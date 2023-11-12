لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

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ألان رسبريدغر* - (إندبندنت عربية) 2023/11/2الفظائع في درسدن وغيرنيكا والعراق هي أسباب موجبة لعدم محو قطاع غزة وتحويله إلى تراب.* * *كان صحفي يهودي بريطاني بارز يشرح المعضلة التي تواجهها إسرائيل بشأن عدد القتلى المتزايد في غزة. وقال: "في صميم ذلك، من وجهة نظر إنسانية، ما يجري كارثي". لكنه أضاف أن علينا النظر إلى ما فعلته الولايات المتحدة بعدما هوجمت في 11 أيلول (سبتمبر): لقد غزت العراق، حيث قتل 200.000 شخص، وفق حساباته، خلال ثلاث سنوات. وماذا فعل البريطانيون في الحرب العالمية الثانية؟ "لقد ضربوا درسدن بالقنابل الحارقة، وأحرقوا 25.000 من المدنيين أحياء".يمكنكم أن تروا نوع الحجة التي كان يحاول التعبير عنها (في آخر حلقة من المدونة الصوتية "ميديا كونفيدنشال"). لقد تعرضت إسرائيل إلى هجوم إجرامي، وهي ليست مستعدة لأن تقبل أي محاضرات من مواطنين لبلدان عمدت، في وضع مماثل، إلى الرد.لكن الحجة المضادة، مع الحكمة التي يجلبها على نحو مثالي تأمل ما حدث بعد مرور الوقت، هو أن العراق ودرسدن هما بالتأكيد حجتان مقنعتان لعدم قصف مناطق أكبر وتحويلها إلى غبار وركام في الأيام والأسابيع المقبلة.قلة من الناس هي التي تدافع الآن عن إطلاق العنان لهذا القدر الكبير من الألم والفوضى على العراق -والمنطقة الأوسع- في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر). كما بدأت مشاعر عدم الارتياح بشأن درسدن في غضون أسابيع من الدمار الذي لحق بالمدينة، حيث نأى تشرشل بنفسه بشدة عن المسؤولية عما حدث.ومنذ ذلك الحين، تعرب العديد من التواريخ العسكرية والمسارات الأخلاقية عن اشمئزازها المطلق من القصف الواسع للبلدات والمدن الألمانية في العام 1945، الذي أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء، وعلى نطاق نادراً ما شاهده العالم من قبل، إذا كان قد شاهده أصلًا.وقعت فظائع درسدن بعد ثماني سنوات فقط من ظهور لوحة بيكاسو الشهيرة، "غيرنيكا"، مدفوعاً برد فعل مذعور على قصف الفاشيين الوحشي للمدينة القديمة الواقعة في إقليم الباسك في شمال إسبانيا في العام 1937، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1.600 مدني، معظمهم من النساء والأطفال. وكان ذلك القصف بداية شكل جديد ومنهجي من الحرب التي شُنت على هذه الجماعات البريئة، ولم تكن ليفربول ولندن ودرسدن سوى فصول من القصية الرئيسة القاتمة التالية.أفضل الأصدقاء هو الصديق الصريح. وهذا هو السبب في أن على أولئك الذين يتمنون الخير لإسرائيل واجب تحدي بعض الخطابات والقرارات المتخذة نتيجة ما قد نعتبره غضباً أعمى مفهوماً. وأن يكونوا أحراراً في أن يفعلوا ذلك من دون أن تتوجه إليهم اتهامات تلقائية بالانحياز.فكرت في مقالة لكاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان، نُشرت مؤخرًا بعنوان "إسرائيل على وشك ارتكاب خطأ فادح". وأنا أقرأ فريدمان، الذي ربما يكون مراسل الشؤون الخارجية الأكثر شهرة في العالم، منذ سنوات عديدة، لكنني لم أقرأ قط قلقاً مثل هذا في لهجته.كتب: "تأخر الوقت. لم أكتب عموداً بهذا الإلحاح من قبل لأنني لم أكن قط أكثر قلقاً من كيفية خروج هذا الوضع عن السيطرة بطرق يمكن أن تلحق الضرر بإسرائيل على نحو لا يمكن إصلاحه، وتضر بالمصالح الأميركية على نحو لا يمكن إصلاحه، وتضر بالفلسطينيين على نحو لا يمكن إصلاحه، وتهدد اليهود في كل مكان، وتزعزع استقرار العالم بأسره".هذا هو السبب الجيوسياسي لدى أصدقاء إسرائيل -الذين روعتهم الأحداث التي وقعت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)- لكي يحثوها على ضبط النفس في غزة.لكنني أظن أن معظم الناس العاديين لا يفكرون من الناحية الجيوسياسية. وقد يكون لديهم رد فعل إنساني أكثر أساسية على الرعب الناجم عما يتكشف في رقعة الأرض المزدحمة تلك -بالكاد بحجم جزيرة وايت- حيث يحتمي 2.5 مليون إنسان، نصفهم دون عمر 18 سنة، من آلاف القنابل ويفتقرون إلى الأساسيات على صعيد الماء والأغذية والوقود والأدوية.يفترض الاستقطاب الذي يحيط بالنقاش السياسي أن على المرء الانضمام إلى هذا المعسكر أو ذاك. لكنني أظن أن معظم الناس الذين يشعرون بالرعب مما يرونه حالياً في غزة كانوا يشعرون بالاشمئزاز بالقدر نفسه من الفظائع التي ارتكبتها "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).لا يتعلق الأمر بالاختيار بين أمرين، ربما مثلما يعي كير ستارمر متأخراً. بعد 10 أيام على هجوم "حماس"، عمدت "دايلي تلغراف" -الصحيفة الواقعية عادة والواقعية الآن- إلى حجز معظم صفحتها الأولى لكي تحذر قراءها، بتنضيد معتمد في صحف التابلويد، لصورة لطفل إسرائيلي قتيل في الصفحة الثالثة. وأعلنت: "هذه الصورة قد تساوي مليون كلمة".كانت بالفعل صورة محزنة. لكن جولة لخمس ثوان في وسائل التواصل الاجتماعي ستنتج بسهولة صوراً أخرى من الصعب نسيانها على نحو مماثل. رأيت صورة الجسم المتفحم لطفل صغير محروق على نحو يجعل من الصعب التعرف على صاحبه، وقد خسر أطرافاً، يُحمل على نقالة إلى مستشفى في غزة. هل تساوي هذه الصورة أيضاً مليون كلمة؟لذلك، أظن أن معظم الناس يحملون حالياً بعض الأفكار المتعارضة في رؤوسهم. إنهم يشعرون بالاشمئزاز من "حماس" ويمقتون هجماتها الفظة التي شنتها في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وهم يقفون مع إسرائيل ويعترفون بحق البلد في الدفاع عن نفسه. وهم يريدون أن تُسحق "حماس"، لكنهم يشعرون في الوقت نفسه بالغضب إزاء ذبح المدنيين في غزة وحرمانهم من أبسط المساعدات الإنسانية. وهم لا يعرفون كيف يتم القضاء على "حماس" من دون قتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء. لقد أُبلغ عن وصول عدد القتلى بالفعل إلى ستة آلاف شخص والعدد ما يزال في ازدياد لدى كتابة هذا التقرير. وهم يريدون أن يتوقف القصف وأن يطلق سراح الرهائن. وربما لا يثقون في تولي بيبي نتنياهو المسؤولية في إسرائيل في هذه اللحظة من تاريخها.إنهم يريدون أن يكونوا أحراراً في قول هذه الأشياء كلها. وهم لا يريدون أن يصنفوا مناهضين لهذا الطرف أو مؤيدين لذلك الطرف في مقابل تعبيرهم عن ردود الفعل المذكورة كلها أو أي منها.قضيت يوماً واحداً في غزة، ربما قبل 20 سنة. وحتى في ذلك الحين وجدتها مكاناً مليئاً بالكثير من النذر والمعاناة. كانت مساعِدتي ومترجمتي في ذلك اليوم امرأة شابة تدعى غادة عقيل، وأدهشني كثيراً هدوؤها وكياستها في مواجهة الانفجارات القريبة التي كانت شائعة حتى وقتذاك.غادة الآن أستاذة زائرة في ألبرتا، كندا. كانت من المحظوظين القلائل الذين فروا من غزة. وقد علمت غادة، هذا الأسبوع، أن العديد من أفراد عائلة زوجها قتلوا في خان يونس بغزة في هجوم إسرائيلي. كما سوت غارات أخرى بالأرض مبنى شقق في جنوب غزة، المنطقة التي يفترض أنها أكثر أماناً، حيث كان لعائلة غادة منزل. وهي أيضاً يعميها الغضب والحزن في الوقت الحالي.ليست لدي الحكمة لأعرف كيف أهدئ من رعب لحظة رهيبة كهذه. وأنا ممتن للقادة الذين لا يشعرون بالحاجة إلى الانحياز إلى أحد الجانبين. وأنا أعرف أن لا صورة لطفل ميت تساوي مليون كلمة.*ألان رسبريدغر: محرر مجلة "بروسبكت" ومحرر سابق في صحيفة "الغارديان".