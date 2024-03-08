لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

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هـ. أ. هليير* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 21/2/2024تشكل الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) تذكيرًا للأوروبيين بأنه لا يجوز اعتبار النموذج الأمني الآمن لأوروبا مسلما به. ثمة تحديات أخرى في الجوار الأوسع لأوروبا. وبينما تستعر نيران الحرب في غزة، على الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، وأوروبا كقارة، أن يدركا أن هناك أيضا ضرورات أمنية ناشئة عن الصراع.خلال "مؤتمر الثلج السنوي" الذي عقده خبراء الأمن في ليتوانيا في كانون الثاني (يناير)، قال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبرغيس: "إننا نرى طغاةً وإرهابيين آخرين يزدادون جرأةً وهم يشاهدوننا نناضل لتزويد أوكرانيا بما يلزم كي تنتصر". وكان على حق، لأن كثيرين تعلموا الدروس الخاطئة من أوكرانيا. ولكننا تعلمنا أيضًا الدروس الخاطئة بشأن المناطق المتاخمة لأوروبا جنوبًا، والكثير من الأطراف الفاعلة السيئة التي اكتسبت مزيدًا من الجرأة نتيجة ذلك. وهذا واقع يشكل تهديدًا أمنيا لقارتنا، له تبعات هائلة يرجح أن تزداد في المديين المتوسّط والطويل. وسوف تؤثر هذه التداعيات مباشرةً على الأمن الصلب المباشر لأوروبا، وكذلك على مصداقيتها في المدى الطويل. وفي كلا المجالين، تواجه أوروبا خطرا مباشرا وآنيا، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يأخذ كلا منهما على محمل الجد وانتهاج السياسات المناسبة.في ما يتعلق بأمن أوروبا الصلب المباشر، لم يَعُد الصراع في غزة يقتصر على غزة، حيث قُتِل ما بين 25.000 و30.000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، نتيجة القصف الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). لقد زاد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل أيضًا بشكل كبير احتمال أن ينجح الإسرائيليون في جر "حزب الله" ولبنان إلى صراع أوسع، على الرغم من المؤشرات الواضحة من الحزب على أن هذا المسار ليس الخيار المفضل للبنانيين. كما تواجه القدس الشرقية والضفة الغربية أيضًا أزمة كبيرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وعنف المستوطنين الإسرائيليين اللذين أسفرا عن مقتل مئات الفلسطينيين. يحدث على مقربة من قبرص والخاصرة الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وعلى مسافة أبعد بقليل من اليونان (وتركيا، الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي). وقد تتأثر نتيجة لما يحدث في الشرق الأوسط ما لا يقل عن نصف الدول المنضوية في سياسة الجوار الأوروبية الخاصة بالاتحاد الأوروبي -الجزائر، وأرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، ومصر، وجورجيا، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وليبيا، ومولدوفا، والمغرب، وسورية، وفلسطين، وتونس، وأوكرانيا.وفضلًا عن غزة ولبنان، للهجمات التي تشنها في البحر الأحمر جماعة "أنصار الله"، المعروفة أكثر باسم الحوثيين، التي بدأتها لفرض وقف إطلاق للنار في غزة، تداعيات كبيرة على مستقبل التجارة البحرية الدولية، بالإضافة إلى تأثير عرضي على أمن أوروبا الاقتصادي. كما شهد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا وتوسعًا، ولو أن ذلك كان على الأراضي السورية والعراقية. وقد يحاول البعض فصل ذلك عن الوضع في غزة، مع أنه مرتبط بوضوح بما يجري هناك.قد نحاول تصديق وهم أن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبقى محصورًا فيها، لكن الواقع مختلف عن ذلك. فإذا اتخذ الصراع في غزة طابعًا إقليميًا أكثر، وهو سيناريو محتمل نظرًا للاضطرابات في العراق، والتدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والردود الانتقامية الأميركية، فقد تُجر أوروبا إلى جولات تصعيد تتحمل عواقبها.تواجه أوروبا مشكلة إضافية من صنع يديها أيضًا، ترتبط بمصداقيتها لدى الشركاء الدوليين. فالبلدان الأوروبية لا تتعامل مع بعضها بعضا فقط، وإنما تتعامل مع دول في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، حيث يلقى القصف الإسرائيلي على غزة معارضة وغضبا على نطاق واسع. وفيما عبرت بلدان أوروبية، مثل إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، عن مشاعر مشابهة وصوتت في الأمم المتحدة انسجامًا مع موقف باقي دول العالم حيال الصراع، تبنت بلدان أخرى نهجًا مختلفًا. كانت ألمانيا ثابتة في موقفها الداعم لإسرائيل، إلى حد التدخل كطرف ثالث نيابة عنها أمام محكمة العدل الدولية، بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة بحق الفلسطينيين.ليس ثمة مبالغة في تقدير مدى الضرر الذي لحِق بمصداقية أوروبا خصوصًا، ودول الغرب عمومًا، على الصعيد الدولي، إذ يُنظر إليها على أنها فشلت في صيانة القانون الدولي وإرساء نظام عالمي منصف. وفيما تعتبر معظم دول العالم أن هجمات حركة حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كانت مروعة وغير مبررة، فإنها ترى أيضًا أنها لم تأتِ من فراغ، بل تندرج في سياق عقود من الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية. ولا تضع هذه الدول حماس على قدم المساواة مع روسيا وإسرائيل مع أوكرانيا، بل إنها -على العكس من ذلك- تساوي إسرائيل بروسيا والفلسطينيين بأوكرانيا.للأوروبيين مصلحة متجذرة في الترويج لنظام عالمي يستند إلى القانون الدولي. وإذا نُظِر إليهم على أنهم يتصرفون بانتقائية، والأسوأ أنهم يدافعون عن حليفتهم إسرائيل حين ترتكب جرائم في حق شعب يُعترف بأنه خاضع لاحتلال عسكري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، فإنهم سيواجهون صعوبةً في فرض المعايير العالمية في دول أخرى حول العالم.على الرغم من اختلاف هذه التحديات، ثمة حل موحد لمعالجتها جميعًا، يتمثل في تمسك أوروبا بقيمها عند التعامل مع أوضاع مماثلة. ولن ينجح هذا الحل على مستوى أهداف الاتحاد الأوروبي المُعلنة فحسب، بل سيتماشى أيضًا مع المصالح الأوروبية على الصعيد الدولي. وفي هذا السياق، تنص المادة 3 من معاهدة لشبونة على أهداف الاتحاد الأوروبي، التي تدعو بوضوح إلى صون حقوق الإنسان وسيادة القانون، ليس في داخل أوروبا فحسب بل في جميع أنحاء العالم. وقد أتاح التشديد على هذه النقطة للاتحاد الأوروبي امتلاك سلطة أخلاقية لا تمتلكها منظمات أو دول منفردة أخرى، ناهيك عن أنه أسهم في نجاح الخطوات الأوروبية متعددة الأطراف على المستوى الدولي.لكن هذا النفوذ مهدد اليوم بسبب انقسام الاتحاد الأوروبي حول فلسطين. في حالة أوكرانيا، شكلت المجر الاستثناء الوحيد، أما في حالة فلسطين فليست ألمانيا وحيدةً في موقفها المؤيد لإسرائيل. وقد يعني تبني الاتحاد الأوروبي سياسة متسقة تتماشى مع القيم الأوروبية، التي تشمل صون القانون الدولي، إطلاق زخم عالمي أكبر نحو وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والبحث جديا عن حل سياسي شامل للاحتلال الإسرائيلي. ويشكل هدف وقف إطلاق النار خطوة أولية مباشرة نحو تحقيق الهدف الثاني الأكثر تعقيدًا بكثير. وقد انصب التركيز طوال سنوات كثيرة على حل الدولتَين، إلا أن الإسرائيليين أوضحوا بوضوح تام أن إقامة دولة فلسطينية ليس احتمالًا واردًا بالنسبة لهم.لكن ذلك لا ينبغي أن يقف عائقًا أمام صناع السياسة الأوروبيين. قد لا تستطيع أوروبا استخدام القوة الصلبة كما تفعل الولايات المتحدة، لكنها قادرة على التحكم بسياساتها الخاصة، وبالتالي بكيفية نظر دول العالم إليها. ويتضح الآن أن الاتحاد الأوروبي يكتفي بالسير على خطى واشنطن، وخير مثال على ذلك النقاش الذي دار مؤخرًا بشأن إمكانية فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين. ويتعين على القادة الأوروبيين إدراك أهمية العودة إلى الأُطر القائمة على القانون والحقوق في تعاملهم مع تحديات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما سيكون من شأنه ضمان أن يستند انخراطهم مع الإسرائيليين إلى أحكام واضحة ينص عليها القانون الدولي. في هذا الإطار، يصبح النقاش بشأن فرض عقوبات على المستوطنين غير ذي جدوى. فنظرًا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بحكم تعريفها، فإن مسألة فرض عقوبات على عدد قليل من المستوطنين الإسرائيليين المنخرطين في أعمال عنف، بدلًا من فرضها على كامل المشروع الاستيطاني والجهات التي تسهل تحقيقه، تبدو خطوة غريبة.الواقع أن هذا النهج سيضفي تعقيدًا أكبر على العلاقة مع إسرائيل لفترة محددة، وخصوصًا مع اضطلاع اليمين المتطرف الإسرائيلي بدور أبرز في الحكم. لكنه سيعزز أمن أوروبا ومصداقيتها في الوقت الراهن وعلى مدى السنوات المقبلة. ولا يمكن أن تتحقق مصالح أوروبا الداخلية والخارجية من خلال خيانة قيمها أو قدرتها على التأثير.*هـ. أ. هيلير H. A. HELLYER: باحث غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. وهو زميل مشارك أول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن في لندن، وزميل في جامعة كامبريدج.*نشر هذا المقال بالإنجليزية تحت عنوان: Why Gaza Forces Europe to Act