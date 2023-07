على خطى لورنس العرب (6-4): إلى المدينة المنورة‏

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

اضافة اعلان

ماثيو ستيفنسون* - (كاونتربنش) 2023/5/19الجزء الرابع من سلسلة مقالات حول رحلاتي في المملكة العربية السعودية، على طول خط سكة حديد الحجاز.‏* * *‏غادرَت حافلتي مدينة تبوك عند الساعة 10:00 صباحًا إلى المدينة المنورة -بداية رحلة مدتها تسع ساعات عبر الصحراء- في الوقت المحدد. كنتُ قد ذهبت إلى محطة الحافلات في اليوم السابق أثناء تنقلي بواسطة "أوبر" وعرفت أنها أكثر بقليل من موقف للسيارات مع غرفة انتظار مجاورة، حيث يروِّج الباعة المتجولون خدمات مختلفة، العديد منها يتعلق ببسكويتات "أوريو" ورقائق البطاطا (الشيبس).‏‏عند الساعة 9:45 أخذت مقعدًا على متن الحافلة بالقرب من نافذة في الخلف. كانت الحافلة نصف ممتلئة تقريبًا، وكان الركاب خليطًا من العمال الضيوف والحجاج. وكانت المشاهد التي مررنا بها صحراء لا تنتهي، على الرغم من وجود قرية أو وبلدة عرَضية قبالة الطريق السريع المكون من أربعة مسارب.‏الشرطة توقِف الحافلة‏على بعد ساعة تقريبًا من تبوك، أوقفت سيارة شرطة ذات أضواء وامضة الحافلة. ومن مقعدي، رأيت السائق يخوض في محادثة غير مسموعة بدت من مكاني مثل الصور المتحركة مع الشرطي الذي لم يغادر سيارته أو يطفئ أضواءه الوامضة.‏‏كان السائق يحمل معه وثائق البيان المختلفة، وبعد فترة عاد إلى الحافلة وقال إنه في حاجة إلى جوازات سفر اثنين من الركاب، أحدهما أنا. أعطيته جواز سفري ونسخة مطبوعة من تأشيرتي الإلكترونية (ما الضرر في ذلك)؟ وراقبت من مجثمي بينما سلم السائق مستنداتي وقام الشرطي بالتحقق منها بأي نظام كان لديه في سيارته.‏لم يقل لي أحد أي شيء في أي وقت، وبعد فترة أعاد الشرطي جواز سفري إلى السائق الذي أعاده إلي، وواصلنا طريقنا. قضيت بقية رحلة الحافلة وأنا أتساءل عما إذا كنتُ مسجلاً على قائمة ما يحملها السائق أو الشرطي.‏‏طوال اليوم الطويل على الطريق، رأيت حواجز أخرى للشرطة وحافلات وسيارات أخرى متوقفة عندها، ولكن لم يتم إيقافنا مرة أخرى. ومع ذلك، أصبحتُ أفكر في المملكة العربية السعودية كنقطة تفتيش واسعة.‏"بطل"‏‏ مايكل كوردا: تي. إي. لورانس‏‏لتسلية نفسي أثناء تسع ساعات على "طريق صحراوي سريع مظلم" (أعرف: يبدو هذا مثل "‏‏فندق كاليفورنيا"‏‏)، كنت قد ادخرت كتاب مايكل كوردا، "البطل: حياة وأسطورة لورانس العرب"، ‏‏وهو سرد كامل لسيرة لورانس نُشرت في العام 2010.‏‏خلال بدايات بحثي عن شخصية لورانس، كنت قد سئمت من عدد السيَر المكتوبة للورانس في السوق، وكنت أعتقد أنه يمكنني الاستغناء عن كوردا، على الرغم من أنه اتضح لاحقًا أنني كنت مخطئًا، لأن تصويره للورانس مكتوب بشكل جيد وقاطع.‏لكن الأفضل من كل شيء هو أن كوردا يجيب مباشرة عن العديد من الأسئلة العالقة حول لورانس: هل كان مثليًا جنسيًا؟ (بل أكثر، كان لاجنسيًا يقمع رغباته). وعندما كان عالم آثار في سورية قبل الحرب، هل كان لورانس أيضًا جاسوسًا بريطانيًا؟ (لا، لكنه كان سعيدًا بالتعاون مع حكومة جلالته). هل كان على علم بمعاهدة "سايكس بيكو" في وقت مبكر هو العام 1916؟ (نعم، لكنه كان في حالة إنكار وكان يأمل أن يسقط الاتفاق). ما الذي غذى مشاعر العار والذنب التي حاول التكفير عنها، بعد الحرب، بالشعور بالهزيمة وتوبيخ الذات؟ (خيانة القومية العربية).‏‏قضى كوردا معظم حياته (وصل الآن سنته التاسعة والثمانين) كمحرر أول صناعة في نشر الكتب في نيويورك، وتساءلتُ كيف اكتسب افتتانه بلورانس.‏فقط قرب نهاية الكتاب وجدت الجواب، وهو أن عمه، المخرج الشهير ألكسندر كوردا، كان قد اشترى خَيارًا في أواخر عشرينيات القرن العشرين لتحويل "‏‏ثورة في الصحراء" (1)‏‏ إلى فيلم هوليوودي. (كان هذا بعد أن التقط لويل توماس (2) لقطات فيلمه وكتابه الخاص على الطريق في لندن ونيويورك، مبتكِرًا أسطورة "لورانس العرب").‏‏التقى ألكسندر كوردا ولورانس كثيرًا لمناقشة جدوى الفيلم، وبطريقته الدبلوماسية اللطيفة، تحدث لورانس مع كوردا في اتجاه عدم المغامرة. وقال ألكسندر لاحقًا هم لورانس ساخرًا إنه "ألطف رجل فشلت في القيام بعمل تجاري معه".‏لا شك في أن عاطفة عائلة كوردا تجاه لورانس انتقلت من العم إلى ابن الأخ، لدرجة أنه عندما حان الوقت ليؤدي الخدمة العسكرية في إنجلترا، التحق بسلاح الجو الملكي البريطاني وتنقل في جميع أنحاء المملكة المتحدة على ظهر دراجة نارية قوية. وفي وقت لاحق فقط أصبح كاتب سيرة لورانس.‏لورانس: قديس أم شرير؟‏‏في إطار قيامه بوزن حياة لورانس وأسطورته، يخرج مايكل كوردا حتمًا مصطفًّا إلى جانب صلاحه؛ ومن هنا جاء لقب "البطل" والحزم الذي يرفض به كوردا بعض ‏‏الادعاءات ‏‏الأكثر غرابة ضد شخصية كتابه.‏ وحتى نكون واضحين، يستعرض بشكل شامل جبالاً من الأدلة قبل أن يذكر أن لورانس ربما كان لا جنسيًا، أو أن عمله لصالح الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط لا يعد تجسسًا. كما أنه لا يعتقد أن لورانس لفق جوانب من حياته العسكرية أو أنه ضخّم بعض الروايات في كتبه، وهو يرفض التهمة القائلة إنه مع استمرار الحرب، طور لورانس شيئًا من شهوة الدم وكان سعيدًا باحتمال ذبح الأتراك. وهو يعتقد أن موت لورانس على دراجة نارية على الطريق كان حادثًا، وليس اغتيالاً، ويأخذ بقيمته الظاهرية وصف لورانس لما حدث في درعا، حيث أساء إليه ضابط تركي.‏كما لا يعتقد كوردا أن لورانس كان متصنعًا أو مهووس دعاية يتجول في لندن وباريس بالزي العربي. ويعترف بأن لورانس عانى من إحباط عاطفي عند اكتشاف عدم شرعيته الخاصة، وأنه أصبح، مع نهاية الحرب والثورة، أداة من دون أن يدري لمطالبة الحكومة البريطانية بحق لها في أراضي الشرق الأوسط واستيلائها على السيطرة السياسية التي كان لورانس قد وعد بها العرب. وقرب نهاية الكتاب، يصفه كوردا بهذه الكلمات:‏"كان بطلاً، وباحثًا، ودبلوماسيًا، وكاتبًا لامعًا، يتمتع بشجاعة هائلة وقادر على التضحية بالنفس بشكل متهور، وهو أيضاً، خلف الواجهة التي بناها لويل توماس والصحف من حوله، ألطف الأصدقاء وأرقّهم وأكثرهم ولاء، وذلك الرجل الإنجليزي النادر الذي ليست لديه تحيزات طبقية من أي نوع، حيث كان مرتاحًا مع الثكنات كما في قصر باكنغهام، في الصحراء، أو في فرساي... كان له دور فعال، جزئيًا في إنشاء -ليس واحدة، بل ‏‏ثلاث‏‏ ممالك شرق أوسطية. بقيت اليوم واحدة فقط منها، الأردن، في شكلها الأصلي؛ لكن الكثير من خريطة الشرق الأوسط رسمها لورانس، حرفيًا، كما رأينا؛ وإذا لم يكن قد استطاع أن يعطي العرب ما أرادوه أكثر من أي شيء آخر -"سورية كبرى"- فقد ساعد على أي حال في منحهم الدول الموجودة الآن هناك، وسواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ، حلمَ أمة عربية موحدة أكبر، أدى لفترة وجيزة إلى اتحاد مصر وسورية في جمهورية عربية موحدة، وما يزال القوة الدافعة وراء الكثير من اضطرابات وعنف القومية العربية.‏وقبل كل شيء، يعرب كوردا عن إعجابه بذكاء لورانس الفكري (كانت لحملاته في حرب العصابات جوانب من أشكال الفن)، وتواضعه.‏‏الوصول إلى المدينة المنورة‏‏أنا متأكد من أن أحد الأسباب التي جعلتني أشعر بالحماس الشديد لسيرة كوردا هو أنني كنت أقرأها في الحجاز (المملكة العربية السعودية الآن)، حيث اتصل لورانس لأول مرة بالملك حسين (3) وأبنائه، كما يمكنني أن أقدر الشجاعة التي ينطوي عليها عبور مساحات شاسعة من الصحراء على جملٍ مع القليل من الطعام أو الماء.‏كل ما كان علي فعله هو ركوب حافلة لتسع ساعات، وبعد ذلك -من دون أن يعمل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على هاتفي- معرفة كيفية العثور على الفندق الذي كنتُ قد حجزت فيه (من الواضح أن تغطيتي الهاتفية المتجولة لم تقم بأداء الحج).‏‏في النهاية، تمكنت، باستخدام شبكة "وايفاي" فندق بالقرب من محطة حافلات المدينة المنورة، من استدعاء سيارة "أوبر" أخذتني إلى فندقي، حيث اضطررت إلى الانتظار لمدة ساعة تقريبًا في ردهة الاستقبال بينما قام ثلاث كتَبة بتسجيل دخول مئات الحجاج أمامي. لكنها كانت أمسية دافئة وكان الجميع في مزاج احتفالي (المدينة المنورة هي شيء أشبه بموقع كرنفال ديني)، لذلك لم أمانع في مشاهدة الكتبة وهم يخصصون غرفًا لركاب ثلاث حافلات محملة بالحجاج، وجميعهم كانوا حريصين على وضع حقائبهم والتوجه مباشرة إلى المسجد النبوي. (يمكن لغير المؤمنين زيارة المدينة المنورة، لكنهم لا يستطيعون زيارة قبر النبي).‏كان الكثير مما فعلته في المدينة المنورة، كما ينبغي الاعتراف، هو قراءة كتبي، حيث وجدتُ المساجد أماكن ممتعة للقراءة والتأمل، على الرغم من أنني في هذه الحالة كنت أقرأ كوردا، وليس القرآن.‏‏في صحبة العديد من العرب القادمين من العديد من الثقافات المختلفة (يتم التحدث بعشرات اللغات في المدينة المنورة)، كانت مقاطع كوردا التي لفتت انتباهي أكثر هي تلك التي تصف صبر لورانس اللامتناهي ومهاراته الدبلوماسية في التوفيق بين الأهداف المختلفة للعديد من القبائل العربية وتوحيدها (ولو لفترة وجيزة) للقتال إلى جانب البريطانيين في تحرير شبه الجزيرة العربية من الأتراك. ويكتب كوردا:‏"لم يكن لدى البدو أي إحساس بالوقت؛ لم يقبلوا الأوامر؛ وكانوا يتوقفون عن القتال من أجل النهب، ثم يركبون مطاياهم عائدين إلى بيوتهم بما سرقوه؛ لم يتورعوا عن سلب جرحى العدو وقتلهم؛ وأهدروا الذخيرة بإطلاق نيران الفرح‏‏ في الهواء للإعلان عن مجيئهم وذهابهم؛ عندما كان هناك طعام كانوا يلتهمونه، بدلاً من التفكير فيما سيأتي؛ وعندما كان هناك ماء، كانوا يشربون حتى تتورم بطونهم، بدلاً من تقنين شربها بشكل معقول؛ وقد سرقوا بلا خجل، من الأصدقاء والأعداء على حد سواء؛ وجعلت خلافاتهم القبلية ونزاعاتهم الدموية من الصعب الاعتماد عليهم عندما يتم تشكيلهم بأعداد كبيرة؛ ووفقًا للمعايير البريطانية كانوا قساة على الحيوانات؛ وكانوا لا يثقون في الأوروبيين والمسيحيين، حتى كحلفاء؛ ومن أجل قيادتهم، كان على لورانس أن يتعلم قبول طرقهم؛ ومشاركتهم حسّهم المغيط والبذيء بالدعابة وحبهم للحكايات الطويلة، واحتضان المصاعب الشديدة في حياتهم، وفهم أنه نظرًا لأنهم كانوا فردانيين بشدة، فإن أي محاولة لإعطاء أمر مباشر لهم ستعامل على أنها إهانة".‏(4)ويضيف كوردا: "لم يفهم أحد هذا أفضل من لورانس نفسه، الذي كتب: ’الرجل الذي يُسلم نفسه لحيازة الأجانب يعيش حياة الأجلاف... إنه ليس واحدًا منهم.... في حالتي جعلني جهدي طوال هذه السنوات للعيش في ثوب العرب، وتقليد أساسهم العقلي، أنسحب من إنجليزيتي، وجعلني أنظر إلى الغرب واتفاقياته بعيون جديدة، ودمر كل شيء بالنسبة لي. وفي الوقت نفسه، لم أستطع أن أرتدي حقًّا الجِلد العربي: كان هذا تكلُّفًا فحسب".‏‏التعاقد مع بن لادن‏قضيت ليلة واحدة ويومًا واحدًا فقط في المدينة المنورة، لكنني كنت سعيدًا بتواجدي هناك في أمسية دافئة وصباح مشمس، مشيت خلالهما في كل مكان وركبت حافلات عدة. وقد حلمتُ باستئجار دراجة، لكن المتاجر التي استكشفتُها كانت مغلقة.‏‏ومشيت فعلًا إلى محطة سكة حديد الحجاز، وهي مبنى حجري أنيق أصبح الآن جزءًا من مجمع متاحف مسكتمَل بتحويلات السكك الإضافية وعدد قليل من عربات القطار القديمة، والمسار، وفي الداخل، متحف للتاريخ عن المدينة المنورة.‏وفقًا للصور المعروضة هناك، عندما تم الانتهاء من بناء خط السكك الحديدية في العام 1908، أصبح بإمكان الحجاج المشي من المحطة إلى المسجد النبوي في حوالي خمس وعشرين دقيقة.‏‏في تلك الأيام كانت المدينة المنورة مدينة أكثر اغبرارًا مما هي اليوم -مدينة حجاج تتخللها عناقيد من عشرات الفنادق من فئة الخمس نجوم والأضواء الكرنفالية حول المسجد المركزي. (تبدو أكثر شبها بمدينة أتلانتيك منها بمدينة الفاتيكان).‏لم يكن مقاول البناء الذي قام بتجديد المسجد النبوي في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين سوى والد أسامة بن لادن، محمد بن عوض بن لادن، الذي كان قطبًا في أعمال الإنشاءات.‏‏من الناحية النظرية، يجب على المرء أن يقوم بزيارة المدينة المنورة بعد مكة، لأن من شأن ذلك أن يتتبع خطوات النبي الذي غادر هو نفسه مكة في العام 622 بسبب الاضطهاد وذهب إلى المدينة المنورة، وهناك أنشأ المؤسسات الوليدة التي ستحكم العالم الإسلامي. ولكن، بالاستنتاج من جميع الحافلات السياحية وسيارات الأجرة التي تنتظر الركاب إلى مكة، يمكنني تخمين أن الحجاج يزورون المدينتين الآن في أي من الاتجاهين.‏حج فائق السرعة‏‏الأعجوبة الهندسية الأخرى في المدينة المنورة هي المحطة الجديدة لخط السكك الحديدية الصيني عالي السرعة الذي يصل المدينة المنورة بمكة في حوالي ساعتين ونصف.‏‏غادر قطاري المتجه إلى جدة عند حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، وكنت قد وصلت إلى محطة المدينة المنورة في وقت مبكر بما يكفي لشراء غداء في مطعم. ولكن، على الرغم من الهندسة المعمارية المُحلِّقة والمتلألئة للمحطة، لم أتمكن من العثور على أي طعام (بخلاف علب هدايا التمور) قبل ركوب القطار.‏بدا الآخرون في صالة المغادرة أشبه برجال أعمال منهم بحجاج، ولاحظت أن معظمهم نزلوا في جدة بدلاً من ركوب نصف ساعة أخرى إلى مكة، على الرغم من أن السعوديين، من الناحية النظرية، كلفوا الصينيين ببناء الخط الجديد مع وضع الحج في الاعتبار. ويشكل الحج عملاً تجاريًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية.‏بعد رحلتي بالحافلة التي استغرقت يومًا من تبوك إلى المدينة المنورة، كنت سعيدًا بالخدمة عالية السرعة، التي بدا معها القطار وكأنه يطفو فوق الصحراء. (أتساءل عما إذا كان المستخدِمون الأوائل لسكة حديد الحجاز قد شعروا بالطريقة نفسها)؟ كانت محطة التوقف الوحيدة في "مدينة الملك عبد الله الاقتصادية"، التي تسمى KAEC في العديد من الدوائر، والتي من المفترض أن تكون منطقة مشاريع حضرية سيبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة وسيكلف بناؤها حوالي 60 مليار دولار، على الرغم من أنه يمكنني أن أخمن من نافذة قطاري، أن "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" هي محطة قطار نائية تبحث عن مدينة.‏المملكة العربية السعودية المغطاة بالرمال، هي مركز تجاري في جزء، ومحطة وقود في جزء، والباقي موقع بناء هائل لا نهاية له.‏*التالي: "جدة: المدينة الساحلية على البحر الأحمر".*ماثيو ستيفنسون Matthew Stevenson: مؤلف العديد من الكتب، بما فيها "‏‏قراءة قضبان السكة" ‏‏Reading the Rails؛ و"ربيع ‏‏أبالاشيا" Appalachia Spring‏‏، ‏‏و"الثورة كحفل عشاء" The Revolution as a Dinner Party‏‏‏‏،‏‏ ‏‏و"عن الصين خلال القرن العشرين المضطرب" about China throughout its turbulent twentieth century. أحدث كتاب له يتحدث عن السفر في فرنسا والحروب الفرنسية البروسية، بعنوان ‏"‏ركوب الدراجة مع بسمارك" Biking with Bismarck‏‏. كتابه الجديد هو: ‏‏رجلنا في إيران‏‏ Our Man in Iran.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Lettersهوامش المترجم:(1) "ثورة في الصحراء‏" Revolt in the Desert: كتاب من تأليف تي. إي. لورانس، ‏1927. طبع هذا الكتاب، الذي كتب في الأصل في العام 1919، للمؤلف وأصدقائه، وليس للنشر العام. اختصر لورانس العمل الأصلي، ويبلغ حجم المجلد الحالي حوالي نصف حجم الأصل.(2) لويل جاكسون توماس Lowell Jackson Thomas: (6 نيسان/ أبريل 1892 - 29 آب/ أغسطس 1981). كان كاتبًا وممثلاً ومذيعًا ورحالة أميركيًا، اشتهر بالدعاية لتي. إي. لورانس.(3) المقصود الشريف الحسين بن علي.(4) هذه الأوصاف السلبية للبدو تندرج بوضوح في إطار التصويرات النمطية الاستشراقية التي ترى الشرق، ومنه العربي، همجميًا ومتخلفًا. ويبدو هذا التصوير متناقضًا في ذاته، لأن هؤلاء العرب الموصوفين هم الذين تمكنوا من هزيمة الأتراك وتأمين جناح الجيش البريطاني، كما تروي هذه المقالات. ولم يتم، من باب الموضوعية، ذكر صفات الفروسية والبسالة، والكرم وإغاثة الملهوف وإجارة الضعيف، والتوق إلى الحرية، التي تُعرف تاريخيًا عن العرب.