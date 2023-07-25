طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ماري ديجيفسكي* - (إندبندت عربية) 2023/7/23

اضافة اعلان

ربما هو الوقت الأفضل للسعي إلى وقف الأعمال العدائية بغض النظر عن الصعوبة التي تبدو عليها الأمور من منظار كييف* * *هل يجب أن تكون أوكرانيا الحكم الوحيد الذي له الكلمة الفصل في توقيت واحتمال إجراء محادثات؟لطالما كانت الاتفاقية التي أبرمت منذ عام، والتي سمحت للسفن المحملة بالحبوب بمغادرة موانئ أوكرانيا من دون مواجهة خطر التعرض لهجمات روسية، اتفاقية هشة؛ شيئًا يشبه العملية الشاذة في حرب غابت عنها الجهود الدبلوماسية بوضوح. لكن هذه الاتفاقية لم تكن أحادية الاتجاه كما يتم تصويرها في معظم الأوقات. كانت روسيا مستفيدة منها أيضاً، من خلال السماح لسفنها التي تنقل الأغذية والأسمدة بعبور البحر بشكل آمن. وبالتالي، كانت تلك صفقة كلاسيكية.لكن الصفقة مهددة اليوم بالانتهاء وسط تجدد الهجمات الروسية على المرافئ الأوكرانية على البحر الأسود، وبروز خطر أن تعاني مناطق نائية نقصاً في الأغذية. وإذا كانت الاتفاقية قد انتهت فعلاً، فهذا سيعني خسارة أحد صمامات الأمان التي أسهمت في احتواء الحرب، وانقطاع شريان حيوي مد الاقتصاد الأوكراني المدمر بالحياة. وهو أمر مؤسف للغاية، لأن رقعة القتال ستتوسع بدل أن تكون مسألة شحن الحبوب سبباً لدفع الأطراف إلى العمل على ممارسة ضغط دولي عاجل على الجانبين لدراسة إمكانية تحقيق وقف لإطلاق النار، ويجب الأمل في أن تلي ذلك عملية مفاوضات أوسع نطاقاً.صحيح أن روسيا كانت قد أشارت منذ مدة إلى عدم رضاها عن طريقة تنفيذ اتفاقية تأمين شحن الحبوب، مدعية أن الضمانات التي حصلت عليها موسكو لم يتم احترامها، وأن أوكرانيا قامت باستخدام ممر نقل الحبوب الآمن لما وصفته روسيا بأنه أغراض "قتالية". كما أنه لا يمكننا استبعاد أن روسيا ربما تسعى من خلال إنهاء العمل بالاتفاقية ببساطة إلى استخدام هذا المأزق الذي صنعته لمحاولة إضعاف أثر العقوبات المالية الغربية عليها، بدلاً من دراسة إمكانية تصعيد الحرب. وفي تلك الحالة قد تكون هناك على الأغلب اتفاقية جديدة يتم التوصل إليها وفق شروط مختلفة، وهكذا يستمر النزاع كما كان عليه الوضع في السابق.لكن هناك أيضاً مؤشرات بأن الحرب ربما تتجه إلى منعطف يصبح عنده احتمال إجراء محادثات أكبر مما كان في السابق. وحتى بينما يبدو أن النزاع عالق حالياً، ومع توقعات البعض بأن يستمر على ما هو عليه اليوم لسنوات مقبلة، فإن ثمة تطورات أيضاً ربما يكون من شأنها تغيير هذا الوضع.على الجانب الروسي، ما تزال دينامية القوة في موسكو غامضة، بعد ما بدا أنه كان تمرداً قامت به قوات المرتزقة التابعة لمجموعة "فاغنر" الشهر الماضي. ويبدو بوضوح أن الرئيس فلاديمير بوتين ما يزال ممسكاً بمقاليد الأمور، لكن القيادات العسكرية الرفيعة والمؤسسة الدفاعية ربما تتعرض لبعض الاهتزازات.قد يكون زعيم مرتزقة "فاغنر" يفغيني بريغوزين في المنفى أو غير ذلك، مع وجود بعض من قواته على الأقل في دولة بيلاروسيا، لكنهم على ما يبدو لن يعودوا إلى الظهور على الجبهات في أوكرانيا. وكان الرئيس بوتين قد أعلن مؤخرًا أن بعض جنود الاحتياط قد يكونون عرضة للاستدعاء، وصولاً إلى الذين في سن السبعين، وهو نوع من التعبئة التي تم احتسابها بشكل يمنع احتمالية أن تواجه أي مقاومة.يواصل المسؤولون الروس تكرار التعبير عن انفتاحهم على إجراء مفاوضات متى ما كان ذلك مناسباً، علماً بأنها كانت هناك بعض الاتصالات غير الرسمية التي يمكن نفي حدوثها بين مسؤولين حكوميين أميركيين وروس مخضرمين في الأشهر الأخيرة. كما أنه من المعروف أيضاً أن قادة الاستخبارات الروسية والأميركية يجرون محادثات من حين لآخر. وهنا لا بد من الإشارة إلى وجود انفراجات كان يمكن لأي من الروس أو الأميركيين استخدامها. وفي الأثناء، يبدو أن الدفاع الروسي عن المناطق التي احتلتها موسكو في أوكرانيا ما يزال صامداً. فهل حان الوقت لأن تدرس موسكو إمكانية إنهاء اللعبة والحفاظ على مكاسبها خوفاً من أي خسائر محتملة مستقبلاً؟ وهل تقترب أوكرانيا من نقطة تحول هي الأخرى؟عندما قال جو بايدن إن الولايات المتحدة ستقوم بتزويد كييف بالذخائر العنقودية "لأن الأوكرانيين يعانون من نفاد الذخيرة"، هل كان ذلك مبالغة لتعزيز موقفه كما ادعى البعض؟ أو أن ما قاله، كما يراه آخرون، كان مجرد زلة لسان مقصودة حول أحد أسرار الدولة؟ حتى الآن، يبدو موقف كييف فلسفياً فيما يتعلق بأسباب عدم إحراز تقدم في هجومها المضاد المنتظر منذ فترة طويلة، وربما تكون لديها بعض الخطوات غير المتوقعة قيد الإعداد. ولكن، إذا لم يكن لديها شيء، فإلى متى يمكن للموقف الرسمي أن يصمد لتحقيق أهدافه؟أظهر الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعض الإحباط غير المعهود عندما علم بأن أوكرانيا لن تدعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وهناك أيضاً ضرورة النظر إلى مشاعر الأوكرانيين على الأرض. ولطالما كانت المعنويات في أوكرانيا عالية بشكل مميز، مع تزايد العزيمة الشعبية على المقاومة باستمرار بعد كل الضربات الروسية المتتالية. ومع ذلك، يبدو أن فحوى بعض التقارير -والبعض منها صادر عن مؤيدين غربيين بقوة لأوكرانيا- قد بدأت في أخذ اتجاه أكثر سوداوية من السابق.تبقى خسائر الحرب التي تكبدتها أوكرانيا من أسرار الدولة، لكن حجم الخسائر بسبب الهجوم المضاد كما يمكن الحكم عليها من حركة سيارات الإسعاف التي تنقل المصابين من الجبهة، وعدد القبور الجديدة التي تظهر في المقابر، كلها تشير إلى أنها مرتفعة. وكان إحصاء جديد أعده معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع قد كشف أن أربعة من أصل خمسة أوكرانيين يقولون إن صديقاً أو قريبًا قتل أو جرح في هذه الحرب. وقد بدأ حجم الإصابات في الظهور بشكل أكثر وضوحاً في مناطق لم تمسها المعارك في هذه الحرب كثيرًا من قبل.يقابل أي اقتراح من جهات خارجية بأن الوقت ربما حان لأن تدرس أوكرانيا إمكانية بدء المحادثات برفض قاطع من قبل المسؤولين في كييف، استناداً إلى أنه ليس هناك شيء للتفاوض حوله لأن روسيا رفضت خطة النقاط العشر التي كان قد وضعها الرئيس زيلينسكي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وخصوصًا لأن أوكرانيا لن تقوم بمبادلة الأرض بالسلام.حتى الآن، ربما يكون صحيحاً القول إنه ليس هناك إجماع دولي مؤيد لمثل هذه المفاوضات، مع بقاء الكثير من الزعماء الأجانب الحاليين والسابقين، من أمثال بوريس جونسون، إضافة إلى الكثير من المهاجرين الأوكرانيين، واقفين بإصرار إلى جانب الموقف الأوكراني المتمثل في نية استعادة كل الأرض التي سلبتها روسيا، ومنها شبه جزيرة القرم، وأن تجبر روسيا على دفع تعويضات لأوكرانيا (لتعيد بناء ما دمرته الحرب)، وأن ترى مثول الرئيس بوتين أمام العدالة لارتكابه جرائم حرب.ربما سيأتي يوم يتم فيه وقف النزيف، كما يقولون، لكن ذلك اليوم لم يأت بعد. وسيكون من شأن الضغط لبدء مفاوضات مبكرة، كما يعتقدون، أن يمنح روسيا الأفضلية فقط، وأن يرسل رسالة تفيد بأن المعتدي يمكن أن يُكافأ؛ ولذلك على أوكرانيا أن تنتصر، ويجب أن تخسر روسيا.ولكن، إذا لم يحدث هذا اليوم، فمتى؟ كم عدد الذين قد تكون أوكرانيا مستعدة لخسارتهم من شعبها، إما في المعارك أو بالهجرة من بلدهم؟ هل سيأتي يوم تصبح بعده أوكرانيا بعد خوضها حرباً من أجل بقائها، أقل قدرة على البقاء كدولة ذات سيادة؟ وهل سيأتي يوم يبرد فيه مستوى الدعم الدولي -وألم يكن ذلك هو ما قصده وزير الدفاع البريطاني بين والاس، عندما اقترح أن تظهر أوكرانيا "امتناناً" أكبر، وهو أمر لا يجب تجاهله، علماً بأن دولاً كثيرة أخرى تقوم بالتخلي عن الكثير من إمكانياتها الأمنية لدعم القدرات الأوكرانية؟هل يجب أن تكون أوكرانيا الحكم الوحيد الذي له الكلمة الفصل في التوقيت، وفي احتمال إجراء المحادثات؟ من المفهوم أن يكون هذا هو الموقف الأوكراني: فالشعب الأوكراني هو الذي يعاني ويموت. لكن أوكرانيا لا تستطيع أن تدافع عن نفسها من دون المساعدة العسكرية التي تقدمها الدول الأخرى: أليس لتلك الدول كلمة تقولها في متى يحين ذلك الوقت؟ لا بد من ملاحظة أن البعض على الأقل ممن كانوا داعمين في السابق للحرب حتى النهاية، والذين كانوا يودون منح كييف الكلمة الأخيرة في هذا السياق، قد بدأوا أخيراً في تغيير موقفهم نحو دعم المسار الدبلوماسي.يمكن لمن يعارضون حتى الآن محاولات وقف الحرب فوراً أن يجدوا الكثير من الأعذار -والكثيرون منهم عبروا من خلال مقالات نشرتها المؤسسة البحثية "تشاتهام هاوس" ومقرها لندن- عن الأسباب التي تدعو أوكرانيا إلى مواصلة القتال، وفي الوقت نفسه يقومون بلصق بعض المواقف الزائفة بمن يختلفون معهم في الرأي. ولستُ من بين هؤلاء، على سبيل المثال، ومن الذين يجادلون بأن الهزيمة الروسية يجب تفاديها بسبب تداعيات عدم الاستقرار المحتملة التي قد تنتج عن ذلك. أو أن الغرب -الغرب الأوروبي على وجه التحديد- هو بصدد خسارة الكثير بسبب عزل روسيا- أو أن أوكرانيا لا يجب أن تبحث عن تحقيق العدالة من خلال المحاكم الدولية أو أي محاكم أخرى تقام لتلك الغاية.ولست أيضاً ممن يعتقدون بأن أوكرانيا كانت تحارب للدفاع عن أوروبا أو عن الحضارة الأوروبية. إن كييف تدافع عن حقها في الوجود كدولة. ورأيي هو أن هذه المعركة قد كُسبت، وأن أوكرانيا مهددة الآن بخسارة المزيد من خلال مواصلتها القتال، مقارنة بما قد تحصل عليه عند الدخول في مسار دبلوماسي تكفله وساطة دولية.إن ما نراه هو أن كل جانب يراهن على استسلام الجانب الآخر. ولكن، من أجل هزيمة روسيا، تحتاج أوكرانيا بشكل كبير إلى المزيد من المساعدة من الولايات المتحدة إذا لم نقل من حلف الأطلسي. وقد أظهرت قمة فيلنيوس الأخيرة المدى الذي يمكن للولايات المتحدة والتحالف ككل أن ينخرطا فيه لتحقيق ذلك.مع ظهور إشارات على ضعف الكرملين بعد التمرد الذي قادته مجموعة "فاغنر"، ما تزال الخسائر الأوكرانية تتزايد في الميدان. كما أن التهديد بنشوب حرب بحرية واسعة تضاف إلى الحرب البرية التي تشهد جموداً على جبهاتها يتزايد أيضًا. ويبدو أن الظرف هو الأفضل حالياً للعمل على وقف العدوان، بغض النظر عن مدى الصعوبة التي تبدو عليها مثل تلك الخطوة من منظور كييف.*ماري ديجيفسكي: كاتبة في "الإندبندنت" متخصصة في الشؤون الخارجية. عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن. وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفياتي السابق من موسكو، كما غطت حرب العراق. وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.