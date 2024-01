لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

اضافة اعلان

ميشيل ليرنر*‏ - (مجلة تايم) 7/12/2023‏استيقظت صباح يوم الأحد، 3 كانون الأول (ديسمبر) 2023 على رسائل نصية محمومة من "ب"، وهو طالب جامعي أقوم بإرشاده في غزة من خلال منظمة "نحن لسنا أرقامًا"، وهي منظمة تساعد الكُتّاب الشباب على نشر القصص باللغة الإنجليزية. وأنا أسميه "ب" لأن الفلسطينيين في غزة يخشون التعرض لانتقام قوات الدفاع الإسرائيلية إذا تحدثوا علنًا عن ظروفهم.‏‏أرسل لي "ب" رسالة نصية دولية، وهو ما لا يفعله أبدًا في الظروف الطبيعية لأنه مكلف للغاية. ولكن، لم تكن لديه صباح الأحد تغطية من شبكة (واي-فاي) وكان يائسًا. كتب لي: "لقد هددوا (المنطقة) التي نعيش فيها، وطلبوا منا الإخلاء إلى رفح. ليس لدينا أي مكان نذهب إليه. هل يمكنك المساعدة في أي شيء؟".كان يطلب مني، أنا الأميركي الذي يعيش على بعد أكثر من 5.000 ميل ولا يتحدث العربية، أن أساعده في العثور على مكان آمن ليذهبوا إليه في رفح.‏‏عندما استأنف الجيش الإسرائيلي القصف في 1 كانون الأول (ديسمبر) 2023، استهدف خان يونس، وهي مدينة في جنوب قطاع غزة كان الجيش الإسرائيلي قد طلب في تشرين الأول (أكتوبر) من جميع سكان شمال غزة البالغ عددهم أكثر من مليون شخص أن يذهبوا إليها. وقد اتبع "ب" وعائلته الممتدة أوامر الإخلاء هذه، ومنذ ذلك الحين ينام جميع أفراد الأسرة السبعين على أرضية غرفة واحدة كبيرة، من دون كهرباء أو مياه نظيفة، وبالقليل من الطعام. وبعد فرارهم، دمر الإسرائيليون منزلهم في مدينة غزة، وكذلك الجامعة التي يدرس فيها "ب". وأصبحت هذه الأرضية التي يجلسون عليها في خان يونس هي كل ما لديهم.‏والآن، كان الجيش الإسرائيلي يطلب منهم ومن جميع المتواجدين في مساحات شاسعة من خان يونس الإخلاء مرة أخرى؛ هذه المرة إلى رفح، أو إلى منطقة "أكثر أمانًا" في خان يونس. ‏‏وقد نشر‏‏ الجيش الإسرائيلي خريطة على الإنترنت، والتي يُفترض أنها تخبر السكان بأي المناطق هي الآمنة. وبعد تعرضه لانتقادات بسبب استخدامه خريطة منشورة على الإنترنت عندما لا يكون لدى أحد كهرباء أو شبكة (واي فاي) موثوقة، ‏‏رد‏‏ الجيش الإسرائيلي بأن الناس في غزة يعرفون إلى أين يذهبون حتى يبقوا آمنين.‏‏لكن عائلة "ب" والآلاف من العائلات الأخرى لا يعرفون إلى أين يذهبون.‏كانت رفح، وهي مدينة صغيرة تقع في أقصى الجنوب على الحدود مع مصر، مكانا مزدحما مُسبقًا حتى قبل بدء الهجمات الإسرائيلية، حيث يبلغ عدد سكانها ‏‏حوالي 267.000 نسمة‏‏. وبعد الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي في تشرين الأول (أكتوبر) بإخلاء الشمال، ذهب عشرات الآلاف من الأشخاص إلى رفح، حتى في الوقت الذي واصل فيه الجيش الإسرائيلي قصفهم هناك أيضًا. وقد ملأت العائلات المذعورة كل مأوى واستأجرت كل غرفة متاحة.‏والآن تحتاج عائلة "ب" إلى مكان للإقامة، وكانوا يائسين بما يكفي لسؤالي. وأنا أعرف ثلاثة أشخاص لديهم عائلة أو أصدقاء في رفح، وكان هذا ما قالوه لي:‏‏قال لهم أحد الأشخاص: "عائلتي تنام في منزل نصف مقصوف. هم أيضًا ليس لديهم مكان يذهبون إليه. الناس ينامون الآن في الشوارع أو في سياراتهم. لا يوجد مكان آخر نذهب إليه". وتابع: "تم إخلاء شرق رفح حسب ما سمعت، وهم (الإسرائيليون) يواصلون القصف هناك بجنون. ربما يكون غرب رفح هو المكان الأفضل. لا أعرف. لا أستطيع أن أكون متأكدًا".‏وأوضح أحد معارفي الآخرين: ‏"الأمر ليس صعبًا فحسب، بل إن من المستحيل العثور على أي شيء. الناس الذين لم تقصف منازلهم بعد استنفدوا بالفعل طاقتهم الاستيعابية، ومع إبلاغ الجميع بالإخلاء إلى رفح، حتى المدارس تمتلئ وتستوعب أكثر فأكثر مما كان تفعل في البداية".‏‏وأرسل لي أحد الأصدقاء عبر البريد الإلكتروني: "سألتُ صديقة تعيش في رفح، وأخبرتني بأنه لا يوجد مكان هناك. الوضع كارثي للغاية".‏‏اتصلت بـ"ب"، وبعد العديد من المحاولات، تمكنت أخيرًا من الوصول إلى هاتفه. أخبرني بأن أعمامه ذهبوا إلى رفح للبحث عن مكان للإقامة. ولم تكن الملاجئ هناك ممتلئة فحسب، بل إن شراء خيمة هناك سيكلف 1.000 شيكل، أي حوالي 270 دولارًا أميركيًا. وكانت عائلة "ب" المكونة من 70 فردًا في حاجة إلى العديد من الخيام، وقد نفد المال بعد أن أنفقوا مدخراتهم على الطعام والماء. عرضتُ إرسال المال، ولكن لا يمكن الوصول إلى البنوك هناك، وقد أغلق مكتب "ويسترن يونيون" القريب أبوابه عندما أُجبر أصحابه على الفرار.‏سألت "ب" عن إمكانية العثور على منطقة أكثر أمانًا في خانيونس باستخدام خريطة الجيش الإسرائيلي. قال "ب" أنه رأى الخريطة لفترة وجيزة فقط عندما كان لديه بضع دقائق من الاتصال بشبكة الـ"واي فاي"، لكنه لم يستطع فهمها. وقال: "كل هذه الكتل السكنية المرقَّمة، ولكن لا توجد أي أسماء للشوارع ولم نتمكن من معرفة أي كتلة هي التي نحن فيها، أو أي الكتل هي الآمنة. يبدو أن بعض الكتل في الخريطة هي أراض غير صالحة للسكن ومن دون مبانٍ".‏بينما نتحدث، كان الظلام يهبط هناك. وغالبًا ما يتم قصف السيارات التي تسير ليلاً وإطلاق النار عليها. ولدى عائلة "ب" سيارة واحدة فقط لـ70 شخصا وسوف يحتاجون إلى القيام بعدة رحلات حتى لو كان لديهم مكان يذهبون إليه. ولذلك استسلموا ووطنوا أنفسهم على البقاء حيث كانوا، على أمل حدوث معجزة ما.‏*ميشيل ليرنر Michelle Lerner: ناشط ومحام يعمل متطوعاً كمرشد مع منظمة "‏‏نحن لسنا أرقاما"‏ We Are Not Numbers.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Gazans HaveNowhere Left to Flee