ماذا لو كان بريغوزين وبوتين يتعاونان؟

ترجمة: علاء الدين أو زينة

سيرغي غرومينكو - (وورلد كرنش) 22023/6/24ما يزال الكثير غير واضح حتى كتابة هذه السطور بشأن ما تردد عن تمرد قوات "مجموعة فاغنر" للمرتزقة ضد القوات العسكرية النظامية الروسية. لكن ثمة سيناريو واسع النظرة سوف يجعل يفغيني بريغوزين يُحدِث الكثير من الضجيج لمساعدة فلاديمير بوتين في النهاية على البقاء في السلطة. وتقدم قصة "إيفان الرهيب"، القيصر المخيف من القرن السادس عشر، وتابعه الوحشي، مخططًا لهذا التصوُّر.* * *أوضح يفغيني بريغوزين، رئيس مجموعة فاغنر، أنه قال لكبار الجنرالات الروس إن الكيل قد فاض به. وبعد أشهر من الخلاف المستمر بين مرتزقة فاغنر والجيش الروسي النظامي، ورد أن قوات بريغوزين سيطرت على مدينة روستوف-أون-دون، بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، في ما يبدو أنه تمرد مسلح مفتوح ضد حكم موسكو.ومع ذلك، حتى في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بأنه "طعنة في الظهر"، ظل كل من بوتين وبريغوزين يتجنبان ذكر بعضهما البعض بالاسم.على الرغم من كونه شخصية مارقا، فإن بريغوزين ربما يساعد في النهاية في تقوية قبضة الكرملين على روسيا بعد الانتكاسات التي واجهتها في أوكرانيا. وللمساعدة في فهم أحدث المناورات ومؤامرات القصر، قد يكون من المفيد الرجوع إلى التاريخ الروسي. وفي الواقع، يكشف أحد الفصول في هذا التاريخ عن تشابه بين بريغوزين وقائد قوة "أوبريتشنيكي"، قوة الشرطة من القرن السادس عشر التي أسسها القيصر الروسي الأول، إيفان الرهيب، لقمع المعارضين السياسيين.دخل القيصر الروسي في القرن السادس عشر، إيفان الرابع فاسيليفيتش، الخيال الشعبي باسم "إيفان الرهيب". لكنه لم يكن دائمًا يستحق هذه الصفة. فقد بدأ كقائد إصلاحي، حيث أسس "المجلس المختار"، الذي ضم أعضاء من غير النبلاء، وعزز الهيئات القضائية، وأدخل الحكم الذاتي المحلي إلى المناطق الريفية، وأنشأ جيشًا دائمًا. وكان ناجحًا أيضًا على الجبهة العسكرية، حيث قهر كازان وأستراخان.الـ"أوبريتشنينا"لكن عقد الستينيات من القرن السادس عشر جلب المصاعب لحكم إيفان الرابع. فقد دُمر حكمه بسبب الجفاف، والمجاعة، والنكسات الكبرى في الحرب الليفونية، حيث واجهت روسيا تحالفات السويديين والدنماركيين والنرويجيين والليتوانيين والبولنديين في منطقة البلطيق. وتميز ذلك الوقت أيضًا بمآسٍ شخصية. فقد توفيت زوجته الأولى، أناستاسيا رومانوفنا، في العام 1560، وانشق عنه صديقه المقرب، الأمير أندريه كوربسكي، وانضم إلى العدو.في تلك الفترة أصبح القيصر يعاني من جنون ارتياب متزايد تجاه النبلاء الروس، مما دفعه إلى إدخال سياسة "أوبريتشنينا" الوحشية في العام 1565 -سياسة القمع التي قادها الآلاف من عناصر "أوبريتشنيكي"، وهي قوة شخصية قامت بقتل المعارضين المشتبه بهم. وعلى الرغم من أن عامة الناس وثاني أكبر مدينة روسية آنذاك، نوفغورود، وقعوا ضحية عناصر أوبريتشنيكي، إلا أنهم ركزوا بشكل أساسي على تصفية أي علامة على المقاومة لدى النبلاء.بعد ذلك، انتهى الأمر بالقيصر إلى عدم الثقة حتى في أوبريتشنينا نفسها، فقام بحلها بعد أن فشلت في الدفاع عن موسكو ضد غارة شنها تتار القرم. ومع ذلك، استمر القمع، وإن كان على نطاق أصغر، وأدى الانهيار الاقتصادي الذي فاقمته غارات البدو، وتداعيات إرهاب الحكومة، إلى إضعاف روسيا، مما مهد الطريق لما تسمى "أوقات الاضطرابات".سكوراتوف الوقت الراهنبينما كان الرئيس الرسمي لقوات أوبريتشنيكي هو القيصر نفسه، فقد كان قائدهم الأكثر نفوذاً هو ماليوتا سكوراتوف. وقد قام هذا القائد شخصياً بخنق مطران موسكو، فيليب، وقتل الآلاف من الناس في نوفغورود.في المشهد المعقد للسياسة الروسية اليوم، يبدو أن زعيم فاغنر، بريغوزين يمتلك كل الصفات اللازمة ليصبح سكوراتوف المعاصر. فبينما كان صريحًا في انتقاداته للنخبة الروسية، يبقى من غير المرجح أن يتحدى بوتين بشكل مباشر، لأنه يعلم أن ذلك قد يعني له الموت.الآن، تبدو حاجة موسكو إلى أوبريتشنينا حديثة مماثلة لتلك الحاجة التي كانت حاضرة قبل 450 عامًا. فالكرملين يجد نفسه في موقف صعب وقد مني بانتكاسات في الحرب ضد أوكرانيا، إلى جانب تشديد العقوبات الدولية عليه. وللحفاظ على السيطرة وتأمين الموارد، قد يلجأ نظام بوتين إلى زيادة القمع ضد المواطنين العاديين وأعضاء النخبة.وهذا هو المكان الذي يمكن أن يتم فيه استخدام قدرات بريغوزين. فمن خلال صلاته بالمرتزقة المحترفين، يمتلك بريغوزين كل الأدوات اللازمة لفرض حكم النظام وقمع أي تمرد.تكمن قوة بريغوزين الرئيسية في مرتزقته المحترفين الذين يعملون في إفريقيا، حيث يهتم بمصالح روسيا في التعدين، بالإضافة إلى ملكيته لـ"وكالة أبحاث الإنترنت"، وهي شركة تعمل في نشر الدعاية عبر الإنترنت. وقد أثبت أنه على استعداد لتلطيخ يديه، وتجعله موارده رصيدًا قيمًا على رقعة الشطرنج السياسية الروسية.إذا ظهرت الحاجة إلى أوبريتشنينا المعاصرة، فقد يكون لدى بوتين بالفعل شخص مجرَّب ومختبَر لتعيينه لتنفيذ بالمهمة.*سيرغي غرومينكو Serhii Gromenko: كاتب ومؤرخ أوكراني.*نشر هذا المقال تحت عنوان: What If Prigozhin And Putin Are (Still) In Cahoots? A Grim Lesson From Russian History