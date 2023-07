‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

روبرت فارلي*‏ - (مجلة 19-فورتي فايف) 14/7/2023تعمل شركات المرتزقة ‏‏بالضرورة‏‏ وفقًا لمنطق مختلف عن المنظمات العسكرية الوطنية. فهي غالبًا ما تكون أوضاعها المالية معقدة، لكن انفصالها عن الدولة يتيح لها المرونة في موقع التواجد، والعمليات، والتجنيد، والاحتجاز. و"فاغنر" هي جزء من عائلة واسعة وعميقة من شركات المرتزقة التي تذهب عميقًا في التاريخ الأوروبي، وجزء من عائلة أكثر حداثة من المقاولين العسكريين الذين برزوا في "الحروب على الإرهاب". و‏طالما استمرت فاغنر (والجماعات المماثلة) في منح الكرملين أدوات مرنة للنفوذ والقتال الحربي، فمن المرجح أن تستمر في الخدمة الروسية.‏* * *منذ انهيار تمرد مجموعة "فاغنر" سيئ التركيز ضد الدولة الروسية، ظهرت معلومات جديدة حول الوضع المالي للمنظمة. وحسب مختلف المعطيات، لا تتعلق "فاغنر" فقط بقتل الأوكرانيين، وإسقاط طائرة روسية، وإطلاق تمرد ضد الدولة الروسية. إن عملها يتعلق أيضًا بنهب الأموال من إفريقيا.‏بين العامين 2018 و2021، جمعت "فاغنر" ‏‏حوالي 250 مليون دولار‏‏ من الحيازات الأفريقية، معظمها من خلال عمليات كثيفة متعلقة بالموارد، مثل المناجم. وفي الواقع، يكمن المال في صميم عمليات "فاغنر" حتى في أوكرانيا نفسها. فما الذي سيتكشف عندما نتعقب هذه الأموال؟‏تمويلات "فاغنر" في أفريقيا‏‏على مدى عقود، جنت "فاغنر" المال من المصالح خارج البلد، بما في ذلك سورية ومواقع مختلفة في جميع أنحاء أفريقيا. وفي هذه العمليات، تحارب "فاغنر" بناء على طلب من حكومة محلية، ثم تتخذ لنفسها مصالح طويلة الأجل في مجالات موارد الإنتاج ‏‏مثل المناجم‏‏ والمزارع. وبذلك، تكون المؤسسة بأكملها بمثابة "استعمار في عالم مصغر"، حيث يدعم المرتزقة الروس الحكومات الفاسدة مقابل الحصول على تنازلات في استثمار الموارد. وجاء جزء كبير من عائدات عمليات "فاغنر" في شكل ذهب وماس وعدد من الوسائل الأخرى التي تتجنب صعوبات التصرف بالنقد. لكن عمليات "فاغنر" لم تجعلها مكتفية ذاتيًا أبدًا. ‏‏وقد ساعدت الحكومة الروسية‏‏ على تجهيز وإدامة "فاغنر" في عملياتها الخارجية، ودفعت جزءًا من الفاتورة مقابل النفوذ الاستراتيجي والمرونة. وفي الواقع، ‏‏اعترف بوتين‏‏ بأن ‏‏روسيا دفعت لفاغنر‏‏ ما يقرب من مليار دولار لدعم العمليات العسكرية ضد أوكرانيا قبل التمرد. وقد أتاحت "فاغنر" لروسيا بفعالية فرصة التواجد في أفريقيا وسورية من دون الحاجة إلى نشر قوات روسية نظامية في الخطوط الأمامية.0‏الضغط على أموال فاغنر‏‏جزء من الجانب السلبي لكونك قائدًا مرتزقًا روسيًا هو أنه لن تكون لديك العديد من الأماكن هذه الأيام يمكنك أن تخفي فيها أموالك. في ‏‏كانون الثاني (يناير)، صنفت وزارة الخزانة الأميركية مجموعة‏ "فاغنر" كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، مما أتاح مجموعة متنوعة من الأدوات القانونية لمهاجمة الشؤون المالية للمجموعة وأي منظمة أخرى تتعامل مع "فاغنر". ولم يؤد هذا الإجراء إلا إلى زيادة حدة أسنان العقوبات الأميركية. ونتيجة لذلك، يكون خيار إخفاء الأموال في الغرب قد انتهى، أصبحت جهات التحقيق المعنية تطارد الأموال الروسية في جميع الملاذات التقليدية.وهو ما يترك خيار روسيا فقط. لكن هذا يشكل في حد ذاته مشكلة أيضًا. في يوم السبت الذي شهد تمرد المجموعة، عندما تحركت قوات "فاغنر" شمالاً على الطريق إلى موسكو، ‏‏صادرت السلطات الروسية حوالي 47 مليون دولار‏‏ نقدًا من غرفة آمنة في سانت بطرسبرغ، ‏‏على الرغم من أنه يبدو أن قدرًا كبيرًا‏‏ من النقود والذهب التي وُجدت في سانت بطرسبرغ قد أعيد إلى ‏‏بريغوزين‏‏. وفي الواقع، يبدو أن ‏‏التغييرات في وضع مجموعة "فاغنر"‏‏ كمقاول عسكري هددت بعض تدفقات الدعم المالي الموثوقة، مما وفر بعض الدوافع للتمرد. وفي أعقاب التمرد، حاول الكرملين حل بعض مشاكله على الأقل من خلال إغداق الأموال على بقايا "فاغنر" ومنافسيها. وكاستراتيجية قصيرة الأجل، قد ينجح ذلك، على الرغم من أنه نظرًا للصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها روسيا، فإن هذا لا يمكن أن يكون عبئًا مرحبًا به على كاهل خزانة الكرملين.‏ماذا الآن بالنسبة لمجموعة فاغنر؟‏تعمل شركات المرتزقة ‏‏بالضرورة‏‏ وفقًا لمنطق مختلف عن المنظمات العسكرية الوطنية. فهي غالبًا ما تكون أوضاعها المالية معقدة، لكن انفصالها عن الدولة يتيح لها المرونة في موقع التواجد، والعمليات، والتجنيد، والاحتجاز. و"فاغنر" هي جزء من عائلة واسعة وعميقة من شركات المرتزقة التي تذهب عميقًا في التاريخ الأوروبي، وجزء من عائلة أكثر حداثة من المقاولين العسكريين الذين برزوا في "الحروب على الإرهاب". وفي حين استمرت عمليات "فاغنر" إلى حد كبير بالعمل كالمعتاد في أفريقيا، فمن الواضح أن قدرة موسكو على السيطرة على المنظمة أصبحت موضع تساؤل. وتظل "فاغنر" تمثل مشكلة سياسية ومالية هائلة بالنسبة للكرملين، كما يُظهر قرار إعادة لم شمل بريغوزين بأمواله. ولكن، طالما استمرت "فاغنر" (والجماعات من أمثالها) في منح الكرملين أدوات مرنة للنفوذ والقتال الحربي، فإن المرجح هو أنها ستبقى عاملة في الخدمة الروسية.*د. روبرت فارلي، Robert Farley: محرر مساهم في مجلة 19-FortyFive، يقوم بتدريس دورات الأمن والدبلوماسية في كلية باترسون منذ العام 2005. حصل على درجة البكالوريوس من جامعة أوريغون في العام 1997، ودرجة الدكتوراه من جامعة واشنطن في العام 2004. من كتبه: "أطروحة مسببة: قضية لإلغاء القوات الجوية للولايات المتحدة" Grounded: The Case for Abolishing the United States Air Force (مطبعة جامعة كنتاكي، 2014)؛ و"كتاب البارجة" Battleship Book (وايلدسايد، 2016)؛ ومؤخرا "‏‏شن الحرب بالذهب: الأمن القومي ومجال التمويل عبر العصور‏‏" Waging War with Gold: National Security and the Finance Domain Across the Ages (لين رينر، 2023). أسهم على نطاق واسع في عدد من الصحف والمجلات العالمية.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why The Wagner Group Isn’t Going Away Anytime Soon