‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

مؤرخون – (هِستوري توداي) 8/8/2023‏أثبتت جاذبية نظرية المؤامرة، التي تزدهر في الأوقات العصيبة، أنها لا تقاوَم كلما وأينما كانت السلطات غير موثوق بها. وفيما يلي يتناول أربعة من المفكرين عمل هذه المؤامرات.* * *"تشبث والبول بالسلطة من خلال الصراخ بشأن المخططات الغادرة التي يطبخها منافسوه"‏جوزيف هون*كان القرن 17 عصرًا تميز بالمؤامرات، كان فيه تمييز المؤامرات الحقيقية عن المتخيلة أمرًا بالغ الصعوبة. لم تكن هناك وكالات لفحص الحقائق. وقد حدثت العديد من المؤامرات حقًا، لكن بعضها الآخر لم يحدث على الإطلاق. وحتى تكون الأمور أكثر تعقيدًا، فإن بعضها حدث ولم يحدث بطريقة ما في نفس الوقت.‏‏كانت نظريات المؤامرة الأكثر شهرة في القرن 17، "المؤامرة البابوية" للعام 1678، خدعة لفقها أفّاق (1). لكنها جاءت أيضًا نتيجة لمخاوف عميقة من أن جماعة الطابور الخامس الكاثوليكي كانوا يخططون سرًا لربط إنجلترا مرة أخرى بنير روما. وبمعنى من المعاني، كان لهذه المخاوف ما يبررها: عندما وقع تشارلز الثاني "معاهدة دوفر" السرية مع لويس الرابع عشر في العام 1670، تضمنت المعاهدة بندًا يتطلب تحوله إلى الكنيسة الكاثوليكية.‏بعد عقد لاحقًا، عندما أنجبت ماري من مودينا وريثًا ذكرًا للملك الكاثوليكي جيمس الثاني في العام 1688، أطل الاتهام بوجود مؤامرة شريرة مرة أخرى برأسه القبيح: أشيع أن الرضيع هو طفل وضيع النسب ينتمي لأبوين من طبقة دنيا، تم تهريبه إلى حجرة النوم في الوعاء المعدني الذي عادة ما يُملأ بالماء الساخن أو الفحم المشتعل ويُستخدَم لتدفئة السرير -حتى أن الملكة لم تكن حاملاً من الأساس. كانت هذه خدعة لضمان وجود وريث كاثوليكي ذكر لسلالة ستيوارت.‏‏كانت الآثار المباشرة لنظريات المؤامرة هذه حقيقية للغاية. أسفرت "المؤامرة البابوية" عن سن تشريعات جديدة مناهضة للكاثوليكية، والعشرات من عمليات الإعدام، ورسم خطوط معركة سياسية حزبية ستستمر لجيل كامل. ومع ذلك، ربما كان أعمق إرث لنظريات المؤامرة تلك هو أنها زودت السياسيين بإطار خطابي متماسك يركز على المعارضة كجهة ماكرة مخادعة، والذي كانت له، كما بيّن المؤرخ مارك نايتس، عواقب مهمة وطويلة الأمد على بنية السياسة البريطانية. وقد تم تبرير إقرار "قانون السبعينية" Septennial Act في العام 1716، الذي مدد فترات البرلمان من ثلاث إلى سبع سنوات، بالحاجة إلى الاستقرار الوطني ضد وابل من المؤامرات والدسائس، بعضها حقيقي، ولكن القسم الأكبر منها مختلق. وعلى مدى السنوات الـ25 التالية، تشبث روبرت والبول (2) والأوليغارشية اليمينية بالسلطة من خلال الصراخ بشأن المخططات الغادرة التي يطبخها منافسوهم. ‏* * *‏"نظرية المؤامرة البابوية العالمية مستمرة"‏جيسيكا وارنبرغ*‏ظهر رسم "الأخطبوط البابوي" Papal Octopus لأول مرة في القرن 19، ليعرض في شكل رسم كرتوني نظرية مؤامرة مألوفة للغاية. من روما، يمد وحش يضع على رأسه تاجًا على شكل بيضة مجسات الطغيان والخرافات في كل مكان: البابا هو قوة فوق وطنية تخنق سيادة وقيم البلدان في جميع أنحاء العالم.كان الذي ابتكر "الأخطبوط البابوي" هم الأميركيون الذين حددوا المهاجرين الكاثوليك على أنهم أتباع بابويون يشكلون تهديدًا. ومع ذلك، كان القلق بشأن الامتداد العالمي للبابوية قد بدأ قبل ذلك بكثير. في القرنين 11 و12، اشتبك الحكام مع الباباوات حول من هو الطرف الذي يختار الأساقفة الذين يرشدون الشعوب في أراضيهم. وفي النهاية، فاز الباباوات في النزاع. وادعى البابا إنوسنت الثالث أن قوته مثل الشمس، بينما قوة الإمبراطور الروماني المقدس تعكسها مثل القمر. ومع ذلك، خارج الولايات البابوية، كان النفوذ البابوي يصبح باطراد ناجمًا عن الرهبة أكثر من كونه حقيقيًا. وحتى في شبه الجزيرة الإيطالية، غالبًا ما تم إحباط التدخلات البابوية. وقد صنعت البندقية الحديثة المبكرة السلام مع العثمانيين بدلاً من محاربتهم كجزء من "الرابطة المقدسة" لغريغوري الثالث عشر.‏بحلول الوقت الذي ظهر فيه "الأخطبوط البابوي"، كان البابا مهمشًا سياسيًا. في العام 1870، أعلن بيوس التاسع نفسه سجينًا في الفاتيكان حيث تم الاستيلاء على روما لتكون عاصمة لمملكة إيطاليا الفتية. وأعرب العديد من الكاثوليك عن أسفهم. وقاتل البعض كأعضاء في لواء بابوي. أما على الصعيد العالمي، فكان رئيس الإكوادور صوتًا شبه وحيد للدعم السياسي.‏‏على الرغم من تزايد الشعور بأنها بلا أساس، كانت لنظرية المؤامرة البابوية العالمية عواقب. خلال الحرب العالمية الأولى، رفض بعض القادة تدخلات البابا بنديكتوس الخامس عشر لإحلال السلام باعتبارها محاولات لاستعادة السلطة السياسية. ولا يمكننا أن نعرف ما إذا كانت مبادرة البابا ستغير مسار هذا الصراع. ومع ذلك، يمكننا أن نستنتج أن الخوف من "الأخطبوط البابوي" فاقم فقط فقدان السلطة البابوية.‏لعل ‏من الملفت أن هذه المؤامرة ما تزال قائمة في بعض الأوساط. في نيسان (أبريل) 2023، خرق الرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقًا مع الفاتيكان بانتخاب أسقفه الكاثوليكي الخاص في شنغهاي. واستأنف تحرك شي الجهود التاريخية لاستبعاد النفوذ البابوي من الصين، وطرد عشرة ملايين كاثوليكي في الصين من الكنيسة التي انتموا إليها لعدة قرون.‏* * *‏"ليست كل نظرية مؤامرة خدعة بالضرورة"‏‏ديفيد أرميتاج*‏‏لا يجب أن تكون نظرية المؤامرة صحيحة لكي تغير مجرى التاريخ: يجب أن تكون مقنعة فقط. وتجعل النظرياتُ معنى لما لا يمكن فهمه من خلال تحويل البيانات المتباينة إلى حقائق ذات مغزى. وتثير نظريات المؤامرة الأفكار عن النية والوكالة.‏يمكن العثور على أحد الأمثلة على نظرية المؤامرة التي غيرت التاريخ في الفترة التي سبقت الثورة الأميركية. في أعقاب "حرب السنوات السبع"، مع هزيمة فرنسا وتراجعها، واجه حكام بريطانيا مخلفات الصراع العالمي: الديون المتضخمة، وزيادة الإنفاق الدفاعي والمسؤوليات الجديدة في الأميركتين، بما في ذلك الرعايا الكاثوليك الجدد في كيبيك. واستاء المستعمِرون المستوطنون في الأجزاء القديمة من الإمبراطورية الأميركية البريطانية، من منطقة الكاريبي إلى نيو إنغلاند، من زيادة الضرائب والسياسات الحمائية الأكثر صرامة القادمة من لندن، وخاصة من البرلمان. كما خشي البروتستانت أتباع الكنيسة الأبرشية من التنصيب الوشيك لأسقفية استعمارية واشتبهوا في كيبيك كجسر للكاثوليكية الرومانية في أميركا الشمالية. وبدءًا من "أزمة قانون الطوابع" (3) في العام 1765 وجمع الزخم في العقد التالي، نفض المستوطنون البيض المتمردون الغبار عن شعارات القرن 17 لشجب البابوية، و، قبل كل شيء، "العبودية" في المخططات الشريرة لوستمنستر/ وحتى -في أكثر تخيلات توماس جيفرسون جموحًا- جورج الثالث نفسه.‏بعد اندلاع المقاومة المسلحة في "أميركا البريطانية"، أصدر "الكونغرس القاري" سلسلة من الوثائق التي تتحدث عن ما لا تقل عن مؤامرة عالمية ضد الحرية موجهة أولاً ضد المستعمرات الأميركية، ثم انتشرت إلى أيرلندا ومنطقة البحر الكاريبي البريطانية وجنوب آسيا. وردًا على ذلك، اعتقد العديد من البريطانيين بوجود مؤامرة موازية: أن أحفاد المتطهرين و"مدوَّرو الرؤوس" (4) كانوا عازمين على الاستقلال عن التاج والبرلمان البريطانيين. وأدى تصادم نظريات المؤامرة إلى تأجيج الانقسامات على جانبي المحيط الأطلسي، لتشكيل ما أسماه المؤرخ الأميركي العظيم، برنارد بيلين، بـ"الأصول الأيديولوجية للثورة الأميركية". وربما كانت مخاوف المستعمِرين مبالغًا فيها واستدعاؤهم لـ"العبودية" منافقًا؛ وفي الوقت نفسه، أصبحت نبوءات البريطانيين المتروبوليتانيين محققة لذاتها في تموز (يوليو) 1776. لكن ذلك أظهر أنها ليست كل نظرية مؤامرة هي بالضرورة خدعة: لكي تكون قابلة للتنفيذ ولها قيمة عملية، يجب أن تكون ذات مصداقية. ‏* * *‏"انعدام الثقة في المؤسسات العامة يوفر أرضًا خصبة لنظريات المؤامرة"‏‏فيكتوريا باغان*‏‏كان لتيبيريوس، الإمبراطور الذي خلف أغسطس في العام 14 بعد الميلاد، ابن واحد فقط، ولذلك تبنى ابن أخيه جرمانيكوس كـ"احتياطي". ولسوء الحظ، أصبح جرمانيكوس يحظى بشعبية كبيرة جدًا بين السكان لدرجة أنه بدأ في جعل تيبيريوس وابنه يبدوان سيئين. وربما لهذا السبب، قام تيبيريوس بإرسال جرمانيكوس إلى سورية، ليخرجه بذلك من الحياة العامة. وتم إرسال رجل الدولة، بيزو، ظاهريًا لمساعدة جرمانيكوس.‏‏كان بيزو مشكلة. كان غير محترِم وقام بنقض أوامر جرمانيكوس. ثم أصيب جرمانيكوس بمرض خطير. وتم العثور على أشياء غريبة في معسكرهم: بقايا جثث بشرية؛ تعاويذ ولعنات؛ وأقراص محفور عليها اسم "جرمانيكوس". وألقى جرمانيكوس باللوم علنًا على بيزو في تسميمه، لكنه اعترف في الأحاديث الخاصة بأنه يخشى أن يكون تيبيريوس نفسه وراء وفاته الوشيكة، التي جاءت لاحقًا.عاد بيزو إلى روما، حيث أدين بالخيانة (التي لم يرتكبها) ولكن ليس بالقتل. وحاول بيزو الدفاع عن نفسه لكنه تعرض لهجوم من أعضاء مجلس الشيوخ وقوبل برفض من تيبيريوس. وفي تلك الليلة كتب بضع كلمات، وسلمها إلى خادمه المحرَّر من العبودية، وأمر بإغلاق باب غرفة نومه. وفي الصباح، عُثر عليه بشق في حلقه، وسيف بقربه.‏‏وهكذا، تُركنا مع جثتين بلا تفسير واضح لوفاتهما. وازدهرت نظريات المؤامرة. تيبيريوس هو الذي دبر جريمتي القتل؛ أعضاء مجلس الشيوخ كانوا متواطئين في حماية الإمبراطور؛ كانت زوجة بيزو هي التي خططت لكل شيء. ومن الممكن أن يكون جرمانيكوس قد مات موتًا طبيعيًا وأن بيزو مات منتحرًا.‏يخبرنا المؤرخ تاسيتوس أن تيبيريوس "بالكاد استطاع إخفاء فرحته بوفاة جرمانيكوس". وساهمت نظريات المؤامرة المحيطة بوفاة جرمانيكوس وبيزو في تشكيل سمعة تيبيريوس كحاكم مستبد وعنيف. ونظرًا لهيكلها الهرمي الغامض، كانت السياسة الإمبراطورية الرومانية مرتعًا للمؤامرات. ربما لم يغير موت جرمانيكوس وبيزو التاريخ بشكل جذري –وإنما تصورنا لتيبيريوس فقط- لكن القضية توضح كيف أن انعدام الثقة في المؤسسات العامة يوفر أرضًا خصبة لنظريات المؤامرة، التي يؤدي انتشارها إلى إلحاق المزيد من الضرر بالثقة في تلك المؤسسات. وهذا، بالطبع، صحيح اليوم كما كان في العالم القديم.‏*جوزيف هون Joseph Hone: مؤرخ وكاتب إبداعي غير روائي مقيم في جامعة نيوكاسل، حيث يبحث ويدرّس في مجالات الدراسات الأدبية وتاريخ الكتاب. مؤلف كتب‏‏ "مطاردة الورق: الطابعة"، و"مدير التجسس"، و"البحث عن كتيبات المتمردين".‏*جيسيكا وارنبرغ Jessica Wärnberg: مؤلفة كتاب "‏‏مدينة الأصداء: تاريخ جديد لروما وباباواتها وشعبها" ‏‏(يصدر قريبًا عن "آيكون").‏‏*ديفيد أرميتاج David Armitage: أستاذ لويد سي بلانكفين للتاريخ، جامعة هارفارد‏.*‏فيكتوريا باغان Victoria Pagán: أستاذة الكلاسيكيات في جامعة فلوريدا‏.*نشرت هذه المادة تحت عنوان: How Have Conspiracy Theories Changed the Course of History?هوامش المترجم‏(1) كانت "المؤامرة البابوية" Popish Plot مؤامرة وهمية اخترعها تيتوس أوتس، وسيطرت بين 1678 و1681 على مملكتي إنجلترا واسكتلندا في هستيريا معادية للكاثوليكية. وزعم أوتس أن هناك مؤامرة كاثوليكية واسعة النطاق لاغتيال تشارلز الثاني، وهي اتهامات أدت إلى إعدام ما لا يقل عن 22 رجلاً وعجلت بأزمة قانون الإقصاء. خلال هذه الفترة المضطربة، نسج أوتس شبكة معقدة من الاتهامات، مما أثار مخاوف الجمهور والبارانويا. ومع ذلك، مع مرور الوقت، بدأ الافتقار إلى الأدلة الجوهرية والتناقضات في شهادة أوتس في كشف المؤامرة. في النهاية، تم القبض على أوتس نفسه وإدانته بتهمة الحنث باليمين، مما كشف الطبيعة المفبركة للمؤامرة.(2) روبرت والبول Robert Walpole: أول عمدة لأورفورد (1 آب/ أغسطس 26 - 1676 آذار/ مارس 18)، المعروف بين العامين 1745 و1725 باسم ‏‏السير روبرت والبول‏‏، كان رجل دولة ‏‏بريطانيا‏‏ وسياسيًا ‏‏يمينيًا‏‏، كان ‏‏اللورد الأول للخزانة‏‏، ‏‏ووزير الخزانة‏‏، ‏‏وزعيم مجلس العموم‏‏، ويعتبر عمومًا أول ‏‏رئيس وزراء لبريطانيا العظمى‏‏ ‏‏بحكم الأمر الواقع‏‏.(3) ‏قانون الطوابع Stamp Act: قانون مرره البرلمان البريطاني في 22 آذار (مارس) 1765، للمساعدة في دفع تكاليف القوات البريطانية المتمركزة في المستعمرات خلال "حرب السنوات السبع". وألزم القانون المستعمرين بدفع ضريبة، ممثلة بختم، على أشكال مختلفة من الأوراق والمستندات وأوراق اللعب. وكانت هذه ضريبة مباشرة فرضتها الحكومة البريطانية من دون موافقة المجالس التشريعية الاستعمارية، وكانت تُدفع بالجنيه الإسترليني البريطاني الذي يصعب الحصول عليه، بدلاً من العملة الاستعمارية. وكان يمكن محاكمة المتهمين بانتهاك قانون الطوابع أمام محاكم الأميرالية، التي ليست لها هيئة محلفين ويمكن أن تعقد في أي مكان في الإمبراطورية البريطانية. وكان "‏‏مؤتمر قانون الطوابع" The Stamp Act Congress، أول إجراء موحد من قبل المستعمرات ضد السياسات البريطانية التي لا تحظى بشعبية،‏‏ القائلة بأن للبرلمان البريطاني الحق في تنظيم التجارة الاستعمارية. ومع ذلك، أنكرت أن البرلمان لديه سلطة فرض ضرائب على المستعمرات، لأن المستعمرات غير ممثلة في البرلمان.‏(4) "مدورو الرؤوس" أو "ذوو الرؤوس المستديرة" redheads: هم أنصار البرلمان الإنجليزي أثناء الحرب الأهلية الإنجليزية (1642–1651). وهم معروفون أيضًا باسم "البرلمانيون". قاتلوا ضد الملك تشارلز الأول ملك إنجلترا وأنصاره، المعروفين باسم "الفرسان" أو "الملكيون"، الذين أيدوا الحكم بالملكية المطلقة ومبدأ الحق الإلهي للملوك.‏"انتصار أميركا": اللورد بيت يقود عربة النصر الأميركية إلى الهاوية، وصحف لندن تبكي إلغاء "قانون الطوابع"، 1766 - المصدر‏