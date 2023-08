شعب النيجر يريد التخلص من الاستعمار الجديد

ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

اضافة اعلان

فيجاي براشاد – (معهد ثلاثي القارات) 24/8/2023‏كانت معظم دول الساحل في أفريقيا ترزح تحت الحكم الفرنسي لما يقرب من قرن قبل أن تخرج من الاستعمار المباشر في العام 1960، فقط لتنزلق إلى هياكل الاستعمارية الجديدة التي ما تزال مستمرة اليوم.* * *في العام 1958، فاز الشاعر والزعيم النقابي عبد الله (عبدولاي) ماماني من زيندر، وهي مدينة في النيجر، في الانتخابات في منطقته الأصلية ضد حماني ديوري، أحد مؤسسي "الحزب التقدمي النيجيري".‏ وشكلت تلك النتيجة للانتخابات معضلة للسلطات الاستعمارية الفرنسية التي أرادت أن يقود ديوري النيجر الجديدة. وكان ماماني قد ترشح عن حزب "سوابا" اليساري في النيجر، الذي كان أحد القوى الرائدة في حركة الاستقلال ضد فرنسا. وكان "سوابا" هو حزب "‏‏تالاكاوا"‏‏ (أي "عامة الناس"، أو "الناس الصغار")؛ الفلاحين والعمال الذين أرادوا أن تتحقق آمالهم في النيجر. ‏‏وترتبط‏‏ كلمة "سوابا" بكلمة "ساوكي" في لغة الهوسا، التي تعني المتعافي أو الذي أُنقذَ من البؤس.تم إلغاء نتيجة تلك الانتخابات في نهاية المطاف، وقرر ماماني عدم الترشح مرة أخرى لأنه كان يعلم أن مسار الأحداث والظروف تعمل ضده. وفاز ديوري بإعادة الانتخاب ليصبح أول رئيس للنيجر في العام 1960.‏‏كانت السلطات قد حظرت نشاط حزب "سوابا" في العام 1959، وذهب ماماني إلى المنفى في غانا ومالي، ثم الجزائر. وكتب في قصيدته "الأمل": "دعونا نحطم اليأس".‏عاد ماماني إلى وطنه بعد عودة النيجر إلى الديمقراطية في العام 1991. وفي العام 1993، أجرت النيجر أول انتخابات متعددة الأحزاب منذ العام 1960. وفاز حزب "سوابا" الذيب أعيد تأسيسه حديثا بمقعدين فحسب. وفي نفس العام، توفي ماماني في حادث سيارة. ويتم التعبير عن أمل الجيل الذي أراد التحرر من سيطرة فرنسا الاستعمارية الجديدة neo-colonialism على البلاد بعبارة ماماني الرائعة "‏‏دعونا نحطم اليأس"‏‏.‏‏تقع النيجر في وسط منطقة الساحل الأفريقي، المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وكانت معظم دول الساحل تحت الحكم الفرنسي لما يقرب من قرن قبل أن تُفلت من قبضة الاستعمار المباشر ‏‏في العام 1960‏‏، فقط لتنزلق إلى هياكل الاستعمارية الجديدة التي ما تزال قائمة إلى حد كبير اليوم.‏حول الوقت الذي عاد فيه ماماني إلى وطنه من الجزائر، فاز ألفا عمر كوناري، وهو ماركسي وزعيم طلابي سابق، بالرئاسة في مالي. ومثل النيجر، كانت مالي مثقلة بالديون الجنائية (3 مليارات دولار)، التي ارتفع معظمها خلال فترة الحكم العسكري. وقد ذهب 60 في المائة من عائدات مالي المالية إلى خدمة الديون، وهذا يعني أن كوناري لم تكن لديه أي فرصة لوضع وتنفيذ أجندة بديلة.‏عندما طلب كوناري من الولايات المتحدة مساعدة مالي في أزمة الديون الدائمة هذه، أجاب جورج موس، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية خلال فترة إدارة الرئيس بيل كلينتون، ‏‏بالقول:‏‏ "الفضيلة هي المكافأة لنفسها". وبعبارة أخرى، كان على مالي أن تسدد ديونها. وترك كوناري منصبه في العام 2002 حائرًا. كانت منطقة الساحل بأكملها غارقة في ديون غير قابلة للسداد، بينما جنت الشركات متعددة الجنسيات الأرباح من مواردها الثمينة من الخامات.‏‏في كل مرة ينهض فيها سكان الساحل، كانوا يتعرضون للضرب والإحباط. كان هذا هو مصير رئيس مالي، موديبو كيتا، الذي أطيح به وسجن حتى وفاته في العام 1977؛ ورئيس بوركينا فاسو العظيم توماس سانكارا، الذي اغتيل في العام 1987. كان هذا هو الحكم الذي صدر ضد شعوب المنطقة بأسرها.‏والآن، تتحرك النيجر مرة أخرى في اتجاه لا تحبه فرنسا ودول غربية أخرى. وتريد هذه الدول أن تقوم الدول الأفريقية المجاورة بإرسال جيوشها لجلب "النظام" إلى النيجر. ‏شعور معاد للفرنسيين والغرب‏‏منذ منتصف القرن 19، عاث الاستعمار الفرنسي فسادًا عبر شمال وغرب ووسط إفريقيا. وبحلول العام 1960، كانت فرنسا قد سيطرت على ما يقرب من 5 ملايين كيلومتر مربع (ثمانية أضعاف مساحة فرنسا نفسها) في غرب إفريقيا وحده.‏وعلى الرغم من أن حركات التحرر الوطني، من السنغال إلى تشاد، حصلت على الاستقلال عن فرنسا في ذلك العام، فقد حافظت الحكومة الفرنسية على السيطرة المالية والنقدية من خلال "الجماعة المالية الأفريقية" CFA، التي كانت "الجماعة الفرنسية الاستعمارية لأفريقيا" سابقًا، وأبقت على عملة الفرنك التي اعتمدتها "الجماعة المالية الأفريقية" الفرنسية في مستعمرات غرب إفريقيا السابقة، وأجبرت الدول المستقلة حديثا على الاحتفاظ بما لا يقل عن نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي في "بنك فرنسا".‏لم يقتصر الأمر على أن السيادة الوطنية كانت مقيدة بهذه السلاسل النقدية فحسب: عندما ظهرت مشاريع جديدة في المنطقة، قوبلت بالتدخل الفرنسي (كما ظهر في اغتيال توماس سانكارا في بوركينا فاسو في العام 1987).‏‏حافظت فرنسا على ‏‏هياكل "الاستعمارية الجديدة"‏‏ التي سمحت للشركات الفرنسية بالاستيلاء على الموارد الطبيعية في المنطقة (مثل اليورانيوم من النيجر، الذي يشغّل ثلث المصابيح الفرنسية)، وأجبرت بلدان المنطقة على سحق آمالها من خلال تطبيق أجندة للتقشف من أجل سداد الديون، يقودها صندوق النقد الدولي‏‏.‏تصاعدت مشاعر الاستياء ضد فرنسا بعد أن قامت منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتدمير ليبيا في العام 2011 لتصدّر بذلك عدم الاستقرار إلى جميع أنحاء منطقة الساحل الأفريقي.‏‏وانضمت مجموعة من الجماعات الانفصالية والمهربين عبر الصحراء وفروع تنظيم القاعدة معًا وجابوا منطقة جنوب الصحراء للاستيلاء على ما يقرب من ثلثي مالي، وأجزاء كبيرة من بوركينا فاسو وأجزاء من النيجر. وأدى التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل من خلال "عملية برخان" في العام 2013 ومن خلال إنشاء مشروع "جي-5 لمنطقة الساحل" الاستعماري الجديد إلى تصاعد العنف الذي مارسته القوات الفرنسية، بما في ذلك ضد المدنيين. وأدى مشروع تقشف الديون الذي وضعه صندوق النقد الدولي، والحروب الغربية في غرب آسيا، وتدمير ليبيا إلى ارتفاع معدلات الهجرة في جميع أنحاء المنطقة.‏بدلًا من معالجة جذور أسباب الهجرة، حاولت أوروبا بناء حدودها الجنوبية في منطقة الساحل من خلال التدابير العسكرية والسياسة الخارجية، بما في ذلك ‏‏عن طريق تصدير‏‏ تقنيات المراقبة غير القانونية إلى الحكومات الاستعمارية الجديدة في هذا الحزام من أفريقيا. وتعرِّف صرخة "فرنسا، أخرجي" موقف الاحتجاجات الجماهيرية في المنطقة ضد هياكل الاستعمارية الجديدة التي تحاول خنق منطقة الساحل.‏‏لماذا كل هذه الانقلابات في منطقة الساحل؟‏‏على مدار الثلاثين عاما الماضية، جفت السياسة وافتقرت إلى الحيوية والاهتمام في بلدان الساحل بشكل خطير. انهارت العديد من الأحزاب التي لها تاريخ يعود إلى حركات التحرر الوطني، وحتى الحركات الاشتراكية (مثل ‏‏الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية -تاريا‏‏) لتصبح ممثِلة لنخبها فقط، التي أصبحت بدورها قنوات لخدمة أجندات غربية.‏وأعطى دخول قوات المهربين-"القاعدة" النخب المحلية والغرب مبررا لمزيد من الضغط على البيئة السياسية، والحد من الحريات النقابية المحدودة أصلا واستبعاد اليسار من صفوف الأحزاب السياسية القائمة.‏‏ليست القضية أن قادة الأحزاب السياسية الرئيسية ينتمون إلى اليمين المتعصب أو يمين الوسط. مهما كان توجههم، فإنهم لا يتمتعون باستقلال حقيقي عن إرادة باريس وواشنطن. لقد أصبحوا -إذا استخدمنا كلمة غالبًا ما يتم تداولها على الأرض- "عملاء" للغرب.‏في غياب أي أدوات سياسية أو ديمقراطية موثوقة، تلجأ القطاعات الريفية والبرجوازية الصغيرة المهملة في بلدان الساحل إلى أبنائها المتحضرين في القوات المسلحة من أجل القيادة. والأشخاص مثل الكابتن إبراهيم تراوري (مواليد 1988) في بوركينا فاسو، الذي نشأ في مقاطعة موهون الريفية ودرس الجيولوجيا في واغادوغو؛ والعقيد المالي عاصمي غويتا (مواليد 1983)، الذي ينحدر من مدينة سوق الماشية والمعقل العسكري، كاتي، يمثلون هذه الشرائح الطبقية العريضة. وكان قد تم تهميش مجتمعاتهم تمامًا بسبب برامج التقشف القاسية لصندوق النقد الدولي، وسرقة مواردهم على يد الشركات الغربية متعددة الجنسيات، والمدفوعات للحاميات العسكرية الغربية في البلاد.‏‏‏وبسبب عدم وجود برنامج سياسي حقيقي يتحدث نيابة عنها، احتشدت قطاعات كبيرة من البلاد وراء المقاصد الوطنية لهؤلاء الشباب العسكريين، الذين كانوا مدفوعين هم أنفسهم بالحركات الجماهيرية -مثل النقابات العمالية ومنظمات الفلاحين- في بلدانهم. لذلك يتم الآن الدفاع عن الانقلاب في النيجر في مسيرات حاشدة من العاصمة نيامي إلى البلدات الصغيرة النائية المتاخمة لليبيا. ولا يصل هؤلاء القادة الشباب إلى السلطة بأجندة معدة جيدا. لكنهم ينطوون، مع ذلك، على مستوى من الإعجاب بأشخاص مثل توماس سانكارا: الكابتن إبراهيم تراوري من بوركينا فاسو، على سبيل المثال، يرتدي قبعة حمراء مثل سانكارا، ويتحدث بنفس صراحة سانكارا اليسارية، حتى أنه يحاكي مصطلحات سانكارا ومفرداته.‏‏تدخل عسكري موال للغرب؟‏‏جاءت الإدانات لانقلاب في النيجر بسرعة من الغرب (وخاصة فرنسا). وطلبت الحكومة الجديدة في النيجر، بقيادة مدني (وزير المالية السابق علي محاميان الأمين زين)، من القوات الفرنسية مغادرة البلاد وقررت خفض صادرات اليورانيوم إلى فرنسا. ولا تبدو أي من فرنسا أو الولايات المتحدة -التي بنت أكبر قاعدة للطائرات من دون طيار في العالم في أغاديز (النيجر)- حريصة على التدخل المباشر بقواتها العسكرية الخاصة.‏في العام 2021، قامت فرنسا والولايات المتحدة ‏‏بحماية‏‏ شركاتهما الخاصة، "توتال" و"إكسون موبيل"، في موزمبيق من خلال مطالبة الجيش الرواندي بالتدخل عسكريًا.‏أما ‏في النيجر، فأراد الغرب أولاً أن تقوم "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (إيكواس) بالغزو نيابة عنه، لكن الاضطرابات الشعبية في الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بما في ذلك الإدانات من النقابات العمالية والمنظمات الشعبية، قيدت أيدي "قوات حفظ السلام" التابعة للمنظمة الإقليمية.‏وفي 19 آب (أغسطس)، أرسلت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" وفدًا للقاء رئيس النيجر المخلوع والحكومة الجديدة. وأبقت قواتها على أهبة الاستعداد، محذرة من أنها اختارت "يوم النصر" غير المعلن للتدخل العسكري.‏‏لكن "الاتحاد الأفريقي"، الذي كان قد ‏‏أدان‏‏ الانقلاب في البداية وعلق عضوية النيجر في جميع أنشطته، ‏‏أعلن‏‏ مؤخرًا أنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل عسكري. ولم يمنع هذا البيان الشائعات من التطاير، مثل القول بأن غانا قد ترسل قواتها إلى النيجر (على الرغم من ‏‏تحذير‏‏ الكنيسة المشيخية في غانا بعدم التدخل وإدانة النقابات العمالية لغزو محتمل). وأغلقت الدول المجاورة حدودها مع النيجر.‏‏في الأثناء، قالت حكومتا بوركينا فاسو ومالي، اللتان أرسلتا قوات إلى النيجر، أن أي تدخل عسكري ضد حكومة النيجر سيعتبر غزوًا لبلديهما. وهناك نقاش جاد يجري على قدم وساق حول إنشاء اتحاد فيدرالي جديد في منطقة الساحل يضم بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 85 مليون نسمة. ويشير التذمر بين السكان، من السنغال إلى تشاد، إلى أن هذه قد لا تكون آخر الانقلابات في هذا الحزام المهم من القارة الأفريقية. ويشكل صعود المنتديات، مثل ‏"‏منظمة شعوب غرب إفريقيا‏‏"، مفتاحًا للتقدم السياسي في المنطقة.‏‏في 11 آب (أغسطس)، كتب فيليب تويو نودجينومي، الأمين العام للحزب الشيوعي في بنين، ‏‏رسالة‏‏ ‏‏إلى رئيس بلاده طرح فيها سؤالاً دقيقًا وبسيطًا: مصالح مَن هي التي دفعت بنين للذهاب إلى الحرب مع النيجر لتجويع سكان "شقيقتها"؟ وقال: "إنكم تريدون إلزام شعب بنين بخنق شعب النيجر من أجل المصالح الاستراتيجية لفرنسا". ‏‏"إنني أطالب بأن... ترفضوا إقحام بلدنا في أي عملية عدوانية ضد سكان النيجر الشقيقة... [و] الاستماع إلى صوت شعبنا... من أجل السلام والوئام وتنمية الشعوب الأفريقية".‏‏هذا هو المزاج السائد في المنطقة: الجرأة على مواجهة هياكل الاستعمارية الجديدة التي أحبطت الأمل. لكن الشعب يريد تحطيم اليأس. ‏‏*فيجاي براشاد Vijay Prashad: مؤرخ ومحرر وصحفي هندي. وهو زميل كاتب وكبير المراسلين في "غلوب تروتر"، ومحرر في مشروع "كتب العالم اليساري"، ومدير منظمة "ثلاثي القارات: معهد البحوث الاجتماعية‏. وهو زميل أول غير مقيم في‏‏ "معهد تشونغيانغ للدراسات المالية"‏‏ ‏‏بجامعة رنمين الصينية. كتب أكثر من 20 كتابًا، بما في ذلك‏"‏ ‏‏الأمم الأكثر ظلمة"‏‏‏‏ ‏‏و"الأمم الأكثر فقراً"‏‏. أحدث كتبه هي‏‏ "‏‏النضال يجعلنا بشرًا: التعلم من الحركات من أجل الاشتراكية"‏‏،‏‏ ومع نعوم تشومسكي، ‏‏"‏‏الانسحاب: العراق وليبيا وأفغانستان وهشاشة القوة الأميركية".‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: The People of Niger Want to Shatter Resignation