على من يقع اللوم؟‏

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

سلافوي جيجك*‏(ذا نيو ستيتسمان) 19/10/2023‏إنها كارثة أخلاقية أن يرفض الناس النظر في ظروف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.‏ كتب ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل: "يمكن للجميع أن يروا ثقل المشاكل في العلاقات بين العرب واليهود. ولكن، لا أحد يرى أنه لا يوجد حل لهذه المشاكل... نحن كشعب نريد أن تكون هذه الأرض لنا. والعرب كشعب يريدون أن تكون هذه الأرض لهم".* * *ثمة تطور غريب ومثير للفضول يحدث في العديد من ردود الفعل التي تصدر على هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر): بمجرد أن يذكُر المرء الحاجة إلى فهم الظروف التي وقع فيها الهجوم -احتلال ‏‏إسرائيل‏‏ للضفة الغربية وتطويقها الحديدي لقطاع غزة- يكون رد الفعل السائد هو اتهامه بدعم أو تبرير عنف ‏‏حماس‏‏. هل نحن على وعي بمدى غرابة هذا الحظر؟ أنا أعتبره كارثة أخلاقية.‏‏لا أعني بفهم الظروف تلك السخافة المطلقة التي تتنكر في شكل حكمة عميقة: "العدو هو شخص لم تسمع قصته". هل نحن مستعدون أيضًا للتأكيد أن هتلر كان عدوا، فقط لأننا لم نسمع قصته؟ أليس الأمر أنه كلما عرفتُ عن هتلر و"فهمتُه" أكثر، أصبح هتلر عدوي؟ ناهيك عن حقيقة أن القصص التي نرويها لأنفسنا ليست حقيقة -إنها، كقاعدة عامة، كذبة ملفقة لتبرير الفظائع التي نرتكبها في حق الآخرين في الواقع. إن الحقيقة موجودة هناك، في ما نفعله في الواقع. في جميع عمليات التطهير العرقي، يقدم كل مُعتدٍ نفسه كضحية ترد على عدوان. وعندما قال يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل تحارب "حيوانات بشرية"، فقَدَ هو إنسانيته.‏يوم الهجوم، قال إسماعيل هنية، زعيم "حماس" الذي يعيش بشكل مريح في قطر: "قولاً واحدًا، اخرجوا من أرضنا، وقدسنا، وأقصانا، لا نريد أن نراكم فوق هذه الأرض".بيان ‏واضح، ومقلِق. ولكن، ألم تقل الحكومة الإسرائيلية شيئًا مماثلاً عن الفلسطينيين في ‏‏غزة‏‏، وإن كان ذلك بطريقة أقل مباشرة وقسوة؟ إليكم أول "المبادئ الأساسية" الرسمية للحكومة الإسرائيلية الحالية: "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أجزاء أرض إسرائيل. وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أجزاء أرض إسرائيل -في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة". أو كما قال ‏‏بنيامين نتنياهو‏‏، رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها". إنها دولة "للشعب اليهودي -وله فقط".‏مع وجود مثل هذا "المبدأ" المشفر في قانونها الوطني، كيف يمكن لإسرائيل أن تلوم الفلسطينيين على رفضهم التفاوض معها؟ ألا يستبعد هذا "المبدأ" أي مفاوضات جادة؟ أليس الأمر أنه لا يُترك للفلسطينيين أي شيء آخر سوى خيار المقاومة العنيفة؟ لم تقدم دولة إسرائيل للفلسطينيين في أي وقت أي أمل أو رؤية إيجابية بخصوص وضعهم في المجتمع. ويتم التعامل معهم دائما بصرامة كمشكلة يجب التعامل معها بالقوة والقانون.‏وإذن، من الذي ينبغي أن يُلام عن احتمال حدوث نكبة ثانية؟ هل يجب أن نلوم جيش الدفاع الإسرائيلي أو أجهزته السرية؟ يضم فيلم المخرج درور موريه، ‏‏"حراس البوابة"‏ (2012)، الوثائقي مقابلات مع ستة رؤساء سابقين لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وجميعهم يحذرون من مدى الخطورة التي يمكن أن يكون عليها السياسيون. بعد إجراء المقابلات مع قادة الشاباك، قال موريه لمجلة ‏‏"الإيكونوميست"‏‏ إنه خلص إلى استنتاج أن نتنياهو "يشكل تهديدًا كبيرًا لوجود دولة إسرائيل". وتابع: "رأيت من عيونهم كيف أن قادتنا لا يريدون حقا حل هذه المشكلة. ليست لديهم الجرأة، الصلابة، الإرادة والجسارة التي نحتاجها من القائد. ولا أضع اللوم على القادة الإسرائيليين فقط. أعتقد أن القادة الفلسطينيين يعانون من المرض الرهيب نفسه. أعتقد أن ما قاله أبا إيبان عن كيف أن الفلسطينيين لا يفوِّتون فرصة لتفويت فرصة ينطبق على كلا الجانبين". والأمر نفسه ينطبق على جيش الدفاع الإسرائيلي -تذكروا الإدانة لـ"الرافضين" الذين لم يرغبوا في الخدمة في الضفة الغربية. إن ما يحدث في إسرائيل مع حكومة نتنياهو الأخيرة هو عملية سياسية في أنقى صورها، جزء من الكفاح القومي الأصولي العالمي؛ شعبوية تنقلب حتى على الدولة الشرعية.‏‏في العام 1989، كتب الناجي من المحرقة النازية، سيمون فيزنتال: "لا يمكن لدولة إسرائيل المنتصرة باستمرار أن تعتمد إلى الأبد على التعاطف الذي يناله الضحايا". وعبر آرثر كوستلر، المتحول العظيم المناهض للشيوعية، عن الفكرة بطريقة أخرى: "إذا كانت السلطة تُفسد، فإن العكس صحيح أيضًا؛ الاضطهاد يُفسد الضحايا، ولو كان ذلك بطرق أكثر وحشية ومأساوية". وهذا ينطبق على كلا الجانبين في الحرب الجارية. فقد اعترف الجيل الأول من القادة الإسرائيليين علنًا بأن مطالباتهم بأرض فلسطين لم يكن يمكن أن ترتكز على العدالة العالمية، وأنها في أواخر الأربعينيات وفي خمسينيات القرن العشرين كانت حرب احتلال بسيطة بين مجموعتين من دون أي أفق للوساطة. وكتب ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل: "يمكن للجميع أن يروا ثقل المشاكل في العلاقات بين العرب واليهود. ولكن، لا أحد يرى أنه لا يوجد حل لهذه المشاكل. لا يوجد حل! ثمة هاوية هنا، ولا شيء يمكن أن يصل بين جانبيها... نحن كشعب نريد أن تكون هذه الأرض لنا. والعرب كشعب يريدون أن تكون هذه الأرض لهم".‏‏في 29 نيسان (أبريل) 1956، عبرت مجموعة من الفلسطينيين من غزة الحدود للاستيلاء على الحصاد في حقول كيبوتس ناحال عوز. وأسرع إليهم روي؛ شاب يهودي من الكيبوتس كان يقوم بدوريات في الحقول، على ظهر حصانه ملوحًا بعصًا ليطردهم. لكن الفلسطينيين قبضوا عليه ونقلوه إلى قطاع غزة. وعندما أعادت الأمم المتحدة جثته في اليوم نفسه كانت جثته قد شوهت.‏‏في ذلك الوقت، ألقى موشيه ديان، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينذاك، كلمة التأبين في جنازته في اليوم التالي: "دعونا لا نلقي اللوم على القتلة اليوم. ما الذي ندَّعي أنه لدينا مقابل كراهيتهم المميتة لنا؟ لقد عاشوا في مخيمات اللاجئين في غزة على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما قمنا أمام أعينهم مباشرة بتحويل الأرض والقرى التي عاشوا فيها هم وأسلافهم إلى ميراث خاص بنا. ليس بين عرب غزة، ولكن في وسطنا نحن يجب أن نسعى إلى البحث عن دم روي. كيف أغمضنا أعيننا ورفضنا أن ننظر مباشرة إلى مصيرنا ونرى مصير جيلنا بكل وحشيته. هل نسينا أن هذه المجموعة من الشباب الذين يعيشون في ناحال عوز تحمل عبء بوابات غزة على أكتافها؟‏".‏هل يستطيع المرء أن يتخيل بيانًا مشابهًا اليوم؟ تذكروا فقط كم نحن بعيدون عن الوضع الذي كان ماثلاً قبل عقدين من الزمن عندما كنا نتحدث عن اتفاق "الأرض مقابل السلام"؛ عن حل الدولتين، عندما كان حتى أقوى مؤيدي إسرائيل اليوم يضغطون عليها لعدم بناء المستوطنات في الضفة الغربية؟ في العام 1994، بنت إسرائيل جدارًا يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل كما كان الوضع قبل حرب الأيام الستة في العام 1967، معترفة بذلك بالضفة الغربية ككيان خاص.‏‏هذا التقدم، مهما كان محدودًا، اختفى الآن وتحول إلى هواء. يتعين على أوروبا أن تجد صوتها الخاص مرة أخرى هنا، وليس مجرد الانضمام إلى الاحتجاج العالمي. ويمكنها أن تفعل لأنها كانت قادرة على فعله لعقود، وكانت مستعدة دائمًا لرؤية الوضع بتعقيداته والاستماع إلى جميع الأطراف. سيكون من العار ترك هذا الدور لبوتين والصين.‏*سلافوي جيجيك Slavoj Žižek: فيلسوف، ومؤلف، ومنظر ثقافي ومفكر. يشغل حاليا مناصب أكاديمية في جامعة لندن، وجامعة نيويورك، وجامعة ليوبليانا. قام بتأليف أو شارك في تأليف أكثر من 50 كتابا حول مواضيع تتراوح من السياسة إلى الفلسفة.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Who is to blame?