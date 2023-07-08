كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

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إيهود يعاري* - (منبر القدس الاستراتيجي) حزيران (يونيو) 2023بمعزل عن الشعب السوري نفسه، تخرج إسرائيل بعد 12 عامًا من الحرب الأهلية في سورية باعتبارها الخاسر الأكبر. فبقاء نظام الرئيس السوري المتحالف بشكل وثيق مع إيران، هو فشل استراتيجي لإسرائيل.* * *يجعل بقاء الرئيس السوري في منصبه من إيران جارة لإسرائيل تمارس نفوذًا متزايدًا على إعادة بناء القوات المسلحة السورية. ويسمح هذا التواجد بوجود ممرات برية عبر العراق، بالإضافة إلى جسر جوي بواسطة الرحلات الجوية المباشرة من إيران يزود صواريخ حزب الله اللبناني الثقيلة بمعدات توجيه دقيقة تجعلها أكثر دقة في الإصابة بكثير. كما يمكّن هذا الوضع الميليشيات الشيعية التي يرعاها "الحرس الثوري الإيراني" من شن حملات واسعة النطاق لتهريب الأسلحة (والمخدرات) بهدف إمداد الجماعات الفلسطينية في الضفة الغربية بالأسلحة وتصدير المخدرات إلى دول في المنطقة.باختصار، يبدو أن التهديد الذي تتعرض له إسرائيل آخذ في الازدياد، والتحديات العسكرية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي أصبحت أكثر تعقيدًا.نادرًا ما كانت سورية جزءًا من النقاش السياسي في إسرائيل، كما أنها لم تحظَ باهتمام كبير خلال حملات الانتخابات البرلمانية الخمس التي أجريت في إسرائيل على مدى الأعوام الأربعة الماضية. وتعتقد المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية أن مئات الغارات الجوية ضد "الحرس الثوري الإيراني" في سورية منذ العام 2016 نجحت في إفشال المخطط الإيراني لإقامة قدرات هجومية على الأراضي السورية. ووصل الأمر برئيس وزراء إسرائيلي سابق إلى حد التعبير سرًا عن "أمله" في أن ترسل طهران مزيدًا من القوات العسكرية إلى سورية حيث يتمتع الجيش الإسرائيلي بتفوق جوي واستخباراتي، وبالتالي يستطيع الجيش الإسرائيلي إلحاق المزيد من الضرر بها.تتجاهل حسابات إسرائيل التكتيكية قصيرة الأمد المخاطر الكامنة على المدى الطويل. فإيران مصممة على قبول خسائر كبيرة من أجل الاستمرار في خدمة هدفها الأساسي؛ نشر صواريخ طويلة ومتوسطة المدى في سورية، إلى جانب منظومات الدفاع الجوي. وحتى الآن، تجنبت إيران إرسال أعداد كبيرة من قواتها إلى سورية، مفضلة بدلًا من ذلك إرسال فرق من "مستشاري" الحرس الثوري الإيراني لقيادة رجال الميليشيات الشيعية والمجندين المحليين في الغالب. وفي المستقبل، قد تكون طهران مستعدة لرفع مستوى المخاطر لا سيما في إطار عهد مرشد أعلى جديد وتحديث سلاحها الجوي.خطة قاسم سليماني الاستراتيجيةيشير استحواذ إيران على قواعد صاروخية في سورية إلى تقدم كبير في خطتها لتطويق إسرائيل بترسانات من الصواريخ، تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر اليرموك في الشمال والشرق، بالإضافة إلى قطاع غزة في الجنوب الغربي. ويحاول عناصر "الحرس الثوري الإيراني" أيضًا مساعدة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي الفلسطيني" على تنظيم أتباعهما في الضفة الغربية للبدء في تجميع صواريخ مرتجلة محلية الصنع تستهدف المراكز السكانية الرئيسة في إسرائيل.وكان الجنرال قاسم سليماني، القائد الراحل لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، قد وضع خطة لنشر معدات حربية ترعاها إيران على الأراضي السورية تضم الآلاف من منصات الصواريخ وأساطيل الطائرات بدون طيار والبطاريات المضادة للطائرات وسلسلة من المواقع المحصنة على طول الحدود الإسرائيلية تدعمها تشكيلة من منصات جمع المعلومات الاستخباراتية. كان سليماني أول زعيم شرق أوسطي يملك استراتيجية مفصلة تهدف إلى إسرائيل تدريجياً. فهو لم يتبع خطة الرئيس عبد الناصر بهجوم جماعي تشنه الجيوش العربية لسحق إسرائيل. لقد نشر، بدلًا من ذلك، قوات غير نظامية ومجموعة من الميليشيات القوية المجهزة بكميات هائلة من الصواريخ والقذائف والتي تقودها إيران لتشكيل تهديد وجودي لإسرائيل. قامت خطته على الاستنزاف البطيء وليس الهجوم المفاجئ.رد إسرائيل الأولي على الحرب الأهلية السوريةبعد اندلاع الانتفاضة ضد الأسد في آذار (مارس) 2011، اختارت إسرائيل سياسة عدم التدخل وامتنعت عن اتخاذ إجراءات سرية مهمة لمساعدة المتمردين على الإطاحة بنظام الأسد.ثمة سببان رئيسان لهذا القرار. أولًا، أرادت إسرائيل تجنب الفوضى وحكومة على حدودها الشمالية تواصل التزامها بوقف إطلاق النار الذي أُبرِم في العام 1974. وثانيًا، كان لدى إسرائيل قلق كبير من أن الميليشيات الجهادية، ومن ضمنها أتباع تنظيمَي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة"، قد تتغلب على الفصائل العلمانية والأكثر اعتدالًا في الصراع كبديل للأسد. فقد اجتاحت "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم "القاعدة"، بعض المواقع الأمامية للجيش السوري بالقرب من الحدود الإسرائيلية في الجولان، وتبعها في ذلك أنصار "الدولة الإسلامية".كانت إسرائيل تراقب أيضًا استجابة حليفها الأميركي للحرب الأهلية السورية. فقد كانت الولايات المتحدة مهتمة بشكل أساسي بمنع انتصار واضح للأسد ورعاته الروس وشركائه الإيرانيين من خلال سياسة تهدف إلى "تجميد" وضع تسيطر فيه الحكومة السورية على أقل من 70 في المائة من الأراضي السورية. وقد تحقق هذا الهدف من خلال مساعدة الأكراد في الحفاظ على كيان مستقل في شرق الفرات، وإنشاء جيب تديره الولايات المتحدة حول "التنف" في الجنوب، وتوفير دعم ضمني لاستيلاء تركيا على ثلاث مناطق في الشمال، وردع تركيا لأي هجوم سوري على محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون.لم تستوعب المخابرات الإسرائيلية بشكل كامل تداعيات بقاء النظام في سورية على خطط إيران طويلة الأجل تجاه إسرائيل. ففي العام 2018، على سبيل المثال، كانت القدس راضية بقبول "ضمانة" الرئيس بوتين بأن كتائب الشرطة العسكرية التابعة له، ومعظمها من المسلمين الروس، ستحرص على عدم انتشار عناصر "الحرس الثوري الإيراني" على مسافة تقل عن 70 إلى 80 كيلومترًا من حدود الجولان. كما أدرك الجيش الإسرائيلي متأخرًا أن الميليشيا الشيعية العراقية، "الحشد الشعبي"، ستنقل تشكيلات إلى سورية وتصبح قناة لعمليات نقل كبيرة للأسلحة إلى هناك.شكل الإحجام عن ممارسة السياسة في دولة عربية مجاورة درسًا مستفادًا من الغزو الإسرائيلي للبنان في العام 1982، الذي هدف إلى تنصيب بشير الجميل، كرئيس مسيحي صديق. لكن الأمر انتهى بالفشل، واستمر احتلال إسرائيل لجنوب لبنان حتى العام 2000، ما مهد الطريق لبروز "حزب الله". ومنذ ذلك الحين، دفعت "متلازمة لبنان" القادة الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية إلى تجنب إغراءات محاولة تشكيل الخريطة على الجانب الآخر من حدودهم.الفرص الضائعة لإسقاط النظام السوريتوفرت لإسرائيل، حتى أيلول (سبتمبر) 2015، فرص عدة لتوجيه ضربة قاتلة للرئيس السوري، سواء بضربة مباشرة من الجو أو بغارة سرية للقوات الخاصة. وفي ذلك الشهر، ظهرت القوات الجوية الروسية في سورية، وهي خطوة التمسها قاسم سليماني، القائد الراحل لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، خلال اجتماعه مع بوتين في الكرملين.كان الرئيس السوري يفكر في الخروج من البلد بعد أن تفكك جيشه جزئيًا نتيجة للانشقاقات الهائلة في صفوفه. وقد اغتيل بعض حلفائه الأكثر ولاء، وفقد شقيقه، قائد الفرقة المسؤولة عن أمن القصر، ساقه. وعلمت الاستخبارات الإسرائيلية أن الأسد كان "يحزم حقائب السفر". وتجدر الإشارة إلى إن إسرائيل تملك سجلًا حافلًا من العمليات داخل دمشق، وأن سلاح الجو الإسرائيلي يحلق أحيانًا على ارتفاع منخفض فوق المجمع الرئاسي. ومع ذلك، لم تتخذ إسرائيل أي خطوة للتعجيل برحيله. وبطبيعة الحال، تغيرت الظروف مع وصول الروس الذين قدموا للرئيس مظلة أمنية.بالإضافة إلى فكرة هجوم مباشر يحمل "توقيعًا" علنيًا أو خفيًا من إسرائيل، انطوى الخيار الآخر للتعجيل بإسقاط النظام السوري على تعزيز القدرات الهجومية لدى المتمردين. وبحلول العام 2014، كانت مجموعة من الجماعات المسلحة المتمردة، ينقسم أفرادها بين المسلحين الإسلاميين والعلمانيين من جميع الأطياف، قد حصنت نفسها في أجزاء من دمشق، وعلى الجانب الشرقي من حلب، المركز التجاري الأساسي في سورية، وفي مناطق شاسعة من الريف. وفي الجنوب، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، هزم المتمردون معظم وحدات الفيلق الأول من الجيش السوري، واستولوا على ثلثي المنطقة، ووصلوا إلى مسافة تتراوح بين 15 و20 كيلومترًا من بوابات العاصمة. وكان بإمكان الإسرائيليين مراقبة المعارك بسهولة من قمم تلال الجولان في غرب دمشق.في ذلك الحين، تواصل الإسرائيليون سرًا مع بعض قادة المتمردين البارزين في محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سورية، حيث عقدوا اجتماعات في مواقع مختلفة على طول الحدود وفي مدينة طبريا الإسرائيلية القريبة. وهكذا، تجنبت إسرائيل التعرض لهجمات المتمردين وقدمت لهم بعض المساعدات.كما شارك ضباط إسرائيليون سرًا في مركز العمليات العسكرية "موك" الذي أنشأته وكالة المخابرات المركزية الأميركية في أواخر العام 2013، إلى جانب ممثلين خليجيين وأوروبيين. وكان مركز "موك" قد كلف بتنسيق التمويل وتسليم الأسلحة للمتمردين داخل سورية. ولكن لسوء الحظ، فشل مركز العمليات العسكرية في الأعوام الثلاثة من وجوده في مهمته، لأن الدول المختلفة كانت تفضل مجموعات مختلفة من المتمردين. ولم يؤد تشكيل "الجبهة الجنوبية" في أوائل العام 2014، وهي تحالف فضفاض يضم أكثر من خمسين "كتيبة" و"لواء" من المتمردين، إلى تحسين التنسيق.وتوصل الإسرائيليون إلى أن الفصائل المتمردة التي تمثل مجتمعة "الجيش السوري الحر" غير قادرة على شن هجوم موحد قادر على كسب الحرب. وعلاوة على ذلك، أدرك المحاورون الإسرائيليون، بعد التحدث مع قادة المعارضة المتنافسين في المنفى، بمن فيهم كبار الضباط السابقين في الجيش السوري، خلال اجتماعات كثيرة في أوروبا أن "الحكومة السورية المؤقتة" وغيرها من الهيئات التي أُنشِئت في المنفى تفتقر إلى أتباع حقيقيين على الأرض.كما انطوت فرص الإطاحة بالنظام على مخاطر. وقد رفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون اتخاذ أي إجراءات على الرغم من تأكيدهم جميعًا أن النظام كان مسؤولًا عن ذبح شعبه وتشريد نصف سكان سورية وإفقار البلاد. فإذا أرادت إسرائيل رحيل الأسد، تعين عليها التخلي عن التظاهر بشبه الحياد واتخاذ إجراءات عسكرية مستقلة. وكانت أكثر المسارات تفاؤلًا هي الضربات الجوية ضد مناطق الكسوة وقطنا وكناكر، وهي سلسلة القواعد التي تحرس المداخل الجنوبية لدمشق، من أجل تسهيل تسلل المتمردين إلى العاصمة. وكان عدد قليل من ضباط الصف الثاني قد أيدوا أسلوبًا استباقيًا، لكن نتنياهو، رئيس الوزراء، وهيئة الأركان العامة رفضوا هذا الخيار.خشي القادة الإسرائيليون أن ينتقم النظام في سورية نتيجة ليأسه بإطلاق صواريخ "سكود" تحمل رؤوسًا حربية كيمياوية على إسرائيل. وكان الجيش السوري قد لجأ منذ العام 2012 إلى استخدام القنابل الكيمياوية التي أُلقيت غالبًا من الجو، وأُطلقت أحيانًا من البر، ضد الأحياء السورية المتمردة. وعندما تجاوزت سورية "الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس أوباما في الهجوم الكيمياوي الذي شنه النظام في آب (أغسطس) 2013 على منطقة الغوطة في شرق دمشق، حث المسؤولون الأميركيون وبعض الدول العربية إسرائيل سرًا على شن ضربات تأديبية ضد سورية، إذ أرادت إدارة أوباما البقاء خارج "المستنقع"، المصطلح الذي استخدمه الرئيس الأميركي لوصف الوضع في سورية.لكن الإسرائيليين قرروا عدم التصرف بمفردهم، مفضلين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد شهر، بمشاركة روسيا، لتدمير ترسانة الأسلحة الكيمياوية السورية. وكما كان متوقعًا، احتفظ الأسد ببعض ترسانته الكيمياوية حتى بعد أن سلمها "بالكامل" لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.لا جدوى من التكهن بعد فوات الأوان بما إذا كان الهجوم الإسرائيلي سيغير مسار الحرب الأهلية السورية أم لا. فقد كانت هناك مخاطر عدة، منها توريط إسرائيل في مواجهة مطولة والمساعدة على استيلاء الجهاديين على السلطة ودفع روسيا مبكرًا إلى المسارعة لإنقاذ النظام وتقسيم سورية. ولن نعرف أبدًا ما إذا كانت إسرائيل قد أخطأت بدافع الحذر أو فوتت فرصة فريدة لتغيير المعادلة لصالحها.محادثات مع الأكراد والدروزتداول مسؤولو الدفاع الإسرائيليون أيضًا بشأن مبادرتين مع أقليتين سوريتين هما الدروز والأكراد. في المنطقة المعروفة باسم جبل الدروز، على بعد مائة كيلومتر شرق الجولان في جنوب سورية، بدأ قادة الجماعات المسلحة المشكلة حديثًا في العام 2012 يطلبون من إخوانهم الدروز الإسرائيليين، بمن فيهم جنرالات سابقون في الجيش الإسرائيلي، المساعدة الإسرائيلية. وكان النظام قد قلص عديد قواته هناك، وكان الشباب الدروز يتهربون من استدعاءات الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، وكانت المظاهرات ضد النظام تندلع. وأراد بعض القادة مساعدة إسرائيلية لطرد قوات النظام من منطقتهم، على الرغم من أن الزعماء الدينيين الدروز دعوا أتباعهم إلى عدم الانحياز إلى أي طرف في الحرب الأهلية.في الماضي، كان الاستراتيجيون الإسرائيليون، ولا سيما إيغال آلون، بطل حرب الاستقلال الإسرائيلية في العام 1948 ووزير الخارجية لاحقًا، يفكرون في المساعدة على إنشاء دولة درزية كمنطقة عازلة بين إسرائيل وسورية.ولكن بعد نقاشات مكثفة مع الوجهاء الدروز، ومن بينهم "رجال الكرامة"، وهي جماعة مناهضة للأسد، خلص الإسرائيليون إلى أن الدروز ليسوا مستعدين لقطع العلاقات تمامًا مع النظام في دمشق، وإنما كانوا يأملون في الحصول على أسلحة ومساعدات مالية من إسرائيل، ولا يفكرون في بدء تمرد كامل.وشملت أسباب هذا الاستنتاج التوتر التقليدي بين الدروز وحورانيي درعا، وهم سنة جنوب سورية الذين شكلوا العمود الفقري لحركة التمرد. وشكل مطلب الدروز بتأمين مسار آمن إلى الأردن عبر حوران مسعى محفوفًا بالمخاطر تتدنى حظوظه في تحقيق نجاح مستدام.أما الأكراد في شمال شرق سورية، فهم يتمتعون بدعم أميركي للحفاظ على جيب مستقل في سورية في شرق الفرات. ويقود هؤلاء الأكراد الجنرال مظلوم عبدي، قائد "قوات الدفاع السورية"، وهي ميليشيا كردية في غالبيتها، والذي حافظ على اتصالاته مع إسرائيل طوال فترة الحرب الأهلية.وتضمنت الأفكار التي نوقشت في العام 2016 تشجيع وحدات مظلوم عبدي على ربط مدينة عفرين السورية الواقعة على الحدود التركية بساحل المتوسط، من أجل تصدير النفط من الحقول الخاضعة للسيطرة الكردية السورية من دون المرور عبر تركيا. وبالإضافة إلى ذلك، أمل البعض في أن تتمكن وحدة الأرض مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق من رأب الصدع بين الأكراد السوريين والأكراد العراقيين بقيادة البارازانيين في أربيل، الذين حافظوا على تعاون وثيق مع تركيا. لكن هذه الاقتراحات المفرطة في طموحها حُكم عليها بالفشل، وذلك بسبب المنافسات الكردية الداخلية ومعارضة الرئيس أردوغان لوجود كيان كردي على طول الحدود التركية.حملة إسرائيل وإصرار إيران حتى تاريخهبحلول صيف العام 2018، سمح مزيج الطائرات الروسية والميليشيات التي ترعاها إيران وقوات الجيش السوري المتبقية إلى جانب الهيئات المسِاعدة المحلية غير النظامية للرئيس الأسد بالبقاء في السلطة. وتمكن النظام السوري من استعادة الهيمنة، بدرجات متفاوتة، على ما يقرب من ثلثي أراضي سورية بعد أن وصل سابقًا إلى أدنى مستوى في السيطرة بلغ 50 في المائة.والآن هُزِمت قوات المتمردين في العمق السوري هزيمة كاملة. في الجنوب، اضطرت إسرائيل إلى وقف عملية "الجار الطيب" التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، والتي قدمت منذ حزيران (يونيو) 2016 مساعدات إنسانية للسكان المدنيين، كما قدمت، بعيدًا عن الأضواء، رواتب متواضعة لنحو 7.000 مقاتل من المتمردين. وغادر أيضًا بعض قادة المتمردين سورية عبر إسرائيل بحثًا عن مكان لجوء جديد.أما الدول العربية التي دعمت سابقًا جهود الإطاحة بالنظام فهي تتجه الآن تدريجيًا، كل على وتيرتها الخاصة، نحو التقارب وتطبيع العلاقات، كاستئناف سورية عضويتها في الجامعة العربية. وتتحدث تركيا حاليًا عن مصالحة محتملة مع سورية، ويؤكد الأكراد علنًا أنهم قد يضطرون إلى اختيار الحوار مع الحكومة في مرحلة ما. وكذلك، حاولت الإمارات بهدوء التوسط في اتفاق غير مسبوق بين إسرائيل وسورية بخصوص مزارع شبعا المحتلة التي تطالب بها كل من سورية وحزب الله.في الوقت الراهن، تواصل إسرائيل تجنب استهداف النظام السوري وجيشه، إلا إذا استهدفت بطاريات دفاعه الجوي الطائرات الإسرائيلية التي تهاجم شحنات المعدات العسكرية الإيرانية. وكان الاستثناء المهم هو التدمير المتكرر للمصانع الرئيسة للصناعة العسكرية السورية في مصياف والسفيرة، حيث تقوم فرق مشتركة من الخبراء السوريين والإيرانيين تحت إدارة "مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري" بتجميع صواريخ متطورة في هذه "المعاهد".وتواصل إيران، من جانبها، تعديل انتشارها العسكري في سورية في ظل ضغط قصف سلاح الجو الإسرائيلي، الأسبوعي غالبًا، لمنشآتها وقوافلها. وهكذا أصبحت خطة سليماني الأولية معلقة في الوقت الحالي.مع ذلك، ضمنت إيران، من خلال نشر الميليشيات في مناطق مختلفة من البلاد، السيطرة على مناطق رئيسة في وادي الفرات الأوسط، وخاصة في محيط دير الزور والبوكمال، والصحراء السورية في محيط تدمر، وضواحي دمشق ومحيط حلب، والجنوب المواجه للجولان.أما "حزب الله" فقد استولى فعليًا على المنحدرات الشرقية لسلسلة القلمون على طول الحدود مع لبنان ومنحدرات جبل الشيخ، وتبدل وحداته باستمرار مواقعها داخل سورية. وقد نمت ترسانة "حزب الله" من الصواريخ الموجهة بدقة من بضع عشرات إلى مئات. ووفقًا لمركز "جسور"، وهو مركز أبحاث سوري معارض مقره إسطنبول، يمتلك "الحرس الثوري الإيراني" و"حزب الله" مجتمعَين وجودًا عسكريًا لا يقل عن 469 موقعًا في جميع أنحاء البلاد.في الوقت نفسه، تشغل البحرية الإيرانية سفن شحن، متمركزة خارج الموانئ السورية، كمنصات عائمة للطائرات من دون طيار وقاذفات الصواريخ. وقد سيطرت الميليشيات الشيعية على الجانب العراقي من الحدود مع سورية في الجنوب الشرقي في محيط الطريق السريع الرئيس الذي يربط بين البلدين، وتعمل اليوم على تعزيز وجودها في محافظة سنجار في شمال العراق، من أجل الحصول على ممر بري شمالي ثانٍ.الخاتمةتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن 80 إلى 90 في المائة من الوجود العسكري الإيراني في سورية قد تم تدميره. وسواء أكان هذا التقييم دقيقًا أم لا، فإن جميع المؤشرات تشير إلى استنتاج مفاده بأن "الحرس الثوري الإيراني" مستعد لدفع ثمن باهظ من أجل مواصلة التعزيز التدريجي لانتشاره العسكري في سورية.سوف تتسارع جهود إيران الإضافية في حال أنهت الولايات المتحدة وجودها العسكري المتواضع، ولكن المهم للغاية، المكون من 900 جندي ينضوون تحت لواء "قوات سورية الديمقراطية" بقيادة الأكراد، المتموضعة على طول الضفة الشرقية للفرات، وكذلك في جيب التنف عند نقطة التقاء حدود سورية والعراق والأردن. ويمنع الانتشار العسكري الأميركي الحالي قوات "الحرس الثوري الإيراني" من توسيع عمليات نقل الامدادات إلى سورية.خلاصة القول واضحة. طالما بقي النظام السوري كما هو، فإن الحشد العسكري الإيراني سيتوسع تدريجيًا ويكتسب مع مرور الوقت مزيدًا من الإمكانات. وقد تكون الآمال في أن يقدم الغرب أو الدول العربية لسورية حوافز جذابة للابتعاد عن أحضان إيران مجرد أمنيات؛ فالتحالف الوثيق بين الدولتين يعود إلى العام 1970. واليوم، أصبحت إيران ميزة دائمة لسورية ما بعد الحرب.هل توفرت فعلًا الفرصة لتجنب الخطر الحالي؟ لقد ضاعت هذه الفرصة، حتى لو أنها توفرت. وليس أمام إسرائيل الآن خيار سوى إحباط الجهود الإيرانية بقوة، والمتمثلة في تنفيذ خطة قاسم سليماني الاستراتيجية للتغلب على إسرائيل. وهذا الأمر يتطلب المخاطرة. فقد قتلت الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) 2020 العقل المدبر لأول خطة شاملة وضعت على الإطلاق لخنق الدولة اليهودية ببطء، ولكن مخططه ما يزال على قيد الحياة إلى حد كبير.*إيهود يعاري: زميل ليفر الدولي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.