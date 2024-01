قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏‏كريغ مخيبر؛ فيليس بنيس‏ - (كاونتربنش) 10/1/2024كان العام 1948 عامًا تميز بمفارقة مأساوية.‏‏شهد ذلك العام اعتماد كل من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، اللذين وعدا معا بعالم تتمتع فيه حقوق الإنسان بحماية سيادة وحكم القانون. وفي العام نفسه، تبنت جنوب أفريقيا نظام الفصل العنصري، ونفذت القوات الإسرائيلية "النكبة"؛ عملية التهجير الجماعي العنيف لمئات الآلاف من الفلسطينيين. وقد اعتمد كلا النظامين على الدعم الاستعماري الغربي.‏باختصار، وُلدت الحركة الدولية الحديثة لحقوق الإنسان في عالم من التناقضات الاستعمارية العنصرية. والآن، بعد خمسة وسبعين عاما، يراقب العالم في رعب بينما تواصل إسرائيل تأكيد النكبة الفلسطينية من خلال التطهير العرقي المنهجي المستمر منذ شهور في غزة –مرة أخرى بتواطؤ من حكومات غربية قوية بقيادة الولايات المتحدة.‏‏قوبلت أهوال النكبة الأصلية في العام 1948 بعقود من إفلات إسرائيل المطلق من العقاب، مما أدى إلى المزيد من العنف. ولكن هذه المرة، بعد مرور ثلاثة عقود على الإطاحة بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، تأخذ "أمة قوس قزح" ما بعد الفصل العنصري زمام المبادرة في تحدي هجوم الإبادة الجماعية الذي تشنه إسرائيل في غزة.‏في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023، أصبحت جنوب أفريقيا أول دولة تقدم طلبًا إلى الذراع القضائي الأعلى للأمم المتحدة، "محكمة العدل الدولية"، لبدء ‏‏إجراءات تتخذها المحكمة ضد إسرائيل بشأن ارتكابها إبادة جماعية‏‏ من خلال "أعمال هددت بها، وتبنتها، وتغاضت عنها، واتخذتها وتقوم باتخاذها حكومة وجيش دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".‏‏بتفاصيل مؤلمة ومرعبة، تصف وثيقة جنوب أفريقيا المكونة من 84 صفحة سلسلة من الأعمال الإسرائيلية بأنها "إبادة جماعية في طابعها، لأنها تُرتكب بنية محددة مسبقة... لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الفلسطينية القومية والعرقية والإثنية الأوسع".‏حصيلة مروعة من أرواح المدنيين في غزة والضفة‏كان العام 2023 أكثر الأعوام دموية في الأراضي الفلسطينية منذ تدمير فلسطين التاريخية وتأسيس دولة إسرائيل.‏في النصف الأول من هذا العام، كانت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية ‏‏قد بلغت ذروتها‏‏، مع موجات متتالية من الاعتقالات الجماعية، والمذابح التي يرتكبها المستوطنون، والهجمات العسكرية التي ينفذها الجيش ضد البلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، بما في ذلك ‏‏التطهير العرقي‏‏ لقرى بأكملها. وفي الوقت نفسه، يعاني ملايين المدنيين في غزة من مشقة لا تطاق في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 17 عامًا.‏‏في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، شن مسلحون متمركزون في غزة هجوما مدمرا على أهداف عسكرية ومدنية إسرائيلية واحتجزوا أكثر من 200 رهينة عسكرية ومدنية. وفي عمل مروع من أعمال العقاب الجماعي الجماعي، قامت إسرائيل على الفور بقطع وصول جميع المواد الغذائية، والمياه، والأدوية، والوقود والكهرباء عن 2.3 مليون مدني فلسطيني محاصرين في غزة. ثم شرعت في تنفيذ حملة إبادة لا هوادة فيها من خلال القصف المكثف والضربات الصاروخية، التي أعقبها غزو على مستوى الأرض سرعان ما صدرت عنه تقارير مروعة عن مذابح وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وضرب واعتقالات جماعية للمدنيين.‏‏ومنذ ذلك الحين، قتل ‏‏أكثر من 22.000 مدني‏‏ في غزة، غالبيتهم الساحقة من الأطفال والنساء –إلى جانب أعداد قياسية من ‏‏الصحفيين‏‏ وعدد ‏‏أكبر من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة‏‏، تجاوزت بكثير مثيلاتها في أي حالة صراع أخرى. وما يزال آلاف آخرون في غزة محاصرين تحت الأنقاض، أو يموتون مباشرة أو متأثرين بجروح لم تتوفر الأدوات لعلاجها، والآن يموت المزيد بسبب ‏‏الأمراض المتفشية‏‏ الناجمة عن حرمان إسرائيل لهم من المياه النظيفة والرعاية الطبية، حتى مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي. وقد أجبر ‏‏خمسة وثمانون في المائة من جميع سكان غزة‏‏ على ترك منازلهم. والآن ‏‏بدأت المجاعة التي تفرضها إسرائيل في الكشف عن حصيلتها‏‏.‏المعيار القانوني للإبادة الجماعية‏‏لقد صدم محللو الإبادة الجماعية، ومحامو حقوق الإنسان والناشطون والمتخصصون في جميع أنحاء العالم -وهم ليسوا غرباء عن مشاهدة القسوة البشرية- من وحشية أعمال إسرائيل ومن الإعلانات العلنية الوقحة عن نية الإبادة الجماعية للفلسطينيين التي أطلقها القادة الإسرائيليون. وقد دق ‏‏المئات من هؤلاء الخبراء‏‏ ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية التي تجري في غزة، مشيرين إلى التوافق، نقطة بنقطة، بين تصرفات إسرائيل ونوايا مسؤوليها المعلنة من جهة، والمحظورات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية من جهة أخرى.‏يدين الطلب الجنوب أفريقي "بشكل لا لبس فيه جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين الإسرائيليين وغيرهم من المواطنين واحتجاز الرهائن من قبل حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة". لكنه يذكِّر المحكمة بما يلي: "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة ما، بغض النظر عن مدى خطورته -حتى لو كان هجومًا ينطوي على جرائم فظيعة- أن يوفر أي مبرر ممكن أو دفاع عن انتهاكات [اتفاقية الإبادة الجماعية]، سواء كمسألة قانونية أو أخلاقية".‏‏وخلافا للعديد من جوانب القانون الدولي، ‏‏فإن تعريف الإبادة الجماعية واضح تماما‏‏. لكي تتأهل الأفعال لأن تكون إبادة جماعية أو محاولة للإبادة الجماعية، ثمة أمران مطلوبان. أولاً، النية المحددة لدى مرتكب الجريمة لتدمير كل -أو جزء من- مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية محددة. ثانيًا، ارتكاب واحد على الأقل من خمسة أفعال محددة تهدف إلى تحقيق ذلك.‏‏إن التماس جنوب أفريقيا المقدم إلى محكمة العدل الدولية مليء بالأمثلة والواضحة والمقنعة بشكل مروع، التي تحدد الإجراءات الإسرائيلية التي تتطابق مع ثلاثة على الأقل من الأفعال الخمسة التي تشكل إبادة جماعية عندما ترتبط بنية محددة. وتشمل هذه الإجراءات: قتل أعضاء المجموعة (المستهدفة)، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة لأعضاء المجموعة، وربما الأكثر دلالة على غرض الإبادة الجماعية؛ خلق "ظروف حياة محسوبة لتحقيق تدميرها الجسدي". وكما توثق جنوب أفريقيا، أظهرت إسرائيل للعالم، بمستويات ‏‏غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين‏، كيف تبدو هذه الظروف.‏‏ومن أجل نوايا محددة، تشير جنوب أفريقيا إلى ‏‏عشرات التصريحات‏‏ التي أدلى بها القادة الإسرائيليون، بمن فيهم الرئيس، ورئيس الوزراء، ومسؤولون آخرون في الحكومة، وكذلك أعضاء الكنيست والقادة العسكريون وغيرهم.‏اعتاد المسؤولون الإسرائيليون على عقود من الإفلات من العقاب المدعوم من الولايات المتحدة، ولذلك وصفوا على الملأ نيتهم تنفيذ "نكبة أخرى"، ومحو غزة بأكملها، وإنكار أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتدمير غزة وتسويتها بالأرض، وتحويلها إلى أنقاض، ودفن الفلسطينيين أحياء، من بين العديد من البيانات المماثلة الأخرى.‏‏وتشمل لغتهم اللاإنسانية المتعمدة وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات، أقل من البشر، ونازيون، وسرطان، وحشرات، وهوام، وكلها لغة مصممة لتبرير القضاء على المجموعة بأكملها أو جزء منها. وذهب رئيس الوزراء نتنياهو إلى حد الاستشهاد بآية توراتية عن العماليق، تأمر بالقضاء على جميع السكان، وعدم ادخار أحد، رجالا ونساء وأطفالا ورُضعا وماشية.: "فالآن إذهب واضرب عماليق، وحرموا كل ماله، ولا تعفُ عنهم، بل اقتل رجلاً وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا". (صموئيل الأول 15)وقد تكون الولايات المتحدة أيضا متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل‏.‏يركز الالتماس المقدم إلى محكمة العدل الدولية بشدة على انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية. وهو لا يتعامل مع تواطؤ الحكومات الأخرى، وأهمها، بطبيعة الحال، دور الولايات المتحدة في تمويل وتسليح وحماية إسرائيل أثناء قيامها بتنفيذ أعمال الإبادة الجماعية.‏‏لكن الدور النشط للولايات المتحدة في الهجوم الإسرائيلي، على الرغم من أنه ليس مفاجئا، كان صادما بشكل خاص. فبصفتها دولة طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية، يتوجب على الولايات المتحدة العمل على منع الإبادة الجماعية أو وقفها. وبدلاً من ذلك، رأينا الولايات المتحدة وهي لا تفشل في الوفاء بالتزاماتها بمنع الإبادة فحسب، بل تقدم بدلا من ذلك، وبنشاط، الدعم الاقتصادي والعسكري والاستخباراتي والدبلوماسي لإسرائيل بينما تنخرط في ارتكاب فظائعها الجماعية في غزة.‏‏وعلى هذا النحو، فإن هذه ليست مجرد حالة من تقاعس الولايات المتحدة عن مواجهة الإبادة الجماعية (وهو في حد ذاته خرق لالتزاماتها القانونية) ولكنها أيضًا حالة تواطؤ مباشر -وهي جريمة محددة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد رفع "‏‏مركز الحقوق الدستورية"‏‏، نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والأفراد الفلسطينيين والفلسطينيين الأميركيين، دعوى في المحكمة الفيدرالية الأميركية في كاليفورنيا تركز على تواطؤ الولايات المتحدة في أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية.‏شكوى الإبادة الجماعية الجنوب أفريقية صرخة تحشيد للمجتمع المدني‏‏في مثل هذا الوضع الذي يؤطره التواطؤ الغربي الصادم من جهة، والفشل الهائل للمؤسسات الدولية الذي تغذيه الضغوط الأميركية من جهة أخرى، قد تحمل مبادرة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أهمية تتجاوز القرار النهائي للمحكمة.‏تأتي هذه القضية في سياق التعبئة والتحركات غير العادية من الاحتجاجات، والعرائض، والاعتصامات، واحتلال الشوارع والميادين، والعصيان المدني والمقاطعة، والكثير من النشاطات الأخرى التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء اليهود والمنظمات الدينية والنقابات العمالية، والحركات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.‏‏وبذلك، فإن هذه الخطوة تضع جنوب أفريقيا، وربما محكمة العدل الدولية نفسها، في جانب التعبئة العالمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، واحترام حقوق الإنسان، والمساءلة. ولذلك ربما تكمن إحدى أهم قيم عريضة الدعوى لدى محكمة العدل الدولية في استخدامها كأداة لتصعيد تعبئة المجتمع المدني العالمي لمطالبة حكوماتها بالتقيد بالالتزامات المفروضة على جميع الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية.‏‏وكما هو متوقع، رفضت إسرائيل مسبقا شرعية القضية المعروضة على المحكمة. وانطلاقا من ثقتها بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا بمحاسبة إسرائيل، تواصل الحكومة الإسرائيلية بتحد هجومها الدموي على غزة (وكذلك الضفة الغربية). وإذا نجحت إسرائيل والمتعاونون معها الغربيون مرة أخرى في عرقلة العدالة، فإن أول الضحايا سيكونون الشعب الفلسطيني. وعندئذ قد تضيع مصداقية القانون الدولي نفسه كأضرار جانبية.‏‏لكن تحرك جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية فتح صدعًا في جدار الإفلات من العقاب القائم منذ 75 عاما، والذي بدأ بصيص من الأمل يشع من خلاله. وإذا تمكنت الاحتجاجات العالمية من اغتنام الفرصة لتحويل هذا الصدع إلى بوابة أوسع نحو العدالة، فإننا قد نشهد بدايات المساءلة الحقيقية للجناة، وإنصاف الضحايا، والاهتمام بالأسباب الجذرية للعنف المهملة منذ فترة طويلة: الاستعمار الاستيطاني، والاحتلال، وعدم المساواة، والفصل العنصري.‏‏*كريغ مخيبر Craig Mokhiber: محام دولي ناشط في مجال حقوق الإنسان والمدير السابق لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك. استقال من منصبه في العام 2023 وكتب رسالة انتشرت على نطاق واسع حول الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة وإخفاقات الأمم المتحدة في وقفها. ‏‏*‏‏فيليس بنيسPhyllis Bennis: زميلة في معهد الدراسات السياسية وتعمل مستشارة دولية لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام". ‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Crack in the 75-Year-Old Wall of Impunity: South Africa’s Court Challenge of Israeli Genocide