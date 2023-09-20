فرنسا.. تحريف العلمانية لاستهداف الإسلام

ألان غريش* - (أوريان 21) 7 كانون الأول (ديسمبر) 2020

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ألان غريش* - (أوريان 21) 7 كانون الأول (ديسمبر) 2020في 9 كانون الأول (ديسمبر)، وهي ذكرى إصدار "قانون 1905" الذي يفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا، سيقترح مجلس الوزراء نصًا لـ"تعزيز مبادئ الجمهورية" بذريعة الدفاع عن العلمانية. لكن هذا المشروع يتعارض في الحقيقة مع نص وفكر قانون 1905، الذي اتسم بليبيرالية ارتضاها مروج النص النائب والوزير أريستيد بريان. كما أن هذا القانون بعيد كل البعد عن فكرة إخراج الدين من الفضاء العمومي التي تنادي بها الحملات الحالية ضد الإسلام والمسلمين.* * *"هناك التعصب الديني، والتعصب غير المتدين، والثاني لا يقل سوءا عن الأول". هكذا خاطب وزير التربية -ورئيس الحكومة لاحقا- جول فيري الحضور في 19 نيسان (أبريل) 1881 وسط قهقهة البعض، بمناسبة المؤتمر التربوي الثاني لمدرسي القطاع العام الفرنسي. وتذكّر كلمات مؤسس المدرسة العمومية في فرنسا بواقع منسي، وهو أنه تم خوض الكفاح من أجل العلمانية في فرنسا على جبهتين. الجبهة الأولى والتي كانت الأولوية، هي جبهة الكفاح ضد الكنسية الكاثوليكية التي كانت قوة ذات ثقل وكبرياء، معادية للجمهورية، وكانت ترفض التسليم بأي من صلاحياتها. أما الجبهة الثانية، فكانت داخل المعسكر الجمهوري نفسه، ضد أولئك الذين كانوا يرون في العلمانية سلاحا ليس ضد النظام الكهنوتي، بل ضد الأديان.لكن مراجعة التاريخ تبين لنا أنه في المرحلتين الحاسمتين اللتين ميزتا الطريق الطويل نحو فصل الكنيسة عن الدولة بعد ولادة الجمهورية الثالثة -أي إرساء التعليم العلماني وقانون سنة 1905- فضلت الحكومات المتعاقبة التسوية على التعنت، والحوار على القدح، وتطور العقول على الحرب الأهلية.صليب في المدارس؟بين العامين 1882 و1886، تم سن قوانين عدة لتنظيم "علمنة" المدرسة على ثلاث مراحل؛ أولاها "علمنة" البرامج؛ وثانيها المدارس؛ ثم المدرسين. لكن "علمنة" التلاميذ لم تُطرح أبدًا. وبسن قانون 28 آذار (مارس) 1882، أصبح التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، بينما مُنع التعليم الديني في المدارس الحكومية.وتم الانتقال نحو المدرسة العمومية بصرامة وبليونة في آن واحد، كما تشهد على ذلك قضية الصليب. هل يجب نزع هذا الرمز الديني عن جدران قاعات الدراسة؟ نادت المنشورات الوزارية بتطبيق القانون "بالفكر نفسه الذي ساد انتخابه، وبفكر الإعلانات المتكررة للحكومة نفسه، وليس كقانون كفاح وجب انتزاع نجاحه بعنف، بل كأحد القوانين العضوية الكبيرة التي يقدر لها العيش مع هذا البلد، والدخول في تقاليده، لتكون جزءا من تراثه". وبذلك تقرر عدم تعليق الصليب في المدارس التي سيتم بناؤها، ونزعه في الحالات التي لا يسبب فيها ذلك مشكلة، والإبقاء عليه في الحالات المعاكسة. وهكذا استغرق نزع الصليب بالكامل من المدارس العمومية قرابة القرن.فسر جول فيري أهمية "التخفيف مما قد يحمله وضع جديد من الصرامة من خلال التلطيف الحكيم". وكما أشار ذلك المؤرخ باتريك كابانيل، فإنه "يجب أن تُفهم هنا كلمة التلطيف (الكلمة بالفرنسية تحمل في جذرها معنى "الزمن") بمعنى التليين والتمهل، أي تعويد الآراء والعقليات بمنحها الوقت الكافي الذي تحتاجه الإصلاحات والأنظمة الحريصة على الانتصار، لا من خلال عنف الطوباوية أو الأسلحة أو النصوص، بل من خلال التلقين الجماعي والتملك". وهناك إلى جانب قضية الصليب أمثلة كثيرة على هذا "التلطيف"، منها أن موضوع "الواجبات تجاه الله" أدرج في البرامج الإلزامية للأخلاق لجيلين من التلاميذ، كما تقرر منح يوم عطلة أسبوعي (الخميس ثم الأربعاء) لمن يريد متابعة التعليم المسيحي، وأتيح للتلاميذ التغيب عن المدرسة خلال الأسبوع الذي يسبق مناولتهم الأولى، ...إلخ."وسيلة تعذيب تدعى الصليب"كثيرا ما يُقتبس من رسالة جول فيري إلى المدرِّسين، المحررة في 11 آذار (مارس) 1882: "لو تناسى مدرِّس دوره إلى درجة تجعله يقدم تعليما عدائيا في إحدى المدارس؛ تعليما مسيئا لمعتقدات أي شخص الدينية، سيعاقَب بالصرامة والسرعة نفسيهما اللتين قد يعاقَب بهما إذا قام بعمل مشين آخر كضرب تلاميذه أو الإساءة إليهم". ماذا كان فيري سيقول لو فُرضت على التلاميذ رسوم كاريكاتيرية لمجلات مناهضة لنظام الكهنوت مثل "لا لنتارن" (La Lanterne) أو "لا كالوت" (La Calotte)، التي كانت تقدم الصليب على أنه "وسيلة تعذيب تحمل جثة من الجبس أو المعدن"؟ أو لو اشتكى مدرّس تلاميذه بعمر 8 أو 10 أو 12 سنة إلى الشرطة لأنهم يحبون المسيح أكثر من حبهم لماريان -رمز الجمهورية- أو لأنهم يضعون القوانين الإلهية فوق قوانين الجمهورية؟ينبغي التذكير هنا بنقطة مهمة، وهي أنه لا يوجد تعريف واحد للعلمانية، بل توجد تعريفات عديدة لهذا المصطلح منذ اختراعه. وقد تعددت هذه التأويلات اليوم أكثر، بعد أن أصبح اليمين يدافع عن هذه العلمانية التي طالما عارضها بحماسة، ويلتحف بها لمهاجمة الإسلام والمسلمين. يمكننا إذن أن ندافع عن تأويلات عديدة للعلمانية، لكن قوانين الجمهورية وحدها هي التي تُفرض على الجميع. وقد يرى البعض أن العلمانية تعني إخراج الدين -ولا سيما الإسلام- من الفضاء العمومي، وهم أحرار في ذلك. لكن عليهم أن يعترفوا بأن هذه الرؤية لا تمت بصلة إلى نص وفكر قانون العام 1905.الوجود في الفضاء العموميأقرت أحكام عدة لمجلس الدولة بالقراءة الليبيرالية لهذا النص المؤسس، وضمنت للكنائس حقها في التنظيم كما يحلو لها وفي الظهور في الفضاء العمومي. ونرى ذلك في إحدى أولى النزاعات التي واجهتها الجمهورية بعد العام 1905 حول المواكب الدينية. فقد أراد عدد من رؤساء البلديات منع هذه المواكب باسم الخوف من تعكير صفو النظام العام. وتم استئناف قرار 139 منشور بلدي صدر بين 1906 و1930 بهذا الصدد، وتم نقضه في 136 حالة، كما تم نقض جميع قرارات رؤساء البلديات الذين أرادوا منع ارتداء الكهنة لعباءتهم على أراضيهم. كما رفض مجلس الدولة مطالب وقف عمل الكنائس التي تقدمت بها البلديات، ورفض منحها حق بيع الأمتعة المخصصة للعبادة، وحد من استعمال أجراس الكنائس لأغراض غير دينية خلال المواجهات بين رؤساء البلديات والكهنة.سوف يتفاجأ من يطالع النقاشات البرلمانية للعام 1905 التي تميزت بجودة عالية، بهذه الليبيرالية التي نتحدث عنها والتي دافع عنها بحماس كل من أرستيد بريان -الذي طرح هذا القانون أمام البرلمان- والقائد الاشتراكي جان جوريس. هكذا رفض البرلمان اقتراح حذف أيام العطلة ذات الطابع الديني أو قرار أن يكون جميع الكهنة فرنسيين.يتم عادة التذكير بالفصل الثاني من قانون 1905: "الجمهورية لا تعترف ولا تمول ولا تدعم أي دين"، من دون ذكر الجزء الثاني من هذا النص الذي يكاد يتناقض مع ما سبق: "ولكن يمكن إدراج مصاريف العبادة والمهيئة لممارسة حرة للشعائر الدينية في المؤسسات العمومية، مثل المعاهد والمدارس والمشافي والمستشفيات العقلية والسجون، في هذه الميزانيات (أي ميزانية الدولة والجهات والبلديات)". ومن جهة أخرى، ينص القانون على أن أماكن العبادة -التي باتت ملكا للدولة منذ الثورة الفرنسية- توضع مجانا على ذمة الجمعيات الدينية (كان بالإمكان تأجيرها)، وأن مسؤولية صيانتها تقع على عاتق البلديات أو الجهات أو الدولة. وما عدا ذلك، فإن الدولة لا تمول أي دين!إن العلمانية المتخيلة لا توجد اليوم إلا في أذهان أولئك الذين جعلوا منها سلاحا ضد الإسلام. ولنذكر بعض الخروقات التي شابت "النقاء العلماني". لم يشمل قانون 1905 أبدا منطقة ألزاس موزيل، حيث لم تنجح في فرض ذلك -على مدى قرن- أي حكومة يمينية كانت أم يسارية. وهو ما ترتب عليه أن فرنسا هي البلد الوحيد في العالم الذي يقوم رئيسه بتسمية أسقفَين -أسقف ستراسبوغ وأسقف ميتز- قبل تسميتهما من قبل كنيسة روما! كما أن العلمانية لا تطبق إلى اليوم في كاليدونيا الجديدة أو في بولينيزيا. أما في غيانا، فوحدها المسيحية الكاثوليكية تتمتع باعتراف رسمي ويتقاضى كهنتها أجورهم من الدولة، ناهيك عن كون القنصل العام الفرنسي في القدس -وهو ممثل عن الجمهورية- يحضر بصفته الرسمية قرابة 12 قداسا مسيحيا في السنة، ويباركه الكاهن ويقوم بتقبيل الإنجيل المقدس.سلاح واحد: الحريةليس الهدف هنا التقليل من القطيعة التي مثلها قانون 1905، والتي تشهد عليها معارضة الأوساط الكاثوليكية الشرسة لهذا النص. لكن السؤال هو كيف كانت ردة فعل الحكومة؟ رفضت الكنيسة الفرنسية بأمر من الفاتيكان هذا القانون، كما رفضت مبدأ تأسيس جمعيات دينية لإدارة الكنائس. وفي هذه الظروف، كان تطبيق القانون الذي سنه المشرع سيؤدي إلى منع إقامة القداس. وبدلًا من ذلك، تم وضع تدابير انتقالية تضمن للكهنة الإدارة المؤقتة لأماكن العبادة الكاثوليكية. وتم تعديل قانون 1905 في 2 تموز (يوليو) 1907 (إذ لم يكن النص مقدسا بالنسبة للمعسكر الجمهوري) لتنظيم استمرارية العبادة، في انتظار اتفاق لم يأت إلا بعد 20 عاما. وكما يذكر النائب جوزيف كايو، فقد نجح بريان "في التنظيم القانوني للتسامح تجاه ممارسات غير قانونية، مهما بدا ذلك متناقضا". وكان بريان نفسه هو الذي توجه إلى اليمين والكنيسة بالخطاب، قائلا: "إن السلاح الوحيد الذي نريد استعماله معكم هو سلاح الحرية".لو طُلب في تلك الفترة من الكنيسة توقيع ميثاق يؤيد العلمانية وقوانينها أو "مبادئ الجمهورية" -وهو مصطلح ضبابي للغاية- أي ما يُطلب اليوم من الدين الإسلامي، لغرقت فرنسا في الحرب الأهلية. لكن مشرعي الجمهورية الثالثة كانوا أكثر حكمة من أن يفعلوا، ولم يفرضوا قوانين لاختيار الممثلين عن الدين أو "تزكيتهم" من الدولة، والحال أن الكنيسة كانت آنذاك قوة أكثر تهديدا وأكثر خطورة على الجمهورية من الطوائف المسلمة اليوم، وهي طوائف متفرقة، لا تتمتع بوصول إلى السلطة، ولا بمنابر سياسية أو إعلامية.اليوم، ومن خلال تصريحات عدد من المسؤولين السياسيين والهجمات اللاذعة المفعمة بالكراهية لخطباء شبه علمانيين صعب عليهم إخفاء عنصريتهم، يتم فرض تأويل للعلمانية مرادف للعلمنة القسرية للفضاء العمومي ولمن يتحرك فيه. وقد فرض هؤلاء قناعة بأن العلمانية هي سلسلة من الممنوعات: منع النساء من ارتداء الحجاب في الشارع، منعهن من مرافقة الرحلات المدرسية، منع الحجاب في الجامعات. بل ويستعملون الخطر الإرهابي كذريعة لمساءلة الحريات وهم يتشدقون بها يوميا. ممنوعات وأوامر، اتهامات بالـ"انفصالية" وحث على الوشاية، إخطارات رسمية ووصم...لا شك بأن أريستيد بريان وجان حوريس يتقلبان في قبريهما الآن.*ألان غريش: مدير مجلة أوريان 21، متخصص في شؤون الشرق الأوسط، له مؤلفات عديدة منها "علام يدل اسم فلسطين"؟ (2010)، و"أغنية حب، فلسطين وإسرائيل، قصة من تاريخ فرنسا"، مع هيلين آلدغير، منشورات" (2017). ترجمت هذا المقال من الفرنسية سارة قريرة.