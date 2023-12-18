كيف نرثي كل أطفال غزة؟

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ريتشارد هول* - (إندبندنت عربية) 2023/12/16كيف نحيي ذكرى حياة بالكاد بدأت؟ لعل الأهل وحدهم هم الجديرون بمثل هذه المهمة الشاقة. فقد شاهدوا أطفالهم يكبرون، ويضحكون، وتتغير ملامحهم الدقيقة بألف طريقة كل يوم. ولكن، ماذا لو قُتل الأهل مع أطفالهم؟ من يستطيع عندئد أن يعطي القصة حقها؟طرحنا هذه الأسئلة على أنفسنا أثناء محاولتنا الكتابة عن الأطفال الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد أزهق القصف أكثر من 7 آلاف روح يافعة بريئة في هذا الصراع. وهو عدد ضخم جدًا حتى أنه يطمس مأساة كل حالة على حدة. وقد صفت الأمم المتحدة غزة بـ"مقبرة الأطفال"، لكن الحقيقة أسوأ بكثير، لأن حجم القتلى كان كبيراً لدرجة أن كثيرين لم يحظوا بكرامة الحصول على مقبرة لأجسادهم، ودُفِن البعض منهم ليتم العثور عليهم فيها بينما ما تزال أجساد الآلاف تقبع تحت الركام.من خلال عملنا في تقرير أعددناه وسردنا فيه قصصًا 9 أطفال، تمنينا معرفة المزيد عن الآلاف الآخرين الذين أزهقت أرواحهم في هذه الحرب. ومن خلال تأريخ حيواتهم، مهما كانت قصيرة، كنا نريد تحويلهم من مجرد أرقام إلى بشر لهم أسماء، كانوا يعيشون ويتنفسون. ويسعى مشروع بعنوان "شهداء غزة" إلى فعل ذلك على نطاق أوسع بكثير.كانت إحدى أكثر العقبات التي واجهناها إيلامًا أثناء توثيق الحياة المشرقة لهؤلاء الأطفال هي أن غالبية أهاليهم قُتلوا معهم أيضاً. وهو ما دفعنا إلى التحدث مع أفراد العائلة الموسعة، كالعمات والأعمام والأجداد والجدات. وفيما تجلى حبهم لهؤلاء الأطفال بطريقة لا جدال فيها، فإن حزنهم الشديد غالباً ما جعل من الصعب عليهم وصف ما ميز هؤلاء الأطفال من خصائص فريدة وأمور أحبوها، ومزايا اعتاد الأهل أو الأقارب رؤيتها يومياً. وتمثل ما قالوه عن ذلك في عموميات نابعة من القلب على غرار: "كان ولداً مثالياً" أو "كانت فتاة شديدة الذكاء" أو "أحبت والدها كثيراً".لهذا ركزنا على التفاصيل الصغيرة. طلبنا من العائلات مشاركتنا اللحظات الصغيرة التي يتذكرون أنهم أمضوها مع هؤلاء الأطفال. ومن ذلك ما يتذكره محمود الكرونز عن رحلة تخييم مع ابن أخيه عمر لم يتوقف خلالها عن إطلاق صرخات شبيهة بأصوات الحيوانات. وتذكر هاني المدهون ابنة أخيه سوار التي كانت مولعة ببناته عندما يزورون غزة في فصل الصيف. كما سمعنا عن الصعوبات التي واجهوها خلال الأسابيع الأخيرة من حياتهم ومحاولاتهم التحلي بالشجاعة من أجل أهلهم، وكيف رأوا عائلاتهم تُقتل أمام أعينهم، وكيف أن بعضهم مات جائعاً كما حدث لغِنى الكرونز ابنة الثمانية أعوام.اكتشفنا أن بعض العائلات بحثت تحت الحطام والركام لأيام متواصلة للعثور على أجسادهم. وقد قذف الانفجار بجسد عمر المدهون بعيداً من منزله وعثر أحد الغرباء على جثته خارج منطقة البحث على بعد 20 متراً. واستغرقت العائلة أياماً أخرى للعثور على أخيه علي. وفي تلك الأثناء، كانت جدة الولدين تحرس بقايا منزلهم لمنع الكلاب من العثور على أجسادهم والوصول إليها قبل العائلة.تخبرنا تلك اللحظات شيئًا عن الأرواح اليافعة التي أُزهقت في غزة، ولكنها لا تجيب عن السؤال الأكبر. لماذا يُقتل الكثير من الأطفال أصلاً؟تزودنا بعض الأسباب الكامنة بالسياق لكي نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال. أولاً، تعتبر غزة واحدة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم؛ إذ يعيش 2.2 مليون نسمة في القطاع الممتد على مساحة 25 ميلاً، وبالتالي يكون من شأن أي نوع من النزاعات في ذلك الموقع الضيق أن يتسبب بإصابات هائلة في صفوف المدنيين. وأكثر من نصف أولئك السكان هم من الأطفال، مما يعني أنهم سيشكلون عدداً كبيراً من الإصابات والضحايا. وقد شكلت النساء والأطفا فعليًا نحو 70 في المئة من عدد الوفيات في غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر).ثانياً، إن "حماس" ليست جيشاً نظامياً تقليدياً ولا يحارب مقاتلوها ببزات عسكرية في الساحات المفتوحة، وإنمايتنقلون بين السكان وعبر شبكات الأنفاق. وبالتالي، تكون العديد من الأهداف من "حماس" قريبة من البنى التحتية المدنية.ولكن، حتى مع أخذ هذه العوامل وغيرها في الاعتبار، فإن المدنيين يُقتَلون بوتيرة لا سابقة لها في غزة، وتفوق أعدادهم مثيلاتها من الضحايا في النزاعات السابقة التي اندلعت هناك وفي أي حروب أخرى حديثة، مثل الحرب الأميركية في أفغانستان أو ضد تنظيم "داعش" في سورية والعراق.إن حجم القصف في غزة هو أحد المؤشرات العديدة التي تشير إلى أن إسرائيل قررت أن هذه الخسائر البشرية المرتفعة، بما في ذلك آلاف الأطفال، هو ثمن يستحق أن يدفع لتحقيق أهدافها العسكرية هناك.وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الحرب التي اندلعت رداً على مقتل ما يفوق 840 مدنياً و300 جندي ورجل أمن واختطاف أكثر من 200 آخرين من الإسرائيليين، بأنها قتال ضد "أعداء الحضارة". ونفى الجيش الإسرائيلي قيامه باستهداف المدنيين وألقى باللوم عوضاً عن ذلك على "حماس" لاستخدامها المدنيين كدروع بشرية. كما أعلنت إسرائيل أنه لا يمكن لومها على مقتل المدنيين في المناطق التي أمرت بإخلائها مثل شمال غزة. ولكن، خلال الحرب الدائرة، قصفت إسرائيل ما تعتبره مواقع آمنة كالمستشفيات، والمساجد، ومدارس وملاجئ تابعة للأمم المتحدة.وأعلن المسؤولون الإسرائيليون علناً أن إسرائيل ركزت بشكل أقل على الدقة مقارنة بمعارك سابقة. وفي 10 تشرين الأول (أكتوبر)، أي بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي شنته "حماس" وقبل أن تطلق إسرائيل غزوها البري، قال المتحدث باسم جيشها، دانيال هاغاري، أن "آلاف الأطنان من الذخيرة" استخدمت في غزة، مضيفاً أنه "مع موازنة الدقة بحجم الأضرار، ينصب تركيزنا في الوقت الحالي أكثر على التسبب بأكبر قدر ممكن من الضرر وليس على الدقة".ويعني التسبب بأكبر ضرر فعلياً على الأرض في غزة تكدس مزيد من الجثث الصغيرة المغطاة بالغبار.كما خلصت العديد من التحقيقات التي أجريت حول اختيار إسرائيل للأهداف في غزة إلى أنها وسعت لائحتها التي تضم الأهداف المقبولة للقصف من استهداف المقاتلين والبنى التحتية لـ"حماس" إلى ما سمته "أهداف القوة" التي تشمل "المساكن الخاصة، فضلاً عن المباني العامة والبنى التحتية والأبنية الشاهقة"، والمنازل التابعة لـ"حماس" بحسب ما نقلت "مجلة 972+" الإسرائيلية. ووجد التحقيق نفسه الذي وثقته صحيفة "الغارديان" أن الجيش الإسرائيلي استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد عدد هائل من الأهداف بسرعة أكبر من الإنسان.وبحسب الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، فإن القصف على غزة "يصنف الآن من بين أسوأ الهجمات التي شُنت على أي سكان مدنيين في هذا الوقت وفي عصرنا. ونرى كل يوم مزيداً من الأطفال القتلى ونشهد كل يوم تجدداً للمعاناة العميقة للأبرياء الذين يعانون هذا الجحيم". وفي بيئة كهذه، لا يملك أطفال غزة أي فرصة للنجاة.وكان ينبغي أن يكون رثاؤهم أطول بكثير. وقد عرفنا عما فعلوه في المدرسة وكيف كانوا يقضون وقت فراغهم على الشاطئ، أو في التخييم والألعاب التي كانوا يحبونها. ولكن، كان يجدر بقصصهم أن تكون أطول لتشمل قصص التخرج والزفاف والسفر. وكان يبنغي أن يكون أولادهم حاضرين هنا ليسردوا بأنفسهم تلك القصص.*ريتشارد هول Richard Hall: كبير مراسلي اندبندنت في الولايات المتحدة.