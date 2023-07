على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏‏ماثيو ستيفنسون‏* - (كاونتربنش) 2023/6/2الجزء السادس والأخير من سلسلة مقالات حول رحلاتي في المملكة العربية السعودية، على طول خط سكة حديد الحجاز.‏* * *‏تطلّب الوصول من ينبُع إلى العين السخنة (ميناء على البحر الأحمر بالقرب من السويس) حوالي ثلاثين ساعة من الإبحار. ولم تقترب السفينة السياحية "سبلنديدا" من الشاطئ إلا بالقرب من شرم الشيخ.كانت الشمس حارة، لكن النسيم البحري أبقى درجة الحرارة جيدة في الظل، وقضيت اليوم في نقل كرسي الاستلقاء الخاص بي حتى أكون في منطقة معتدلة. لطالما تخيلت البحر الأحمر دائمًا كجسم ضعيف من الماء الدافئ، لكنه تلوّن في هذا اليوم بالذات بالزبد الأبيض الذي يصنعه تكسر الأمواج العالية، وتورَّم سطح مياهه مثل محيط.قررت أن أنهي بحثي عن لورانس العرب في القاهرة، حيث تم إرساله أول مرة في العام 1916 كضابط صغير في الحرب العالمية الأولى، وحيث ساعد بعد خمس سنوات لاحقًا، كضابط حفظ سلام، في إعادة رسم خرائط الشرق الأوسط– بالتلاعب بحدود حرب استمرت مائة عام في جميع أنحاء المنطقة المضطربة.‏مؤتمر القاهرة 1921‏من دون الالتفاف (كما كنت أتمنى) إلى مدينة السويس عند المدخل الجنوبي للقناة، قررت استغلال فترة ما بعد الظهر في القاهرة لفهم ما حدث في مؤتمر العام 1921 الذي عقده ونستون تشرشل مع لورانس وغيرترود بيل، من بين آخرين، لفرز حدود الشرق الأوسط الجديد، أو تلك المتعلقة بالإمبراطورية البريطانية على الأقل.‏‏وكان في القاهرة أيضًا حيثُ توصل تشرشل وجماعته إلى فكرة توفير المال الذي يُنفَق للحفاظ على الحكم الاستعماري في العراق من خلال قيام سلاح الجو الملكي بقصف أي تمرد قد ينشأ- بدلاً من إبقاء الجنود على الأرض. (لم تعمل الفكرة بأفضل مما فعلت في حالة الطائرات المسيّرة الأميركية بعد ثمانين عامًا من ذلك في العراق).‏‏لتعقب مواقع مؤتمر القاهرة في العام 1921، استأجرت دراجة ومرشدًا أعطيته إحداثيات نقاط الطريق المختلفة، مثل فندقيّ "شيبرد" و"سمير أميس"، حيث كانت الاجتماعات تُعقد في كثير من الأحيان.‏‏اعتقدت أنني قد أتمكن، على ظهر دراجة تتم قيادتها بخبرة، من تجنب التجول في القاهرة في سيارة أجرة. ولم تكن هذه واحدة من أكثر تجارب الحياة تنويرًا في الحقيقة، وكان كل ما حصلتُ عليه بدلاً من ذلك هو كوميديا من الأخطاء.‏على شاطئ نهر النيل بدراجة‏‏كانت أول دراجتين عُرضتا علي في حالة بائسة، وكان للثالثة، التي ركبتها، سرج معيب بدا وكأنه أداة تعذيب.‏‏قرر دليلي تجاهل اقتراحاتي بشأن رحلة مواقع "مؤتمر القاهرة"، وأخذني فقط إلى الأماكن التي تهمه هو، والتي تضمنت في الغالب شوارع القاهرة التي تسودها حركة مرور مميتة.‏‏لتخيُّل مؤتمر العام 1921، كان علي أن أكتفي بالروايات الموجودة في كتبي، بما فيها هذه الرواية في سيرة مايكل كوردا عن لورانس، ‏‏"البطل"‏‏:‏"لم يكن تشرشل معجبًا بالعقيد الشاب فحسب، لكنه سيذهب إلى أن يصبح داعمًا للورانس مدى الحياة. ربما لا يمكن لأحد أن يصف تأثير لورانس على معاصريه أفضل من تشرشل في مؤتمر السلام الذي كان وشيكًا، الذي قال: "كان يرتدي رداءه العربي، وكشفت الروعة الكاملة لطلعته عن نفسها. جاذبية تصرفاته؛ دقة آرائه؛ نطاقُ وجُودةُ محادثاته؛ بدا كل شيء معززًا بدرجة لا تُصدق بغطاء الرأس والزي العربي الرائعَين. من وسط الستائر المتدفقة، تألقت ملامحه النبيلة وشفتاه المنحوتتان وعيناه الوامضتان المحملتان بالنار وسعة الإدراك. بدا مثلما كان؛ أحد أعظم أمراء الطبيعة".‏‏خيانة العروبة‏في روايتيهما لسيرة تي. إي. لورانس الذاتية، يشير كل من روبرت غريفز وكوردا إلى أن مؤتمر القاهرة خفف قليلًا من شعور لورانس الشخصي المؤلم بالخيانة لوعده العرب بالاستقلال ثم تسليمهم إلى مصير "سايكس بيكو" وغيرهما من السادة الاستعماريين.‏ ويؤكد غريفز، على وجه الخصوص، على هذه النقطة، مقتبسًا بإسهاب من رسالة أرسلها لورانس إليه، ووصف فيها كيف خفف مؤتمر القاهرة بعض شعوره بالذنب عن مسؤوليته في الحرب:‏"أريدك أن توضح تمامًا في كتابك، إذا استخدمتَ كلَّ هذه الرسالة، كيف عملتُ منذ العام 1916 فصاعدًا، وخاصة في باريس، ضد فكرة تشكيل كونفدرالية عربية، سياسيًا، قبل أن تكون قد أصبحت حقيقة تجاريًا واقتصاديًا وجغرافيًا بسبب الضغط البطيء لأجيال عديدة؛ كيف عملتُ على إعطاء العرب فرصة لتشكيل حكوماتهم الإقليمية، سواء في سورية أو في العراق؛ وكيف أوفت تسوية ونستون تشرشل، في رأيي، بشكل مشرِّف بالتزاماتنا في الحرب، وبآمالي".‏‏وأضاف لورانس: "إنني أنسب إلى نفسي معظم الفضل في إعادة السيد تشرشل السلام إلى الشرق الأوسط. كانت لديَّ المعرفة والخطة. وكان لديه الخيال والشجاعة لتبنيها".‏وعندما يقتبس كوردا نفس المقطع، يخلص إلى أنه "كان هذا، كما حدث، ادعاءً جريئًا ولكنه دقيق: كان للورانس دور مركزي في تشكيل حدود الشرق الأوسط الحديث وفي وضع الملوك الهاشميين على عروش العراق والأردن التي لم تكن موجودة حتى ذلك الوقت". كما كتب لورانس في مكان آخر إلى غريفز:‏"كان هدفي مع العرب دائمًا هو أن أجعلهم يقفون على أقدامهم. والآن يمكن أن تصل فترة قيادة الأشياء إلى نهاية. هذا هو السبب في أنني تمكنت أخيرًا من التخلي عن السياسة والخدمة العسكرية. لقد أنجزت عملي، كما كتبتُ إلى ونستون تشرشل في ذلك الوقت، عند مغادرة صاحب عمل كان لي مراعيًا جدًا حتى أنه بدا في بعض الأحيان أقرب إلى رئيس شريك من كونه سيدًا. ويبدو لي العمل الذي قمت به بشكل بناء من أجله في العامين 1921 و1922، لدى النظر إليه الآن، أفضل ما قمت به على الإطلاق. إنه يعالج إلى حد ما، في رأيي، المخاطرة غير الأخلاقية وغير المبررة التي اتخذتها بحياة الآخرين وسعادتهم في 1917-1918".‏"بطبيعة الحال، كان العراق هو النقطة الرئيسية، بما أنه لا يمكن أن يكون هناك أكثر من مركز واحد للشعور القومي العربي؛ أو بالأحرى ما لا يلزم أن يكون: وكان من المناسب أن يكون (هذا المركز) في المنطقة البريطانية وليس في المنطقة الفرنسية. ولكن، خلال تلك السنوات قررنا أيضًا وقف المساعدات للزعماء العرب ووضع جدار دائري حول شبه الجزيرة العربية، وهي دولة يجب حجزها كمنطقة للفردانية العربية. طالما ظل أسطولنا يحافظ على سواحلها، يجب أن تكون الجزيرة العربية حرّة لتشق طريقها بالنضال خارجة من مصيرها المعقد والقاتل".‏(...)لسوء الحظ، بالنسبة لكل من لورانس والشرق الأوسط ككل، تحولت المنطقة إلى خليط من البنى الاصطناعية الموضوعة كيفما اتفق، والتي لا تمثل حدودها جنسيات على الأرض أكثر مما تفعل الخطوط الأخرى التي رُسمت في رمال أفريقيا.‏‏شرق أوسط هوليوودبعد جولة الدراجة، مشيت عبر "القاهرة القبطية" وأخذت سيارة أجرة إلى القلعة والمتحف العسكري المصري، حتى أتمكن من فحص بعض الخزائن المخصصة لأزمة السويس في العام 1956 ومعرفة ما إذا كانت هناك بعض المواد حول لورانس وسكة حديد الحجاز (وكانت هناك، وإنما فقط بشكل عابر فحسب).‏‏لأنه كان يوم الأحد، كانت العديد من العائلات تتنزه على الأقدام، على الرغم من أن وسط القاهرة كان فوضى مرورية هائلة. وقد مشيت إلى الموقع الأول على ضفاف النهر، "فندق سميرأميس"، الذي أعيد تجسيده في شكل "فندق إنتركونتيننتال"، الذي يشبه أكثر خزانة ملفات في شركة.‏كان هذا أقرب ارتباط يمكن أن أجده في القاهرة بلورنس وتشرشل ومؤتمرهما. وفي الواقع، عندما بحثت لاحقًا عن المواقع التي صورت فيها مشاهد فيلم "‏‏لورانس العرب"‏‏ في القاهرة، اكتشفت أنها كانت في إشبيلية، إسبانيا.‏‏ينتهي الفيلم بالعرب في دمشق وهم يلوحون بلافتات قبَلية في برلمان مؤقت، في مشهد ينُذر بالخلل الوظيفي الذي سيهيمن على السياسة العربية الداخلية على مدى المائة عام التالية، بينما ينطلق لورانس في سيارته مبتعدًا عن الحرب، منهكًا من القتال.‏في الحرب العالمية الأولى، كانت مدة صلاحية الضباط الميدانيين المبتدئين بشكل عام حوالي ستة أسابيع، لكن لورانس تمكن من البقاء بالقرب من الخطوط الأمامية لمدة عامين تقريبًا.‏‏عندما تطوع في عشرينيات القرن العشرين في سلاح الجو الملكي البريطاني تحت اسم مستعار وتعرض لفحص طبي، كانت لدى الأطباء بعض الشكوك حول إنكاره الخدمة العسكرية السابقة (تمشيًا مع اسمه المستعار) عندما اكتشفوا حوالي عشرين جرحًا عانى منها في الحملات.‏شبكة لورانس الاجتماعية‏‏لا يذكر الفيلم صلات لورانس الأدبية بعد الحرب، لكنها كانت واسعة النطاق. التقى بسيغفريد ساسون ثم غريفز، وجون بوكان، وتوماس هاردي، وبرنارد شو، وجوزيف كونراد، من بين آخرين كثيرين. ويكتب كوردا:‏"إذا كان لورانس قد استطاع أن يلهم تشرشل -وهو سياسي متصلب؛ وجندي سابق هو نفسه كان قد ركب مع فوج "الرماح 21" في آخر هجوم رئيسي لسلاح الفرسان في الجيش البريطاني في معركة أم درمان في العام 1893، مسدس ماوزر أوتوماتيكي في يده؛ وحفيد دوق – فياض العاطفة مثل تلميذة مدرسة مسحورة، فليس من المستغرب أن تكون الدهشة قد أخذت بالرجال الأقل شأنًا، حتى قبل أن تترسخ أسطورة لورانس. وبصرف النظر عن تشرشل، جعل لورانس صديقًا قريبًا مدى الحياة من إدوارد ("إدي") مارش، السكرتير الخاص المخلص والرائع لتشرشل. ومن خلال مارش، التقى لورانس بالعديد من الشخصيات الأدبية الذين أصبحوا أصدقاءه على مر السنين، بمن فيهم سيغفريد ساسون. وبالنسبة لشخص كانت له مُسبقًا سمعة العزلة، كانت لدى لورانس عبقرية بشأن الصداقة -كان أستاذًا فيما يسمى الآن بالتشبيك، ومراسلاً لا يعرف الكلل.‏في مكان آخر كتب كوردا: "إن فكرة لورانس كرجل وحيد تكذبها رسائله- لقد كتب إلى إدوارد مارش، واللورد ترينشارد، والسير إدوارد إلغار، وسي داي لويس، وسيغفريد ساسون، وجون بوكان، وليونيل كورتيس، وروبرت غريفز. والتقى وأحب نويل كوارد (بعد أن أُخِذ إلى بروفة مسرحية "‏‏حيوات خاصة"‏‏)، وأرسل إلى كوارد مخطوطة "‏‏النعناع"‏‏ لقراءتها، في لفتة من الحميمية والثقة الكبيرتين".‏لورانس أيرلندا‏أثار اهتمامي أن أقرأ في كتابيّ كوردا وغريفز المزيد عن "التماهي الذاتي" للورانس (كما نقول الآن) مع أيرلندا، على الرغم من أنه لن يزور أبدًا ذلك البلد الذي عاش فيه والده "بطريقة اللوردات".‏في عشرينيات القرن العشرين، أثناء تجريبه، كما كان، مع الهوية، تحدث لورانس عن نفسه على أنه أيرلندي، وهو ما جلب له بعض التوبيخ العلني، وإن لم يكن من غريفز الذي كتب (كما هو مقتبس في كوردا) أن صديقه اعتنق "خطاب الحرية، خطاب العفة، خطاب الشرف، القدرة على إثارة المشاعر العميقة المفاجئة، الولاء للماضي المدفون منذ زمن طويل، الأهداف السامية التي يؤهلها حس كبير بالمرح، والصفاء الذي يخالطه النزق وتكسره نوبات اليأس الأسود العرضية، وسحر الفتى اللعوب ودراميته، والخيال الذي يتجاوز نفسه ثم يخفُت؛ الكرم المفرط، ومكر الثعبان، وشجاعة الأسد، وحدس الشيطان، ولعنة الشك الذاتي التي تصبح عداءً للذات وأحيانًا نبذ كلَّ محبوبٍ ومقدَّر".‏‏كان أحد عروض العمل التي جاءت في طريق لورانس بعد الحرب، ورفضها، هو العمل -كما يكتب كوردا- "للدولة الأيرلندية الحرة الوليدة، حيث كانت تجربته في حرب العصابات، وعمليات النسف، والعربات المدرعة، بلا شك عظيمة الفائدة".‏‏وفقًا لكوردا، في فترة ما بعد الحرب، غازل لورانس أيضا فكرة كتابة سيرة السير روجر كاسمنت، وهو شخصية جريئة في كل جزء منها مثل شخصية إرسكين تشايلدرز. ويكتب كوردا:‏‏"من وقت لآخر، كانت تغريه المزيد من المشاريع الأدبية، من بينها كتابة قصة حياة السير روجر كاسمنت، المسؤول القنصلي البريطاني الأنجلو-أيرلندي الذي كان من بين أول من كشفوا ووثقوا الفظائع التي ارتُكبت في دولة الكونغو الحرة في زمن ملك بلجيكا ليوبولد -خلفية وموضوع رواية جوزيف كونراد "‏‏قلب الظلام"‏‏- حيث كان من الروتيني قطع اليد اليمنى لأي مواطن أصلي كان بطيئًا في جمع أو حمل العاج والمطاط".‏بالنظر إلى عاطفة لورانس تجاه جوزيف كونراد، لستُ مندهشًا من انجذابه إلى شخص كانت هويته مشوشة مثل هوية السيد كورتز (في رواية "قلب الظلام")، أو شعوره بأن سنواته الأخيرة ستكون غامضة مثل سنوات اللورد جيم (الذي كتب عنه كونراد: "يتصرف الرجال بشكل سيئ في بعض الأحيان من دون أن يكونوا أسوأ بكثير من الآخرين...").‏الوطن بعيدًا عن الوطن‏‏في النهاية، سيكون كتاب لورانس الأخير ترجمة نثرية ‏‏لأوديسة‏‏ هوميروس، التي صدرت في العام 1935، وهو العام الذي توفي فيه لورانس. اعتقدتُ أن لورانس ربما كان ينبغي أن ينجذب إلى ترجمة "‏‏الإلياذة"‏‏، قصة الحرب الأقرب بكثير إلى تجاربه الخاصة في آسيا الصغرى‏‏ و"أعمدة الحكمة السبعة"‏‏ من "‏‏الأوديسة"‏‏ التي تحكي عن التجوال بعد الحرب، والبحث عن الأسرة والهدوء. لكن لورانس ذهب مع الأخيرة، كما يقول في مقدمة كتابه: "‏‏الإلياذة المحطمة هي تحفة فنية. في حين أن ‏‏الأوديسة‏‏، بسهولتها واهتمامها تظل أقدم كتاب يستحق القراءة، لقصتها ولكونها أول رواية ظهرت في أوروبا".‏‏عندما كان لورانس يعمل على ترجمته، في منتصف عشرينيات القرن العشرين، كان أقرب إلى أوديسيوس – ضائعًا في سلاح الجو الملكي كما لو في بحر، يبحث عن وطن متخيل- مما كان إلى أخيل أو أياكس، في حالة حرب مع الطرواديين. ولا عجب أن يكون لورانس قد تحمس للمؤلف الذي يمكن أن يعلن قرب نهاية‏‏ "الأوديسة"‏‏:‏"الآن بعد أن حقق الملك أوديسيوس انتقامه، دع كلا الجانبين يختمان عهدهما بأنه سيحكم مدى الحياة،‏‏دعونا نطهِّر ذكرياتهم عن المذبحة الدموية‏ في حق إخوانهم وأبنائهم".‏‏كما حدث، حلقت الطائرة في رحلتي أنا الآخر إلى الوطن من القاهرة إلى ميلانو مباشرة فوق إيثاكا، التي كانت ذات يوم موطنًا لأوديسيوس الذي احتاج إلى عشر سنوات للعودة إلى الوطن من حروب طروادة، والذي، مثل لورانس، لم يتمكن أبدًا من كسر أغلال معاركه الخاصة في الشرق الأوسط.‏(انتهى)*ماثيو ستيفنسون Matthew Stevenson: مؤلف العديد من الكتب، بما فيها "‏‏قراءة قضبان السكة" ‏‏Reading the Rails؛ و"ربيع ‏‏أبالاشيا" Appalachia Spring‏‏، ‏‏و"الثورة كحفل عشاء" The Revolution as a Dinner Party‏‏‏‏،‏‏ ‏‏و"عن الصين خلال القرن العشرين المضطرب" about China throughout its turbulent twentieth century. أحدث كتاب له يتحدث عن السفر في فرنسا والحروب الفرنسية البروسية، بعنوان ‏"‏ركوب الدراجة مع بسمارك" Biking with Bismarck‏‏. كتابه الجديد هو: ‏‏رجلنا في إيران‏‏ Our Man in Iran.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Letters From Saudi: Lawrence in Cairo’s Shadows