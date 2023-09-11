روسيا والغرب.. قتال في أوكرانيا وحرب ظل في أفريقيا

اضافة اعلان

كيم سنغوبتا* - (إندبندنت عربية) 6 آب (أغسطس) 2023بعد انقلاب النيجر، تسعى موسكو، بقيادة بوتين وجماعة "فاغنر"، إلى بسط نفوذها في منطقة الساحل.* * *بينما تتواصل وتيرة القتال العنيف في إطار الحرب الأوكرانية، مع ما يترتب عليها من ارتفاع في حصيلة الوفيات والدمار، يتفاقم خطر اندلاع حرب ظل بين روسيا والغرب على بعد 2.500 ميل منها في أفريقيا.الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر وأطاح بالرئيس المنتخب والحليف الرئيس للغرب، محمد بازوم، أوصل إلى السلطة مجلساً عسكرياً. وبذلك انضم البلد إلى ثلاث دول مجاورة يحكمها قادة عسكريون، لديهم جميعاً روابط واسعة بمجموعة "فاغنر" للمرتزقة.وتتفاقم الأزمة يوماً بعد آخر، حيث احتدت نبرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التكتل الإقليمي المؤلف من 15 دولة، التي لوحت باحتمال التدخل العسكري مطالبة بإعادة بازوم إلى سدة الحكم وانسحاب القوات المتمردة إلى ثكناتها.من جهته، ناشد بازوم الولايات المتحدة مباشرة طالباً منها المساعدة. ووصف الرئيس المخلوع نفسه بـ"الرهينة"، مشدداً على أن منطقة الساحل بأكملها ستخضع بشكل أكبر للنفوذ الروسي مقابل تهميش نفوذ الغرب فيها في حال السماح لعملية الاستيلاء غير المشروع على السلطة في بلاده بالاستمرار.وفي كلامه العلني عن هذا الوضع للمرة الأولى، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن بإطلاق سراح رئيس النيجر فوراً، قائلاً: "في هذه اللحظة الحرجة، تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب النيجر، احتراماً لشراكتنا المستمرة منذ عقود والقائمة على القيم الديمقراطية المشتركة ودعم الحكم المدني".كان بازوم قد عمل على تعزيز العلاقات مع الغرب؛ المملكة المتحدة ضمناً. وكان من بين عدد قليل من الرؤساء الأفارقة الذين يحكمون دولاً من خارج الكومنولث الذين حضروا مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن في أيار (مايو) الماضي. وفي مقابلة أجريتها معه آنذاك، شرح لي كيف أصبحت بلاده ركيزة للغرب في منطقة ابتليت بالتكفيريين ومرتزقة "فاغنر" والأنظمة العسكرية غير المستقرة.وقال بازوم: "نحن على دراية تامة بأخطار في منطقتنا: تحدث محاولات مستمرة لتقويض حكومتنا ومجتمعنا. ولكن، بمساعدة شركائنا في الغرب، وبالاستثمار في التعليم، أنا واثق من أننا قادرون على صون الديمقراطية في بلادنا، لكن الخطر موجود دائماً، سواء من جانب المتطرفين أو من جهة (فاغنر)".في أعقاب الانقلاب، عقد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اجتماعاً مع الرئيس النيجيري بولا تينوبو في لاغوس، صرح على إثره بأن "المملكة المتحدة ترحب بشدة بتحركات (إيكواس) التي لا شك في أنها حاسمة وتنم عن التزام كبير بالديمقراطية".تنتشر في نيجيريا فرق عسكرية بريطانية للتدريب وتقديم الاستشارات، وتساعد في دعم العمليات ضد تنظيم "بوكو حرام" الإسلاموي، فيما سُحبت قوة نشرت في السابق إلى جانب الفرنسيين في مالي، في نوفمبر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأعربت مصادر الدفاع عن عدم وجود مخططات حالية لإرسال القوات المسلحة البريطانية في مهمة إلى النيجر.قبل أيام، ألغى قادة الانقلاب في النيجر اتفاق تعاون عسكرياً مع فرنسا ينص على وجود نحو 1.500 عنصر في النيجر من أجل التصدي لحركات التمرد الإسلاموية في المنطقة. وكانت بعض تلك القوات قد نُقلت إلى البلد من مالي وبوركينا فاسو، بعد استبدالها بعناصر "فاغنر" عقب تسلم نظم عسكرية السلطة في البلدين.ولدى الولايات المتحدة وجود عسكري قوي في النيجر، حيث تنشر قرابة 1.200 عنصر وتمتلك قاعدة للطائرات المسيرة كلف بناؤها 100 مليون دولار (78 مليون جنيه استرليني). وبعد الانقلاب، صدرت أوامر بعدم مغادرة الجنود قاعدتهم في مدينة أغادير شمال البلاد. وقامت الولايات المتحدة، وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها من دول الغرب، بعمليات إجلاء جزئية لطواقم سفاراتها ومواطنيها من النيجر. وأشارت البنتاغون إلى عدم وجود أي مخططات حالية لسحب القوات الأميركية في الوقت الراهن.بعد الانقلاب، لوح المتظاهرون بالأعلام الروسية وأحرقوا الأعلام الفرنسية، وحاولوا إحراق السفارة الفرنسية في العاصمة النيجرية، نيامي، وطلبوا المساعدة من موسكو في أعقاب الانقلاب.ومن جانبه، كان مؤسس "فاغنر"، يفغيني بريغوزين، قد اتهم قبل رحيله "القوات الاستعمارية (الغربية) السابقة" بإشعال فتيل الأزمة الأمنية في النيجر وغيرها من البلدان التي كانت مستعمرات سابقة لها. وهو ما خلق "حباً لفاغنر"، بحسب تعبيره، لأن "الآلاف من مقاتلي (فاغنر) قادرون على فرض النظام وتدمير الإرهابيين وعدم السماح لهم بالمساس بشعوب هذه البلدان". ويبدو أن الوضع سيظل على حاله بالنسبة للأعمال المربحة التي تقودها المجموعة في أفريقيا بدعم من موسكو.في ردة فعل على التهديد بالتدخل العسكري في النيجر، أعلن قادة النظامين العسكريين في بوركينا فاسو ومالي خلال القمة الروسية-الأفريقية التي عقدت مؤخرًا أنهم سيعتبرون أي تدخل عسكري خارجي في النيجر اعتداء عليهم. وقالوا في بيان: "إن أي تدخل عسكري ضد النيجر هو بمثابة إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي"، فيما حذر رئيس النظام في غينيا من أن "أي تدخل عسكري سيؤدي إلى كارثة إنسانية قد تمتد تداعياتها إلى خارج حدود النيجر".في هذه الأثناء، اندلعت بعض الاضطرابات في السنغال التي وضعت حكومتها قواتها المسلحة تحت تصرف (إيكواس) في حال تطلب الأمر شن عملية ضد النيجر. وفيما اندلعت التظاهرات بشكل رئيسي تنديداً باعتقال زعيم المعارضة، عثمان سوكو، يزعم المسؤولون أن ما حفزها كان المعلومات الكاذبة وتدخل المنظمات الأجنبية.ويلفت مسؤولون غربيون النظر إلى حملات مشابهة ضد حكومات أخرى في الساحل. وقد زعم منشور ملفق انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأن بازوم واجه انقلاباً أثناء زيارته لإيمانويل ماكرون في باريس، فيما قال آخر إن الفرنسيين سلحوا مجموعة متشددة قتلت 17 عنصراً من القوات المسلحة في النيجر خلال الفترة نفسها تقريباً.بعد ذلك، تبين أن مصدر هذين المنشورين هو "مشروع لاختا"، وهو "مزرعة ترولز" أو "متصيدين" على الإنترنت، مهمتهم التعليق أو الإدلاء بآراء على المواقع الإلكترونية للتأثير في الرأي العام. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على هذا المشروع، الذي كان يموله بريغوجين، منذ العام 2018.من جهته، يتخذ الجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس النظام الجديد في النيجر، موقف التحدي، ويقول إن من شأن "(التدخل الأجنبي) أن يوحد شعب النيجر جميعه لهزيمة الذين يريدون التسبب لشعوبنا الكادحة معاناة لا توصف وزعزعة بلادنا".في المقابل، يتحدث مسؤولون أمنيون في الغرب عن وجود شعور قوي بضرورة التحرك. وبحسب تعبير أحد هؤلاء: "عدنا إلى أيام الحرب الباردة ونظرية الدومينو. رأينا كيف وقع عدد كبير من هذه القطع في أيدي الروس، في ظل عدم التحرك من أجل التصدي لهذه الانقلابات العسكرية. هناك دعم كبير لعكس هذا التوجه في النيجر. سوف يُترك أمر التدابير الميدانية لـ(إيكواس)، لكنها ستحظى بدعم أميركي وأوروبي كبير".كما ساد هذا الجو في البلدان المجاورة أيضًا. في السنغال، قالت وزيرة الخارجية، عيساتا تال سال: "لقد وقعت انقلابات كثيرة جداً في هذه المنطقة… تؤمن السنغال بأنه من الضروري وضع حد لهذه الانقلابات". وأضافت أنه في حال تدخل "(إيكواس) ستذهب القوات السنغالية إلى هناك".وفي أعقاب اجتماع دفاعي عقدته (إيكواس)، صرح الجنرال كريستوفر موسى، رئيس أركان الجيش النيجيري، بقوله: "لن تكون مهمة إعادة فرض الديمقراطية في النيجر بالأمر السهل، لكننا مستعدون لها، وسنتدخل فور تلقينا الأمر بذلك".*كيم سنغوبتا: مراسل الصحيفة لشؤون الدفاع والأمن