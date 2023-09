لا كهرباء، لا وظائف، ولا حرية: 36 ساعة في غزة‏

‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

سماح سليم* - (مجلة 972+) 3/9/2023في قطاع غزة المحاصر ‏شركة كهرباء تتقاضى رسوماً أكثر من اللازم مقابل القليل من الطاقة. وثمة فجوات طبقية وكفاح شاق للعثور على عمل، وشاطئ بحري مقيد بالحصار. كيف يتدبر سكان غزة أمورهم؟‏‏‏* * *- "هل لديكم بحر هناك، حيث تعيشين؟".* ‏"لا".‏- ‏"هل لديكم شاطئ طويل وجميل ومشرق مثل هذا مجانا؟‏".* ‏"لا".‏- ‏"هل لديكم صواريخ تحلق أحيانًا فوق رؤوسكم، وطائرات تُسقط عليكم قنابل تضيء السماء بأكملها؟".* ‏"لا".‏- ‏"هل تعرفين الشعور الذي تبعثه قنبلة تهز المخيم بأكمله، وبعد الانفجار تدركين أنك لم تقتلي، أو أن إخوتك لم يصابوا بأذى؟‏".* ‏"لا".‏‏- "وهل لديكم أحد ما يزال يقف في وجه الجيش؟ يرفض الاستسلام، ويصب الجحيم على المحتلين؟‏".* ‏‏"لا".‏- ‏"سيدتي، نحن ما نزال أحياءً وأنتم رحلتم منذ وقت طويل".‏* * *مر شهر تقريبًا منذ عودتي من غزة. وعلى الرغم من أنني أمضيتُ هناك مدة تقل عن 48 ساعة لتقديم ورشة عمل حول الصحة العقلية للمرأة، إلا أن أفكاري ومشاعري تستمر في العودة إلى ما شاهدته هناك. في هذا الصيف الحار وغير السار؛ في كل محاولة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لم يسعني سوى أن أتساءل: كيف يفعل الناس في غزة ذلك؟‏* * *أُشعل الضوء في المنزل في المساء بعد العمل، وأتذكر ذلك الشارع الضيق المزدحم والمخيف الذي يمضي متلويًا داخل مخيم الشاطئ للاجئين. ثمة مكعبات المنازل المصنوعة من الصفيح والجص، ومقاطع الأحياء العارية المزدحمة، بعضها مغطى بحبال الغسيل، حيث تظهر المصابيح الكهربائية الصغيرة في نوافذ المنازل وهي تكافح لكي تومض حتى آخر لحظة لها قبل أن تغرق في قبو من الظلام والصمت.‏الكهرباء في غزة موضوع لحديث لا ينتهي. فقد شل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع قدرة الفلسطينيين على الحصول على ما يكفي من المواد والسلع لتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية، بما في ذلك المعدات والإمدادات الكهربائية. ويستقبل الغزيون الآن حوالي أربع ساعات من إمداد الكهرباء من "شركة الكهرباء الفلسطينية" بسعر "عادي"، وبعد ذلك يقدِّم موردو الكهرباء من القطاع الخاص الخدمة بأربعة أضعاف السعر.‏‏وشرحت إحدى النساء اللواتي التقيت بهن في المخيم كيف أن هذه الصناعة تصبّ الملايين في جيوب رواد الأعمال الفلسطينيين، الذين يبيعون بشكل أساسي إمدادات الكهرباء التي ينبغي أن تقدمها حكومة "حماس" لسكان القطاع. وكما قالت المرأة، تتلقى الحكومة تبرعات وأموالاً من قطر لدعم شركة الكهرباء، لكن هناك أحدًا ما على الطريق يكسب المال على ظهور المواطنين.‏‏وأخبرني بائع في السوق أنه مدين بحوالي 20.000 شيكل (5.200 دولار) لشركة كهرباء فلسطين وليست لديه وسيلة لدفع مثل هذا المبلغ الضخم، خاصة وأن متوسط الأجر اليومي للعامل في غزة هو 20 شيكلاً (5 دولارات). وهو يشتري الكهرباء ببطاقة مسبقة الدفع، ويتلقى التيار الكهربائي وفقًا لمبلغ الدفعة.‏وقال: "لد نسقَت شركة كهرباء فلسطين صفقة مع شركات خاصة من أجل سداد ديونها، والآن، يحصل المواطن الذي يشحن بطاقته بمبلغ 100 شيكل على كهرباء مقابل 20 شيكلا، ويذهب 80 شيكلا لسداد الدين. لماذا يجب أن أدفع؟ من لديه المال لدفع 80 في المائة من الديون للحكومة؟ من الأفضل لنا أن نجلس في الظلام أو أن نذهب إلى الشاطئ ليلاً مثل كل الآخرين".‏ظهرت القصص عن الكهرباء في كل حوار أجريته مع كل شخص قابلته. هناك الخيّاطة التي تشغل ماكينتها وفقًا لإملاءات إمدادات الكهرباء، والتي تخسر المال بشكل منتظم. أو هناك الصياد الساخط الذي يجد صعوبة في بيع بضائعه لأنه لا يملك ثلاجة لحفظها، ويقول مازحًا إن سعر الثلج أغلى من ثمن السمك نفسه.‏‏كان فندقنا يتلقى تيارًا مستمرًا من الكهرباء، لكنّ المرء يمكن أن يعرف بسهولة متى جاء التيار من الشركة الحكومية ومتى تم تشغيل المولدات الكبيرة الخاصة. عندما يتوقف المصعد فجأة، يتم تنشيط إعلان تلقائي: "نحن آسفون. انقطعت الكهرباء. لا تقلق، ستتم استعادته قريبا". وبالفعل، بعد دقيقة أو دقيقتين، يصعد ضجيج المولد ويبدأ المصعد في العمل مرة أخرى.‏* * *في مساء يوم جمعة، كنت جالسة في ردهة الفندق في انتظار أصدقاء، وأدركتُ أن الفندق سيستضيف حفل زفاف رفيع المستوى. كان رجال يرتدون البدلات ونساء أنيقات جدًا ومتزينات بدقة يرتدين فساتين براقة من جميع الألوان يتواجدن بالردهة، في انتظار خروج العروس الاحتفالي من السيارة المرسيدس المزينة المتوقفة في الخارج. وبعد أن أمضيت يومًا كاملاً في مخيمات اللاجئين، أرسلني ذلك المشهد إلى واقع آخر في غزة -واقع تعيش فيه نخبة اجتماعية واقتصادية صغيرة حياة من الرفاهية لا يمكن للغالبية العظمى من سكان غزة حتى أن يأملوا في الاستمتاع بها.‏‏‏ليس سرًا أن هناك طبقة صغيرة من الأغنياء في غزة. وقد أخبرني محاوريَّ بأن العائلات الأكثر ثراء في القطاع تزداد ثراء كل عام، سواء كان ذلك من الأعمال التجارية داخل إسرائيل، أو مع مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا. الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون لك صلات مع الأشخاص المناسبين. وتتمتع هذه الطبقة بالمدارس الخاصة، والمستشفيات الخاصة، وحتى الشواطئ الخاصة.‏تأثرت بشكل خاص بالسائق الذي نقلني إلى الشاطئ، وهو رجل متعلم حاصل على دبلوم في العلوم الصيدلانية. وبلغت نسبة البطالة بين الشباب في القطاع في العام الماضي 63 في المائة، وفقًا لدائرة الإحصاءات الفلسطينية. وكان سائقي أبًا لأربعة أطفال، وواحد من القلائل المحظوظين الذين حصلوا على تصريح عمل في إسرائيل.‏‏وقال: "عملت من دون توقف كعامل نظافة في القدس، وأحيانًا عملت لنوبتين، وكذلك لساعات إضافية في الظلام من أجل توفير المال للأطفال. كنت أنام بالكاد، لكنني كنت راضيًا عن أنني أكسب عيشي وأعمل بجد، وأن عائلتي وأنا يمكن أن نعيش قليلاً. لدي أطفال ولدوا في الحجر الصحي (خلال تفشي جائحة كوفيد-19) وهم لا يعرفون أن الأب العادي يذهب إلى العمل كل يوم ويجلب المال والطعام والملابس إلى المنزل. جمعتُ كل شيكل، وعملت خلال الأعياد اليهودية لأنهم يدفعون فيها أكثر. ثم جاء عيد الأضحى. وقال المقاول الذي يستخدمني إنني أستحق أربعة أيام إجازة، لذلك قررت أن أفاجئ عائلتي بهذه العطلة".‏وتابع السائق: "ارتكبت خطأ عمري وعدت إلى غزة بالمال الذي ادخرته. وعندئذٍ جاءت سلطات (حماس) وطلبت مني أن أدفع نوعًا من ضريبة الدخل على النقود التي جلبتها معي. أرادوا أن يأخذوا النصف. كنت غاضبًا جدًا وصرخت في المسؤولين؛ بكيت حقًا وعندئذٍ قالي لي: ’لن تدفع- لن تعمل‘، وأخذوا مني تصريح العمل. قالوا إنهم سيعيدونه لي بعد العطلة، لكنهم أعطوه لشخص آخر. لقد مسحوني تمامًا. ظللتُ أذهب إلى وزارة التنمية الاجتماعية كل يوم حتى استسلمت وعدت إلى هذه السيارة البائسة، لأنقل الناس مقابل شيكل. ما كان يجب أن أعود".‏* * *التسلية الرئيسية لسكان غزة هي ارتياد ساحل البحر وشاطئه المضاء. وتشكل منطقة المشاة الطبيعية هذه الملاذ الوحيد الذي يفزع إليه 2.5 مليون شخص في غزة. وقد توجهت إلى المرفأ في الساعات الأولى من الصباح لرؤية السفن الصغيرة وهي عائدة بصيد اليوم، حيث كان البحارة يعرضون القيام بجولة بالقارب في البحر مقابل خمسة شواكل.‏‏قال لي رجل مسن وهو يرتب أسماكه على بسطة متواضعة المظهر في الميناء: "نحن نأكل من البحر، نتسكع على شاطئه، ونركض إليه. وإذا سمحت لنا إسرائيل بالخروج إلى عمق البحر، كما كان الحال من قبل، فإن هذه الشواطئ يمكن أن تطعم كل فلسطين. لن يكون هناك المزيد من الجياع في غزة".‏‏في الطريق إلى مخيم دير البلح للاجئين، حيث كان من المقرر أن أقيم ورشة العمل، يحذرني مرافقي -وهو محاسب يعمل في شركتين ويكسب 2.000 شيكل (520 دولارًا) شهريًا- من جزء من الطريق الساحلي حيث يتعين عليك أن تغطي أنفك. يقول إن الطريق يمر فوق "قناة الصرف الصحي الإسرائيلية"، حيث تتدفق النفايات من المستوطنات اليهودية في جنوب الضفة الغربية إلى الشاطئ في غزة. والشاطئ هناك خال من الناس، بطبيعة الحال، وفي الشتاء تفيض النفايات وتغمر المنطقة، كما يشرح وهو يغلق أنفه بأصابعه.‏في مركز النساء في المخيم، كانت حوالي 150 امرأة ينتظرن في حرارة لا تطاق مع مروحة سقف مكسورة. وأثناء جلوسي في سقيفة من الصفيح، شعرت بالخجل من السؤال عن كيف يُفترض أن أقدم عرضي التقديمي. أمرت جميع الرجال بالخروج من الغرفة وسط تصفيق النساء.و‏بدأت القصص في التدفق من جميع الجهات، حيث تتقاسم النساء المصاعب المالية التي تسبب لهن ضغوطًا عاطفية، والصدمات والقلق من الحروب الإسرائيلية المتكررة، والمسؤولية الثقيلة عن رعاية الأسر والأطفال والأزواج العاطلين عن العمل. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 67 في المائة من الفلسطينيين من ضائقة نفسية في ظل الاحتلال. ولتتخيلوا فقط ما يحدث للنساء في هذا المكان.‏‏"لماذا لا نخبرها عن نسائنا اللواتي انتحرن، اللواتي لم يعد بإمكانهن مواصلة العيش هنا؟"، سألَت إحداهن بصوت عال. وعندئذٍ روت امرأة أخرى، وهي مدربة فنون قتالية تدرب النساء على الدفاع عن النفس، قصتها الخاصة. كانت قد ‏‏عقدت إحدى ورش العمل الخاصة بها على شاطئ البحر، في الهواء الطلق. والتقط أحد الرجال صورة ونشرها على "فيسبوك"، مصحوبة بالتعليق الآتي: "هذه هي التي تحرض النساء علينا". ووضع المنشور، الذي انتشر بشكل فيروسي وعلى نطاق واسع، نهاية لأنشطتها في الهواء الطلق. لكنها لم تستسلم. إنها تريد العودة إلى البحر يومًا ما، لتحرير نفسها؛ لتحرير النساء، ولتحرير الشاطئ.‏*سماح سليم: ناشطة نسوية وكاتبة فلسطينية.*نشر هذا الموضوع تحت عنوان: No electricity, jobs, or freedom: 36 hours in Gaza