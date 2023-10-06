لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

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كيم سنغوبتا* - (إندبندنت عربية) 19 آب (أغسطس) 2023الحصيلة النهائية المفجعة للإخفاء القسري والتعذيب والإعدام غير محتسبة، ويبقى في الذاكرة مشهد جثة على جانب الطريق أبرزت مأساة انسحاب الغرب المخزي من أفغانستان والثمن الذي يدفعه شعب البلاد.* * *من بين كل المشاهد المفجعة لتلك المأساة البشرية، وسط سعي الناس اليائس والمستميت إلى الهرب من حركة "طالبان" في أعقاب سقوط كابول، يؤرق الذاكرة يوم حزين بشكل خاص.في ظل قيظ لا تلطفه أي نسمة هواء، وتحت أشعة الشمس الملتهبة، سمعنا صرخة مدوية أثناء وجودنا وسط مئات الأشخاص المحتشدين في طريق ضيق خارج المطار. خرجت إحدى السيدات متعثرة من بين صفوف المحتشدين، وارتسم الخوف على محياها خلال بحثها عن وجه مألوف بين الناس. حاولَت أن تنطق، لكن الكلام لم يخرج من فمها، ثم وقعت على التراب، رافعة يديها كأنما في دعاء أو تضرع.ماتت السيدة. وكانت الأولى بين خمس سيدات وافتهن المنية خلال الساعات التالية، على طريق مملوء بالحفر والركام. وقُدرت الوفيات التي وقعت في محيط "مطار حامد كرزاي الدولي" جراء أسباب متعددة، بـ12 وفاة خلال الساعات الـ24 تلك، ولكن من شبه المؤكد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.توجهَت نحوي فتاة صغيرة من قومية الهزارة يناهز عمرها الثامنة، وكانت تبحث عن أمها. رفعَت ذراعيها وهمست لي: "أنا خائفة، ليس لي أحد". كانت إحدى ذراعيها بلا يد. وعلمنا لاحقاً أن السبب هو انفجار قنبلة سابقة.لم نتمكن من رؤية الأم. لازمتني الفتاة فيما رحت أسأل جنود القوات البريطانية الذين حاولوا فرض نوع من النظام في ظل الفوضى، وسرعان ما انخرطوا أيضاً في البحث عنها (الأم)، لكنهم لم يجدوها.غُطيت جثث السيدات بقماش أبيض ممزق، وسجيت قرب أحد الجدران. سارت الفتاة باتجاه المكان. حاولنا، أنا وجندي من كتيبة المظليين، أن نصل إليها ونبعدها عن الموقع، لكنها رفعت طرف أحد الأكفان قبل أن نصل إليها ورأت أمها. وانهارت باكية.قضيت فترة طويلة، أنا وأمثالي من المراسلين الذين نقلوا أخبار تلك الأيام الأخيرة لانسحاب القوات الغربية من أفغانستان، في تغطية النزاع. وكنتُ قد قصدتُ تلك البلاد عشرات المرات على امتداد عقدين من الزمن. ورأيت كمية لا يستهان بها من الموت والإصابات جراء القنابل والرصاص، لكن وفيات المطار، المؤلمة التي لا داعي لها، تسببت بنوع خاص من الألم.كانت المعاناة التي حصلت في تلك الآونة إدانة كبيرة لانسحاب دول الغرب، وذلك الخروج المخزي الذي فرضه قرار جو بايدن بسحب القوات كافة وتحديد مهلة للإجلاء. وتحمل الشعب الأفغاني كلفة ذلك القرار بعد أن قدم له الرؤساء الأميركيون ورؤساء الوزراء البريطانيون المتعاقبون ضمانات بأنه سيكون بأمان.والآن، أصبحت فتاة الهزارة الصغيرة برفقة عائلتها في مكان آمن. وقد سُجن أحد أقاربها، وهو مسؤول حكومي، ثم قُتل في باميان على يد القائد المحلي لـ"طالبان". وانضم (قريب الفتاة) إلى ضحايا كثيرين للحكام الجدد الذين أكدوا لنا، خلال مؤتمر صحفي عقدوه بعد أيام من استيلائهم على البلاد، أنهم لن يقتصوا من خصومهم. وكذلك تعهدوا في المناسبة نفسها باحترام حقوق النساء، بما في ذلك إمكانية التعليم والعمل.كشفت السنتان التاليتان كذب تلك الوعود جميعها. ما تزال حصيلة الذين اختفوا قسراً وعذبوا وأعدموا في ارتفاع، فيما عُزلت النساء داخل المنازل، وحُرمن شيئاً فشيئاً من الحياة التي عرفنها قبل ذلك. وما يزال آلاف المعرضين لخطر متزايد بسبب علاقاتهم مع الحكومات الغربية، ومنها المملكة المتحدة، عالقين داخل البلاد، وتطاردهم "طالبان".حدث كل ذلك في فترة لاحقة بعد الإجلاء. وقد تصرف الجنود البريطانيون الذين أنيطت بهم مهمة الإجلاء بطريقة مثالية، وأبدوا حساسية وتعاطفاً مع الحزن الذي رأوه حولهم، وحاولوا أن يصطحبوا معهم أكبر عدد ممكن من الأفراد.كان بعض الجنود يافعين جداً، وهي علامة التغير في الجيش بعد انتهاء حربَي العراق وأفغانستان. وقال لي أحدهم: "لقد توقعت أن أرى جثثاً ولكن ليس هذا. لم أتوقع هذا". وجاء عريف وربت على كتفه، ثم قال له: "أنا أخدم في الجيش منذ 12 عاماً وما يحدث هنا هو أسوأ ما حصل خلال خدمتي"، ثم أطرق. ونظر إلى حشد الناس الذين يلوحون بوثائقهم بشكل هستيري، وإلى مقاتلي "طالبان" الموجودين عند نقطة تفتيش وراء حاجز من حاويات النقل. وأضاف بهدوء: "سوف يسوء الوضع كثيراً هنا، أليس كذلك؟".فجأة، ارتفعت أثناء حديث الجنود صيحات "انبطحوا أرضاً. ابقوا على الأرض". كان ذلك إنذاراً أمنياً حيث شوهد رجل يحمل جهازاً مشبوهاً. وتناقل الجنود الإنذار الآتي: "إنه رجل يلبس دشداشة بيضاء ويعتمر قبعة حمراء ويحمل حقيبة زرقاء". وتم إخراج أجهزة تشويش متخصصة في حال ثبت أن هناك قنبلة معدة للانفجار إلكترونياً (بمعنى أن الأجهزة تستطيع التشويش على الأداة الإلكترونية للتفجير). وسرعان ما اختفى الرجل، واستنتجنا أنه إنذار خاطئ.بعد أسبوع، فجر انتحاري نفسه في نقطة أبعد على الطريق ذاته. ولقي 183 شخصاً على الأقل مصرعهم في التفجير، من بينهم 170 مدنياً أفغانياً و13 جندياً أميركياً. وظهرت آثار الرصاص على عدد كبير من الجثث التي تكدست في المشرحة. ولم يتضح عدد الأفراد الذين أصيبوا بالرصاص وسط إطلاق النار الكثيف والعشوائي الذي تلا الانفجار. وأعلن تنظيم "داعش"، فرع خراسان، مسؤوليته عن عمليات القتل.ورداً على هذا الهجوم، نفذ الأميركيون ضربة بطائرة مسيرة، وأفادوا بأن الهدف منها كان القضاء على المفجرين. ولكن قُتل 10 مدنيين قرب موقع التفجير بينهم سبعة أطفال. وكان بعض الذين لقوا مصرعهم يعملون مع منظمات دولية، وكانوا يحملون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لكنهم لم يتمكنوا من اللحاق بالرحلات الجوية. وزعم البنتاغون أن انفجارات ثانوية حدثت داخل إحدى المركبات التي ضربت، في إشارة إلى أنها كانت تحمل متفجرات، ولكن لم يتم العثور على أي دليل قاطع على ذلك، باعتراف البنتاغون.كذلك أكدت الحوادث التي تلت انتهاء عمليات الإجلاء الجوي أسوأ مخاوف الأفغان. قبل يوم واحد من دخول "طالبان" إلى كابول، قالت لي شقيقة صديقي، أفسانه أنصاري: "نظرتُ إلى نفسي في المرآة هذا الصباح وفكرت بأن عمري 20 عاماً، والآن ستنتهي الحياة التي أردتها لنفسي. أردت أن أصبح فنانة تمزج بين الفن الأفغاني والغربي. وأنا ناشطة حقوقية، بحسب ما تعرف. ولدتُ في العام الذي سقطت فيه حركة طالبان، ولم نعتقد يوماً أنهم قد يعودون بهذه الطريقة. إنها كارثة. ما الذي سيحل بنا؟".جلب المستقبل إلى أفسانه مغادرة سريعة لمنزل العائلة في منطقة "وزير أكبر خان" داخل العاصمة، كي تسكن في منزل جدتها في الضواحي. وقلق والداها من احتمال تزويجها بالقوة لعنصر في "طالبان"، نظراً لأنها عزباء.خالفَت أفسانه رغبة والديها وشاركت في تظاهرات نسائية يومية احتجاجاً على القوانين العقابية التي فرضها النظام الجديد. وشملت هذه القوانين إخراج النساء من المدارس والجامعات ومنعهن من العمل وإلزامهن بارتداء البرقع. طاردها عناصر "طالبان" فهربت مرة جديدة نحو "مزار شريف" في الشمال، وبعدها إلى باكستان.بعد ذلك لجأت أفسانه إلى كندا. وقالت لي خلال آخر حديث دار بيننا: "على الأقل أنا على قيد الحياة، وقد بدأت حياة جديدة هنا. كثيرون غيري لم يتمكنوا من النجاة. آمل أن يتذكرهم الناس، ويتذكروا ما حدث لهم".في الحقيقة، لم تكن رحيمة، 26 عاماً، إحدى معارف أفسانه، من الناجين. عمل زوجها أحمد الذي يحمل شهادة في علم الاقتصاد لدى الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركة بريطانية نفذت مشاريع لصالح الحكومة البريطانية ترتبط بالإدارة الأفغانية.قبل سقوط كابول في أيدي "طالبان" بيومين، تقدم أحمد بطلب إجلاء بموجب برنامج سياسة إعادة توطين الأفغان ومساعدتهم، ودعمته شركته البريطانية. وجاءه رد من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، ورد فيه أن الوزارة تلقت طلبه وسوف "نسعى إلى الرد عليكم في أسرع وقت ممكن". ولكن لم يصله أي شيء من الوزارة بعد ذلك.غادرت العائلة منزلها لمعرفتها بأنها مهددة. لكن رحيمة عادت إلى المنزل برفقة أخيها في إحدى الليالي لإحضار بعض الملابس والوثائق. ورآهما أحدهم. وجاء عناصر "طالبان" إلى المنزل لكن رحيمة رفضت أن تخبرهم عن مكان زوجها بعدما سألوها عنه. وأطلق عنصر غاضب من "طالبان" النار من رشاش كلاشينكوف الذي يحمله وأصابها في رأسها. وأخذت بسرعة إلى أقرب مستشفى، لكن المجموعة نفسها من عناصر "طالبان" جاءت إلى المستشفى وأمرت الطاقم الطبي بعدم معالجتها. وأخذتها عائلتها بعد ذلك إلى مستشفى خاص، حيث أجرى لها طبيب تعرفه العائلة عملية طارئة، لكن رحيمة سرعان ما توفيت.بعد ذلك، كانت التصفية الجسدية مصير الكثير من الأفغان الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الغربيين ضد الإسلامويين. وبعد اعتقالهم، تم جلب جثثهم التي حملت في أغلب الأحيان آثار إصابات فظيعة، إلى منازلهم، أو رميت إلى جانب الطرقات.خلال الأسبوع الأخير الذي سبق استيلاء "طالبان" على البلاد، كنتُ قد ذهبتُ إلى ولاية هرات في غرب أفغانستان برفقة مقاتلين تابعين للقائد العسكري المخضرم إسماعيل خان. بدا أداؤهم جيداً. وخاطر عنصر من "طالبان" بنفسه وقصد مدينة هرات التي تسيطر عليها الحكومة كي يشرح وجهة نظر الحركة. وظهر عليه الهدوء والضعف بعدما تعرض الجانب الذي ينتمي إليه لانتكاسات كبيرة. وبحسب كلماته: "إننا لا نخشى سوى شيئين؛ الله والغارات الأميركية".ومع ذلك، وقعت هرات بيد حركة "طالبان" بعدها بيومين. وفي تلك الأثناء عدت إلى كابول. وأوضح لي مقاتل من "طالبان" في اتصال هاتفي، أنه وزملاءه لا يعلمون ما حدث. وقال "دخلنا ببساطة، ولم نضطر حتى إلى إطلاق رصاصة واحدة، فقد غادر الحكومة ورجال إسماعيل خان المكان".ثم بدا أن الغارات الأميركية انتهت. وطاردت "طالبان" عدداً كبيراً من رجال إسماعيل خان وقتلتهم. وفي المقابل، تمكن بعضهم من الفرار عبر الحدود الإيرانية، فيما قرر آخرون الاستمرار في القتال، فانضموا إلى "جبهة المقاومة الوطنية" التي قاتلت في وادي بانشير؛ المعقل السابق لـ"تحالف الشمال".وتولى قيادة جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود، قائد المجاهدين ذائع الصيت الذي اغتاله تنظيم "القاعدة" قبل 11 أيلول (سبتمبر)، فتخلصت بالتالي من خصم لا يستهان به كان ليعين الولايات المتحدة وحلفاءها في العملية العسكرية التي باتت متوقعة عقب الهجمات على الولايات المتحدة.تكلم معنا أحمد مسعود الابن في كابول، عن الوقت الذي قضاه كطالب عسكري في "كلية ساندهيرست" وخلال دورة للدراسات الحربية في "كينغز كولدج" في لندن، ولكن تبين في النهاية أن مستقبله في السياسة. وقد ورث الآن عباءة الحرب من أبيه. صحيح أن المقاومة التي يقودها ضد نظام "طالبان" حققت بعض النجاحات، لكنها منيت بخسائر فادحة كذلك.يشكل الأعضاء السابقون من قوات الأمن الأفغانية النواة المتمرسة في القتال ضمن "جبهة المقاومة الوطنية". ويمثل أحد أفراد تلك النواة، أكبر آغا غول، القائد الأفغاني السابق الذي قاتل إلى جانب الأميركيين في قندهار والبريطانيين في هلمند. وكان الرجل قد انضم إلى القوات التي أنيطت بها مهمة الدفاع عن كابول عندما فر رئيس البلاد في ذلك الوقت، أشرف غني، ومعظم أعضاء حكومته، وتركوهم عالقين فيها. وبعد ذلك اختبأ في منزل أحد أبناء عمومته في بلدة باغمان والتحق بالمقاومة في أعقاب إقدام حركة "طالبان" على إعدام 22 من زملائه الذين استسلموا في فارياب، غربي أفغانستان. وبعد أشهر من القتال العنيف الذي شارك فيه، أصيب وهرب إلى إيران من أجل العلاج.الآن يريد غول العودة إلى الجبهة، وهو ما يثير استياء عائلته. ويقول: "علينا أن نحارب لاستعادة أفغانستان، ونقاتل دفاعاً عن كرامتنا. إذا لم نفعل نحن ذلك فمن سيدافع عن شرف أمهاتنا وأخواتنا؟ يعرف الجميع ما يدور هناك من همجية. وواجبنا كجنود أن ننقذ بلادنا".تنوعت قدرات القوات الأمنية الأفغانية مع الوقت، لكن من رافقهم في العمليات العسكرية مثلنا شهد أمثلة على شجاعة وتضحيات عظيمة. وقد قتل بين 70 و90 ألفاً من بينهم في المعارك خلال العقدين الماضيين.حتى هذه اللحظة، تبدو فرص نجاح المقاومة في الإطاحة بنظام "طالبان" ضئيلة. ولن تأتيها أي مساعدات بناءة من الولايات المتحدة والغرب في أي وقت قريب. وعلى الرغم من التعهدات التي يقطعونها، لن يتمكن أكبر ورفاقه من المقاتلين من الإطاحة بنظام "طالبان" المدعوم من باكستان، من دون مساعدة خارجية.ما يزال الانسحاب الشائن من أفغانستان يلقي بظله القاتم على رئاسة بايدن. وقد أجرت إدارته في نيسان (أبريل) من هذا العام مراجعة لذلك الأمر، حاولت أن تحمّل فيها دونالد ترامب الذي وقع الاتفاق مع "طالبان" في الدوحة، مسؤولية الحوادث التي وقعت في البلاد بعدها، لكن السيد بايدن أكد مرات عدة، على مدار الحملة الانتخابية الأميركية في العام 2020، أنه لن يعود عن قرار الانسحاب.وبعد وصوله إلى البيت الأبيض، لم يتحرك أبداً بغية التصدي لانتهاكات "طالبان" المتكررة للاتفاق، على الرغم من كون تلك الانتهاكات تقدم للولايات المتحدة فرصة لإعادة تقييم موقفها الخاص. وفي المقابل، تراجعت إدارة بايدن عن قرارات أمنية أخرى اتخذها ترامب. ومثلاً، علقت أمر ترامب بسحب أكثر من ربع القوات الأميركية، أي ما يعادل 12 ألف عنصر، من ألمانيا.قبل خمسة أسابيع من سقوط كابول، تذمر بايدن من سؤاله عن التقدم الذي تحرزه "طالبان" في أفغانستان خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الرابع من تموز (يوليو). وكانت كلماته آنذاك: "يا رجل، أريد التحدث عن شيء مفرح". وبعد خمسة أيام، أعلن رداً على سؤال آخر عن أفغانستان: "من المستبعد جداً أن تستولي طالبان على كل شيء وتضع يدها على البلاد برمتها".*كيم سنغوبتا: مراسل شؤون الدفاع والأمن في "الإندبندنت". غطى الكثير من الصراعات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الحروب في أفغانستان والعراق وسورية وليبيا والبلقان وأوكرانيا وجورجيا وكوسوفو ومالي والسودان والصومال وكشمير وأيرلندا الشمالية، والحرب بين إسرائيل وغزة، فضلاً عن العديد من القضايا الدبلوماسية في المملكة المتحدة وخارجها.