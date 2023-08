‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

اضافة اعلان

م. رضا بهنام* - (كاونتربنش) 2023/5/16‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينةمنذ 75 عامًا، واصلت إسرائيل شن حرب أيديولوجية من أجل تصنيع شرعية لا تملكها. ومع ذلك، أصبحت الصدوع واضحة الآن في رواية إسرائيل المصاغة والمدارة بعناية.‏منذ تأسيسها، اعتمدت تل أبيب على الدعاية للحفاظ على قبضتها على فلسطين وتوسيع سيطرتها عليها. وعمدت إلى إنشاء صناعة علاقات عامة متقنة تديرها الدولة، لتسويق صورة تكون مقبولة للجمهور الغربي.‏ونتيجة لذلك، أصبحت الحكايات المقنِعة -وإنما الخيالية المختلقة- عن أرض فارغة بلا سكان، ومعجزات زراعية في الصحراء، ودولة ديمقراطية صغيرة لكنها شجاعة تدافع عن نفسها ضد الجيران والإرهابيين المعادين، راسخة بقوة.ومع ذلك، تم تحدي الصورة الإيجابية التي نجحت تل أبيب في ترويجها، أول مرة في العام 1982 ثم مرة أخرى في العام 2009. وقد اهتز قادة إسرائيل أمام الانتقادات الدولية التي تلقاها بلدهم بعد الهجوم العسكري المميت الذي شُن على لبنان في العام 1982، والمذابح التي ارتُكبت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.‏وبعد عام لاحقًا، ومن أجل مواجهة الانتقادات، صنعت إسرائيل مشروع "هاسبارا" ("التوضيح"، باللغة العبرية) من أجل دفع أجندتها والتأثير على كيفية تفكير العالم، وخاصة الأميركيين، في البلد. واليوم، تصف إسرائيل دعاية الهسبارا بأنها "دبلوماسية عامة".‏في كانون الأول (ديسمبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009، خضعت صورة إسرائيل للتدقيق مرة أخرى بعد حملة القصف الهائلة التي استمرت 22 يومًا على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل 1.398 فلسطينيًا.‏وبعد ذلك بوقت قصير، قامت منظمة "مشروع إسرائيل"، وهي مجموعة مقرها واشنطن، باستئجار فرانك لونتز، وهو ناشط جمهوري واستراتيجي سياسي، للعمل على تعزيز صورة إسرائيل. وأجرى لونتز دراسة مستفيضة لتحديد كيفية دمج الرواية الإسرائيلية في وسائل الإعلام الرئيسية. وتم الإعلان عن النتائج التي توصل إليها في وثيقة بعنوان ‏‏"قاموس اللغة العالمي لـ’مشروع إسرائيل‘ للعام 2009".‏‏أصبح "قاموس اللغة" الذي أعده لونتز بمثابة الدليل الإرشادي حول أفضل السبل للحديث عن الدولة الصهيونية. وقد تسربت لغة من كتابه الأساسي، بخطابه المدوَّن لفائدة مؤيدي إسرائيليين، إلى تفكير ومفردات وتعليقات السياسيين والأكاديميين ووسائل الإعلام الرئيسية الأميركية والإسرائيلية والأوروبية.‏كان البيان التمهيدي لـ"مشروع إسرائيل" ورئيسته، جنيفر لازلو مزراحي، هو الأكثر كشفًا. كتبت مزراحي: "نيابة عن مجلس إدارتنا وفريقنا، نقدم هذا الدليل للقادة ذوي الرؤية الذين يقفون في الخطوط الأمامية لخوض الحرب الإعلامية من أجل إسرائيل. نريدكم أن تنجحوا في كسب قلوب وعقول الجمهور".‏يثير تصريح مزراحي سؤالاً حول السبب في أن "دولة ديمقراطية"، من النوع الذي تدعي إسرائيل أنها تكونه، سوف تحتاج إلى خوض حرب إعلامية من أجل كسب الجمهور.‏في كتابه التمهيدي، يدرب لونتز المؤيدين الإسرائيليين على كيفية تصميم إجابات لجماهير مختلفة، ويحدد ما يريد الأميركيون سماعه، وما هي الكلمات والعبارات التي يجب استخدامها وتلك التي يجب تجنبها. وهو يوفر إرشادات حول كيفية تحدي تصريحات المؤيدين للفلسطينيين والتظاهر بالتعاطف معهم.في تقريره المكون من 18 فصلاً، ينصح لونتز بالتأكيد دائمًا على رغبة إسرائيل في السلام، على الرغم من أنه يذكر في البداية أن قادة إسرائيل لا يريدون حلاً سلميًا حقًا. وكتب: "من واجبنا أن ’نرتدي قبعات بيضاء‘** لدى الظهور العام -لتذكير الأميركيين بأن إسرائيل هي فريق يمكنهم أن يشعروا بالرضا لدى تشجيعه".‏‏وهكذا، فإن المؤيدين لإسرائيل مطالبون بإعطاء انطباع خاطئ بأن ما تسمى بـ"دورة العنف" مستمرة منذ آلاف السنين، وأن كلا الجانبين مخطئان بالمقدار نفسه وأن الكارثة الفلسطينية-الإسرائيلية تفوق قدرتهم على الفهم.كما يتم حث هؤلاء المدافعين على التأكيد على حاجة إسرائيل إلى لأمن وتماهيها مع "الحرب العالمية على الإرهاب" التي تشنها أميركا. وتشير الدراسة إلى أن الأميركيين سوف يستجيبون بشكل إيجابي إذا تم تصوير المدنيين الإسرائيليين على أنهم ضحايا أبرياء لـ"الإرهاب" الفلسطيني.‏‏يوجه لونتز المدافعين عن إسرائيل إلى تصوير "حماس" و"حزب الله" على أنهما تهديدان إرهابيان غير عقلانيين. ويؤكد على أنه عندما يقال إن إيران تدعم هذه الجماعات، سيكون الأميركيون أكثر ميلاً إلى دعم إسرائيل. ولذلك، عند الحديث عنهما، يجب أن نقول بشكل متكرر: "حماس المدعومة من إيران وحزب الله المدعوم من إيران".تتعارض القاعدة الرابعة من قواعد لونتز الخمس والعشرين للتواصل الفعال بشكل خاص مع الواقع. لمواجهة ودحض الاتهامات بوحشية إسرائيل ضد الفلسطينيين، يوصي بقول: "... المتحضرون لا يستهدفون النساء والأطفال الأبرياء بالموت".‏وفقًا لـ"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"‏‏ في فلسطين، في الفترة من كانون الثاني (يناير) 2000 إلى تموز (يوليو) 2023، قتل الجيش الإسرائيلي و"المستعمرون المستوطنون" اليهود 2.276 طفلاً فلسطينيًا في فلسطين المحتلة. وحتى هذا تاريخ كتابة هذه السطور، قُتل ‏‏36 طفلاً فلسطينيًا هذا العام‏‏. وفي هجومهم العسكري الأخير (3 و4 تموز (يوليو) 2023) على مخيم جنين للاجئين، قتل الجنود الإسرائيليون 13 فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال.في المناسبات النادرة التي تتحدث فيها وسائل الإعلام الرئيسية عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية والسيطرة على غزة، فإنها تتوافق مع المعجم الرسمي المبين في قاموس لونتز. على سبيل المثال، يُشار إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي باسم قوات "الدفاع" أو قوات "الأمن". ويُطلق على المستعمرين اليهود غير الشرعيين في الأراضي الفلسطينية اسم "المستوطنون". وتُعتبر المستعمرات الصهيونية "مستوطنات" أو "أحياء". وتسمى فلسطين المحتلة "أرض متنازع عليها"، وتوصف سرقة منازل الفلسطينيين التي تنفذها الدولة الإسرائيلية بأنها "عمليات إخلاء".قدمت التغطية الإخبارية للغزو العسكري لجنين الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في تموز (يوليو) 2023 أحدث مثال على حذر وسائل الإعلام الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن فلسطين-إسرائيل. ‏ووصفت هذه الوسائل جنين، التي يقطنها أكثر من 23.000 فلسطيني، في عناوين الصحف بأنها "معقل للمتشددين" أو "مرتع للإرهاب". وتم التقليل من شأن الهجوم الذي استمر يومين وشارك فيه ما يصل إلى 2.000 جندي إسرائيلي، وتم فيه استخدام الطائرات من دون طيار والمركبات المدرعة والصواريخ والطائرات العمودية الحربية ضد المدنيين العزل، وفي الهجوم على منازلهم وأعمالهم وبنيتهم التحتية، بإطلاق وصف حميد على الغزو: "عملية عسكرية" أو "غارة" أو "توغل".‏سمحت سنوات من استخدام اللغة التي رسمت إسرائيل في ضوء إيجابي بوصف استعمارها المستمر لفلسطين بأنه "صراع"، ووصف الفلسطينيين الذين يقاومون الاستعمار والقمع الإسرائيليين -وهو حق مشروع للشعوب الخاضعة للاستعمار- بأنهم "مسلحون" و"إرهابيون".‏‏من الواضح أن ما يحدث في فلسطين المحتلة ليس "صراعًا"، وهي كلمة تعني قتالاً بين شعبين متساويين في الموارد السياسية والعسكرية ولهم مطالب متساوية. وبينما تصف وسائل الإعلام الغربية إسرائيل بشكل روتيني بأنها "دولة ديمقراطية"، فإنها تتجنب استخدام وصف "دولة فصل عنصري" الأكثر دقة.في ضوء العنصرية الصريحة للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والعنف غير المقيد لـ"المستعمرين المستوطنين" اليهود، يجد البلد صعوبة متزايدة في تبييض حقيقة نظام الفصل العنصري الراسخ الذي ينتهجه في فلسطين المحتلة. ومع ذلك، ما تزال ‏‏صناعة ‏‏الـ"هسبارا"‏‏ الإسرائيلية في تل أبيب والولايات المتحدة ماضية قدُما بلا خجل ولا هوادة.على الرغم من أن منظمة "مشروع إسرائيل" طويت في العام 2019، تواصل مجموعة "الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل" وغيرها من المنظمات المؤيدة لإسرائيل مهمتها لمحاولة جعل الملفق حقيقيًا، والاحتيالي قانونيًا، من أجل تطبيع اللاطبيعي في فلسطين.‏‏*الدكتور م. رضا بهنام M. Reza Behnam: عالم سياسي تشمل تخصصاته السياسة الخارجية الأميريية وتاريخ الشرق الأوسط وسياسته وحكوماته. وهو مؤلف كتاب "‏‏الأسس الثقافية للسياسة الإيرانية" Cultural Foundations of Iranian Politics الحائز‏‏ على جوائز.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Uncovering Israeli Propaganda: Wars to Wage with Words to Bamboozleهامش المترجم:‏** جاء مفهوم "أصحاب القبعات البيضاء" من ‏‏أفلام الغرب القديمة، حيث كان الأبطال والخيّرون يرتدون القبعات البيضاء في كثير من الأحيان، بينما يرتدي الأشرار قبعات سوداء.