‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

سيزار شيلالا*‏ - (كاونتربنش) 28/12/2023

ترجمة: علاء الدين أبو زينة



لم تُزهق أرواح الناس فقط خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة. ثمة كارثة بيئية تتكشف بسرعة في القطاع. تلوث الهواء منتشر على نطاق واسع، والأمراض التي تنقلها المياه آخذة في الازدياد، والحياة البرية تتأثر بشكل خطير. اضافة اعلان

* * *

‏تطارد صور غزة الناجمة عن عملية عسكرية مدمرة عمياء تقتل الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء أحلام كل شخص محب للسلام في العالم. ويتجاوز مستوى الدمار الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي مثيله في أي صراع حديث، وقد أسفر حتى كتابة هذه السطور عن مقتل أكثر من 20.000 شخص ودمار مادي لا يحصى. فهل ستكون ثمة نهاية لهذا الجنون؟‏

يمكن للمرء افتراض إمكانية أن يكون هناك توقف في القتال من أجل التفكير والتأمل بعد هذه الخسائر الفادحة. لكن هذا لن يحدث. في 24 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "نحن ندفع ثمنا باهظا للحرب، ولكن ليس لدينا خيار سوى مواصلة القتال". وأضاف في رسالته بمناسبة عيد الميلاد، الموجهة إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم: "نحن نواجه وحوشا".‏

إننا نعيش في أوقات غريبة، حيث فقدت الكلمات معناها الأصلي أو تم تحريف معناها. كان ما فعلته "حماس" (وحشيا) حقا. ولكن لماذا يُعد الهجوم العسكري الإسرائيلي الجاري على غزة أقل وحشية؟ لقد أصيب أكثر من 53.320 شخصا، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وقُتل أكثر من 7.700 طفل، وجُرح أكثر من 8.000 طفل، وأصبح الآلاف منهم يتامى؛ هؤلاء أطفال "تحكُم عليهم الجغرافيا بحتمية الحرب"، كما كتب الشاعر جيمس فنتون في سياق آخر مرعب بالقدر نفسه.‏

وفقًا للأمم المتحدة، أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة مزريًا، حيث دُمرت معظم المستشفيات، في حين يواجه ما يقرب من مليوني شخص خطر معاناة مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي -وحتى المجاعة. وكما قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، فإن "تدمير النظام الصحي في غزة هو مأساة".‏

‏وقالت ميريانا سبولياريك إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال زيارة قامت بها إلى غزة في 4 كانون الأول (ديسمبر): ‏"ليس هناك أي مكان آمن. نقطة. لم أمر بشارع واحد لم أر فيه دمارًا للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات". وقد أسفر القصف الإسرائيلي مسبقًا عن إغلاق ثلثي المستشفيات في شمال غزة عن العمل. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وقع 239 هجومًا على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمركبات والمرافق في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 570 شخصا منذ بداية الحرب.‏

‏ولم تزهق الهجمة العسكرية الإسرائيلية على غزة أرواح الناس فقط؛ ثمة كارثة بيئية تتكشف بسرعة أيضًا في غزة. في القطاع، انتشر تلوث الهواء على نطاق واسع، والأمراض التي تنقلها المياه آخذة في الازدياد، والحياة البرية تتأثر بشكل خطير. وقد ضاعفت الهجمات الحالية من آثار الهجمات الإسرائيلية السابقة التي دمرت مئات الدفيئات الزراعية وفدادين من الأراضي الزراعية. وأصبحت المياه الجوفية التي تتعرض للاستغلال المفرط في غزة الآن غير صالحة للشرب بنسبة 97 في المائة.‏

‏وفي تشرين الأول (أكتوبر)، تأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن الجيش الإسرائيلي أسقط قذائف الفسفور الأبيض على غزة ولبنان. وهو مادة شديدة السمية للبشر والبيئة، تحرق اللحم البشري وتلوث مصادر المياه وتسمم النظم الإيكولوجية المائية. وقد تم تدمير الأشجار المعمرة والخضراوات في القطاع، مما حرم الناس من الغذاء. ويحدث هذا في الوقت الذي أسقط فيه الجيش الإسرائيلي 25.000 طن من القنابل في غزة، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، وفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف.‏

‏هل فقدنا إحساسنا باللياقة الأساسية والإنسانية؟ بينما يحدث كل هذا، يراقب العالم بعدم تصديق النداءات غير الفعالة التي تصدر عن حكومة الولايات المتحدة لوقف الأعمال العدائية وحماية أرواح المدنيين في غزة. وبدلاً من ذلك، تواصل أميركا تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة، مما يجعل مطالبها بتقليل الوفيات بين المدنيين موضع سخرية.‏

‏حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى وجود اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة حول كيفية المضي قدمًا بمجرد انتهاء الحرب. وقد اقترح إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (2006-2009) الذي ربما اقترب أكثر من أي زعيم إسرائيلي آخر من تحقيق السلام مع الفلسطينيين، إنشاء قوة تدخل دولية في غزة، وفي الوقت نفسه، إنشاء إدارة مدنية جديدة في القطاع. ولاحظ في مقابلة مع أوسيرفاتوري رومانو L'Osservatore Romano: "... مشكلة إسرائيل اليوم هي تحديد استراتيجية وأفق. لا يشن المرء حربا من دون أن تكون له أهداف استراتيجية. ومن واجبنا ألا نفكر في مناورات الغد الصغيرة، وإنما في مستقبل أطفالنا وأحفادنا. علينا أن نُعدَّ لهم مستقبلاً من السلام".‏



‏*د. سيزار شيلالا‏‏ Cesar Chelala: هو الفائز المشارك بجائزة نادي الصحافة الخارجية الأميركية للعام 1979 عن مقال "مفقودون أو مختفون في الأرجنتين: البحث اليائس عن آلاف الضحايا المختطفين" Missing or Disappeared in Argentina: The Desperate Search for Thousands of Abducted Victims.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Gaza, a Ravaged Land, and People