فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

بيتر إيزاكسون* - (فير أوبزيرفر) 2023/7/11‏الحروب هي طقوس بشرية مقدسة زمنيًا لها الميزة الفريدة المتمثلة في التحضير لتغيير غير متوقع في ميزان القوى. في الحرب، يسعى كلا الجانبين إلى تخيل النتيجة وصياغتها. وفي معظم الحالات، يفشل كلاهما بطرق فريدة، حيث يتحرك التاريخ في اتجاه غير متوقع. ويصدق هذا حتى على حروب الاستنزاف التي قد تصل إلى طريق مسدود، مثل الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والتي دامت 20 عامًا.‏* * *‏في بعض الأحيان، تكون الأفكار المجنونة فقط هي التي يمكن أن تحل حربًا أو مشكلة رئيسية في العالم. وقد يتجسد ذلك بطريقتين.‏أولاً، تبدأ الفكرة المجنونة، بمجرد التعبير عنها ومشاركتها علنًا، في التأثير على تفكير أولئك الذين لديهم سلطة صنع القرار، أو على الأقل أولئك الذين لديهم سلطة على تنفيذ النتائج الحقيقية.‏من هم هؤلاء الناس؟ إنهم يميلون إلى أن يكونوا إما دبلوماسيين أو استراتيجيين عسكريين. وقد يكونون في بعض الحالات أكاديميين -أو حتى مشاهير إعلاميين. وعندما يبدأ البعض في أي من هذه المجموعات في اللعب بفكرة مجنونة واحدة، أو حتى أفكار مجنونة عدة، فإن هذه الأفكار تكف عن أن تكون مجنونة ويمكن أن توفر الأساس للوصول إلى شكل من أشكال الحل. إنها قد تفتح، حرفيًا، نافذة أوفرتون**.‏أما الطريقة الثانية التي قد تؤثر بها فكرة مجنونة فأكثر دهاء. يمكن لجنونها نفسه أن يمهد الطريق لتخيل أفكار مجنونة أخرى قد تشير إحداها إلى حل غير متوقع. وفي هذا العصر من الخطاب الذي يصبح موحَّدا باطراد -ناهيك عن قول دعائي- يمكن أن يكون لهذا تأثير مفيد.‏يتفق معظم الناس على أنه لا يوجد نقص في الصراعات في عالم اليوم، وأكثرها فظاعة هو الحرب في أوكرانيا. لكنّ هناك سلسلة متزايدة من الصراعات الأخرى التي تستحق التأمل: الحروب التجارية؛ وصراع سلسلة التوريد؛ والصراع الثقافي؛ واشتباكات الأجيال؛ والحرب الطبقية؛ والمواجهات العرقية والدينية؛ والمواجهات الأيديولوجية؛ ومنافسة العملة (هيمنة الدولار، والعملات المشفرة مقابل العملة الورقية)؛ والأولويات الاقتصادية المتنافسة المحيطة بأزمة المناخ. وتتوسع القائمة بشكل كبير مع انتقال المرء من العالمي إلى المحلي.‏سياق الفكرة المجنونة لهذا اليوم‏‏الموضوع: الحرب في أوكرانيا‏سوف يجتمع قادة "الناتو" في أيام كتابة هذه السطور في فيلنيوس بليتوانيا للتداول حول موضوعين على الأرجح:‏1. حالة الحرب، التي لا يستطيع أحد أن ينكر بشكل مشروع، على الرغم من النفي الرسمي، أنها حرب بالوكالة بين حلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، وروسيا فلاديمير بوتين.‏2. ‏عضوية أوكرانيا في نهاية المطاف في حلف شمال الأطلسي.‏من وجهة نظر حلف شمال الأطلسي، تتلخص المخاطر الحقيقية في نفوذ روسيا في العالم؛ ومن وجهة روسيا، تتلخص في تهديد أمنها الإقليمي. ويدّعي "الناتو" أن الصراع يدور حول سيادة أوكرانيا ولا شيء آخر. وتدعي روسيا أن الأمر يتعلق باجتثاث النازية من أوكرانيا وضمان أمن الروس العرقيين في شرق أوكرانيا. ولا تعكس تلك الصياغات الرسمية من كلا الجانبين سوى جانب صغير واحد من القضية الحقيقية، المعقدة جيوسياسيًا.‏لا يمكن لأحد أن يتنبأ اليوم قبيل انعقاد قمة الناتو كيف سيقيم الحلف حالة الحرب التي تبدو غير مواتية بشكل متزايد على الأرض لقضية الناتو وأوكرانيا. فهل سيؤدي هذا الواقع إلى تحرك خجول نحو التوفيق بين مضاعفة التزام الناتو وخطر الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من اندلاع مواجهة نووية؟‏يبدو أن المؤتمر سيسعى إلى التوصل إلى توافق نهائي في الآراء بشأن مبدأ قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، ولكن فقط بعد التوصل إلى سلام رسمي. ولأنه لا يوجد، في الوقت الحالي، احتمال للتفاوض على اتفاق سلام، فإن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، حتى لو تمت الموافقة عليها بالإجماع، تظل حلمًا بعيد المنال. كيف ستبدو أوكرانيا بعد اتفاق سلام؟ هل ستوجد حتى ككيان سياسي قابل للحياة؟ ما دامت لا تجري مناقشات جادة بشأن السلام، فإن هذه المسألة ستكون بلا معنى.‏‏فكرة اليوم المجنونة‏‏الفكرة المجنونة هي فكرة لا يجرؤ أحد في السياسة أو وسائل الإعلام في الوقت الحالي على إعلانها، حتى لو أنها خطرت ببال بعض الناس. وتميل الأفكار المجنونة إلى أن تكون بسيطة في صياغتها الأساسية. وإذا تم أخذها على محمل الجد وتنفيذها في نهاية المطاف، فإنها تكتسب درجات عدة من التعقيد، لكن الفكرة الأساسية تصبح القوة الدافعة وراء أي حل يظهر.‏الشكل الأساسي للفكرة المجنونة اليوم هو أن يقرر الناتو -ليس قبول أوكرانيا فقط في الناتو، وإنما روسيا أيضًا.‏يبدو هذا منافيًا للعقل، وهو منافٍ للعقل حقًا بالنظر إلى مواقف الجهات الفاعلة الرئيسية. ولكن، كما‏‏ أشرت‏‏ في مقالي السابق، هناك سابقتان تاريخيتان، في العامين 1954 و1999. وفي كلتا المناسبتين أعربت حكومة موسكو -الاتحاد السوفياتي في الحالة الأولى، وروسيا في الحالة الثانية- عن رغبتها في أن تكون جزءًا من الناتو.‏‏لماذا قد لا يكون هذا جنونا متطرفاتثبت هاتان السابقتان التاريخيتان، اللتان رفضتهما الولايات المتحدة رفضًا قاطعًا، أن وضع مثل هذه الفكرة يمكن وصفه بأنه "‏‏قابل للاعتراض عليه‏"‏ ولكنه ليس ‏‏"غير قابل للتفكير فيه‏"‏. وهذا التمييز مهم للغاية. إنه يعني أنه إذا سُمح للأشخاص المناسبين بالتفكير بحرية في الأمر، فمن المحتمل أن يصبح قابلاً للتطبيق.‏‏إذا تمت دعوة كل من روسيا وأوكرانيا للانضمام إلى الناتو، فسيكون لذلك تأثير مماثل لما حدث بعد الإنشاء الأولي لحلف الناتو في العام 1949. سوف يكون من شأنه أن يقضي على خطر نشوب صراع مسلح بين أي دولتين في المنظمة، وبالتالي سيضمن أمن أوكرانيا ويزيل تصور روسيا لحلف شمال الأطلسي باعتبار أنه يشكل تهديدًا وجوديًا لها. ويمكن إعادة تعريف الحدود، حسب الاقتضاء، بروح من الاحترام المتبادل‏‏ والأمن غير القابل للتجزئة‏‏.‏وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنظر قط بعين العطف إلى الاندماج الروسي في أوروبا لأن من شأنه أن يهدد ميزان القوى الاقتصادي الذي انحرف بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، فإن ارتباط روسيا بالأمن الأوروبي يمكن أن يسحبها بعيدًا عن الصين، ويعمل على عزل بكين وتفكيك التحالف المتنامي بين القوتين العظميين التاريخيتين.‏‏لماذا الفكرة أكثر جنونًا من أن تؤخذ على محمل الجد‏‏درس خبراء السياسة الخارجية في الولايات المتحدة النظرية التي وضعها منذ أكثر من قرن من الزمان الجغرافي والسياسي البريطاني هالفورد ماكيندر. وبصفته مفكرًا جيوسياسيًا أصليًا في ذروة امتداد الإمبراطورية البريطانية في جميع أنحاء العالم، وصف ماكيندر الكتلة الأرضية الأوراسية بأنها "جزيرة العالم" وأعلن بصوت عال مبدأه عن المنطقة المركزية: "من يحكم أوروبا الشرقية يسيطر على المنطقة المركزية. ومن يحكم المنطقة المركزية يحكم جزيرة العالم؛ ومن يحكم جزيرة العالم يحكم العالم".‏وفي كتابه الصادر في العام 1998 بعنوان "رقعة الشطرنج الكبرى"، وصف مستشار السياسة الخارجية للرئيس جيمي كارتر، زبيغنيو بريجنسكي، الذي كان على دراية عميقة بنظرية ماكيندر، أوكرانيا بأنها "مساحة مهمة على ‏‏رقعة الشطرنج‏‏ الأوراسية". وبعبارة أخرى، أدرك خبراء السياسة الخارجية في واشنطن منذ فترة طويلة أنه حتى كحليف، فإن أوروبا كبرى يمكن أن تشمل روسيا ستشكل المنطقة المركزية التي تحدث عنها ماكيندر. وستكون أقوى بما لا يقاس مقارنة بالولايات المتحدة، عسكريًا واقتصاديًا، وستشكل بالتالي تهديدًا أكبر بكثير للهيمنة الأميركية من الصين الصاعدة، أو حتى -كما نرى الآن- من تحالف وثيق بين الصين وروسيا.‏بعبارة أخرى، لدى الولايات المتحدة خوف مقدس من فكرة اندماج روسيا في أوروبا. وقد نظرت دائمًا إلى أوكرانيا، بدلاً من ذلك، على أنها المفتاح لمنع روسيا من الاقتران بأوروبا.‏‏في المقابل، كان الأوروبيون على دراية بالمزايا الاقتصادية لوجود علاقة قوية مع روسيا. وتكتشف ألمانيا بشكل خاص الآن الآثار المعوقة لوضع الولايات المتحدة ستارًا حديديًا جديدًا يعزلها -ليس عن التجارة مع الشرق، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة مع الصين فحسب، ولكن بشكل خاص الطاقة الرخيصة التي كانت مفتاحًا لكفاءة الصناعة الألمانية.‏‏إذا كانوا أحرارًا في التعبير عن آرائهم، فربما يؤيد الأوروبيون الفكرة المجنونة ‏‏"والممنوعة" ‏‏المتمثلة في دمج روسيا في حلف شمال أطلسي موسع إلى حد كبير. بل إنهم قد يتصورون أن الولايات المتحدة سترى هذا الأمر مفيدًا في نهاية المطاف. ولكن أيًا كان ما يفكرون به، إذا كانوا ليفكروا حقًا بعد تدريبهم لمدة سبعة عقود على الاحتفاظ بأفكارهم لأنفسهم، فإنهم ليسوا على وشك التعبير عنه.‏لن يكون من الجنون أن نفترض أن بعض الأوروبيين، وخاصة الأوروبيين في أوروبا القديمة بقيادة ألمانيا وفرنسا، يعتقدون أنه كلما زاد عدد الدول الأوروبية في الناتو، كان من الأسهل في المستقبل غير البعيد على أوروبا أن تتولى زمام الناتو، وتحدد إطارها الأمني الخاص، وتضعف بالتالي النفوذ -الأقرب شبهاً بالهيمنة حاليًا- للولايات المتحدة.‏سأكرر ما قلته للتو: لن يكون من الجنون أن نفترض أن الأوروبيين يفكرون على هذا المنوال. ولكن من قبيل الجنون المطلق أن نفترض أن الولايات المتحدة ليست عازمة على وقف أي تحرك في هذا الاتجاه.‏‏لا تملك أوروبا حاليًا هامشًا للمناورة، ولكن في عالم متعدد الأقطاب وعاقد العزم على الحد من قوة الهيمنة الأميركية، يمكن أن يزداد هامش المناورة هذا ويسمح بتكوين جديد للنظام الجيوسياسي؛ حيث يمكن لأوروبا أن تلعب دورا متوازنا بين الولايات المتحدة والصين. في عالم اليوم، يبدو هذا غير وارد على الإطلاق، لدرجة أن أي شخص عاقل باستثناء واحد يكتب عمودًا عن الأفكار المجنونة لن يجرؤ على استحضارها. لكنّ نهاية لحرب أوكرانيا على الطريقة الأفغانستانية، سواء حدثت في وقت لاحق من هذا العام أو بعد 19 عامًا على الطريق، قد تنتهي إلى توفير الظروف التي ربما تسمح لهذا النوع من التكوين بأن يصبح منطقيًا، ويتحقق.‏‏*بيتر إيزاكسون Peter Isackson: هو كبير مسؤولي الإستراتيجية في Fair Observer. وهو مؤلف ومنتج إعلامي عمل في مشاريع رائدة تركز على تكنولوجيا التعلم المبتكرة. لأكثر من 30 عامًا، كرس نفسه للنشر المبتكر والتدريب والاستشارات وإدارة التعلم. كناشر، طور أساليب تعاونية وأدوات برمجية ثورية تعتمد على المنطق غير الخطي للتدريب على المهارات الشخصية. قام بتأليف وإنتاج ونشر العديد من منتجات الوسائط المتعددة والتعلم الإلكتروني ودخل في شراكة مع منظمات كبرى مثل BBC وHeinemann وMacmillan. نشر كتبًا ومقالات باللغة الإنجليزية وعن الإدارة بين الثقافات وتعلم اللغة والتكنولوجيا والسياسة. تلقى تعليمه في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) وجامعة أكسفورد، ويقيم في فرنسا ويحمل الجنسيتين الأميركية والفرنسية.نشر هذا المقال تحت عنوان: A Crazy Idea Aimed at Achieving Peace in the Worldهامش:**نافذة أوفرتون Overton window، المعروفة أيضًا باسم نافذة الخطاب: هي مصطلح يصف مجموعة الأفكار المقبولة في الخطاب العام. ويُنسب المصطلح إلى العالم السياسي جوزيف أوفرتون، الذي صرّح بأن الجدوى السياسية لأي فكرة تعتمد بصورة أساسية على ما إذا كانت هذه الفكرة تقع ضمن نطاق الأفكار المقبولة في الحيز العام، وليس تبعا للتفضيلات الفردية للساسة. وتشمل النافذة -وفقا لأوفرتون- مجموعة من السياسات التي يمكن للسياسي أن يوصي بها من دون أن يبدو متطرفا للغاية، بحيث لا يتمكن من أن يكسب، أو يحتفظ بمنصب عام في المناخ الحالي للرأي العام.