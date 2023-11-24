"كتائب حزب الله" وأزمة غزة (1): العمليات الخاصة في الطليعة

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أمير الكعبي؛ ومايكل نايتس* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 7/11/2023جاءت ردود الفعل الأولى لمجموعة "كتائب حزب الله" العراقية على الحرب في غزة من جناح "العمليات الخاصة" التابع للكتائب تحت قيادة أبو حسين واثنين من المتحدثين باسم تنظيمه.* * *منذ أن اغتالت الولايات المتحدة مؤسس "كتائب حزب الله"، أبو مهدي المهندس، بغارة جوية استهدفته في 3 كانون الثاني (يناير) 2020، تحاول شخصيات مختلفة من "الكتائب" أن تملأ نواحي مختلفة من الفراغ الذي تركه، أو على الأقل اكتساب النفوذ في غياب المهندس (والقائد القتيل الآخر قاسم سليماني). وفي ظل الأزمة الحالية، أدى ذلك إلى تعدد مربك في المتحدثين بلسان "كتائب حزب الله"، مما يؤكد أن المستوى الأعلى للتنظيم ما يزال نوعاً من الأخوة المسطحة نسبياً وليس الهرمية -مع جميع المنافسات وتقسيم الأدوار النموذجية بين الأشقاء.منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يصدر كل فصيل من فصائل المقاومة الرئيسية في العراق بيانات، إلا أنها لم تبدأ مع "كتائب حزب الله". كان قيس الخزعلي، قائد حركة "عصائب أهل الحق"، هو أول من علق على الحرب في غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مما يؤكد حرصه على استغلال أي تطور سياسي لإظهار أنه يتمتع بحرية التحدث قبل تحديد "الخط الحزبي" بالاتفاق مع إيران. وقد انتظرت الفصائل الأخرى، ومن بينها "كتائب حزب الله"، أياماً قبل أن تعلق على الأمر. وفي 9 تشرين الأول (أكتوبر)، علقت حركة "حزب الله النجباء" أولاً وأعقبتها منظمة "بدر" و"كتائب حزب الله" في 10 تشرين الأول (أكتوبر).أول تصريح لأبو حسين بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)صدر أول بيان لتنظيم "كتائب حزب الله" على لسان أمينه العام ورئيس عملياته الخاصة في العراق، أحمد محسن فرج الحميداوي (المعروف أيضاً بأبو حسين)، الذي كتب في 10 تشرين الأول (أكتوبر): "نبارك للشعب الفلسطيني الأبي، وأمتنا الإسلامية، ومجاهدي المقاومة الإسلامية في فلسطين، انتصاراتهم العظيمة لليوم الرابع رغم أنف إجرام الكيان الصهيوني وداعميه... إن الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، امتثالاً لأمر الباري عز وجل: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)، وعليه فإن صواريخنا، ومسيراتنا، وقواتنا الخاصة، على أهبة الاستعداد، لتوجيه الضربات النوعية للعدو الأميركي في قواعده، وتعطيل مصالحه، إذا ما تدخل في هذه المعركة". وطلب بعد ذلك من أنصار المقاومة المشاركة في الاحتجاجات التي جرت يوم الجمعة، 13 تشرين الأول (أكتوبر).أول بيان بعد الضربة للمتحدث باسم أبو حسينفي الأسبوع الذي تلا يوم 10 تشرين الأول (أكتوبر)، وجه تنظيم "كتائب حزب الله" تهديدات واستعد لتوجيه ضربات حركية. ولم يأتِ على ذكر خطاب آية الله علي السيستاني الذي ألقاه في 11 تشرين الأول (أكتوبر) والذي اعتبرته بعض حركات المقاومة كمبرر للعمل العسكري، مما يؤكد أن "كتائب حزب الله" تصب تركيزها على قيادة ولاية الفقيه برئاسة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وفي هذا الإطار، بدأت قناة "كاف"، التي تديرها "كتائب حزب الله"، على وسائل التواصل الاجتماعي، بتوجيه تهديدات للولايات المتحدة.وفي أعقاب تفجير "المستشفى الأهلي" في غزة في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، كانت خلايا من "كتائب حزب الله" في منطقة الأنبار مسؤولة (وفقاً للأدلة) عن الضربة الأولى في الموجة الحالية من الضربات المناهضة للولايات المتحدة، حيث نفذت هجوماً بثلاث طائرات من دون طيار على قاعدة "عين الأسد" الأميركية في 18 تشرين الأول (أكتوبر). وفي اليوم نفسه، صرح جعفر الحسيني، الناطق العسكري باسم "كتائب حزب الله العراق"، عملاً بتوجيهات أبو حسين، لقناة "الميادين" اللبنانية، قائلاً: "الأميركيون شركاء أساسيون في قتل أبناء غزة، وبالتالي عليهم تحمل عواقب ذلك. المقاومة في العراق حققت اليوم أولى الإصابات والعمليات ستستمر بوتيرة أعلى. منذ اليوم بدأت عملياً المقاومة في العراق بتوجيه ضربتها إلى القواعد الأميركية".حسين مؤنس يدعو إلى إخراج القوات الأميركيةكان المسؤول التالي في "كتائب حزب الله" الذي تحدث -وفي هذه المرحلة على خلفية الضربات المنتظمة التي تشنها "كتائب حزب الله" ضد قاعدتي "عين الأسد" و"التنف"- هو حسين مؤنس جبار الحجامي (المعروف أيضاً باسم أبو علي العسكري، أبو موسى)، رئيس حركة "حقوق"، وهي كتلة "كتائب حزب الله" في مجلس النواب العراقي وإحدى الفصائل التي عينت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتتحكم به. وفي 23 تشرين الأول (أكتوبر)، دعا مؤنس إلى إخراج القوات الأميركية من العراق، قائلاً: "ندعو الحكومة… إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة، التي تهاونت في تصويب وضع التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، من خلال إنهاء وجودهم في القواعد العراقية كافة، تنفيذاً لقرار مجلس النواب في 5 كانون الثاني (يناير) 2020، واقتصار ذلك على بقاء ملحق عسكري". وفي 24 تشرين الأول (أكتوبر)، هددت "ألوية الوعد الحق"، وهي جماعة عبر الإنترنت تتحكم بها "كتائب حزب الله"، القواعد الأميركية في الكويت والإمارات العربية المتحدة.سوف يتناول الجزء الثاني من هذه المقالة كيفية تعامل كتلة "حقوق" السياسية التابعة لـ"كتائب حزب الله" وقيادتها في "قوات الحشد الشعبي" مع الأزمة واستغلالها لها.*أمير الكعبي: خبير عراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسورية.*مايكل نايتس: زميل في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.