لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

جاستن فوغت* - (فورين أفيرز)7/10/2023في صباح يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما مفاجئا على إسرائيل على نطاق غير مسبوق. وشمل الهجوم إطلاق آلاف الصواريخ، وتسلل المسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتجاز عدد غير معروف من الرهائن. وقد قتل (حتى كتابة هذه السطور) ما لا يقل عن 100 إسرائيلي، وجرح ما لا يقل عن 1.400 آخرين. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ‏‏بنيامين نتنياهو،‏‏ أن بلده الآن "في حالة حرب". ومع رد القوات الإسرائيلية، قتل نحو 400 فلسطيني وجرح نحو 1.600 آخرين.‏لإلقاء الضوء على ما يعنيه هذا التطور بالنسبة لإسرائيل، والفلسطينيين، والمنطقة، حاورَت ‏‏مجلة "فورين أفيرز"‏‏ ‏‏مارتن إنديك‏‏، زميل لوي المتميز في الدبلوماسية الأميركية الشرق أوسطية في "مجلس العلاقات الخارجية". وكان إنديك قد شغل مرتين منصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، أولا من العام 1995 إلى العام 1997 ومرة أخرى من العام 2000 إلى العام 2001. كما شغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من 2013 إلى 2014. وفي وقت سابق، شغل أيضا مناصب المساعد الخاص للرئيس بيل كلينتون، والمدير الأول لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في "مجلس الأمن القومي"، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية. وقد تحدث إنديك إلى المحرر التنفيذي جاستن فوغت بعد ظهر يوم السبت، 7 تشرين الأول (أكتوبر). تم تحرير الحوار أدناه من أجل الطول والوضوح.‏جاستن فوغت: لاحظ عدد من المراقبين أنه كان لأحداث اليوم (السبت) تأثير على الإسرائيليين مماثل لتأثير هجمات 9/11 على الأميركيين. لكن الإسرائيليين تحملوا قدرا كبيرا من العنف في العقود الأخيرة -وكذلك فعل الفلسطينيون، بطبيعة الحال. ما الذي يميز هذا الحدث؟مارتن إنديك: كان هذا فشلا كاملا للنظام في الجانب الإسرائيلي. لقد اعتاد الإسرائيليون أن يكونوا قادرين على معرفة ما يفعله الفلسطينيون بالضبط، بالتفصيل، من خلال وسائلهم المتطورة للتجسس. وقد بنوا جدارا مكلفا للغاية ليفصل غزة عن المجتمعات المحلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وكانوا واثقين من أن حماس قد تم ردعها عن شن هجوم كبير: لن يجرؤوا لأنهم سيُسحقون، لأن الفلسطينيين سينقلبون على ‏‏حماس‏‏ لتسببها في نشوب حرب أخرى. اعتقد الإسرائيليون أن حماس أصبحت في وضع مختلف الآن: ركزت على وقف إطلاق نار طويل الأمد، يستفيد فيه كل جانب من ترتيب "عِش ودع غيرك يعيش". وهناك نحو 19.000 عامل فلسطيني يذهبون إلى إسرائيل كل يوم من غزة، وهذا يفيد الاقتصاد ويدر العوائد الضريبية.ولكن، اتضح أن كل ذلك كان خديعة هائلة. ولذلك ترى الناس في حالة صدمة -وكما حدث في ‏‏9/11‏‏، ثمة هذا الشعور: "كيف يمكن لعصابة من الإرهابيين أن تنجح في فعل هذا؟ كيف يمكن أن يهزموا مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي القوي وقوات الدفاع الإسرائيلية القوية؟". ليست لدينا إجابات جيدة حتى الآن، لكنني متأكد من أن جزءا من السبب كان الغطرسة -الاعتقاد الإسرائيلي بأن القوة المطلقة يمكن أن تردع حماس، وأن إسرائيل لم تكن مضطرة إلى معالجة المشاكل طويلة الأجل.‏فوغت: ‏لماذا تختار حماس تنفيذ هذا النوع بالذات من الهجمات في الوقت الحالي؟ ماذا كان المنطق الاستراتيجي؟إنديك: أستطيع أن أتكهن فحسب -ما أزال في حالة صدمة، بصراحة تامة. لكنني أعتقد أنه يجب عليك التفكير في السياق في هذه اللحظة. العالم العربي يتصالح مع إسرائيل. وتتحدث المملكة العربية السعودية عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكجزء من هذه الصفقة المحتملة، تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية -عدو حماس. لذلك، كانت هذه فرصة لحماس وداعميها الإيرانيين لتعطيل العملية برمتها، والتي أعتقد الآن، لدى التفكير بأثر رجعي، أنها كانت تهدِّد كليهما بعمق. لا أعتقد أن حماس تتبع إملاءات من إيران، لكنني أعتقد حقا أنهما تعملان بالتنسيق مع بعضهما البعض، وأن لديهما مصلحة مشتركة في تعطيل التقدم الذي كان قادما والذي كان يكسب الكثير من الدعم بين السكان العرب. كانت الفكرة هي إحراج هؤلاء القادة العرب الذين صنعوا السلام مع إسرائيل، أو الذين قد يفعلون، وإثبات أن حماس وإيران هما القادرتان على إلحاق هزيمة عسكرية بإسرائيل.‏‏هناك محادثات جارية بشأن اتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ومحادثات حول ضمانات أمنية أميركية للمملكة العربية السعودية. ووفق جميع الاحتمالات، كان أحد الدوافع الأساسية لحماس وإيران وجود رغبة في تعطيل تلك الصفقة، لأنها هددَت بعزلهما. وكانت هذه طريقة جيدة جدا لتدمير آفاقها، على الأقل في المدى القريب. بمجرد عودة القضية الفلسطينية إلى الصدارة والوسط، ومشاهدة العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأسلحة الأميركية في أيدي الإسرائيليين وتقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين، فإن ذلك سيثير رد فعل قويا للغاية. وسيكون القادة (الذي يتأملون فكرة التطبيع مع إسرائيل) مترددين جدا في الوقوف في وجه هذا النوع من المعارضة. سوف يتطلب القيام بذلك منهم الوقوف وإخبار شعوبهم: "هذه ليست الطريقة. طريقتي ستخدم الفلسطينيين أكثر بكثير من طريقة حماس، التي لا تجلب سوى البؤس". وأعتقد أن هذا النوع من الشجاعة أكثر مما يمكن أن نتوقعه من أي زعيم عربي في هذا النوع من الأزمات.‏فوغت: ما الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومة الإسرائيلية؟‏إنديك: حسنا، لقد مروا بهذا خمس مرات من قبل، ولديهم كتاب إرشادي واضح. سوف يحشدون الجيش، ويهاجمون من الجو، ويلحقون الضرر والدمار بغزة. سيحاولون قطع رأس قيادة حماس. وإذا لم ينجح ذلك في جعل حماس تتوقف عن إطلاق الصواريخ والدخول في مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، فأعتقد أننا سنشهد غزوا إسرائيليا واسع النطاق لغزة.‏فوغت: كان هذا فشلا تاما للنظام من جانب إسرائيل.‏‏إنديك: الآن يطرح هذا مشكلتين. الأولى هي أن إسرائيل ستقاتل في مناطق مكتظة بالسكان، وأن الاحتجاج الدولي ضد الخسائر المدنية التي ستلحِقها إسرائيل بواسطة أسلحتها الأميركية عالية التقنية سيحول الإدانة نحو الولايات المتحدة وإسرائيل، ويضغط على إسرائيل لوقف هجومها. والمشكلة الثانية هي أنه إذا نجحت إسرائيل في شن حرب شاملة واسعة النطاق، فإنها عندئذ ستمتلك غزة، وسيكون على الإسرائيليين الإجابة عن الأسئلة: كيف سنخرج؟ متى ننسحب؟ ومن هو الذي ننسحب لصالحه؟ تذكروا أن الإسرائيليين انسحبوا بالفعل من غزة في العام 2005، وهم لا يريدون العودة إليها.فوغت: لقد عرفتَ نتنياهو وتعاملتَ معه على المستوى الشخصي والمهني منذ عقود. ما المسار الذي تتوقع أن يختاره؟‏‏إنديك: حسنا، أول شيء يجب معرفته هو أنه يفاخر بحذره عندما يتعلق الأمر بالحرب. إنه حريص جدا على عدم خوض حروب شاملة واسعة النطاق. لذلك أعتقد أن خياره المفضل الأول سيكون استخدام سلاح الجو لمحاولة إنزال ما يكفي من العقاب بحماس بحيث يوافق قادتها على وقف إطلاق النار ثم التفاوض على إعادة الرهائن. بعبارة أخرى، العودة إلى الوضع السابق: هذا ما سيحاول الحصول عليه، محاولة استخدام الولايات المتحدة، ومصر وقطر، للتأثير على حماس لكي تتوقف. وإذا لم ينجح ذلك، وأشك في أنه سيفعل، فسيكون عليه أن ينظر في خيارات أخرى.‏فوغت: لماذا تشك في أن ينجح ذلك؟إنديك: لأنني أخشى أن نية حماس هي جعل إسرائيل تنتقم على نطاق واسع وبالتالي جعل الصراع يتصاعد: انتفاضة في الضفة الغربية، وهجمات من حزب الله، وثورة في القدس. ‏‏فوغت: وإذن، بعبارة أخرى، لن تقبل حماس بأي رد إسرائيلي يهدف إلى استعادة الوضع السابق؟‏‏إنديك: صحيح. وفيما يتعلق بالتصعيد، فإن الطرف الذي يجب مراقبته عن كثب هو "حزب الله". إذا ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، فسوف يكون "حزب الله" عرضة لإغراء الانضمام إلى المعركة. لديهم 150 ألف صاروخ يمكنهم أن يمطروا بها المدن الرئيسية في إسرائيل، وهذا سيؤدي إلى اندلاع حرب شاملة -ليس في غزة فحسب، ولكن في لبنان أيضا. وسوف ينجر الجميع إلى المعركة في هذا الموقف.فوغت: أخشى أن نية حماس هي حمل إسرائيل على الرد الانتقامي بشكل هائل.إنديك: وعلى الجانب الآخر، فإن لدى المملكة العربية السعودية، والدول التي لها معاهدات سلام مع إسرائيل والتي وقعت على "اتفاقيات إبراهيم" مع إسرائيل -الإمارات العربية المتحدة والبحرين- مصلحة في تهدئة الأمور والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لأنه كلما طال أمد ذلك، أصبح من الصعب عليها الحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل.‏‏فوغت: هل سيؤثر عدم الاستقرار السياسي الحالي في إسرائيل على عملية صنع القرار هناك؟‏‏إنديك: أعتقد أن كل هذا سيبقى على جانب الطريق في الوقت الحالي. هذه أزمة عميقة ذات أبعاد غير معروفة حتى الآن. ويواجه رئيس الوزراء مشكلة حقيقية، ليس فيما يتعلق بالدفاع عن المواطنين فقط، ولكن في تجنب تلقي اللوم على ما حدث. ولا أرى كيف يمكنه ذلك. لذلك عليه أن يجد طريقة لتخليص نفسه من خلال الصراع. لا يمكنه تحمل أن يملي الأعضاء المتطرفون من أقصى اليمين في ائتلافه ما سيحدث لأنهم سيأخذون إسرائيل إلى مكان سيئ للغاية. لذلك إما أن يتمكن من ممارسة السيطرة عليهم، وهو ما لم يتمكن من القيام به بعد، أو أنه سيتعين عليه إزالتهم. اليوم، عرض (يائير) لابيد، زعيم المعارضة، الانضمام إلى حكومة طوارئ ضيقة، والتي ستضم حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب لابيد، وحزب (زعيم المعارضة) الآخر بيني غانتس. وقد يقبل نتنياهو بذلك بالضبط كوسيلة لتهميش المتطرفين، وإظهار روح المسؤولية، وتوحيد البلاد.فوغت: من اللافت للنظر أن هذا يحدث بعد 50 عاما، باليوم تقريبا، من الهجوم العربي المفاجئ على إسرائيل الذي أطلق "حرب يوم الغفران" في العام 1973.‏‏إنديك: إنه شيء مذهل لا يُصدق -وليس من قبيل الصدفة. دعونا نتذكر أنه بالنسبة للعرب، كان ينظر إلى حرب "يوم الغفران" على أنها انتصار. فقد نجحت مصر وسورية في أخذ الجيش الإسرائيلي على حين غرة، ونجحتا في عبور قناة السويس والتقدم نحو مرتفعات الجولان، لدرجة أن العديد من الإسرائيليين اعتقدوا أن إسرائيل انتهت. وهكذا، على الرغم من أن إسرائيل انتصرت في النهاية في تلك الحرب، إلا أن انتصار الأيام الأولى ما يزال يُحتفل به في العالم العربي. لذلك، تريد حماس أن تُظهر، بعد 50 عاما، أنها تستطيع أن تفعل الشيء نفسه -فهذا سيعطي دفعة كبيرة لمكانتها في العالم العربي، ويشكل تحديا كبيرا لتلك الدول والقادة الذين صنعوا السلام مع إسرائيل في الأعوام الـ50 الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن حماس هي خصم مختلف تماما. في العام 1973، ذهب (الرئيس المصري) أنور السادات إلى الحرب مع إسرائيل من أجل صنع السلام معها. وشنت حماس حربا من أجل تدمير إسرائيل -أو لبذل قصارى جهدها لإضعافها، وإسقاطها. ليس لدى حماس أي مصلحة في صنع السلام مع إسرائيل.‏كانت الغطرسة هي التي دفعت الإسرائيليين إلى الاعتقاد، في العام 1973، بأنهم لا يُهزمون، وأنهم القوة العظمى في الشرق الأوسط، وأنهم لم يعودوا في حاجة إلى إيلاء الاهتمام للمخاوف المصرية والسورية لأنهم كانوا أقوياء للغاية. وقد تجلت هذه الغطرسة نفسها مرة أخرى في السنوات الأخيرة، حتى عندما قال العديد من الناس للإسرائيليين أن وضع الفلسطينيين وصل حدا لا يمكن تحمله. اعتقدوا أن المشكلة تحت السيطرة. ولكن، تم الآن نسف جميع افتراضاتهم، تماما كما كان الحال في العام 1973. وعليهم أن يتصالحوا مع هذه الحقيقة.‏*نشر هذا الحوار تحت عنوان: Why Hamas Attacked—and Why Israel Was Taken by Surprise