابز.

مهما بلغت فراستك وخبرتك في الحروب لا يمكن أن تخمن المكان الآمن، وكذلك يفعل أكثر من مليوني شخص، نصفهم نزحوا من الشمال إلى الجنوب، يقضون يومهم يفكرون: أين يمكن النجاة؟

أحد الآباء يقول على قناة "الجزيرة" وهو يبكي ابنه المسجى عند قدميه: "تركنا حي النصر في غزة، ليموت أبنائي الثلاثة في رفح.. انتشلنا واحداً من تحت الأنقاض وبقي اثنان". مضيفا وهو يشير إلى جثمان ابنه على الأرض: "ما يزال في الصف الخامس الابتدائي".

"تدعيش" قطاع غزة

تقع رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. ووصلت إليها أعداد كبيرة من النازحين الذين يستمرون في التحرك، على الرغم من المطالبة الأممية المتكررة لإسرائيل بالتراجع عن إجبار الأهالي على النزوح القسري، الذي يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. ولكن يبدو وكأن دولة الاحتلال تطرد أهل غزة عبر الحدود إلى سيناء. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن رأيه بصراحة في اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز في القاهرة في 18 تشرين الأول (أكتوبر). إنه لا يريد "عمليات إرهابية" في صحراء سيناء ضد إسرائيل، واقترح صحراء النقب لنقل السكان حتى انتهاء إسرائيل من عمليتها.

وهكذا استمر إغلاق معبر رفح البري برغبة مصرية، حتى فُتح في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) بإشراف الاحتلال الذي اختار أسماء المواطنين من حملة الجوازات الأجنبية والجرحى المسموح لهم بالسفر عبر قوائم أرسلها للمصريين. وبذلك تتلاشى السيادة الفلسطينية المكتسبة منذ اتفاقية أوسلو 1993، والانسحاب من قطاع غزة في العام 2005، وكأنها كانت هلاما.

غزة الآن مثل يوسف بن يعقوب وقد تركه إخوته في ظلام الجُب، وهنا تُركت غزة للسياسيات الأميركية الغاضبة التي أعطت الضوء الأخضر كي ترتكب إسرائيل أكبر الجرائم بحق عائلات قطاع غزة التي قُتل منها أكثر 900 عائلة بمجموع 6.500 شهيد من 10.000 شهيد ومفقود حتى اللحظة.

ضلل بنيامين نتنياهو العالم حين ردد حادثة قطع رؤوس الأطفال في مستوطنات غلاف غزة مرات عدة، في "كلاكيت ثاني مرة" لكذبة أسلحة الدمار الشامل التي طالب الرئيس جورج دبليو بوش بالتخلص منها بالعراق، واستمر في البحث عنها مدمرا بلاد الرافدين منذ الغزو في العام 2003 حتى انسحاب القوات الأميركية الأول من العراق في العام 2011، وقتل خلالها 200.000 مدني عراقي وما يزيد على 4.500 جندي أميركي.

شوهت هذه الكذبة إرث القضية الفلسطينية الفريد والعادل عبر ربطها بـ"داعش" والإرهاب. وعلى الرغم من فضح كثير من الأخبار الزائفة في خطابات نتنياهو وجيشه حول هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلا أن نتنياهو يصر على المضي قدما بها لـ"تدعيش" قطاع غزة، وهو ما له مفعول السحر في العالم الغربي.

تحول في الخطاب الأوروبي

لقد شهدتُ تحول الخطاب الأوروبي، حتى في مؤسساته الحقوقية والليبرالية، بعد الربيع العربي بسنوات قليلة، من استنكار الجرائم التي قتلت مئات الآلاف بدعم من روسيا و"حزب الله" في سورية منذ الثورة في العام 2011، إلى استنكار أفعال تنظيم الدولة "داعش".

(...)

والآن مع ما يحدث في غزة تجاوز الأمر السكوت، بل إن بلد الإخاء والعدالة والمساواة الذي أعيش فيه وصل إلى حد أن يلقي علينا قنابل الغاز لمجرد الهتاف لفلسطين في المظاهرات. أصبح الأمر من المحرمات هنا، ولاحقنا رجال الشرطة المدرعون في مظاهرات يومي 12 و25 تشرين الأول (أكتوبر) في ميدان جان جوريس بمدينة تولوز.

هناك عزل لفلسطين بسبب العملية العسكرية التي قام بها الجناح العسكري لحركة "حماس". وبالتأكيد لا مبرر لقتل واختطاف المدنيين في أي مكان بالعالم، بل لا أراه يفيد تاريخ أي قضية نضالية، لكن العالم نفسه يجب ألا يتغاضى عما فعلته إسرائيل في آخر ثلاثة أعوام. ولن أقول منذ 75 عاما حين مشى جدي وجدتي طريقا طويلا من الآلام من قريتي الأصلية، صرفند العمار، حتى وصلا إلى غزة في العام 1948. واليوم وسط هذا النزوح والقتل المتواصل والسكوت العالمي، أشعر بأنني أفهم ما كانا يواجهانه في ذلك الوقت، ولماذا اضطرا إلى الهجرة.

وفي هذه الأعوام الثلاثة الأخيرة، تضاعفت أعداد المستوطنين في أراضي الضفة الغربية والقدس، وأصبحت السجون الإسرائيلية مليئة بحوالي 6.000 أسير فلسطيني، منهم مرضى لا يتلقون العلاج، وبينهم أكثر من 1.900 في الاحتجاز الاداري بلا محاكمة، كما أن هناك 170 طفلا منهم يتعرضون للتعنيف جسديا ونفسيا، ناهيك عن 17 عاما من الحصار على شريط ساحلي كان ياسر عرفات قد وعد يوما بأن يجعل منه "سنغافورة جديدة"، حين عاد إلى غزة قبل ثلاثين عاما، بعد أن سلَّم كل أوراقه وأسلحته لتحقيق السلام.

إذا كانت إسرائيل قد أطعمت في الماضي هذا "الوحش" الذي أكلها حية في الحاضر، كيف سيكون الجيل المقبل الذي يشهد كل هذا القتل والخوف والدم؟ هل سيحب فكرة السلام؟ هل سيعيش يوما في مظلة ثنائية القومية أو حتى حل دولتين؟ لا يمكنني أن أرى ذلك، ولن يبقى الأطفال الذين يشهدون الآن جرائم قتل عائلاتهم كاملة أطفالا للأبد. ولكن الليلة على الأقل، الليلة فقط، ضمنتُ أن ابنة أختي الرضيعة نامت بشبه ابتسامة على فمها بعد أن سمعت أغنية "الصيصان شو حلوين".



*أسماء الغول: كاتبة وصحفية فلسطينية مقيمة في فرنسا.