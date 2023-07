على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ماثيو ستيفنسون*‏ - (كاونتربنش) 2023/4/2023الجزء الأول من سلسلة مقالات حول رحلاتي على خُطى "لورنس العرب" في المملكة العربية السعودية، على طول خط سكة حديد الحجاز.‏* * *قبل سنوات عدة، في معرض عن "لورنس العرب" أقيم في "كلية ماغدالين" في أكسفورد، إنجلترا، خرجتُ بقناعتين: لم أرَ مستقبلًا سياسيًا لعضو حزب المحافظين في البرلمان، روري ستيوارت، الذي، على الرغم من حديثه ببلاغة عن "تي. إي. لورانس" جاء وذهب بين حشد من المعجبين من دون أن يتوقف لمصافحة يد (أو صافح القليل جدًا منها)؛ وثانيًا، أنني كنت في حاجة إلى المزيد من القراءة والسفر عن الوقت الذي أمضاه لورنس في شبه الجزيرة العربية خلال الحرب العالمية الأولى.‏في خزائن معرض مكتبة ماغدالين، وجدت العديد من الكتب التي أثارت اهتمامي، ولا سيما كتاب روبرت غريفز Robert Graves، "‏‏لورانس والعرب‏‏" Lawrence and the Arabs؛ وكتاب مايكل كوردا Michael Korda، "‏‏البطل: حياة وأسطورة لورانس العرب‏‏" Hero: The Life and Legend of Lawrence of Arabia.(1) (2) كما قضيت بعض الوقت في دراسة خرائط مختلفة معروضة لسكة حديد الحجاز، متسائلاً عما إذا كان بإمكاني تعقب مساراتها إلى المملكة العربية السعودية وصولًا إلى نهايتها في المدينة المنورة المقدسة.‏‏خلال رحلاتي مع ابني تشارلز في العام 2010 في مختلف أنحاء سورية، كنت قد رأيت محطة السكك الحديدية في دمشق ومتحفًا قريبًا (حيث أرانا المدير بعضًا من مجموعة صوره البالغ عددها 17.000)، وفي ثمانينيات القرن العشرين، كنت قد رأيت المنطقة خارج محطة سكة حديد الحجاز في عمّان.‏بعد تلك الزيارات إلى المحطة، أصبحت أرضية المسار مسار السكة غير صالحة، وكل ما كنت أعرفه من الخرائط هو أن خط السكك الحديدية كان يعبر الصحراء السعودية بين معان في الأردن وتبوك في المملكة العربية السعودية -حيث قاد لورانس فرقته من العرب غير النظاميين في حملتهم لمهاجمة العقبة.‏‏وبينما أغادر أكسفورد، تساءلتُ عما يمكن أن يكون قد يتبقى من سكة حديد لورانس في براري الصحراء السعودية.‏الولايات المتحدة والسعودية: صداقة في اتجاه واحد‏‏كانت المشكلة التي واجهتني في تعقب مسارات سكة حديد الحجاز هي أنه كان من المستحيل تقريبًا، بالنسبة للمواطنين الأميركيين، الحصول على تأشيرة زيارة سياحية إلى المملكة العربية السعودية. وعلى النقيض من ذلك، يجد السعوديون سهولة بالغة في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.‏كنت قد حاولت قبل بضع سنوات، عندما كنت أسافر إلى كينيا على متن الخطوط الجوية السعودية. وقد سمحت شركة الطيران بتوقف في جدة، وأعجبتني فكرة قضاء أربع وعشرين أو ثمان وأربعين ساعة في المدينة على جانب البحر الأحمر. ولكن عندما سألتُ مكتب الطيران والقنصلية السعودية عما إذا كانت لدي أي فرصة للحصول على تأشيرة عبور، قيل لي إن العملية ستكون بلا نهاية، وإنه سيتم رفضي في نهاية المطاف.‏في ذلك الوقت، فكرتُ في مدى ضآلة المردود الذي يشتريه التحالف الأميركي مع المملكة العربية السعودية؛ (من العام 2015 إلى العام 2022، أعطت الولايات المتحدة السعوديين ما يعادل 54 مليار دولار من المساعدات العسكرية في معظمها) -على الأقل للمسافرين الذين ينتابهم فضول لقضاء بضعة أيام على شاطئ البحر الأحمر.‏في النهاية، لم يكن لدي خيار لدى مروري عبر جدة سوى البقاء محبوسًا في المطار، حيث وجدت أن أفضل مكان لقضاء الليل كان أرضية مسجد صالة الترانزيت.‏إجراء الحسابات السياحية‏بعد تلك المناسبة، ‏لم أفكر أكثر في المملكة العربية السعودية أو سكة حديد الحجاز إلى أن وقعت عيناي على مقال صحفي يشير إلى أن النظام الجديد في المملكة العربية السعودية يعيد التفكير في نهج البلد تجاه السفر والسياحة (بخلاف نهج الحج إلى مكة والمدينة المنورة. التي تجلب مليارات الدولارات من الإيرادات إلى المملكة الصحراوية).‏ووفقًا للمقال، قد يكون من الممكن التقدم، في غضون ثلاثة أو ستة أشهر، بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية سعودية عبر الإنترنت والحصول على اعتماد فوري. وكانت لدي شكوكي الخاصة حول مثل هذا الطابع غير الرسمي، لكنّ التأشيرات الإلكترونية هي النموذج الشائع بقوة في جنوب شرق آسيا، وربما يرى السعوديون المزايا في تشجيع السياح الغربيين على عبور حدودهم التي كانت مغلقة سابقًا.‏‏استغرق الأمر مني بعض الوقت للشروع في معالجة طلبي، ولكن في شتاء العام 2023، مع وجود أسبوعين فارغين في أجندتي، راجعت تفاصيل برنامج التأشيرة السعودية عند الوصول.‏كتبتُ تواريخ وأرقام جواز سفري على لوحة المفاتيح، وحمَّلت صورة شخصية، ودفعتُ ببطاقة ائتمان، وتوقعت الانتظار لأسبوعين -أو حتى شهر- قبل سماع أي شيء. وفي النهاية، رأيت أنني لم أدفع الكثير مقابل ما اعتبرته ورقة يانصيب سعودية. على الأقل، ألقى ذلك ضوءًا على توقعاتي في يوم قاتم من أيام كانون الثاني (يناير).‏‏كان ما لم أكن أتوقعه هو أن أسمع ردًا في اليوم التالي، يفيد بأن تأشيرتي الإلكترونية قد تمت الموافقة عليها وصدرت، وأنها كانت صالحة لمدة عام، لفترات سفر مدة كل منها تسعون يومًا.‏على الفور، بدأت أحلم بالطيران إلى الدمام (بالقرب من البحرين في شرق المملكة العربية السعودية)، وركوب قطار إلى الرياض، أو ربما حافلة من عمَّان، الأردن، إلى الجوف، في الصحراء السعودية الشمالية، وقطارٍ ليلي إلى العاصمة. كانت المملكة العربية السعودية تستثمر الكثير في قطاراتها، على الرغم من أنها ما تزال دولة سيارات.‏‏حتى أنني تساءلت عما إذا كنتُ أستطيع السفر بدراجتي المحبوبة القابلة للطي، واستخدامها للتجوال في المدن السعودية. ولكن يبدو أن القليل من الرحلات الجوية الدولية أو الحافلات أو القطارات تذهب إلى أي مكان بالقرب من خط سكة حديد الحجاز.‏‏على خطى جمَل لورانس‏‏بالإجمال، استغرق الأمر حوالي أسبوع من العصف الذهني (قد يكون التفكير المطوّل وصفا مناسبا آخر لمداولاتي الفردية)، لكنني توصلت إلى فكرة السفر جوًّا مباشرة من إيطاليا إلى مدينة العقبة الأردنية غير البعيدة عن معبر بري إلى المملكة العربية السعودية. وبعد مشاهدة بعض مقاطع الفيديو لحركة المرور هناك، قررت أن أترك دراجتي في المنزل.‏‏من هناك -على الرغم من أن التفاصيل كانت مفقودة من أحلامي- سيكون بإمكاني الذهاب إلى تبوك (مدينة سكة حديد الحجاز في شمال غرب المملكة العربية السعودية) وتعقب الخط جنوبًا إلى المدينة المنورة، إحدى المدن المقدسة (الأخرى هي مكة المكرمة، المحظورة على غير المسلمين).‏سيكون أفضل شيء هو تخيل منطقة الحجاز على أنها الشريط الغربي للمملكة العربية السعودية، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب على طول البحر الأحمر.‏‏في المدينة المنورة (بافتراض أنها ستسمح لي بالدخول عبر بواباتها المقدسة)، يمكنني ركوب قطار حديث فائق السرعة صيني الصنع إلى جدة؛ حيث يمكنني، إذا كان حظي حسنًا، قضاء بضعة أيام بجانب البحر الأحمر واللحاق بسفينة سياحية في رحلة باتجاه واحد مقابل 211 دولارا تأخذني إلى ينبُع، وهو ميناء آخر على البحر الأحمر، وصعودًا من خليج السويس إلى العين السخنة، أحد الموانئ غير البعيدة كثيرًا عن القاهرة.‏كان ما أحببته في خطتي هو أن جميع المحطات على طول طريقي المعقد الملتف هي أماكن يكتب عنها لورانس في كتابه "أعمدة الحكمة السبعة"، وخاصة العقبة‏‏ وجدة. وإذا جرت الأمور كما أملت، يمكنني قراءة سير لورنس التي كتبها غريفز وكوردا وإنعاش ذكرياتي حول أسطورة لورانس. وكان هذا بالتأكيد شأنًا يستحق المحاولة.‏أفضل الخطط في بيرغامو‏أعترف بأن الرحلة لم تبدأ كما كنت أتمنى، فقد فاتتني طائرتي إلى العقبة من مدينة بيرغامو الإيطالية الصغيرة.‏‏كنت قد غادرت جنيف قبل أول الضوء (عند الساعة 5:39 صباحًا على وجه الدقة). وفي بيرغامو وضعتُ دراجتي الإيطالية في متجر محلي أعلن عن القيام بأعمال طلاء مبتكرة للدراجات الفولاذية القديمة.‏‏ومع ذلك، استغرق وصولي إلى مطار بيرغامو وقتًا أطول مما كنت آمل -لم تكن هناك سيارات أجرة أو "أوبر"- وفي المطار، بعد أن اندفعتُ متقطع الأنفاس عبر إجراءات الأمن، وصلت عندما افترضتُ أنها البوابة 6، وأخذت مقعدًا بجانب النافذة، محاطًا بمجموعة من المسافرين الآخرين.‏‏كان هناك حين اكتشفتُ أنني حرمت من الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر، مما يعني أنني لا أستطيع ركوب السفينة السياحية إلى القاهرة. كانت خططي تنهار فعليًا، ولذلك قمت باستخراج حاسوبي لإعادة تقديم طلب تأشيرتي (وأشار البريد الإلكتروني الذي رفض طلبي إلى وجود خطأ مطبعي في ملئي لبيانات الطلب).‏‏عملت بشكل محموم على التطبيق وأبقيتُ عينًا على بوابة المغادرين، ولكن بعد فترة، عندما لم يكن أحد من الجالسين يتحرك نحو طائرة، استكشفت، ورأيت أنه، من دون أي إعلان عام، غيرَت رحلتي البوابات وغادرت من مكان آخر في المطار. وتبين أنني كنت أنتظر مع المسافرين المتجهين إلى مراكش، التي لم تكن ذلك اليوم في جدول أحلامي.‏‏رحلة أخرى من روما‏نظرًا لأنني كنتُ قد دفعت 35 دولارًا فقط مقابل تذكرة سفري إلى بيرغامو وخصصت يومًا إضافيًا للعقبة للتعامل مع مثل هذه الأزمة الطارئة، تمكنت من استيعاب وقت التأخير والخسارة المالية، لكنني لم أرغب في الانتظار ثلاثة أيام في بيرغامو حتى موعد الرحلة التالية إلى الأردن.‏‏كانت شركة "رَيانإير"، ناقلي الذي أحصل منه على خصم، غير مبالية بمعضلتي. كما أن "التحدث مع وكيل" في المطار لم يجعلني أفهم أي شيء آخر غير ما كنت أعرفه مسبقًا: أنني كنت وحدي.‏قمت بوصل جهاز حاسوبي في زاوية من مطار بيرغامو، وبدأت البحث عبر الإنترنت عن رحلات أخرى إلى عمّان أو العقبة. وبعد فترة من البحث والتحقق من المطارات القريبة، وجدتُ رحلة مباشِرة إلى العقبة في اليوم التالي تقلِع من روما، وتكلف 50 دولارًا فقط.‏‏في ما بدا وقتًا قصيرًا لا يكاد يُلحظ كنتُ أنطلق من بيرغامو إلى روما، باستخدام يوم من تصريح Interrail الخاص بي. تناولت العشاء في القطار، وحجزت فندقًا بالقرب من "روما تيرميني"، ونمت جيدًا في الليل الدافئ، وفي اليوم التالي وجدت نفسي أول واقف في الطابور في مطار روما شيامبينو (من دون خلط في بوابة المغادرة هذه المرة) لركوب الطائرة المتجهة إلى العقبة.‏روبرت غريفز وتي. إي. لورانس‏‏استغرقت الرحلة أربع ساعات من روما إلى المدينة الأردنية الساحلية التي تشترك في الخط الساحلي نفسه مع إيلات، المنتجع الشاطئي الإسرائيلي، وطابا في مصر. وفي الطريق كنت سعيدًا بالشروع في قراءة سيرة غريفز.‏‏كانت طبعتي، التي نشرها جوناثان كيب في العام 1927، أنيقة ومربوطة بالقماش، وعند تقليب صفحاتها الرقيقة، كان من السهل عليّ أن أتخيل غريفز ولورانس وهما يتعرفان إلى بعضهما بعضا في أكسفورد ما بعد الحرب، عندما كان لورانس زميلاً في كلية "أول سولز" All Souls College، وكان غريفز طالبًا جامعيًا في كلية يسوع، التي تخرج منها لورانس في العام 1910. وكان سيغفريد ساسون، الذي يعرف غريفز من خنادق الحرب العالمية الأولى، هو الذي قدمهما إلى بعضهما بعضا.‏في السيرة التي كتبها كوردا عن لورانس، هناك العديد من التلميحات إلى "حاجة غريفز إلى المال" خلال أيامه في أكسفورد (لم يتم نشر ‏‏كتابه الأكثر مبيعاً "وداعًا لكل ذلك" Good-Bye To All That ‏‏حتى العام 1929) وكتب أن أحد أسباب موافقة لورانس على التعاون في السيرة التي كتبها غريفز هو أن صديقه الجديد يمكن أن يكسب منها بعض الدخل.‏‏وكان لورانس يريد أيضًا أن يقوم غريفز بتصحيح بعض الأخطاء التي وردت في رواية لويل توماس الأكثر إثارة، "مع لورانس في الجزيرة العربية" With Lawrence in Arabia، التي كان يمكن كثيرًا أن تحمل أيضًا عنوان "‏‏بضعة أيام مع لورانس في العقبة"‏‏.العقبة تصبح شغل هوليوود‏‏قبل وقت قصير من هبوط طائرتي في العقبة، عبرنا المجال الجوي الإسرائيلي، وطُلب من جميع الركاب البقاء جالسين مع ربط أحزمة الأمان (في حاشية عن السياسة الإسرائيلية الدائرة على بعد خمسة أميال تحتنا).‏ ‏وفي اقترابنا الأخير، غادرنا المناظر الطبيعية الجبلية القاتمة والجافة لشبه جزيرة سيناء وحلقنا جنوبًا مباشرة فوق مدينة العقبة، المقسمة بين ميناء عامل ومنتجع شاطئي.‏تخصص سيرة غريفز قدرًا كبيرًا من الاهتمام لحملة لورانس العسكرية في العام 1917 لانتزاع المدينة من يد الأتراك. في ذلك الوقت كان ضابط اتصال صغير لفرقة الأمير فيصل المكونة من المقاتلين العرب، ولم تكن لديه أي أوامر بالاستيلاء على الميناء الاستراتيجي. لكنه تصور الهجوم من "الجانب البري"، حيث كانت فصيلته العربية تتحرك شمالاً من حول ينبغ لقطع مسار سكة حديد الحجاز في نقاط مختلفة (كان الخط يزود الحامية التركية في المدينة المنورة بالإمدادات).‏‏عن تلك الرحلة الصحراوية، كتب غريفز: "يمكن للمرء أن يتخيل الوحدة التي عانى منها لورانس في هذه الرحلة. لم يعد في ذلك الوقت مجرد ضابط بريطاني؛ كان حماسه للثورة في حد ذاتها قد قطعه عن ذلك. كما أنه لم يكن عربيًا حقيقيًا، كما ذكره بقوة كونه بلا قبيلة. كان يحوم في مكان ما في المنتصف بين الشيء والآخر...".‏وعن العقبة، يقول غريفز:‏‏"كانت أهمية العقبة كبيرة. كانت تشكل تهديدًا مستمرًا للجيش البريطاني الذي قد وصل الآن إلى خط غزة-بئر السبع وبالتالي تركها خلف جناحه الأيمن. وبذلك يمكن لقوة تركية صغيرة من العقبة أن تلحق أضرارًا كبيرة، بل إنها قد تضرب السويس. لكن لورانس رأى أن العرب في حاجة إلى العقبة مثل البريطانيين وأكثر. إذا أخذوها، سيمكنهم الارتباط بالجيش البريطاني في بئر السبع، وإظهار وجودهم كجيش وطني حقيقي، جيش لا ينبغي الاستهانة به".‏‏ومن أجل جعل قواته في وضع يمكنها من مهاجمة العقبة، كان على لورانس أن يقودهم في رحلة طويلة ملتوية عبر الصحراء، وتجاوز الحراس الأتراك في الجبال خارج العقبة، حتى يكون الهجوم بمثابة المفاجأة.‏الحرب الحقيقية لن تجدطريقها إلى الأفلام‏‏في فيلم "لورانس العرب"، يقود ‏‏لورانس جنوده العربَ‏‏ المهاجمين على ظهور الجِمال في هجوم لسلاح الفرسان من التلال ونزولاً إلى المدينة، حيث كانت تعسكر القوات التركية وبنادقها موجهة نحو البحر الذي توقعت أن يأتي منه هجوم.‏‏في فيلم هوليوود، يكون الهجوم في مستوى اللواء الخفيف، ويتم القضاء على الأتراك حتى آخر رجل، على الرغم من أن الحامية التركية استسلمت في الواقع بدلاً من القتال. وإليكم كيف يصف غريفز نهاية اللعبة:‏"قيل إنهم كانوا ثلاثمائة رجل فقط ولم يكن لديهم سوى القليل من الطعام (كان العرب في المأزق نفسه)، لكنهم كانوا مستعدين للمقاومة بقوة. وقد تبين أن هذا صحيح. فقد أرسل العرب دعوة للاستسلام بالعلم الأبيض ومع سجناء، لكن الأتراك أطلقوا النار على كليهما. وأخيرًا قال مجند إجباري تركي صغير إنه يستطيع ترتيب الأمر. وذهب وعاد بعد ساعة برسالة تفيد بأن الأتراك سيستسلمون في غضون يومين إذا لم تأتهم المساعدة من معان. وكانت هذه حماقة؛ لا يمكن كبح رجال القبائل لفترة أطول، وقد يعني ذلك مذبحة لكل تركي وخسارة للعرب أيضًا. وهكذا، مُنح المجند جنيهًا إنجليزيًا وسار لورانس وواحد أو اثنان آخران معه إلى مكان قريب من الخنادق مرة أخرى، وأرسلوه لإحضار أحد الضباط الأتراك ليتفاوض معهم.وبعد بعض التردد جاء أحدهم، وعندما أوضح له لورانس أن القوات العربية تتزايد وأن الصبر ينفد، وافق الضابط على الاستسلام في صباح اليوم التالي. وفي صباح اليوم التالي اندلع القتال مرة أخرى بعد أن جاء المئات من رجال التلال في تلك الليلة وهم لا يعرفون شيئًا عن الترتيب. لكن (الشريف) ناصر (مع لورانس) أوقفاها وتمت عملية الاستسلام بهدوء بعد كل شيء. والآن عندما لم يعد هناك أتراك بينهم وبين البحر، اندفع المقاتلون إلى العقبة مثيرين عاصفة من الرمال ورشاش الماء في البحر في السادس من تموز (يوليو)، بعد شهرين بالضبط من انطلاقهم من مدينة الوجه السعودية.‏‏وكان لورانس من بين أولئك الذين أنهوا الحملة بالسباحة.‏التالي: العقبة ووادي رم.‏‏*ماثيو ستيفنسون Matthew Stevenson: مؤلف العديد من الكتب، بما فيها "‏‏قراءة قضبان السكة" ‏‏Reading the Rails؛ و"ربيع ‏‏أبالاشيا" Appalachia Spring‏‏، ‏‏و"الثورة كحفل عشاء" The Revolution as a Dinner Party‏‏‏‏،‏‏ ‏‏و"عن الصين خلال القرن العشرين المضطرب" about China throughout its turbulent twentieth century. أحدث كتاب له يتحدث عن السفر في فرنسا والحروب الفرنسية البروسية، بعنوان ‏"‏ركوب الدراجة مع بسمارك" Biking with Bismarck‏‏. كتابه الجديد هو: ‏‏رجلنا في إيران‏‏ Our Man in Iran.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Letters From Saudi Arabia: Toward the Hejazهوامش المترجم(1)‏ كان الكابتن ‏‏روبرت فون رانك غريفز Robert Graves‏‏ (24 تموز/ يوليو 1895 - 7 كانون الأول/ ديسمبر 1985)‏‏ شاعرًا ‏‏وروائيًا تاريخيًا‏‏ وناقدًا إنجليزيًا. أنتج أكثر من 140 عملاً في حياته. قصائده وترجماته وتحليله المبتكر ‏‏للأساطير اليونانية‏‏ ومذكراته عن حياته المبكرة -بما في ذلك دوره في ‏‏الحرب العالمية الأولى‏‏- بعنوان "‏‏وداعًا لكل ذلك"‏‏ (1929)، ودراسته التأملية للإلهام الشعري "‏‏الإلهة البيضاء"‏‏ لم تنفد أبدًا من الطباعة.‏‏ وهو أيضا كاتب قصة قصيرة مشهور. ‏‏كان يكسب رزقه من الكتابة، وخاصة الروايات التاريخية الشعبية. كما كان مترجما بارزًا للنصوص ‏‏اللاتينية الكلاسيكية‏‏ ‏‏واليونانية القديمة‏‏. حصل على ‏‏جائزة جيمس تايت بلاك التذكارية‏‏ للعام 1934 عن كل من ‏‏روايته "أنا وكلوديوس"، و"كلوديوس‏‏ ‏‏الإله"‏‏.‏(2) مايكل كوردا‏‏ Michael Korda (8 تشرين الأول/ أكتوبر 1933): كاتب وروائي إنجليزي المولد كان رئيس تحرير ‏‏"سيمون وشوستر"‏‏ في ‏‏مدينة نيويورك‏‏. ‏‏ولد في لندن ونشأ في المملكة المتحدة، لكنه تلقى جزءًا من تعليمه في فرنسا حيث عمل والده مع المخرج ‏‏السينمائي مارسيل باجنول‏‏. عندما كان طفلاً، عاش كوردا أيضًا في الولايات المتحدة من العام 1941 إلى العام 1946.‏ تلقى تعليمه في ‏‏معهد لو روزي‏‏ الخاص في سويسرا وقرأ التاريخ في ‏‏كلية ماغدالين، أكسفورد‏‏. خدم في ‏‏سلاح الجو الملكي‏‏‏ وقام بأعمال استخباراتية في ألمانيا.‏ ‏من بين كتبه "حياة ساحرة"، و"رواية كويني". و‏ابتداء من العام 2000، كتب عددًا من كتب التاريخ والسيرة عن ‏‏الثورة المجرية‏‏، و‏‏دوايت أيزنهاور‏‏، و‏‏تي. إي. لورانس،‏‏ ‏‏وروبرت إي لي‏‏.