على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ماثيو ستيفنسون‏* - (كاونتربنش) 2023/5/12هذا هو الجزء الثالث من سلسلة مقالات عن رحلتي في المملكة العربية السعودية، على طول خط سكة حديد الحجاز.‏* * *‏في وقت متأخر من بعد ظهر ذلك اليوم في العقبة، ذهبت إلى شاطئ المدينة وسبحت في أعالي البحر الأحمر، التي تُسمى هنا خليج العقبة. وفي العديد من السير الذاتية للورانس، ثمة إشارات إلى وجود أسماك القرش في هذه المياه، لذلك اخترت امتدادًا من الشاطئ حيث شعرت ببعض الراحة لأن الآخرين كانوا يسبحون أبعد عن الشاطئ.‏أعلم أن العقبة تحصل على تقييمات إيجابية مثل "مكة" سياحية، لكن المكان الذي ذهبت للسباحة فيه بدا وكأنه قناة غوانوس Gowanus Canal في بروكلين (1).‏‏كان هناك خيار آخر على الشاطئ هو ركوب قارب سياحي ذي قاع زجاجي لرؤية بعض الشعاب المرجانية القريبة. وكنت أميل إلى الانضمام إلى إحدى هذه الرحلات، لكنني سئمت من الباعة المتجولين الذين كانوا يتبعونني صعودًا وهبوطًا على الشاطئ، وقررت أنني أفضل قراءة روبرت غريفز تحت مظلة من القش وشرب عصير المانجو الذي اشتريته من بائع متجول.‏لورانس واللنبي‏ (2)‏إليكم كيف يصف غريفز اجتماعًا مبكرًا بين لورانس وقائده العام إدموند اللنبي:‏‏"جلس اللنبي في كرسيه ناظرًا إلى لورانس، متعجبًا من هذا الرجل الصغير المتعجرف بأرديته الحريرية ووجهه الذي سفعته الشمس وجعلته الشمس الطوب الأحمر، بينما يشرح باستخدام خريطةٍ خطة رائعة لإنهاض السوريين الشرقيين في ثورة خلف خطوط العدو. كان اللينبي يستمع بهدوء، ويطرح بعض الأسئلة ويحاول أن يقرر إلى أي مدى كان لورانس دجالاً وإلى أي مدى كان مؤديًا حقيقيًا -وهو شك كان ماثلاً دائمًا في ذهن لورانس نفسه. سأله عن المساعدة التي يريدها. وقال لورانس، معدات وأسلحة وتمويل بمائتي ألف جنيه من الذهب لإقناع المتحولين إليه والسيطرة عليهم. ورفع اللنبي ذقنه أخيرًا، في لفتة حاسمة معروفة وقال: "حسنًا، سأفعل لك ما أستطيع". وكان يعني ذلك.‏كانت إحدى مواهب لورانس العديدة في الجندية (بدأ الحرب كملازم وانتهى كعقيد) هي أنه تحدث إلى الجنرالات والجنود بنبرة الاحترام والمشاركة نفسها، وهو ما سمح له بتنفيذ عملياته مع تأمين التعاون صعودًا وهبوطًا في سلسلة القيادة.‏‏أيها السادة، أطفئوا محركاتكم!‏‏في صباح اليوم التالي، بالضبط عند الساعة 8:30 صباحًا، وجدتُ أحمد عند الدوار، وقد جلس شقيقه في مقعد السائق في إحدى السيارات السعودية البيضاء اللامعة. وكانا الأخَوان مستعدَّين لرؤيتي وأنا أدفع أكثر من 260 دولارًا على الفور والتوجه إلى الحدود وتبوك.‏استمر أحمد في قول إنني إذا أطلت المساومة، فربما أتأخر على الحدود لساعات عدة لأنه يوم الأحد وسيكون الناس بصدد العودة إلى العمل. وسواء كان ذلك حماقة أم لا، فقد قلت إنني لن أذهب إلا عندما يحضر راكب آخر على الأقل لمشاركة التكلفة. وكان ما تلا ذلك مواجهة إرادات كنت أعرف أنني سأخسرها، خاصة مع مرور الدقائق من دون ظهور أحد يبحث عن رحلة فرح دولية.‏‏في النهاية، مثل طفل عابس، استسلمت. وافقت على دفع 100 دولار مقدمًا و100 دولار أخرى عندما يتم توصيلي إلى فندقي في تبوك بعد ثلاث ساعات على الطريق وعبر الصحراء.‏وافق الجميع في دائرة المفاوضات -حتى الآن كنا حوالي خمسة نتفاوض تحت شجرة مظللة- على هذه الشروط. دفعت المال المقدّم ووُضِعتُ في المقعد الخلفي للشيفرو التي انطلقت على الفور إلى الحدود.‏‏الحدود الأردنية السعودية‏‏حيث أعيش في غرب سويسرا، تشكل المعابر الحدودية المحلية إلى فرنسا شؤونًا غير مرئية، بأكواخ فارغة وبوابة يدوية تغلق في المساء، لكن الحدود الأردنية السعودية لها أبعاد الحرب الباردة.‏اصطفت الأسلاك الشائكة والحواجز الخرسانية على الطريق لكيلومترات عدة حتى قبل أن نصل إلى مركز الهجرة الأردني، وفي المنطقة العازلة بين البلدين كانت هناك أكياس رمل وعوائق أبطأت تقدم الشيفرو إلى زحف.‏‏على الرغم من أنه لم يكن هناك سوى عدد قليل من السيارات والشاحنات في المركز الحدودي عندما توقفنا، استغرق الأمر ما يقرب من الساعة حتى نعبر الإجراءات. وعلى الأقل لم تشكل تأشيرتي الإلكترونية أي مشاكل.‏على الجانب السعودي، تم إرسالي إلى أحد الأكواخ لالتقاط الصور وأخذ البصمات (ضغطت الأصابع العشرة بقوة على قارئ إلكتروني)، وعند نقطة تفتيش أخرى تم مسح حقيبة أمتعتي وحقيبة اليد بالماسح الضوئي وتفتيشهما.‏‏أخيرًا، تم إدخالي أنا والسائق إلى غرفة انتظار صغيرة -مثل تلك الموجودة في مغسلة سيارات- بينما تم ربط الشيفرو بحزام ناقل وسحبها عبر جهاز الأشعة السينية. ليست لدي أي فكرة عما إذا كانوا يبحثون عن أسلحة أو مخدرات، أو كليهما، ولكن لم يكن لديّ مزاج للسؤال.‏قضيت وقتي في مراقبة سيارات الشيفرو والمركبات الأخرى التي يتم جرها عبر الماسح الضوئي الضخم. ثم عدنا إلى السيارة التي خضعت لمسح الأشعة السينية وقدمنا أوراقنا المعتمدة -ليس إلى نقطة تفتيش أخيرة بل إلى نقطتين- وبعد ذلك أصبحتُ رسميًا في المملكة العربية السعودية.‏طُعم وصيد صحراويان‏‏كنت سعيدًا لأنني كنتُ أركبُ سيارة رسمية لامعة ولم أحاول عبور الحدود في سيارة أجرة غجرية. والآن كنت أتطلع إلى الانطلاق لثلاث ساعات عبر الصحراء إلى تبوك. واحتفلتُ بالعبور برشفات من علبة الشاي الخاصة بي وبعض البسكويت المتبقي من الإفطار، ولكن ما إن استقررت مرة أخرى في سيارتي الليموزين حتى توقفَت السيارة في ساحة انتظار السيارات في محطة وقود حدودية، حيث جلستُ وحدي بلا تفسير لثلاثين دقيقة.‏اعتقدت أن السائق كان يتناول وجبة الإفطار، أو يأخذ استراحة السجائر والقهوة التي تتخلل القيادة في الشرق الأوسط، ولكن بعد ذلك فتح شقيق أحمد بابي الخلفي وقال إنني سأواصل رحلتي في سيارة أخرى -وهذه سيارة سيدان متداعية مثل بعض سياراتي التي كنتُ أستأجرها في الأردن من ثمانينيات القرن العشرين.‏‏أدهشني سلوك الطُّعم والصيد الذي شكله تبديل سيارة الليموزين البيضاء باعتباره غير عادل، ولكن على الأقل كانت الصفقة أنني سأدفع الـ100 دولار المتبقية فقط عندما أصل إلى فندقي في تبوك.‏كان شقيق أحمد يتململ ويدمدم بأن 200 دولار هي الأجرة، ولكن بما أنني كنت ما أزال بعيدًا عن تبوك، رفضت دفع المزيد، وفي هذه المواجهة كنتُ الفائز. وفي النهاية وافق سائق سيارة السيدان القديمة على أجرة النقل، وانطلقنا إلى تبوك، حقيبة أمتعتي في صندوق السيارة الخلفي وحقيبة اليد إلى جانبي.‏‏عبر الصحراء السعودية‏‏كانت الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات عبر الصحراء إلى تبوك هادئة. تجاذبنا أنا والسائق أطراف الحديث، لكنني في الغالب نظرت من النافذة إلى الصحراء، ودرست خرائطي العديدة (كانت لدي خريطة لورانس من 1917-1918)، وقرأت غريفز، على الرغم من أن القراءة في السيارات ليست من بين المهارات التي اكتسبتها.‏كانت الصحراء التي مررنا بها عبارة عن حمم صخرية أكثر من كونها مساحة رملية، وهنا وهناك مررنا عبر البلدات والقرى، وكلها كانت المكافئ الملموس لمخيمات الخيام البدوية.‏‏لم ألحظ أي لمحة عن سكة حديد الحجاز التي كانت تمتد إلى الداخل (من معان إلى تبوك)، لكن الرحلة مكنتني من فهم استراتيجيات لورانس بشكل أفضل خلال هذه المرحلة من الحرب -التي كانت تعتمد على تعطيل السكك الحديدية بالتفجيرات والغارات بما يكفي لشغل القيادة العليا التركية بإبقاء الخط مفتوحًا.‏لم يرغب لورانس في قطع خط السكك الحديدية بالكامل وإجبار الحامية التركية على الاستسلام في المدينة المنورة، حيث كان البريطانيون والعرب حينذاك في حاجة إلى إطعام عدد كبير من الأسرى والمدنيين الأتراك.‏‏من دون الانشغال بإبقاء القطارات تجري إلى المدينة المنورة، كان الأتراك ليتمتعوا بالحرية لاستعادة العقبة أو قمع الثورة العربية. وكانت مهمة لورانس هي تشتيت انتباه أكبر عدد ممكن من الجنود الأتراك بينما يتقدم الجيش البريطاني الرئيسي، بقيادة الجنرال اللنبي، على الخط من غزة وبئر السبع وفي اتجاه القدس. وفي تلك الحملة، كانت قوات لورانس مصدر إزعاج للأتراك، وعززت الجناح الأيمن لجيش اللنبي.‏في تبوك‏‏لا أريد أن أجعل تبوك تبدو مثل "ماردي غرا" (3) في نيو أورليانز، لكنني استمتعت حقًّا بوجودي هناك. كان فندقي، "تبوك رمادا"، يقع في وسط المدينة. وعلى الرغم من أنه كان على شارع مقسوم بجزيرة وسطية من ستة مسارب تتيح السير في أي مكان، كان بإمكاني تناول جميع وجباتي في غرفة الطعام في الفندق مع مجموعة من عمال البناء المبتهجين، الذين يقومون بأداء دورهم في إحداث طفرة البناء السعودية.‏أثبتت رحلتي الأولى والوحيدة بسيارة أجرة في المدينة أنها محبِطة -كان السائق ضائعًا لدى محاولة العثور على ما كنت أبحث عنه، متحف سكة حديد الحجاز- ولكن عندما اكتشفت أن خدمة "أوبر" حيّة وبصحة جيدة في تبوك، أصبحت أستخدمها في كل مكان، على الرغم من أن غرباء ودودين عرضوا عليَّ أحيانًا توصيلاً مجانيًا من موقع إلى آخر.‏‏بعد ظهر يوم أحد (وهو يوم عمل في السعودية)، كنت حرًا في التجوال في الحي التاريخي الصغير، والعثور على مسجد الرسول (توقف محمد في تبوك وشرب من نبع)، والقيام بجولة في القلعة التركية القديمة، التي تعمل كمتحف للمدينة.‏وكان في متحف القلعة حين صادفت هذا الاقتباس من المستعرب القديس يوحنا فيلبي John Philby، الذي لم يكن معاصرًا للورانس وضابط الاتصال البريطاني لابن سعود (أول ملك سعودي) فحسب، وإنما كان أيضًا والد كيم فيلبي، الذي خان بريطانيا العظمى لصالح السوفيات من ثلاثينيات القرن العشرين إلى خمسينياته، وانشق في النهاية إلى موسكو. كتب فيلبي الأب:‏‏"من المؤكد أن أرض تبوك، منذ العصور القديمة، (هي) مركز ممتاز على الطريق الذي يسلكه التجار في طريقهم إلى حوض البحر الأبيض المتوسط... وهو أيضًا الطريق الذي يسلكه الحجاج إلى المدن المقدسة.... وتُظهر ولاية تبوك تقدمًا في جميع المجالات، حيث بلغ عدد سكان مدينة تبوك وفقا لإحصاء العام 1951 2000 نسمة، نصفهم من التجار والموظفين الحكوميين".‏‏والآن يقترب عدد سكان المدينة من 700 ألف نسمة.‏لم يتولد لدي شعور في أي وقت بأن الأب فيلبي ولورانس كانا قريبين بشكل خاص، لكن هذا يقول شيئًا عن طبيعة المخابرات العسكرية، هو أن كليهما كانا ما كان بودلير ليسميه "الرجال المزدوجون".‏‏الحج المحلي‏‏كان في صباح اليوم التالي فقط حين دخلت متحف سكة حديد الحجاز. كان مُغلقًا يوم الأحد، لكنه سيفتح يوم الاثنين عند الساعة 8:00، مما يمنحني الوقت لزيارة متحف المحطة ويظل لدي الوقت لألحق بحافلة المدينة المنورة عند الساعة 10:00.‏‏لا أستطيع أن أقول إن إفطار فندقي، "رمادا تبوك" كان ملهِمًا بشكل خاص، لكنه ملأ معدتي، وأوصلتني سيارة "أوبر" عند الساعة 8 صباحًا بالضبط إلى المتحف، حيث أشار لي حارس أمن خامل مهووس بهاتفه نحو قاعة المتحف، وهي عبارة عن جدار مغطى بالقصص المصورة، والعديد من عربات الشحن والمحركات المرممة. وكُتب على إحدى اللوحات الإعلانية:‏"في 1 أيلول (سبتمبر) 1906 أقيم حفل في تبوك بمناسبة وصول خط السكة الحديد إلى المدينة. وحضره وفد رسمي من دمشق وشيوخ العشائر والنبلاء والتجار. وبعد أداء صلاة الفجر في المسجد النبوي في تبوك، توجه جميع الحاضرين إلى الخيمة التي أقيمت لمراسم حفل الافتتاح. وتم إلقاء عدد من الخطب وذبح الذبائح، وبعدها قرأ الممثل الخاص للسلطان عبد الحميد البرقية التي بعث بها السلطان بهذه المناسبة".‏‏كما تبيّن، تم افتتاح سكة حديد الحجاز في الوقت الذي كانت فيه الشمس تغرب على الإمبراطورية العثمانية. فبعد أقل من عامين، أطاح عناصر الحركة التي تُسمى "الأتراك الشباب" (3)، أو "تركيا الفتاة" بالسلطان، وربطت سكة حديد الحجاز دمشق المدن المقدسة لمدة عشر سنوات فقط.‏‏من الناحية النظرية، كان الخط يعمل لنقل الحجاج المسلمين المؤمنين في طريقهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، لكن ذلك كان غطاء عاطفيًا لشيء أكثر جيوسياسية؛ تعزيز الحكم العثماني في منطقة الحجاز المهمة استراتيجيًا والتي تمتد على طول البحر الأحمر.‏‏لورانس والحجاز‏‏على الرغم من أن خط السكك الحديدية سلك طريق الحج من سورية وفلسطين إلى المدينة المنورة، إلا أنه أغضب القبائل البدوية على طول الطريق، حيث خفض أرباحهم المكتسبة (أو المسروقة) على طول الطريق المقدس.‏بالنسبة للورنس، كانت سكة حديد الحجاز وشريطها المكون من المسار الضيق عبر الصحراء ثمرة دانية في اللعبة الكبرى بين بريطانيا والعرب من جهة، وتركيا وألمانيا من جهة أخرى. وكما يقول ملصق آخر في المتحف:‏‏"لم تدُم سكة حديد الحجاز لفترة طويلة. سرعان ما تأثرت باندلاع الحرب العالمية الأولى (1914-1918). وأدت الثورة التي قادها الشريف بدعم بريطاني خلال الحرب إلى تدمير أجزاء من الخط الواصل بين عمّان والمدينة المنورة. وتم تدمير معظم الجسور، والمعدات والمحطات في أعمال لعب فيها العقيد البريطاني، تي. إي. لورانس، دورًا رئيسيًا".‏‏وكما يوضح غريفز في سيرته، رأى لورانس الهجمات على الخط كخطوات متتابعة لتقريب مرافقيه العرب من دمشق، حيث كان يأمل أن يتمكنوا من إعلان استقلالهم -ليس عن العثمانيين فقط، ولكن أيضًا عن الوجود الاستعماري لبريطانيا وفرنسا (اللتين كانتا، لِعار لورانس، سادته الاستعماريين).‏‏كتب غريفز: "كيفية نشر الثورة حتى دمشق على هذه الرقعة من المجتمعات التي كان كل منها منقسما ضد جاره طبيعيًا بسبب الجغرافيا والتاريخ، واصطناعيًا بسبب المؤامرات التركية، كانت مشكلة محيرة للغاية: ومع ذلك، كرّس لورانس نفسه لحلها". وقد فعل ذلك من خلال تنظيم العديد من "الأحداث التحويلية الدراماتيكية" على طول خط السكك الحديدية.‏‏التالي: المدينة المنورة المقدسة.‏*ماثيو ستيفنسون Matthew Stevenson: مؤلف العديد من الكتب، بما فيها "‏‏قراءة قضبان السكة" ‏‏Reading the Rails؛ و"ربيع ‏‏أبالاشيا" Appalachia Spring‏‏، ‏‏و"الثورة كحفل عشاء" The Revolution as a Dinner Party‏‏‏‏،‏‏ ‏‏و"عن الصين خلال القرن العشرين المضطرب" about China throughout its turbulent twentieth century. أحدث كتاب له يتحدث عن السفر في فرنسا والحروب الفرنسية البروسية، بعنوان ‏"‏ركوب الدراجة مع بسمارك" Biking with Bismarck‏‏. كتابه الجديد هو: ‏‏رجلنا في إيران‏‏ Our Man in Iran.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Letters From Saudi Arabia: Toward the Hejazهوامش المترجم‏(1) قناة غوانوس Gowanus المعروفة أصلا باسم ‏‏Gowanus Creek‏‏، هي ‏‏قناة‏‏ بطول 1.8 ميل (2.9 كم) في حي ‏‏بروكلين بمدينة نيويورك‏‏، في الجزء الغربي من ‏‏لونغ آيلاند‏‏.‏‏ كانت القناة ذات يوم مركزًا حيويًا لنقل البضائع، ثم شهدت انخفاضًا في الاستخدام منذ منتصف القرن 20، بالتوازي مع انخفاض ‏‏الشحن‏‏ المحلي المنقول بالمياه. وما تزال تستخدم للحركة العرضية للبضائع والملاحة اليومية للقوارب الصغيرة والقاطرات والصنادل. ‏في نهاية القرن 19، كان الاستخدام الصناعي الثقيل قد تسبب في تصريف كميات كبيرة من الملوثات في القناة وفشلت محاولات مختلفة لإزالة التلوث أو تخفيف مياه القناة. على الرغم من أن معظم المستأجرين الصناعيين توقفوا عن استخدام القناة في منتصف القرن 20، إلا أنه لم يتم علاج التلوث أبدًا.يُلاحظ في هذه السلسلة من المقالات عن الرحلة، أن الكاتب يقحم تلميحات تؤشر على نوع التحيز الاستشراقي الغربي الفوقي الذي ينطوي عليه ضد العرب. ومع ذلك، ينبغي قراءة هذا التحيز في إطار ضرورة الاستكشاف المستمر للنظرات الغربية متعددة المنطلقات إلى تاريخ منطقتنا وأهلها.(2) إدموند هنري هاينمان ألنبي Edmund Henry Hynman Allenby، الفايكونت الأول اللنبي (23 نيسان/ ابريل 1861 - 14 أيار/ مايو 1936) ضابط وإداري بريطاني، اشتهر بدوره في الحرب العالمية الأولى حيث قاد قوة "التجريدة المصرية" في الاستيلاء على فلسطين وسورية في العامين 1917 و1918. ولد في أسرة لها قدر من الثراء ذات ارتباط بالكنيسة الإنجيلية الشرقية، وتخرّج من الكلية العسكرية الملكية في ساندهيرست في العام 1881. أُرسل إلى مصر ليكون القائد الأعلى لقوة التجريدة المصرية (Egyptian Expeditionary Force) في 27 حزيران (يونيو) 1917، ليحل محل السير أرشيبالد موراي. من أول أعمال اللنبي كان دعم جهود لورنس العرب بين العرب بمبلغ 20.000 جنيه إسترليني في الشهر. بعد إعادة هيكلة قواته النظامية استطاع اللنبي تحقيق النصر في معركة غزة الثالثة (31 تشرين الأول/ أكتوبر - 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917) بمفاجأة المدافعين عنها بهجومة على بئر السبع. واستولى على القدس من الوحدة العثمانية التي كانت تحمي المدينة بعد أن خسر العثمانيون مواقعهم الحصينة في جنوب فلسطين، واضطروا إلى مغادرتها بعد أن قضوا فيها أربعمائة سنة كاملة، من 1517-1917.(3) ماردي جرا Mardi gras، بالعربية "الثلاثاء البدين": هو كرنفال سنوي يقام في العديد من الدول الغربية يوم الثلاثاء من كل عام الذي يسبق "أربعاء الرماد"، ويتم في هذا الكرنفال ارتداء الملابس المبهرجة والرقص في الشوارع والأكل بشراهة، حيث إن هذا اليوم هو اليوم الأخير قبل الصوم الكبير طبقًا للعقيدة المسيحية.(3) حركة تركيا الفتاة أو "الأتراك الشباب":‏ هي حركة إصلاح سياسية في أوائل القرن العشرين أرادت استبدال الملَكية المطلقة للسلطنة العثمانية بحكومة دستورية. وقاد أعضاؤها تمردًا ضد الحكم المطلق للسلطان عبد الحميد الثاني سنة 1908. وبعد تلك الثورة، أسهم "حزب تركيا الفتاة" في تأسيس عصر المشروطية الثانية 1908، مما أدى إلى دخول حقبة ديمقراطية متعددة الأحزاب لأول مرة في تاريخ البلاد.