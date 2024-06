لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

رمزي بارود* - (كومون دريمز) 23/6/2024أظهرت تسعة أشهر من الحرب على غزة أن إسرائيل غير قادرة، ببساطة، على إدامة وجودها العسكري في ‏‏المناطق الحضرية‏‏، حتى تلك التي قامت بتطهيرها عرقياً أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة.‏ و‏من أجل وضع خطة لما بعد الحرب تناسب المصالح الإسرائيلية، يجب إخضاع الأراضي ‏‏الفلسطينية‏‏ عسكرياً، وهو ما ‏‏يبدو أبعد منالًا الآن من ‏‏أي وقت مضى.* * *‏‏كثيرًا ما يتم انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لفشله في تقديم رؤية لـ"اليوم التالي"؛ أي اليوم الذي يعقب نهاية الحرب في ‏‏غزة‏‏.‏وتأتي بعض هذه الانتقادات‏‏ من حلفاء إسرائيل الغربيين التقليديين، الذين يشعرون بالقلق من أجندات نتنياهو الشخصية والسياسية، التي تركز على تأخير محاكماته بالفساد وضمان بقاء حلفائه المتطرفين ملتزمين بالائتلاف الحكومي الحالي.‏‏ومع ذلك، تبدو ‏‏الانتقادات‏‏ الأعلى صوتًا هي تلك التي تُسمع في ‏‏إسرائيل‏‏ نفسها.‏ ‏في أيار (مايو)، قال‏‏ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مطالبًا بخطة لـ"اليوم التالي":‏ "طالما احتفظت حماس بالسيطرة على الحياة المدنية في غزة، فإنها قد تعيد بناء وتقوية (نفسها)، مما يتطلب من جيش الدفاع الإسرائيلي العودة والقتال في المناطق التي كانت قد عملت فيها سابقًا".‏وعبَّر عن الشعور نفسه قائد الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي ‏نقلت عنه‏‏ القناة 13 الإسرائيلية، قوله: "طالما لا توجد عملية دبلوماسية لتطوير هيئة حاكمة في القطاع، والتي ليست حماس، سيتعين علينا إطلاق حملات مرة تلو المرة".صحيح أن نتنياهو ليست لديه خطة لما بعد الحرب. لكنّ عدم وجود مثل هذه "الرؤية" لا يعتمد كلياً على فشله في إنتاج واحدة، وإنما يعود إلى عدم قدرته على أن يحدد، بأي درجة من اليقين، ما إذا كانت الحرب ستسفر عن نتائج إيجابية لإسرائيل.‏‏أظهرت تسعة أشهر من الحرب على غزة أن إسرائيل غير قادرة، ببساطة، على إدامة وجودها العسكري في ‏‏المناطق الحضرية‏‏، حتى تلك التي قامت بتطهيرها عرقياً أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة.‏ وقد ثبت أن هذا الواقع ينطبق على جنوب قطاع غزة كما هو حاله في الأجزاء الشمالية منه، بما في ذلك ‏‏البلدات الحدودية‏‏ التي كان من السهل نسبياً اقتحامها في الأيام أو الأسابيع الأولى من الحرب.‏حتى يتم وضع خطة لما بعد الحرب، والتي تناسب المصالح الإسرائيلية، يجب أولاً إخضاع غزة عسكرياً، وهو هدف يبدو ‏‏بعيد المنال الآن‏‏ أكثر من أي وقت مضى.‏‏في بداية الحرب، ومرات عديدة منذ ذلك الحين، ‏‏قال‏‏ نتنياهو إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة "لفترة غير محددة".‏ وهذا أيضًا من غير المرجح أن يتحقق. فقد حاولت إسرائيل فرض مثل هذه السيطرة الأمنية في القطاع كل الفترة بين العامين 1967 و2005 -عندما أُجبرت، بسبب المقاومة الشعبية خلال الانتفاضة الثانية، على إعادة نشر قواتها خارج القطاع، وفرض حصار محكم عليه ظل ساريًا منذ ذلك الحين.‏‏لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أنه حتى الحصار الإسرائيلي نفسه غير قابل للإدامة، لأن أولئك الذين عُهد إليهم بإبقاء سكان غزة محبوسين فشلوا فشلاً ذريعًا في الاضطلاع بمهمتهم الرئيسية.‏ و‏‏هذا التقييم صادر عن الجيش الإسرائيلي نفسه. ومن ذلك ما قاله‏‏ قائد الفرقة 143، العميد آفي روزنفيلد، وهو يقدم استقالته في 9 حزيران (يونيو): "في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، فشلتُ (في أداء) مهمة حياتي: حماية غلاف (غزة)".‏وهذا يعني أن العودة إلى وضع ما بعد حرب العام 1967 ليست خياراً عقلانياً، كما أن إعادة تنشيط ما تسمى ‏‏بـ"خطة فض الاشتباك"‏‏ لما بعد العام 2005 ليست عقلانية بالمقدار نفسه.‏في حين أن واشنطن مشغولة بالأمل في ابتكار بديل يضمن الأمن على المدى الطويل لإسرائيل -من دون اعتبار لحقوق الفلسطينيين أو حريتهم أو أمنهم بطبيعة الحال- يرفض نتنياهو الانسجام مع هذا الجهد.‏ و‏المشكلة في الأفكار الأميركية، عندما يتعلق الأمر بالحكومة الإسرائيلية، هي أن لغة مثل "العودة إلى المفاوضات" وما شابه ذلك تعد من المحرمات المطلقة التي لا تُمس في السياسة السائدة في إسرائيل.‏بالإضافة إلى ذلك، يرفض نتنياهو أي تدخل للسلطة الفلسطينية في القطاع. ويبدو أن هذا الموقف، الذي ‏‏دافع عنه‏‏ مسؤولون إسرائيليون آخرون، محير للكثيرين، لأن السلطة الفلسطينية ‏‏مدمجة‏‏ بالفعل في الترتيبات الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.‏‏لكن خوف نتنياهو الحقيقي يكمن في أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ستأتي بثمن سياسي، لأنها ستعطي مصداقية أكبر لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يستثمر بشدة في "عملية السلام" التي تدعمها الولايات المتحدة.‏ولا يقتصر الأمر على أن القيادة الإسرائيلية الحالية ترفض العودة إلى الخطاب السياسي القديم فحسب، بل إنها مضت قدُما بشكل أساسي أيضًا إلى التحول عن تلك اللغة إلى لغة ‏‏الضم‏‏ العسكري للضفة الغربية، وحتى إعادة استعمار غزة.‏‏ومن أجل إعادة استعمار غزة، وفقًا ‏‏لتوقعات‏‏ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يجب أن يتحقق حدثان متتاليان: أولاً، تحييد المقاومة في غزة؛ ثم التطهير العرقي، الجزئي أو الكلي، للسكان الفلسطينيين هناك وطردهم إلى مصر.‏وفي حين أن الجيش الإسرائيلي يفشل في إنجاز مهمته الأولى، تبدو المهمة الثانية غير قابلة للتحقيق أيضًا، خاصة وأن ‏‏العملية‏‏ الإسرائيلية الأخيرة في رفح دفعت مئات الآلاف من النازحين من سكان غزة إلى العودة شمالًا من الحدود بين غزة ومصر إلى وسط القطاع.‏‏لا يبدو أن لدى نتنياهو أي خطة فعلية لغزة، لا في الوقت الحالي ولا بعد الحرب. ولذلك يقوم بإطالة أمد الحرب على الرغم من حقيقة أن جيشه ‏‏منهك‏‏ ومستنزف ويتم إجباره على القتال في جبهات متعددة.‏ومع ذلك، فإن إلقاء اللوم على نتنياهو لفشله في تقديم رؤية "اليوم التالي" لغزة، هو أيضًا نوع من التفكير المتمني لأنه يفترض أن إسرائيل هي التي تمسك بكل الأوراق. لكنها لا تمتلك أياً منها في الحقيقة.‏ثمة، بطبيعة الحال، بديل لسيناريو الحرب التي لا تنتهي، وهو رفع الحصار عن غزة بشكل دائم، وإنهاء الاحتلال العسكري، وتفكيك نظام الفصل العنصري. وسيكون من شأن ذلك أن يمنح الفلسطينيين حريتهم وحقوقهم على النحو المنصوص عليه، بل في الواقع، المكفول في القانونين الدولي والإنساني.‏إذا استجمع المجتمع الدولي الشجاعة لفرض مثل هذا الواقع لـ"اليوم التالي" على تل أبيب، فلن تكون هناك حاجة إلى الحرب، ولا المقاومة، في المقام الأول.‏‏*د. رمزي بارود Ramzy Baroud: صحفي ورئيس تحرير مجلة "وقائع فلسطين"Palestine Chronicle. وهو مؤلف لخمسة كتب منها: "هذي السلاسل سوف تُكسر: قصص النضال والتحدي الفلسطيني في السجون الإسرائيلية"These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons‏‏ (2019)؛ ‏‏و"أبي كان مقاتلا من أجل الحرية: قصة غزة غير المروية" My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story ‏‏(2010)؛ ‏‏و"الانتفاضة الفلسطينية الثانية: وقائع نضال شعب‏"‏ (2006) The Second Palestinian Intifada: A Chronicle of a People’s Struggle. وهو زميل باحث أول غير مقيم في مركز الإسلام والشؤون الدولية (CIGA)، جامعة إسطنبول زعيم (IZU).*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why Netanyahu Has No Next Day’ Plan for Gaza