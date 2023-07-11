سيتواصل العنف طالما ظلت إسرائيل تحتل أراضي الفلسطينيين

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آلون لي غرين – (إندبندنت عربية) 8 تموز (يوليو) 2023تعلمت كإسرائيلي تجاهل محاولات حكومتي تأجيج الخوف في نفوسنا، وسيظل العنف جزءاً من حياتنا طالما واصلت دولة إسرائيل احتلال أراضي الفلسطينيين.* * *أخبرتنا الجلبة التي أحدثتها هواتفنا المحمولة التي عملت كلها في وقت واحد بكل ما نحتاج إلى معرفته. حتى في اللحظة التي تتوجه فيها كاميرات التلفزيون الوطني نحوك، يظل الشعور هو نفسه: موجة من الخوف تنتابك وتسري في أنحاء جسدك.قبل ثلاث دقائق فقط، وقبل أن أعلم بوقوع هجوم بالقرب من منزل والدتي في مدينة تل أبيب، تم تقديمي كمتحدث تلفزيوني للتعليق على العملية العسكرية الإسرائيلية التي كانت جارية في جنين، المدينة في الضفة الغربية. وعندما سمعت أزيز هاتفي، فقدت التركيز وتشتت انتباهي.تصاعد الخوف هو شعور سبق لي وأن اختبرته وبات مألوفا بالنسبة لي. فقد نشأت في تل أبيب خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عندما كان القلق من الهجمات الفلسطينية جزءا لا يتجزأ من حياتنا. ولذلك عرفت بالضبط ما يجب القيام به داخل ستوديو التلفزيون -قمت بإرسال رسالة إلى والدتي للتأكد من أنها بأمان، وانتظرت ردها بقلق.عندما جاءني ردها، تمكنت من الاسترخاء وتذكرت أين أنا. كنت ما أزال جالسا في حلقة نقاش خلال بث تلفزيوني مباشر، وكان الجنود الإسرائيليون ما يزالون يحتلون مدينة جنين. واستعدت تركيزي على الحوار الذي كان دائرا من حولي، فأصبت بصدمة.كان المحاورون الإسرائيليون الستة الجالسون في القدس يناقشون ما إذا كان الهجوم الذي وقع في تل أبيب مرتبطاً أم لا بالعملية العسكرية الجارية على الأرض في جنين. وركزوا في معرض تحديد دوافع منفذ العملية الفلسطيني على مسقط رأسه، بالإضافة إلى خلفيته، وذهبوا إلى حد الإشارة إلى أن دافعه هو معاداة السامية. لكنهم فشلوا خلال النقاش في تذكر دورة العنف المستمرة في الضفة الغربية، أو اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية التي بلغت مستويات غير مسبوقة. وإذا ما سئلت، فإن أعضاء حلقة النقاش كانوا منفصلين للغاية عن الواقع إلى حد أنهم يعتقدون أيضا أن الصواريخ التي أطلقت الليلة الماضية من قطاع غزة، لأول مرة منذ أشهر، لا علاقة لها بالعملية الإسرائيلية في جنين.هذا الانفصال عن الواقع ظل قائماً، وشعرت في الوقع باستياء عارم وأنا أرى زملائي المشاركين في النقاش -الذين يفترض أنهم إسرائيليون متعلمون وذوو خبرة ويتحدثون أمام جمهور ضخم يشاهدهم في المنازل– وهم يفشلون في إقامة الروابط الأساسية الواضحة بين عوامل عدة، بدءاً بالمستوطنات، والهجمات الإرهابية، وغارات الجيش، والهجمات التي يرتكبها مستوطنون ضد قرى فلسطينية، وصولاً إلى الهجمات الفلسطينية المتزايدة، وما إلى ذلك.لقد أدركت الأمر منذ أعوام، ولست الوحيد في ذلك. الاتجاه السائد واضح إلى حد صادم، ومع ذلك يبدو غريبا، بل مهينا بالنسبة لكثير من الأفراد الإسرائيليين. فعندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، غالباً ما يكون الخوف هو الدافع وراء مواقف كثير من الإسرائيليين، تماما كما كان الوضع خلال حلقة النقاش هذه، وفي مناسبات أخرى عديدة. وبالتالي، غالباً ما ننسى أن ننظر إلى الحقائق بشكل موضوعي والتعامل معها بتفكير منطقي.هذا النوع من التفكير تشجعه في الواقع حكومتنا التي تؤجج الخوف يوميا وتستخدمه للتأثير في الرأي العام، واستثارة دعمه للعمليات العسكرية ذات الدوافع السياسية كتلك التي حدثت في جنين في الأيام الأخيرة، والتي أودت بحياة 12 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.إن هدف استراتيجية الحكومة من بث الخوف هو تطبيع الوضع الراهن الذي يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي على ملايين الفلسطينيين، وفصل هذا الواقع عن الهجمات التي يقوم بها فلسطينيون على جنود إسرائيليين ومستوطنين ومواطنين عاديين في كثير من الأحيان داخل "الخط الأخضر" (الحدود الفعلية لدولة إسرائيل منذ العام 1967 التي رسمتها اتفاقية الهدنة في العام 1949 بين العرب وإسرائيل). وبالمناسبة، فإن هذا الفصل هو السبب الذي يجعل الإسرائيليين يعتقدون أن السبب وراء العنف الفلسطيني هو معاداة السامية.إلى جانب الغضب الذي أشعر به تجاه مواقف بلادي، فإنني أشعر بالفخر عندما أقول إنني لا أصدق كلمة واحدة تقولها حكومتي. أنا لا أصدق تصريحات وزرائها عن إجراء إصلاح قضائي. ولا أصدق كلامهم بشأن ارتفاع كلف المعيشة. وأنا بالتأكيد لا أصدق ما يقولونه عن الفلسطينيين والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.لقد عايشت على مر الأعوام ما يكفي من هذه العمليات العسكرية في الضفة الغربية وغزة لأدرك أنها لا تجلب السلام أو الأمان لأي شخص. ومن الواضح أن أول الذين تعرضوا للأذى هم ملايين الفلسطينيين الأبرياء الذين تزهق أرواحهم، والذين ما يزالون يعيشون تحت نير احتلال عسكري إسرائيلي وحشي، مضى عليه الآن 56 عاماً، وما يزال مستمراً.إن هذه العمليات هي جزء من دائرة العنف طويلة الأمد. وإذا كان لي أن أخمن، فإنني أرى أنه حتى قبل اكتمال تنفيذ إحدى العمليات، فإن ضباط الجيش الإسرائيلي يكونون قد خططوا للعملية التالية ليقوموا بتنفيذها في التوقيت الملائم بغية تعزيز وضع السياسيين في استطلاعات الرأي العام.من هنا، فإنه ما دامت دولة إسرائيل تواصل فرض الاحتلال على ملايين الفلسطينيين، سيظل العنف جزءاً من حياتنا. وطالما واصلنا اعتبار العنف الفلسطيني عاملا منفصلا عن السيطرة العسكرية التي نُحكمها على ملايين الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي لن ينتهي، ولن نعرف نحن الإسرائيليين الأمان على الإطلاق.في الوقت الذي يظل فيه الاحتلال الإسرائيلي قائماً -بغض النظر عما قد يحدث لنظامنا القانوني- لا يمكن لإسرائيل أن تكون ديمقراطية حقيقية، ولن يتمكن جميع سكان هذه البلاد، البالغ عددهم 15 مليون نسمة، من العيش بسلام وأمان.*آلون لي غرين: المدير الوطني المشارك المباشر لمبادرة "أومديم بياشاد" Omdim Beyachad (الوقوف معاً)، وهي حركة شعبية يهودية فلسطينية تحض المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل على السعي إلى تحقيق السلام والمساواة، والعدالة الاجتماعية والمناخية.