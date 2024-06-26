سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

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فيليب جيرالدي*‏‏ - (أونز ريفيو) 17/7/2024"كل شيء بشأن إسرائيل مزيف. إنها أمة اصطناعية تمامًا تم إنشاؤها من دون أي اعتبار للحركات الاجتماعية والسياسية العضوية للأرض وشعبها، وألقي بها بلا جذور فوق حضارة قديمة موجودة مسبقًا وذات جذور عميقة. ولهذا السبب لا يمكن أن توجد من دون أن تكون مدعومة اصطناعياً بالدعاية المستمرة، وجماعات الضغط، وحملات التأثير عبر الإنترنت، والعنف العسكري الجماعي".‏* * *كنت قد كتبت في أيلول (سبتمبر) 2017 مقالاً لموقع "أونز ريفيو" ‏‏Unz Review‏‏ بعنوان ‏‏"يهود أميركا يقودون حروب أميركا"‏‏، وبعنوان فرعي "ألا يجب أن يتنحوا عند التعامل مع الشرق الأوسط؟"، وركز المقال على حقيقة أن معظم الأفراد والجماعات في الولايات المتحدة الذين كانوا يحرضون على الحرب مع إيران على وجه الخصوص هم من اليهود، ولم يُخف معظمهم ولاءهم لإسرائيل التي كان يقودها آنذاك -كما هو حالها الآن- رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وجادلتُ بأنه من الخطأ أن يدير اليهود علاقات أميركا في الشرق الأوسط على وجه الخصوص لأن بعضهم سيواجه بالتأكيد تضاربًا في المصالح، والذي سيكون بشكل حتمي غير مفيد للولايات المتحدة. وكما يمكن للمرء أن يضيف، فإنه على الرغم من تلك الصلة التي تربطها بحكومة أجنبية، لم يتم إجبار أي مجموعة مؤيدة لإسرائيل على التسجيل بموجب "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب للعام 1938"، بحيث يتم توفير بعض الشفافية بشأن المسائل المالية وما يتعلق بالاتصالات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية أو سفارتها في واشنطن. والنتيجة النهائية لكل ذلك هي جعل استخدام المال، الذي يمتلكه المليارديرات الصهاينة بكثرة، سهلًا للغاية لإفساد عملية الحكم الأميركية نيابة عن دولة فصل عنصري ليست حليفة في الواقع، وليست لديها قيم تتناسب جيدًا مع ما كان ذات يوم الديمقراطية الأميركية.‏إذا ما قيس الأمر بالتعليقات التي تلقيتها على موقع "أونز"، فقد تبين أن المقالة حول النشاط العرقي الذي يروج لحروب أميركا هي الأكثر شعبية التي كتبتها على الإطلاق، وقد تم التقاطها وإعادة نشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت وفي منشورات مختلفة في كل من الولايات المتحدة وخارجها. ومع ذلك، أدى ذلك حتمًا إلى رد فعل عنيف من العديد من أصدقاء إسرائيل، وفي غضون 24 ساعة تمت إضافة تحديث إلى المنشور الأصلي على الإنترنت. وجاء فيه: "في صباح يوم 21 أيلول (سبتمبر)، قامت مجلة ’المحافظ الأميركي‘، حيث كان كاتبًا مساهماً منتظمًا على مدى أربعة عشر عامًا، بطرد فيل جيرالدي عبر الهاتف. وقيل له إن قول ’يهود أميركا يقودون حروب أميركا‘ هو أمر غير مقبول.‏ويبدو أن إدارة ‏‏"المحافظ الأميركي" ‏‏ومجلس إدارتها نسوا أن المجلة تم إطلاقها بمقال لمؤسسها، بات بوكانان، بعنوان ‏‏"حرب من"؟‏‏ والذي عرض إلى حد كبير نفس الادعاءات التي قدمها جيرالدي حول الدفع اليهودي نحو خوض حرب أخرى، في تلك الحالة مع العراق. وقد تم تشويه سمعة بوكانان وإدانته باعتباره معادياً للسامية من قبل العديد من نفس الأشخاص الذين يهاجمون الآن جيرالدي بطريقة مشابهة".‏تأثر سوء نية "المحافظ الأميركي"، التي كانت هي التي أطلقت النار فعلياً، بشكل خاص بتأكيدي في المقال أن اليهود البارزين، مثل بيل كريستول، الذين يظهرون بانتظام على شاشة التلفزيون للدفاع عن المتشددين اليهود ضد إيران وغيرها بينما يرددون عبارة "تهديد لأميركا" عندما يتصرفون فعلياً نيابة عن إسرائيل، يجب أن يظهروا فوق ليبل كُتب عليه شيء من قبيل "يهودي ومؤيد صريح لدولة إسرائيل". وأضفت أنه سيكون نوعًا من ملصق التحذير على زجاجة سم للفئران -يترجم تقريبًا كشيء من قبيل "تناول حتى أصغر جرعة صغيرة من الهراء الذي أطلقه بيل كريستول على مسؤوليتك الخاصة".‏‏في الواقع، كان الشتات اليهودي من الأثرياء والمؤثرين بشكل لا يصدق وكذبه وفساده الذي لا يتوقف هو الذي يدعم الرواية الخيالية عن إسرائيل كـ"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". وتلاحظ الصحفية الأسترالية كيتلين جونستون ‏‏أن‏‏ "كل شيء عن إسرائيل مزيف. إنها أمة اصطناعية تمامًا تم إنشاؤها من دون أي اعتبار للحركات الاجتماعية والسياسية العضوية للأرض وشعبها، وألقي بها بلا جذور فوق حضارة قديمة موجودة مسبقًا وذات جذور عميقة. ولهذا السبب لا يمكن أن توجد من دون أن تكون مدعومة اصطناعياً بالدعاية المستمرة، وجماعات الضغط، وحملات التأثير عبر الإنترنت، والعنف العسكري الجماعي".‏غرضي من مراجعة الماضي هو أن المرء لم يكن ليتخيل مطلقًا قبل سبع سنوات حجم السيطرة التي حققها اللوبي اليهودي منذ ذلك الحين على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكذلك على العديد من السياسات الداخلية، في ما يرجع إلى حد كبير إلى الإجراءات المؤيدة لإسرائيل بشكل مثير للقلق التي قدمها دونالد ترامب جاهل ومتهور، تلاه جو بايدن الطائش والغافل تمامًا. ولدى بايدن أغلبية من اليهود يشغلون المناصب العليا في إدارته، ومن الإنصاف القول إن اليهود يسيطرون على مفاتيح سياسة الشرق الأوسط، وكذلك على ما يتكشف في أوكرانيا. وليس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، سوى مدافع عن إسرائيل ومتحدث باسمها، كما أظهر بوضوح عندما وصل إلى إسرائيل بعد هجوم حماس ‏‏وأعلن: "‏‏لقد جئت أمامكم كيهودي..."، وأتبع ذلك بسرد تاريخ عائلته في المحرقة، على الرغم من أنه لم يأت على ذكر حقيقة أن زوج والدته كان يعمل مع روبرت ماكسويل، وهو جاسوس إسرائيلي بارز.ودعونا لا ننسى الكونغرس، حيث سيطر المتعصبون المؤيدون لإسرائيل بشكل كامل (باستثناء توم ماسي) على الحزب الجمهوري. وتُمارس هذه السيطرة من خلال التبرعات السياسية العليا والتغطية الإعلامية المواتية التي تعتمد على وجهة نظر المرء الداعمة لإسرائيل. ويجري في الآونة الأخيرة تداول قصة تشير إلى أن ميريام أديلسون؛ الوريثة المولودة في إسرائيل لثروة كازينوهات شيلدون أديلسون التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، عرضت ‏‏على ترامب مبلغ 100 مليون دولار‏‏ كمساهمة في حملته السياسية إذا وعد بتمكين ضم إسرائيل لكل فلسطين التاريخية بعد فوزه في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.‏كشف بعض أعضاء الكونغرس أنهم عندما ظهروا لأول مرة كمرشحين سياسيين، كان ممثل للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) يتردد بشكل عرضي على مكاتب حملاتهم ويحدد وجهة نظرهم بشأن الشرق الأوسط. وفي بعض الحالات، كان يُطلب من المشرعين المحتملين ‏‏التوقيع على بيان‏‏ يتعهدون فيه بتقديم الدعم الكامل وغير النقدي لإسرائيل بغض النظر عما تفعله. وقد علمنا مؤخرًا أن إسرائيل تدير ‏‏عمليات استخباراتية سرية‏‏ كبرى باستخدام شخصيات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر قصصًا مؤيدة لإسرائيل للتأثير على عملية صنع القرار وإدامة السيطرة على الحكومة الأميركية. وأبعد من ذلك، وفقًا لما قاله ماسيل لتاكر كارلسون‏‏، فإن كل جمهوري في الكونغرس، بمن فيهم هو نفسه، "لديه شخص من أيباك" مخصص له وعلى اتصال دائم به، والذي يصفه بأنه يعمل "مثل جليسة أطفال لك" للتأكد من أن أحدًا لا يتردد عندما يتعلق الأمر بالسياسات التي تؤثر على إسرائيل. ويفترض المرء أن هذا الإشراف يتكون من تخصيص (آيباك) أو "رابطة مكافحة التشهير" أشخاصًا يتجسسون على المسؤولين خشية أن ينحرفوا عن ولائهم الذي تم التعهد به للدولة اليهودية. وأود أن أسمي مثل هذا النشاط تجسسًا أجنبياً مرتبطًا بالتحريض على ارتكاب الخيانة التي يجب كشفها، على طريقة مجاز سم الفئران المذكور أعلاه. هؤلاء الوحوش الذين يروجون لمصالح بلد أجنبي ليسوا أصدقاءنا حقاً، وليسوا خارجين هناك لفعل أي شيء مفيد للشعب الأميركي.‏كما أن دعم إسرائيل في وسائل الإعلام مفتعل وزائف بشكل أساسي، وهو يتبنى القصص المنحرفة ويتجاهل الفلسطينيين. ويجري فرضه بشكل عام من أعلى إلى أسفل. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر)، تم التنديد بوسائل إعلام بارزة، مثل ‏‏"النيويورك تايمز‏‏" و‏‏"سي إن‏‏ إن" و‏‏"سي بي سي‏‏" من خلال تسريبات الموظفين بشأن مطالب كبار مسؤوليها التنفيذيين، الذين غالبًا ما يكونون يهودًا، بأن ‏‏يميل الصحفيون والمحررون في تغطيتهم لغزة‏‏ نحو دعم الروايات التي تفضلها إسرائيل. وكانت هناك استقالات في الحكومة بسبب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي يدعمها بايدن، وتم طرد وبريانا جوي جراي ‏‏للتو من مجلة "ذا هِل"‏‏ بسبب انتقادها إسرائيل بلطف أثناء مشاركتها في استضافة برنامج "رايزنغ"، وهو مصير يجب أن يفهمه كل عامل في الإعلام حتى لا يلاقي مصير جراي إذا لم يكن داعمًا بما يكفي للكيان الصهيوني. كما أن دعم إسرائيل من نجوم هوليوود وغيرهم من المشاهير مفروض قسرًا بالمثل. وقد اضطرت شركة تسويق في هوليوود إلى تفسير ‏‏رسالة بريد إلكتروني تم تسريبها حديثًا‏‏ تطلب من موظفي الشركة "التوقف عن العمل مع أي شخص مشهور أو مؤثر أو مروج بارز ينشر ضد إسرائيل".‏وتشمل التطورات الجديدة الأخرى على الجبهة الإسرائيلية، والتي ظهرت في السنوات السبع الماضية، شن الهجمات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتطوير التشريعات المؤيدة لإسرائيل على مستوى الولايات والمستوى المحلي، التي تحجب المزايا الحكومية والوظائف عن المواطنين الذين يدعمون المقاطعة السلمية لإسرائيل، وكذلك الرجس المطلق المتمثل في "قانون التوعية بمعاداة السامية"، الذي يسعى إلى تجريم أي انتقاد للدولة اليهودية. وليس هذا القانون سوى جانب واحد فقط من الكيفية التي تشكل بها سلطة الجماعات اليهودية المنظمة على الحكومة ووسائل الإعلام نوع المجتمع الذي سيعيش فيه الأميركيون في المستقبل القريب. وسيكون مجتمعًا خاليًا من العديد من الحقوق الدستورية الأساسية، مثل حرية التعبير، بسبب احترام تفضيلات مجموعة ديموغرافية صغيرة للغاية.‏‏‏كما استهدف "اللوبي" الانتخابات الأميركية المقبلة، حيث جمعت الجماعات اليهودية مئات الملايين من الدولارات لشن هجمات على المرشحين الذين يُعتبرون معادين لإسرائيل. وقد لوحظت مؤخرًا اليد الثقيلة التي تستلهِم الصهيونية للحكومة والمؤسسات التعليمية الأميركية في الاعتقالات والعقوبات الأخرى التي امتدت لتشمل الحرمان من ‏‏فرص العمل‏‏ وإلغاء منح الشهادات للطلاب الذين يحتجون على الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين. كل هذا في حين أن المتظاهرين اليهود المناهضين لهذه الاحتجاجات، العنيفين في بعض الأحيان كما في الحالة الأخيرة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، لا يعاقَبون كقاعدة عامة، ومجموعاتهم الطلابية لا تمس بينما تُمنع الجماعات المؤيدة للفلسطينيين من دخول حرم الجامعات.‏في بعض الأحيان يكون بذل جهد كبير من أجل إرضاء الإسرائيليين سخيفًا تمامًا. في الوقت الحالي، يسعى الكونغرس إلى ‏‏تمرير مشروع قانون‏‏ سيكون من شأنه معاقبة جزر المالديف على منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من السفر إلى الجزر طالما استمرت الحرب في غزة. ‏‏ويقود‏‏ عضو الكونغرس الديمقراطي الأميركي، جوش غوتهايمر من نيوجيرسي، جهود الضغط على حكومة المنطقة السياحية الدافئة في المحيط الهندي. ويسعى غوتهايمر، المعروف بأنه أحد أكثر المؤيدين لإسرائيل عدوانية في الكونغرس، إلى الحصول على دعم الحزبين لتطوير التشريع الذي سيطلق عليه اسم "قانون حماية سفر الحلفاء هنا" (PATH). ويمكن للتشريع أن يمنع منح أي معونة أو مساعدات أميركية لجزر المالديف حتى يحصل الإسرائيليون مرة أخرى على الإذن لزيارة البلاد. وقال غوتهايمر إنه "لا ينبغي إرسال أموال دافعي الضرائب إلى دولة أجنبية حظرت دخول جميع المواطنين الإسرائيليين -أحد أعظم حلفائنا الديمقراطيين". وأضاف أيضًا -كما يمكن للمرء أن يتوقع- أن الخطوة المالديفية "معادية للسامية".‏وهكذا، في رأيي المتواضع، كنا نتعرض بشكل متزايد للخداع الإسرائيلي الذي لا يلين على الرغم من الكثير من العقاب الذي يحدث في العلن، لكن أولئك الناس البؤساء التعساء في الكونغرس ضعفاء للغاية ومرعوبون من اللوبي اليهودي بحيث لا يتمكنون من فعل أي شيء حيال ذلك. والآن لدينا مجرم الحرب بنيامين نتنياهو الذي سيظهر في نهاية تموز (يوليو) في جولة أخرى من التملق والتذلل، والهتاف والانحناء في الجلسة المشتركة للكونغرس نفسه الذي فعل الكثير لإعطاء بيبي الأدوات والمال الذي مكنه من قتل 35.000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، والعدد في ازدياد. إن هذا عار مطلق، وعندما يجلس العالم ويفكر في ما حدث ويحدد على من يقع اللوم، فإن هذا اللوم سيعود حتماً إلى الوطن. إن أميركا مارقة. وتكاد الكلمتان تتطابقان في المعنى.*د. فيليب م. جيرالدي Philip M. Giraldi: المدير التنفيذي لـ"مجلس المصلحة الوطنية"، وهو مؤسسة تعليمية معفاة من الضرائب تسعى إلى تعريف سياسة خارجية أميركية قائمة أكثر على المصالح في الشرق الأوسط.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel’s Control Over America Grows Ever Stronger