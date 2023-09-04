صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

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بين فيشمان – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/8/29أدت الفضيحة التي أحاطت بالاجتماع المفاجئ بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا إلى تبديد الآمال بترقية العلاقات بين البلدين، علماً بأنها قد تُسبب عواقب سياسية في ليبيا.* * *في 27 آب (أغسطس)، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه التقى بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في روما، مما أثار حالة من الفوضى في البلدين وفي الخارج. على الفور اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك في محيط وزارة الخارجية ومقر إقامة رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، الذي أذن على الأرجح بعقد الاجتماع. وحاول الدبيبة تهدئة الوضع من خلال إيقاف المنقوش عن العمل وتعيين وزير مؤقت للخارجية، في حين وصفت "حكومة الوحدة الوطنية" التي يرأسها الحادث بأنه كان لقاءً عارِضًا بحضور وزير الخارجية الإيطالي وليس اجتماعاً معدّاً مسبقاً. ومع استمرار الاحتجاجات في 28 آب (أغسطس)، أطل الدبيبة من السفارة الفلسطينية في طرابلس مرتدياً وشاحاً يحمل صورة قبة الصخرة، وأعلن الإقالة الرسمية للمنقوش، وأكد إخلاص ليبيا للقضية الفلسطينية. وخوفاً من المزيد من ردود الفعل الغاضبة وأعمال العنف المحتملة، فرت المنقوش إلى إسطنبول.في الواقع، لم تكن المنقوش تملك أي خلفية دبلوماسية، على عكس أسلافها الذين كانوا دبلوماسيين ذوي خبرة ودراية بتعقيدات وزارة الخارجية الليبية. وقد عينها الدبيبة في آذار (مارس) 2021، بعد أن تعرضت مرشحة أخرى لانتقادات، وواجهت تحدياً فريداً كامرأة بين وزراء الخارجية الذكور حصراً في جميع أنحاء المنطقة. وافتقرت المنقوش إلى قاعدة دعم خاصة بها، وتمتعت بنفوذ محدود خارج نطاق ما منحه لها الدبيبة وأوساطه. ولكنها أبدت قدرة على الصمود خلال عامَيها الأول والثاني في منصبها، وتغلّبت على الدعوات إلى استقالتها على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، انتقدت فيها الوجود العسكري التركي في ليبيا، وأشادت بعلاقة روسيا الإيجابية مع "حكومة الوحدة الوطنية"، وتعاونت مع الولايات المتحدة بشأن تسليم المشتبه به في تفجير طائرة "بان أم 103". وقد منحتها وزارة الخارجية الأميركية "الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة" للعام 2022، مستشهدةً بعملها مع منظمات المجتمع المدني وخبرتها في حل النزاعات (التي اكتسبتها جزئياً من عملها على أطروحة دكتوراه في "جامعة جورج ميسون").الجمود الليبيعُقد اجتماع روما في وقت حساس بالنسبة للدبيبة. وكان قد تم تعيينه في شباط (فبراير) 2021 في منصب رئيس الوزراء المؤقت حتى انعقاد الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من ذلك العام. ولكن بعد تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى، احتفظ الدبيبة بمنصبه، بالدرجة الأولى من خلال الإنفاق المشروع وغير المشروع لعائدات النفط الكبيرة للدولة. وشمل ذلك زيادة المدفوعات لمنافسيه في شرق ليبيا في تموز (يوليو) 2022 عندما حاصر أمير الحرب، خليفة حفتر، حقول النفط.وقد ساهمت ترتيبات التمويل هذه في إبقاء الدبيبة رئيساً للوزراء، على الرغم من أن المفاوضات المتعلقة بتحديد جدول زمني للانتخابات جددت مؤخراً مساعي منافسيه إلى إقالته من منصبه. ومع أنه تصدى لهذه الجهود حتى الآن، إلا أنه ربما شرع في فقدان الدعم الدولي. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد في 22 آب (أغسطس) في نيويورك، ناشد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، "جميع القادة تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن غلق صفحة الترتيبات المؤقتة التي لا نهاية لها"، في حين صرحت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بقولها: "نحن منفتحون على دعم تشكيل حكومة تصريف أعمال تكنوقراطية تتمثل مهمتها الوحيدة في توجيه البلاد نحو انتخابات حرة ونزيهة". ويمكن اعتبار الملاحظة الأخيرة بمثابة تحذير من تعنت الدبيبة، علماً بأنه واحد من بين النخب السياسية المتعددة التي أعاقت التقدم في تنظيم الانتخابات.في هذا السياق، اعتبر الدبيبة التواصل مع كوهين على الأرجح إشارة إلى الولايات المتحدة إلى أنه مستعد للتفاعل مع إسرائيل، على الرغم من دعم بلاده تاريخياً للقضية الفلسطينية. وعلى نحو مماثل، عندما واجه ضغوطاً سياسية في الداخل في أواخر العام الماضي، استجاب للطلب الذي تقدمت به واشنطن منذ فترة طويلة باعتقال وتسليم المشتبه به في تفجير طائرة "بان آم 103"، أبو عجيلة مسعود، وواجه نتيجة ذلك احتجاجات مناهضة له واتهامات بتجاوز القانون.ولكن في الحالة الراهنة، ارتكب الدبيبة والمنقوش وكوهين جميعهم أخطاء قوضت القيمة المحتملة لاجتماع روما. فمن ناحية، انتهك كوهين على الفور شرط السرية الواضح عندما أدلى ببيان علني بشأن المحادثات. وفي وقت لاحق، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التسريبات هي التي كانت وراء قرار كوهين الإعلان عن اللقاء، علماً بأنه كان من الممكن للدبيبة و"حكومة الوحدة الوطنية" أن ينفوا بسهولة أي تسريبات من هذا القبيل. وفضلاً عن ذلك، كان ينبغي للمنقوش ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن يضعوا قواعد أساسية أكثر وضوحاً للنقاش، والتي كان من الممكن أن تمنع كوهين من القضاء على أي آفاق لمسار إسرائيلي ليبي جدي على المدى القريب، وهي النتيجة الفعلية الوحيدة لمحاولته الواضحة تلميع صورته الدبلوماسية.هل تتحمل واشنطن جزءًامن المسؤولية؟يشير عاملان إلى أن إدارة بايدن ربما كانت على علم بلقاء محتمل من هذا النوع، ولكنها لم تُنظّم اجتماع روما. أولاً، تربط إسرائيل الإدارة الوثيقة لملف التطبيع العربي بمكتب رئاسة الوزراء وليس بوزارة الخارجية (ينخرط جهاز "الموساد" أيضاً في الموضوع أحياناً). وقد حاول كوهين والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية (من دون جدوى) العمل على التطبيع في أفريقيا، لكن مكتب رئاسة الوزراء يظل المحاور الرئيسي لواشنطن بشأن هذه القضايا. وبالتالي، من غير المرجح أن يكون المسؤولون الأميركيون قد خططوا لعقد مثل هذا الاجتماع الحساس مع كوهين، لا سيما نظراً إلى المخاوف المتعلقة بالتسريبات.ثانياً، على الرغم من التعليقات التي تسلط الضوء على التطبيع الإقليمي كهدف شامل لإدارة بايدن، الّا أن إعطاء الأولوية لليبيا في هذه العملية سيكون منافياً للمنطق. فمن الصعب مسبقًا تنسيق مثل هذا التفاعل الدبلوماسي مع حكومة عربية راسخة، فكيف سيكون الأمر مع دولة غير واضحة المعالم السياسية ومؤيدة بشدة للفلسطينيين، ناهيك عن واقع أن إسرائيل تقودها الآن الحكومة اليمينية الأكثر تشدداً في تاريخها ويدلي مسؤولوها بانتظام بتصريحات تحريضية ضد الفلسطينيين؟ يقال أن أوساط حفتر تقدمت بعروض خاصة لإسرائيل على مدى العامين الماضيين بهدف الحصول على أسلحة أو دعم سياسي، وقد يكون هذا النهج مستساغاً في ليبيا، لا سيما وأن حفتر يسيطر على الفضاء المعلوماتي في الشرق. لكنّ عقد اجتماع رسمي بين وزيري خارجية البلدين تتجاوز بطبيعة الحال حدود المعقول، وقد يتبين أنه سيتعذر إصلاح الوضع بالنسبة للدبيبة.لا شك في أن هذا الحدث الناجم عن سوء تقدير سيؤخر التقارب بين إسرائيل وليبيا لسنوات، إذا كانت الفكرة ستكون مطروحة من الأساس. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أي مدى يمكن للدبيبة أن يصمد، وما إذا كان هذا الجدل الجديد سيجدد الضغط لإجراء انتخابات في ليبيا.*بين فيشمان: زميل أقدم ومساعد بحث سابق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومدير سابق لـ"شؤون شمال إفريقيا" في "مجلس الأمن القومي" الأميركي.