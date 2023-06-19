كل شيء هادئ على الجبهة الجهادية في شمال أفريقيا

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هارون ي. زيلين - (معهد هوفر) 2023/6/10يتناقض تضاؤل النشاط الإرهابي في شمال أفريقيا تناقضًا حادًا مع حاله في جنوب الصحراء الكبرى، لكنّ تغير الديناميات المحلية وعوامل أخرى يمكن أن تعيد إحياء التهديد بسرعة.* * *في أعقاب الانتفاضات العربية في العام 2011، أصبح شمال أفريقيا (ليبيا وتونس على وجه الخصوص) بؤرة للتعبئة الجهادية على نطاق واسع. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عقد، يسود هدوء نسبي في كل من البلدين والمنطقة بشكل عام، على الأقل في ما يتعلق بالجهادية، وذلك خلافًا للقوة المتنامية للحركة الجهادية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويساعد تعقب تطور الحركة ووضعها الحالي في شمال أفريقيا على تقديم نظرة ثاقبة تستشرف آفاقها المستقبلية.الجهادية في ذروتها في شمال أفريقيا بين العامين2011 و2016بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ومقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، تأسس في تونس وليبيا عدد من جماعات "أنصار الشريعة"، التي كانت واجهات لتنظيم القاعدة، كما بُذِلت جهود مماثلة، ولو أنها غير ناجحة، في المغرب. وعلى نحو مماثل، حاول تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" المتمركز في الجزائر الاستفادة من البيئة الإقليمية المتغيرة، لكن الدولة الجزائرية استمرت في إضعاف قدراته. وبدلًا من ذلك، انتهى الأمر بالتنظيم إلى أن أن يصبح أكثر صلة بالتمرد في مالي في العقد التالي.في السنوات التي أعقبت الانتفاضات، ركزت جماعة "أنصار الشريعة" في ليبيا وتونس في المقام الأول على نهج الدعوة أولًا، وشددت على التوعية والخدمات الاجتماعية والحوكمة البدائية. وبعد أن وجدت جماعة "أنصار الشريعة" في ليبيا نفسها في خضم بيئة حرب أهلية، شاركت أيضًا في نشاط المتمردين ضد أعدائها. كما وفرت القدرة على التجنيد العلني (والتدريب في الحالة الليبية) فرصًا جديدة للجهادية للتوسع في المنطقة. في سورية، حيث سيطرت "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم "القاعدة"، ولاحقًا لتنظيم "داعش"، وفرت الجهادية تعبئة واسعة النطاق للمقاتلين الأجانب. ولهذا السبب، شهدت تونس، على وجه الخصوص، تعبئة غير مسبوقة وواسعة النطاق إلى سورية بين العامين 2012 و2017.شاركت المجموعتان في هجمات ضد المصالح الأميركية، وأدت الطبيعة العنيفة لأيديولوجياتهما ورغبتهما في زرع الخوف والاضطرابات، كوسيلة لتحقيق نموذجهما الخاص للدولة الإسلامية، إلى مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة. وشكل الهجوم السافر على القنصلية الأميركية في بنغازي والهجوم الأقل شهرة على السفارة الأميركية في تونس في أيلول (سبتمبر) 2012 مثالين بارزين على ذلك، وأفضيا إلى زيادة الجهود للقضاء على المنظمتين. ونتيجة للضغوط المحلية، شهدت المنطقة ارتفاعًا في عدد المقاتلين الذين توجهوا إلى سورية.في ذلك الوقت تقريبًا، بدأ تنظيم "داعش" في حشد الدعم من الحركة الجهادية العالمية، فتم استدعاء المقاتلين الليبيين والتونسيين الذين أُرسلوا إلى سورية لإقامة خلافة في ليبيا، حيث سيطر تنظيم "داعش" في نهاية المطاف على رقعة من الأراضي في شمال ووسط البلد لمدة عامين تقريبًا. كما وفرت هذه الرقعة منصة للتونسيين لتخطيط وتنفيذ عمليات واسعة النطاق من الخارج في بلدهم، أبرزها الهجوم على متحف باردو في آذار (مارس) 2015، والهجوم على شاطئ سوسة في حزيران (يونيو) 2015. وردًا على نمو تنظيم "داعش" محليًا في ليبيا وحملته الإرهابية في تونس المجاورة، استهدفت الولايات المتحدة وحلفاؤها التنظيم في ليبيا وطردوه من أراضيها بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2016. ومنذ ذلك الحين، لم يتعاف التنظيم بعد، على الرغم من أن مجموعة من الأفراد ما تزال في وسط ليبيا في منطقة سبها، ولكن مع عدم وجود تأثير يُذكَر لهم في الحياة اليومية. وعلى نحو مماثل، بدأ مستوى العنف في تونس بالانخفاض بفضل الجهود المتضافرة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد، إلى درجة أن تنظيم "داعش" ما عاد يشكل مصدر قلق للمواطن التونسي العادي بحلول العام 2019.خلال هذه الفترة، حاول "داعش" التوسع أيضًا في الجزائر، وأسس فرعًا رسميًا سُمي "ولاية الجزائر". وكانت أولى عملياته هي اختطاف سائح فرنسي وقطع رأسه. وتمكنت الإجراءات اللاحقة التي اتخذتها قوات الأمن الجزائرية من إحباط "داعش" وأفقدته نفوذه محليًا. ومع ذلك، أعلن التنظيم مسؤوليته عن 13 هجومًا في الجزائر بين العامين 2014 و2020 يعود آخرها إلى منتصف شباط (فبراير) 2020. أما المغرب، على عكس جيرانه، فلم يتعرض لغاية الآن لأي هجوم ناجح لتنظيم "داعش".وضع الجهاديين اليومإن وضع الجهادية في شمال أفريقيا العام 2023 صعب جدًا مقارنة بالحركة الأوسع. في هذه المرحلة، لم يعد لتنظيم "القاعدة" وجود نشط في المنطقة. صحيح أن قادة الجماعة يواصلون إطلاق الدعاية، ولا سيما في محاولة للاستفادة من الحراك في الجزائر في السنوات الأخيرة، لكن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" لم يعلن مسؤوليته عن أي هجوم في الجزائر منذ شباط (فبراير) 2018. وعلى نحو مماثل، لم تعلن "كتيبة عقبة بن نافع" التابعة لفرع تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في تونس مسؤوليتها عن أي هجوم منذ نيسان (أبريل) 2019، كما تعثرت أنشطة "داعش" في المنطقة ككل. وبصرف النظر عن الهجمات القليلة البارزة والحملة الإرهابية منخفضة المستوى في الجزائر بين العامين 2014 و2020، فإن الصورة قاتمة أيضًا في ليبيا وتونس، اللتين كانتا ذات يوم معقلين موثوقين للحركة.في أعقاب التفكك الإقليمي لتنظيم "الدولة الإسلامية في ليبيا" في كانون الأول (ديسمبر) 2016، لجأ التنظيم إلى العمل السري، وبقي خامدًا نسبيًا في العام 2017، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت معسكراته خارج سرت. وفي ذلك العام أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في ليبيا" مسؤوليته عن أربع هجمات فقط: اثنان في سرت، وواحد في كل من مصراتة وأجدابيا. وكانت تلك الهجمات مرتجلة على الأرجح، ولم تندرج ضمن حملة منسقة. لكنّ وتيرة الهجمات بدأت تزداد في شباط (فبراير) 2018، عندما قرر التنظيم، على ما يبدو، أن الوقت قد حان للخروج من الظل وتجديد تمرده. وفي كانون الأول (ديسمبر) من ذلك العام نفذت الجماعة هجمات في كثير من المناطق: أربعة في أجدابيا، وثلاثة في طرابلس، واثنان في الجفرة، وهجوم واحد في كل من سرت وأوجلة والعقيلة والفقهاء ووادي كعام وتازيربو. بعد ذلك، أصبح تنظيم "الدولة الإسلامية في ليبيا" واثقًا جدًا من نفسه لدرجة أنه بدأ في آب (أغسطس) 2018 في إقامة نقاط التفتيش على الطريق بين أجدابيا وجالو. وبعد شهرين، زعم التنظيم أنه استولى على بلدة الفقهاء لبضع ساعات.توقف هذا الزخم في كانون الأول (ديسمبر) 2018، عندما اكتشف "الجيش الوطني الليبي" قاعدة لتنظيم "الدولة الإسلامية في ليبيا" بالقرب من واحة غدوة. بعد ذلك، انتقل التنظيم إلى حقل الهروج البركاني وبدأ العمل مرة أخرى في نيسان (أبريل) 2019، ونفذ 11 هجومًا في الأسابيع التالية: اثنان في سبها، واثنان في تمسة، وواحد في كل من الفقهاء، وهي بلدة زعم التنظيم مرة أخرى أنه سيطر عليها لفترة وجيزة، وغدوة، وزيلة، ودرنة، وسامنو، والهروج، ونقطة التفتيش 400 الواقعة بين سبها والجفرة. لكن هذه الهجمات انتهت عندما عثر "الجيش الوطني الليبي" على أحدث قاعدة لعمليات تنظيم "الدولة الإسلامية في ليبيا" في منتصف حزيران (يونيو) 2019. ومنذ ذلك الحين، أصبح نشاط التنظيم محدودًا للغاية واقتصر على ترويج الحياة الصحراوية في الدعاية، فضلًا عن الكثير من عهود البيعة. لكن العمليات العسكرية الفعلية بين العامين 2020 و2022 كانت ضئيلة وعديمة الأهمية. وكانت جميع هذه الهجمات ذات تأثير منخفض نسبيًا، ولم تندرج ضمن حملة أوسع، بل شكلت محاولات متفرقة لإثبات وجود التنظيم. وقد مرَّ الآن أكثر من عام على الهجوم الأخير لتنظيم "الدولة الإسلامية في ليبيا".أما بالنسبة لتونس، فقد فككت الحكومة التونسية ببطء قدرات الجماعة في أعقاب محاولة تنظيم "داعش" الفاشلة للاستيلاء على مدينة بنقردان بالقرب من الحدود مع ليبيا في آذار (مارس) 2016. ولم يتبنَّ تنظيم "داعش" أي هجوم في تونس منذ شباط (فبراير) 2021. وبشكل عام، بلغ عدد الهجمات الإرهابية، سواء تلك التي شنتها "كتيبة عقبة بن نافع" أو تنظيم "داعش" أو جهات فاعلة منفردة، ذروته في تونس في العام 2017 مع 47 هجومًا قبل أن ينخفض إلى أربع هجمات في العام 2022. ولم تُنسَب أي من هذه الهجمات الأربعة إلى أي جماعة، ويدل ذلك على مدى ضآلة المشكلة التي أصبحت تشكلها الحملة الجهادية اليوم، مقارنة بالحملة الأكثر حدة في فترة 2012-2019. ومع ذلك، فإن بروز قيس سعيد، كرجل قوي جديد في تونس، إلى جانب استمرار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمناخية وغيرها، يمكن أن يُنذر بجهد متجدد للعناصر الجهادية داخل تونس بحيث تصبح أكثر فعالية.الاعتبارات المستقبليةعلى الرغم من أن حدّة الجهادية قد تراجعت بشكل علني، فقد تعود في ظل الظروف المناسبة. وبما أن حكومات الجزائر والمغرب وتونس تعلن عادة عن أي اعتقالات تتعلق بالإرهاب أو الجهادية، فمن الممكن تتبع النطاق الأوسع لمجموعة المشاكل التي تتجاوز الهجمات الفردية. ويوضح التحليل الكمي للبيانات أن الأفراد ما زالوا مهتمين بالتخطيط لهجمات محلية ومحاولة الانضمام إلى منظمات إرهابية أجنبية في الخارج، حتى لو كانت هذه الجهود لا تشكل نوعًا من الحملة المنسقة التي شوهدت في الأعوام السابقة. على سبيل المثال، ابتداءً من 22 أيار (مايو) 2023، نفذت الجزائر 25 حالة اعتقال تتعلق بالإرهاب حتى الآن، بينما نفذ المغرب 7 اعتقالات وتونس 56 اعتقالًا. وتطغى أيضًا القضية المستمرة المتعلقة بالمحتجزين بسبب ارتباطهم بتنظيم "الدولة الإسلامية"، إذ يُحتجَز حاليًا مئات من الرجال والنساء والأطفال من دول شمال أفريقيا من الذين انتموا سابقًا إلى التنظيم، طوعًا أو قسريًا، سواء في السجون أو مخيمات النازحين داخليًا في شمال شرق سوريا. ومن دون آليات مناسبة لإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع في المستقبل، يمكن أن يشكل هؤلاء المحتجزين معضلات أمنية جديدة وتهديدات لدول شمال أفريقيا. لذلك، حتى لو كانت الجهادية في شمال أفريقيا قد وصلت على الأرجح إلى أدنى مستوى لها من النشاط منذ بعض الوقت، من الضروري إبقاء التركيز على هذه القضية لأن أي ديناميات متغيرة يمكن أن تغير مستوى التهديد الذي تشكله على المنطقة ككل وعلى السكان المحليين أيضًا.*هارون ي. زيلين: زميل "ريتشارد بورو" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، يتركز بحثه على الجماعات الجهادية العربية السنية في شمال أفريقيا وسورية، وعلى نزعة المقاتلين الأجانب والجهادية الإكترونية عبر الإنترنت.