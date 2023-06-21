قمة النقب "2".. معادلة الجيوسياسات الإقليمية

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نشأت شوامرة* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 13 حزيران (يونيو) 2023بعد أشهر من التأخير، أفادت التقارير بأن كلا من مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الإسرائيلية اقترحوا عقد قمة النقب "2" في الخامس والعشرين من حزيران (يونيو).* * *كان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن في وقت سابق أن "المغرب سيستضيف "قمة النقب الثانية" في آذار (مارس) 2023، لمتابعة مخرجات القمة الافتتاحية التي عقدت قبل عام. وشكلت قمة النقب الأولى -التي تعد أحد مخرجات "اتفاقات إبراهيم"- نقطة تحول في العلاقات بين إسرائيل والدول الموقعة على تلك الاتفاقات. وبشكل عام، يهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات بين الدول الموقعة على اتفاقية إبرهيم، وتوثيق التعاون بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، ومصر، والبحرين.جاء التأخير في عقد القمة الثانية جزئيًا نتيجة مخاوف لدى المغرب من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات التي اندلعت في إسرائيل، إلى جانب تصاعد أعمال العنف في أعقاب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية -مما أدى إلى ظهور بعض ردود الأفعال الداخلية في المغرب نفسها. ومع ذلك، يبدو أن المغرب مستعد للمضي قدمًا في عقد المؤتمر، وذلك في ظل هدوء الوضع في إسرائيل/ فلسطين إلى حد ما، علاوة على المصالح العملية للمغرب التي يأمل في تعزيزها في هذا الحدث.تعزيز المكانة الإقليمية للمغربباعتباره أحد الموقعين على اتفاقية إبراهيم للسلام، يحاول المغرب جاهدًا الحفاظ على خطابه السياسي في ما يتعلق بأهمية حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين. كما يحرص على محاولة إشراك الأردن أو السلطة الفلسطينية في فعاليات منتدى النقب وطرح نفسه كوسيط، وذلك في وقت عقدت فيه الجزائر اجتماعات عامة عدة مع القيادة الفلسطينية، بما في ذلك اتفاق المصالحة في تشرين الأول (أكتوبر) 2022 بين مختلف الفصائل.ومع ذلك، يأمل المغرب خلال القمة المقبلة في تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية والأمنية الثنائية مع إسرائيل، وذلك بهدف الحفاظ على دعم الولايات المتحدة الأميركية له في صراعه مع الجزائر حول قضية الصحراء الغربية، وتعزيز نفوذه في المنطقة للحفاظ على وضعه في شرق إفريقيا وعلى مستوى القارة الأفريقية عموماً، في ضوء سعيه الهادف إلى لعب دور الزعامة هناك.من الجدير بالملاحظة أن القمة ستعقد في مدينة الداخلة الواقعة في الصحراء الغربية؛ حيث سيمكّن ذلك المغرب من إرسال رسالة واضحة تتعلق بموافقة أعضاء القمة، وخاصة إسرائيل، على إجراء المحادثات هناك. ويعكس ذلك بطبيعة الحال نجاح المغرب في تحقيق الهدف الذي كان يتطلع إليه منذ عقود، وهو الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية.تشكيل محور إقليمي لمواجهة التهديدات الإيرانيةيشعر المغرب وشركاؤه في قمة النقب "2"، بالقلق بشكل خاص من التهديد الذي تشكله إيران. وفي حين سعت بعض الدول الخليجية، مؤخرًا، إلى تهدئة التوترات من خلال زيادة التواصل مع إيران، إلا أن طهران ما تزال تشكل تهديدًا نشطًا في المجالات التي تهم المغرب. ويذكر أن المغرب قطع علاقاته مع إيران في العام 2009، ثم مرة أخرى في العام 2018، عندما اتهم الملك محمد السادس إيران وحزب الله اللبناني بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري لجبهة البوليساريو، التي تعارض سيطرة المغرب على الصحراء الغربية. كما أن إيران تقيم علاقات مع الجزائر، خصم المغرب.أثار نشاط إيران المزعوم في منطقة الساحل الأفريقي، التي تعد منطقة استراتيجية مهمة في البعد الأفريقي للسياسة المغربية الخارجية، مخاوف كبيرة بالنسبة للمغرب وإسرائيل على وجه الخصوص. وعلى الرغم من محدودية المعلومات المتاحة للجمهور، أفادت التقارير بأن "فيلق القدس" الإيراني وقوات حزب الله المدعومة من إيران حاولت إيجاد موطئ قدم لها في منطقة الساحل؛ حيث تقوم تلك المجموعات بتجنيد الجماعات الشيعية في نيجيريا وغانا والسنغال ووسط وشرق إفريقيا. وفي شهر شباط (فبراير)، أعلنت إسرائيل عن تحذيرات مماثلة بشأن نشاط إيراني في تشاد. وعلاوة على ذلك، لطالما كان المغرب قلقًا بشأن الدعم الإيراني الواضح لجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية، وهو اتهام قامت على خلفيته الرباط بقطع علاقاتها مع طهران في العام 2018.شكل القمة المرتقبةبما أنه قد تم تحديد موعد لعقد قمة النقب "2"، قد تستمر الاحتجاجات الإسرائيلية في التأثير على مسار التعاون الإقليمي بين إسرائيل والأطراف الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، لا سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والأمني. ومن الجدير بالذكر أن ظهور انقسامات في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في النظرة تجاه التعديلات القضائية والقانونية، تشكل مصدر قلق للمغرب، وذلك بالنظر إلى العلاقات العسكرية المتنامية بين الدولتين.تراقب الأطراف الموقعة على اتفاقيات إبراهيم الأحداث الجارية في إسرائيل عن كثب، خاصة في ظل المخاوف المستمرة من حالة عدم الاستقرار الداخلي. وفي حين يحاول نتنياهو توسيع مسار التعاون مع الدول العربية، اتبعت بعض الأطراف الموقعة على اتفاقات إبراهيم من العرب سياسة حذرة في التعامل مع الحكومة الحالية، واستمر هذا الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية.مع ذلك، قد تعيد قمة النقب "2" تنشيط الجانب العام لهذا الحوار. وبينما سيحاول كل طرف من الأطراف المشاركة في المنتدى تعزيز مصالحه الاستراتيجية والأمنية، فإن دور المغرب كمضيف للقمة، وطرف محوري فيها، سوف يسلط الضوء بشكل خاص على ما تأمل الرباط في تحقيقه من خلال هذه القمة.*نشأت شوامرة: باحث دكتوراه في العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط، في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة سكاريا (تركيا).تحديث المحرر: أفادت قناة عبرية يوم الخميس، بأن "قمة النقب 2" تم تأجيلها الذي كان من المقرر عقده نهاية الشهر الحالي في المغرب. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، صباح الخميس، أنه تقرر تأجيل "قمة النقب 2" مرة أخرى... وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تأجيل القمة جاء بسبب حلول عيد الأضحى المبارك نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أنه تم التأجيل إلى الشهر المقبل، من دون تحديد تاريخ بعينه.