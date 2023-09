فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

اضافة اعلان

‏سِمران سعيد جانجوا‏ - (مودِرن دبلوماسي) 30/8/2023ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏لفت الانقلاب الأخير الذي وقع في النيجر الانتباه مرة أخرى إلى الديناميات المعقدة للسلطة والنفوذ والسيادة في قارة أفريقيا. وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يُنظر إلى الانقلابات بتخوف بسبب قدرتها على زعزعة الاستقرار، إلا أن من الأهمية بمكان التعمق في قراءة السياق وتقييم الكيفيات التي يمكن أن يشكل بها هذا الحدث محفزًا للدول الأفريقية لإعادة تعريف علاقتها مع الغرب. وقد يعثر النضال من أجل الاستقلال، الذي ميز قسمًا كبيرًا من تاريخ أفريقيا الحديث، على زخم متجدد في أعقاب انقلاب.‏لفهم التداعيات المعاصرة للانقلاب في النيجر، من الضروري إعادة النظر في الخلفية التاريخية لنضال أفريقيا من أجل الاستقلال. وقد شهد منتصف القرن العشرين موجة من الدول التي تحرر نفسها من القوى الاستعمارية، وتستعيد سيادتها وترسم مساراتها. وقد انطوت هذه الحقبة على تطلعات إلى الاعتماد على الذات والحكم الذاتي، على الرغم من أن العديد من الدول الأفريقية واجهت منذ ذلك الحين تحديات في تخليص نفسها تمامًا من قبضة النفوذ الاقتصادي والسياسي والثقافي الغربي.‏‏حتى الآن، ما تزال معضلة الاستعمارية الجديدة تشكل عقبة رئيسية أمام العديد من البلدان الأفريقية على الرغم من استقلالها الرسمي، حيث ما تزال الدول الغربية تحتفظ بنفوذ كبير على اقتصاداتها وسياساتها. وظل وجود الشركات متعددة الجنسيات، والديون الخارجية، والعلاقات التجارية غير المتكافئة، من بين التعبيرات المختلفة لهذا الواقع. ولذلك، بدلاً من أن ينظر إلى انقلاب النيجر على أنه مجرد حادث معزول، ينبغي التفكير في أنه ينطوي على إمكانية أن يكون بمثابة رمز للمقاومة ضد التهديدات التي يتعرض لها الحكم الذاتي الوطني في دول القارة.‏‏يشكل الانقلاب الذي أطاح برئيس النيجر "الصديق للغرب" محمد بازوم، الذي يواجه الآن تهديدًا ‏‏بالملاحقة القضائية بتهمة الخيانة العظمى‏‏، لحظة جيوسياسية كبرى لغرب أفريقيا. فقد وجه الانقلاب ضربة كبيرة للغرب الذي رأى في النيجر شريكًا له والذي لديه استثمارات بالملايين في البلد، فضلاً عن وجود عسكري قوي. ومع تهديد "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" بتدخل عسكري في النيجر وإصدارها أمرًا بتفعيل ‏‏قوة احتياطية‏‏ تكون على أهبة الاستعداد، قدمت الدولتان المجاورتان، مالي وبوركينا فاسو، الدعم للمجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، مشيرة إلى أن أي تدخل عسكري في البلد سيرقى إلى إعلان حرب ضدهما. كما أصدرت ‏‏روسيا‏‏ والجزائر بدورهما تحذيرات ضد هذه الخطوة.‏على الصعيد الداخلي، حظي الانقلاب بدعم شعبي بسبب المشاعر المناهضة للاستعمار السائدة في النيجر، البلد الذي استغله الغرب لفترة طويلة، وخاصة فرنسا. وقد تميزت بداية ‏‏الاستعمار الفرنسي‏‏ في النيجر بسمعة سيئة نشأت عن عملية عسكرية وحشية تم تنفيذها في العام 1899 من أجل تعميق هيمنة فرنسا في منطقة غرب إفريقيا. وقد شهد تاريخ النيجر سلسلة من الانتفاضات التي تحدت السيطرة الفرنسية، مثل "ثورة الطوارق" في العام 1916. ومع ذلك، لم تحصل النيجر على استقلالها حتى العام 1960. ولم يحرر الفرنسيون النيجر حتى الآن من براثنهم وظلوا يخطبون ود النخب النيجيرية في شكل جديد من الاستعمار، ووقعوا معهم صفقات تعدين مربحة وقدموا لهم القوة العسكرية.‏‏يمكن أن تعزى الأزمة الحالية في النيجر إلى إعادة تشكيل العلاقات الاستعمارية السابقة مثل "أفريقيا الفرنسية"**، وهي شبكة مهيبة من مناطق نفوذ الاستعمارية الجديدة تمتد عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتشمل الروابط والشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية التي تدور حول اللغة والقيم الفرنسية‏‏. وكان شارل ديغول‏‏، الرئيس الفرنسي البارز خلال حقبة ما بعد الحرب، قد لخص الأهمية القصوى لعلاقة البلد بأفريقيا، فقال أن "‏‏قوة فرنسا العالمية وقوة فرنسا الأفريقية مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا وتؤكدان بعضهما البعض‏‏". ومن عجيب المفارقات (ولو أنها قد لا تكون كبيرة) أن ديغول وخلفاءه كانوا حريصين على الاحتفاظ بقواعدهم العسكرية الاستراتيجية، والوصول إلى موارد الطاقة، والاتفاقيات التجارية المفيدة، والهيمنة المالية، على مستعمراتهم القديمة في حين اعترفوا بشرعية حركات تقرير المصير. وقد شكل هذا سياسة ‏‏"ركن فرنسا" الخاص‏‏، حيث جعلت أفريقيا منطقة عملها وفناءها الخلفي.‏‏باعتبارها سابع أكبر منتج ‏‏لليورانيوم في العالم‏‏، تتمتع النيجر بأهمية خاصة بالنسبة لفرنسا التي تعتمد على الطاقة النووية في 70 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، لتشكل بالتالي أكبر مستورد. ولدى شركة الوقود النووي الفرنسية، "‏‏أورانو"‏‏، المعروفة سابقًا باسم "أريفا"، حصص كبيرة في المناجم النيجيرية، بعد أن عملت هناك في الجزء الأكبر من نصف قرن. وكانت للحملة الاستعمارية من أجل اليورانيوم عواقب وخيمة على النيجر. فوفقًا لهيئات مراقبة البيئة، كانت هناك عدة حوادث لإطلاق مستويات خطيرة من ‏‏المواد المشعة‏‏ التي تبقت بين السكان. وليس إطلاق 20 مليون طن من النفايات‏‏ من منجم مستنفد، والذي يعرض حياة نحو 100.000 شخص للخطر سوى مثال حديث فقط. كما أن التبادل التجاري بين البلدين غير متكافئ. وأشارت منظمة "أوكسفام"‏‏ في العام 2013 إلى أنه "‏‏في فرنسا، يتم إشعال واحد من كل ثلاثة مصابيح كهربائية بفضل اليورانيوم النيجيري. وفي النيجر، لا يحصل ما يقرب من 90 في المائة من السكان على الكهرباء‏‏"، بالإضافة إلى تمتع شركة "أفيرا" السابقة بالعديد من المزايا الضريبية. وقد أصبح تجديد الاتفاق التجاري مع "أورانو" أشبه بقضية داود وجالوت مشوبة بالفساد حيث طالبت النيجر بزيادة عوائدها من العملية.‏‏مع ذلك، تأخذ الأمور الآن منعطفًا. يُزعم أن المجلس العسكري في النيجر هدد ‏‏بتعليق إمدادات اليورانيوم إلى فرنسا‏‏. وبينما تدّعي فرنسا أنها لم تتأثر كثيرًا من هذه الخطوة بسبب "تنوع إمداداتها"، فإن العواقب على مستوى الاتحاد الأوروبي ممكنة لأن ‏‏الاتحاد الأوروبي‏‏ يستورد خمس حاجاته من اليورانيوم من النيجر. وسيكون هذا بمثابة ضربة كبيرة لجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى التخلص التدريجي من اعتماده على روسيا، وهي مصدر رئيسي آخر لليورانيوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وسيكون من شأن هذا الوضع أن يحد من محاولات الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا في القطاع النووي الذي ما يزال غير خاضع للعقوبات، وفقًا لخبير الطاقة، فينه نغيوين. ويمكن لهذا أن يوفر الفرص لروسيا للحصول على تنازلات في الوصول إلى الموارد الطبيعية بينما تعمل مسبقًا على تعزيز موطئ قدم لها في القارة. وكانت النيجر تستكشف قبل الانقلاب مباشرة خيارات استثمارية جديدة، بما في ذلك إبرام صفقة تعدين جديدة مع ‏‏الصين.‏‏كما تشكل النيجر أيضًا الحليف الأمني الرئيسي للغرب ضد التطرف الإسلاموي وفي جهود موازنة النفوذ الروسي في المنطقة، في خطوة تعود إلى حقبة الحرب الباردة. ويستضيف البلد حوالي 1.000-1.500 جندي فرنسي وقواعد أميركية وفرنسية، وكان أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية في المنطقة. ومع ذلك، بدأت هذه الديناميات في التغيُّر الآن، حيث ‏‏ألغت الحكومة العسكرية النيجيرية خمس اتفاقيات عسكرية مع فرنسا‏‏. وسوف يحتاج الغرب إلى إعادة تقييم لسياسته الأمنية في المستقبل.‏‏يبشر الانقلاب في النيجر ببداية تحولات جيوسياسية كبرى. فهو يوفر للدول الأفريقية الفرصة لتغيير ميزان القوى بعقد تحالفات جديدة، وسحق مخططات الاستعمارية الجديدة للغرب. وبما أن ‏‏الصين وروسيا‏‏ تحققان بالفعل نجاحات في المنطقة بالاستحواذ على صفقات لاستخراج المعادن الأرضية النادرة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" والشركات العسكرية الخاصة على التوالي، فإنهما تنالان فرصة ذهبية لاستغلال تراجع الغرب. ومع ذلك، تواجه المنطقة أيضًا خطر الفوضى وعدم الاستقرار ما لم تحاول تشكيل وحدة في الكتلة المنقسمة لمنطقة غرب أفريقيا.‏*سِمران سعيد جانجوا Simran Saeed Janjua: باحث يدرس العلاقات الدولية في جامعة الدفاع الوطني، إسلام آباد.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Decoding Neo-colonial Ties: Exploring the Geopolitical Implications of the Nigerian Coupملاحظة المترجم:**"إفريقيا الفرنسية" Françafrique: مصطلح يشير إلى علاقة فرنسا بمستعمراتها السابقة في أفريقيا. وما تزال فرنسا تحتفظ بنفوذ سياسي واقتصادي كبير في مستعمراتها الأفريقية السابقة، وتقدم المساعدات الاقتصادية والقوات لبعثات حفظ السلام، بينما تستغل الموارد الطبيعية . كان أول من استخدم المصطلح رئيس ساحل العاج، فيليكس هوفويت-بواني، مشيرًا إلى تطور بلاده اقتصاديًا واستقرارها السياسي خلال تحالفها مع فرنسا.