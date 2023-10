ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏‏‏دانيال بايمان؛ وسيث جي جونز‏ - (فورين أفيرز) 2023/10/14توشك إسرائيل على تنفيذ غزو كبير. وخلال الأيام الثلاثة التي سبقت كتابة هذه السطور، استدعت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 300.000 من جنود الاحتياط. وهي تحشد قواتها بالقرب من قطاع غزة، وشرعت في قصفه. وفي الصباح الباكر من يوم 13 تشرين الأول (أكتوبر)، طلبت من الأمم المتحدة إجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ألقت منشورات في القطاع تطلب فيها من السكان الانتقال جنوبا. ولم يعد السؤال يتعلق بما إذا كانت إسرائيل سترسل جيشها إلى غزة، وإنما يتعلق بالعمق الذي ستبلغه القوات الإسرائيلية في القطاع وإلى متى ستبقى هناك.‏‏‏على أحد المستويات، ليس الهجوم الإسرائيلي المتوقع على غزة غير مسبوق تمامًا. لقد اشتبكت إسرائيل و"حماس" مرارا في القطاع منذ استيلاء الحركة على السلطة هناك في العام 2007. لكن تلك المعارك كانت محدودة إلى حد كبير. كانت إسرائيل تضرب "حماس" بشدة بشن غارات جوية على الأفراد والبنية التحتية الرئيسية في غزة، لكنها غامرت بغارات متفرقة جدًا فقط على الأرض. وكان السبب في ذلك الضبط للنفس واضحا: إن الهجمات البرية الإسرائيلية في غزة دموية وصعبة للغاية. وخلال آخر هجوم كبير في العام 2014، قتل ما يقرب من 66 جنديا إسرائيليا و6 مدنيين إسرائيليين وأكثر من 2.000 فلسطيني، على الرغم من أن الجيش توغل لمسافة أميال قليلة فقط في عمق القطاع. وكان معظم القتلى الفلسطينيين من المدنيين؛ كان ربعهم من الأطفال. وبذلك، بالنسبة للإسرائيليين، لم يكن الأمر يستحق أبدًا محاولة استعادة الأراضي، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية اعتقدت أنها تستطيع السيطرة على "حماس" وردعها من دون أن تأمر بشن هجمات كبرى على الأرض.‏لكن الحسابات تختلف اليوم إلى حد كبير. كانت العملية البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في العام 2014، والتي بدت ضخمة في ذلك الوقت، قد جاءت ردًا على هجمات "حماس" الصاروخية. وقد شكلت تلك الضربات تهديدًا لإسرائيل، ولكن تم اعتراضها إلى حد كبير باستخدام نظام صواريخ "القبة الحديدية" وأسفرت عن أضرار ضئيلة فحسب. أما هذه المرة، وعلى النقيض من ذلك، كان هجوم "حماس" الأخير على إسرائيل أكثر فتكًا. وقد تكون حصيلة الهجوم –أكثر من 1.300 إسرائيلي قتلوا في يوم واحد– أسوأ خسارة في الأرواح تحدث في تاريخ البلاد. وقد أفضت الطبيعة العنيفة والعشوائية لعمليات القتل (التي كان من بين ضحاياها العديد من الأطفال وكبار السن) إلى إحداث صدمة في إسرائيل والعالم الأوسع. ولذلك خرج الإسرائيليون من أجل الدم والانتقام، ولن يتمكن أي زعيم إسرائيلي موثوق من الدعوة إلى عودة إلى الوضع السابق، أو مجرد تحقيق مكاسب هامشية ضد "حماس". سوف تعني العودة إلى الوضع السابق ترك "حماس" مسؤولة بالكامل عن غزة، وقادرة مرة أخرى على بناء قوتها.‏‏نتيجة لذلك، أصبح الهدف العسكري المباشر لإسرائيل الآن هو تدمير "حماس" -أو شلها بشدة على الأقل. وسوف تسعى إسرائيل إلى قتل أو أسر أو دفع القيادة السياسية والعسكرية لـ"حماس" إلى تحت الأرض، وستحاول هدم البنية التحتية للحركة ومخابئ أسلحتها. ومن المرجح أن تتطلب هذه الأهداف بدورها احتلالاً مؤقتًا على الأقل لكل غزة أو لجزء منها. إن "حماس" ببساطة راسخة جدًا في العديد من الأماكن بحيث لا يمكن اجتثاثها بالقذائف والغارات الجوية وحدها.‏‏لكن الاستيلاء على غزة سيكون مكلفًا جدًا بالنسبة لإسرائيل. سوف تحتاج القوات الإسرائيلية إلى الانخراط في قتال حضري من منزل إلى منزل ضد عدو مستعد جيدًا وملتزم بجعل الغزاة يدفعون ثمن كل شبر. سيكون التقدم بطيئًا، وسيكون القتال وحشيًا. وستحتاج إسرائيل إلى استخدام قوة نيران ساحقة لإحراز مكاسب جدية وتحقيق أهدافها. وقد تقتل في هذه العملية أعدادًا هائلة من المدنيين.‏‏ولن تنتهي المعركة عندما تعيد إسرائيل احتلال المنطقة. لا يوجد كيان فلسطيني تثق به إسرائيل لحكم غزة بدلاً من "حماس". ونتيجة لذلك، قد يعني تحقيق نصر عسكري أن يترتب على إسرائيل إدارة القطاع في المستقبل المنظور. وبعبارة أخرى، سيتعين على المسؤولين الإسرائيليين أن يحكموا شعبًا فقيرًا يعتبرهم عدوًا له والذي قد يشن ضدهم حرب عصابات. ويجعل احتمال مثل هذه المقاومة من فكرة احتلال غزة مجددًا غير مستساغة النسبة للمخططين الإسرائيليين. وقد يكون أفضل سيناريو لإسرائيل هو ضرب "حماس" بقوة وتعزيز حدود إسرائيل مع غزة بشكل كبير، ولكن ليس البقاء هناك لفترة طويلة.‏من باب إلى باب‏‏للاستيلاء على غزة، سيتعين على إسرائيل أن تقاتل في تضاريس غير مضيافة على الإطلاق. ويضم الجيب أكثر من 20.000 شخص لكل ميل مربع، في واحد من أعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم، وهؤلاء السكان ليسوا أصدقاء لـ"جيش الدفاع الإسرائيلي". وهناك جزء كبير من القطاع مكتظ بالبنايات، وتتخلله الأزقة الضيقة والمخابئ والمباني الخرسانية على ارتفاعات مختلفة -وهو مشهد تعرفه "حماس" وغيرها من الجماعات الفلسطينية في غزة عن كثب. وسوف يستخدمون هذه الجغرافيا والمعرفة الكاملة بها للإيقاع بالقوات الإسرائيلية وإبطاء حركتها.‏‏مقارنة بمعظم الجيوش، يتمتع الجيش الإسرائيلي بكفاءة عالية في القتال في المدن بفضل سنوات من العمليات التي ينفذها في الضفة الغربية. لكن حرب المدن صعبة حتى بالنسبة لأفضل الجيوش. ويتمتع المدافعون دائمًا تقريبًا بميزة تكتيكية في المدن، في البداية على الأقل، وسيواجه جنود "جيش الدفاع الإسرائيلي" تهديدات من القناصة، والعبوات الناسفة المرتجلة، والمفجرين الانتحاريين، والصواريخ المضادة للدبابات، والقذائف الصاروخية، والطائرات من دون طيار. وسوف يعرِّض العمل بشكل مفتوح في شوارع غزة الجنود للنيران المباشرة وغير المباشرة، ولذلك سوف يتنقّلون بدلاً من ذلك من بيت إلى بيت حيثما أمكن ذلك عن طريق خلق "ثقوب الفئران" -وهي عملية مرهقة يقوم فيها الجنود بتفجير ثقوب في الجدران من أجل التقدم.‏سوف تتفاقم معارك إسرائيل الحضرية بسبب كفاءة "حماس" في حرب الأنفاق. وسبق وأن استخدمت الحركة بنجاح الأنفاق لتهريب البضائع والمقاتلين من وإلى غزة وحولها لسنوات. وقد دمر الجيش الإسرائيلي بعض البنية التحتية للأنفاق التابعة للحركة، ولكن ليس كلها، وركز عادة على تدمير الأنفاق القريبة من حدوده. ولكن، سيتعين على إسرائيل هذه المرة أن تقلق أكثر بشأن شبكات الأنفاق الواسعة داخل غزة نفسها. وإذا كانت تجارب الماضي شيئًا يمكن التعلم منه، فإن مقاتلي "حماس" سيستخدمون هذه الأنفاق لإخفاء القادة، والظهور فجأة خلف قوات "جيش الدفاع الإسرائيلي"، مما قد يسمح لمقاتلي الحركة بنصب الكمائن لعناصر القوات الإسرائيلية واختطافهم وقتلهم.‏عند القيام بعمليات في تضاريس وعرة أو معقدة، عادة ما تعتمد القوات الإسرائيلية على المفاجأة التكتيكية لمحاولة كسب ميزة، والهجوم من اتجاهات غير متوقعة، ومحاولة خداع الخصوم، والسعي إلى القبض على خصومها وهم في غفلة. ومع ذلك، تمتلك "حماس" عنصر المبادرة في هذه الحرب: فقد فاجأت إسرائيل بهجومها، وهي تتوقع بالتأكيد ردًا مدمرًا ومن شبه المؤكد أن قواتها معبأة ومستعدة بشكل جيد. كما سيشارك مع "حماس" مقاتلون من جماعات أخرى، مثل "الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، والمدنيين الذين سينضمون إلى القتال.‏‏سوف يزداد استخدام تكتيكات إسرائيل المعتادة تعقيدًا بسبب الأعداد الكبيرة من الرهائن الذين احتجزتهم "حماس". وقد اعتادت إسرائيل أن تكون حساسة للغاية بشأن أسر جنودها ومدنييها. في العام 2011، على سبيل المثال، بادلت أكثر من 1.000 سجين فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي واحد أسرته "حماس". كما أفرجت عن فلسطيني وأربعة أسرى آخرين مقابل إفراج حزب الله عن جثتي جنديين إسرائيليين. لكن هذه التبادلات أصبحت قوالب مستحيلة اليوم. فقد احتجزت "حماس" نحو 150 رهينة في عمليتها الأخيرة، بينهم مواطنون أميركيون وتايلنديون. وسيكون من الصعب للغاية على المسؤولين الإسرائيليين إنقاذهم.‏ (عدد الأسرى لدى "حماس" ربما يكون حول 200).‏ومن الناحية التكتيكية، سوف تكون إسرائيل قلقة من احتمال قتل قواتها الرهائن عن طريق الخطأ عندما تطلق النار على أهداف يشتبه في أنها تابعة لـ"حماس" أو تقوم بقصفها (وهو شيء تزعم "حماس" أنه حدث بالفعل). ومع ذلك، من الناحية الاستراتيجية، تشعر إسرائيل بالقلق من أن تقوم "حماس" بقتل هؤلاء الرهائن مهما يكن ما يحدث. وقد حذرت الجماعة من أنها ستعدم رهائن ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية (ولم تفعل). ولا أحد يعتقد أن "حماس" تمزح، وكلما أحرزت إسرائيل نجاحا في هجومها، زاد احتمال تنفيذ "حماس" عمليات إعدام.‏‏والرهائن بعيدون كل البعد أن يكونوا الأبرياء الوحيدين المعرضين لخطر الموت في الهجوم الإسرائيلي. من المرجح أن تقتل الحرب الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن المخططين العسكريين الإسرائيليين سيحاولون الحد من هذه الوفيات، إلا أن لـ"حماس" تاريخ في تحويل البشر إلى دروع. كما أنها تحب وضع مواقعها الاستراتيجية، مثل مباني القيادة والسيطرة، ومستودعات الأسلحة، ومواقع القتال، بالقرب من المناطق السكنية المدنية أو في داخلها. وسبق وأن قامت الحركة بتهريب المقاتلين والأسلحة في سيارات إسعاف، واستخدمت المساجد والمدارس كمواقع للعمليات العسكرية. ومن المرجح أن تنخرط في هذه الممارسات مرة أخرى.‏‏وحتى لو لم تستخدم "حماس" المدنيين كحماية، فسيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي الحد من وفيات المدنيين. سوف تجعل البيئة الحضرية الكثيفة في غزة من الصعب للغاية ضرب المسلحين بشكل حصري. كما أن البيئة تجعل من الصعب التمييز بين "الإرهابيين" وشبكة دعمهم والمدنيين. وسوف يخضع جنود "جيش الدفاع الإسرائيلي"، الذين يتلقون النار من "حماس"، لضغوط غير عادية وسيتعين عليهم اتخاذ قرارات سريعة بمعلومات غير كاملة حول مكان الهجوم. وتمتلك إسرائيل قدرات في القوى العاملة، وفي الإشارات، وقدرات استخباراتية أخرى كبيرة، إلى جانب القدرة على نقل المعلومات الاستخباراتية التي يتم جمعها بسرعة من أجهزة الاستشعار والجواسيس إلى المشغلين، وسوف تستخدم هذه الأدوات للاستهداف. لكن فشل إسرائيل في توقع هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) يشير إلى أن قدراتها الاستخباراتية في قطاع غزة قد لا تكون قوية كما كانت تبدو، مما يزيد من احتمالات وقوع أخطاء قاتلة.‏‏في العمليات السابقة، ساعدت إسرائيل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين الفلسطينيين، حتى أثناء قيامها بهجمات عسكرية. أثناء القتال في العامين 2008 و2009، على سبيل المثال، أنشأ الجيش الإسرائيلي "غرفة عمليات إنسانية" لإدارة نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة والاستجابة للاحتياجات الفلسطينية. وقد تحاول مرة أخرى السماح بإدخال المساعدات بينما تمضي قدمًا.‏‏ولكن، بالنظر إلى حجم ونطاق العملية المقبلة، فإن عمليات التسليم هذه ستكون أكثر صعوبة. لم تعد إسرائيل تحاول ببساطة إضعاف قدرات "حماس". إنها تسعى إلى استعادة الردع هذه المرة. وبالنظر إلى الخسائر التي تكبدتها إسرائيل، فإن هذه العملية ستتطلب منها فرض ثمن باهظ للغاية. وسيؤدي هذا الثمن حتمًا إلى إيقاع دمار واسع النطاق، بما في ذلك تدمير البنية التحتية المدنية. ومن المرجح أن تُلحق الضربات والقتال البري الضرر بالرعاية الصحية، وتوزيع الغذاء، وغير ذلك من الأنظمة الأساسية على المدى الطويل. سوف تعيش غزة في أزمة تزداد سوءًا فحسب.‏خطوة خطوة‏‏وإذن، كيف ستحاول إسرائيل الاستيلاء على غزة؟ سوف تبدأ، كما تفعل مسبقًا، بتغطية القطاع بأصول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بما في ذلك الطائرات من دون طيار وطائرات المراقبة ذات قدرات الاستشعار المتقدمة. وتأمل إسرائيل أن توفر هذه الأصول للجيش الإسرائيلي نظرة داخلية على المنازل والطوابق التي سيحتاج الجنود إلى عبورها أثناء تقدمهم. وسيقوم "جيش الدفاع الإسرائيلي" باستكمال هذه المعلومات بمعلومات استخباراتية من الأصول البشرية والأقمار الصناعية ومصادر أخرى، مما يوفر للجيش التوجيه العام أثناء توغله على الأرض ويساعده في تحديد مواقع مقاتلي "حماس" وتجنب الكمائن.‏‏شرعت القوات الإسرائيلية مسبقًا بقصف "حماس" بالمدفعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، مثل طائرات (ف-15) و(ف-16)، كما يشن الجيش الإسرائيلي هجمات مماثلة بطائرات عسكرية من دون طيار، مثل "هيرميس 450" و"هيرون 900". وقد أرسلت إسرائيل بعض قوات العمليات الخاصة إلى عمق غزة، حيث يغلب أنها تشن غارات لقتل قادة "حماس" وإنقاذ السجناء. وتتمتع قوات العمليات الخاصة الإسرائيلية بمهارات عالية، لكنّ من المرجح أن تكون "حماس" قد استعدت لمثل هذه الهجمات بحيث ستكون هذه الغارات محفوفة بالمخاطر.‏‏في النهاية، وبعد إضعاف الأصول العسكرية لـ"حماس"، ستتحرك القوات الإسرائيلية ببطء إلى داخل غزة باستخدام جنود المشاة الذين تحملهم ناقلات الجنود المدرعة وتدعمهم دبابات وجرافات ميركافا بشكل رئيسي. وسوف تتنقل قوات "جيش الدفاع الإسرائيلي" بحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوفها. وستحاول عدم إطلاق النار بشكل عشوائي، لكن هدفها الأساسي سيكون إضعاف "حماس"، وهو هدف سيتطلب استخدام قوة نيران كبيرة. وفي التحصيل الأخير، سيكون هدف "جيش الدفاع الإسرائيلي" هو تقليل الخسائر في صفوفه، ولن تتردد قواته في إطلاق النار أولاً عندما ترى تهديدًا.‏‏يضيف عدم اليقين بشأن قدرات "حماس" إلى صعوبة التنبؤ بكيفيات ومسارات هذا الهجوم . وتشير التقييمات السابقة لـ"حماس" إلى أن الحركة لا تتمتع بأكثر من قوة ومهارة محدودتين. لكن الهجوم المخطط له جيدًا الذي شنته على إسرائيل، والذي تضمن عناصر السرية والخداع العملياتي والابتكار التكتيكي، يشير إلى أن المنظمة أكثر موهبة بكثير مما يُعتقد في كثير من الأحيان. وحتى عندما تنتقل القوات الإسرائيلية إلى مواجهة "حماس" في داخل غزة، فإنها قد تواجه مفاجآت إضافية خارج القطاع. على سبيل المثال، حاولت "حماس" إثارة الصراع الأهلي داخل إسرائيل والضفة الغربية خلال اندلاع القتال في العام 2021، ويمكنها أن تفعل ذلك مرة أخرى، خاصة في البلدات التي يقطنها العديد من العرب الإسرائيليين وفي المدن اليهودية-العربية المختلطة.‏‏لكن من حسن طالع إسرائيل حقيقة أن "حماس" محاصرة. من المعروف أن غزة محاطة بمصر وإسرائيل والبحر الأبيض المتوسط ولا يوجد مكان يذهب إليه مقاتلو "حماس". قد يختبئ بعضهم، لكن العديد من مقاتلي الحركة وأعضاء شبكتها السياسية سيُقتلون أو يُعتقلون. وإذا أعادت إسرائيل احتلال غزة بأكملها، فيمكنها ببطء العثور على قيادة "حماس" وعزلها واعتقالها أو قتلها، على الرغم من أن استخلاصها من بين السكان المدنيين سيكون مهمة صعبة، حتى في حال السيطرة الكاملة على القطاع.‏‏ولكن حتى في ذلك الحين، سيتعين على إسرائيل أن تتعامل مع التحدي المتمثل في مَن هو الطرف الذي سيقيم القانون والنظام في غزة. لا يمكن لإسرائيل أن تعيد السيطرة إلى "حماس" أو غيرها من الجماعات "الإرهابية"، مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني، ولكن لا توجد بدائل سهلة. فالسلطة الفلسطينية، التي طُردت من غزة في العام 2007، لا تتمتع بشرعية تذكر هناك، وقد أظهرت كفاءة قليلة كوكالة حاكمة في الضفة الغربية. وقد يكون الحل الوحيد أمام إسرائيل هو احتلال غزة في المستقبل المنظور من خلال إقامة نقاط تفتيش لمراقبة حركة السكان، وشن غارات عليها من حين لآخر، وبناء حدود أكثر قوة وملغَّمة بشدة بين غزة وإسرائيل.‏‏ومع ذلك، لن يكون الاحتلال العسكري الإسرائيلي المطوَّل لغزة واقعًا مثاليًا لإسرائيل أو للناس في غزة. ولذلك، بقدر ما ستكون الحملة العسكرية صعبة بالنسبة لإسرائيل، سيكون إيجاد حل سياسي وحكومي مؤقت لغزة هو الجزء الأكثر تحديًا وصعوبة في الصراع. ونتيجة لذلك، قد تجد إسرائيل أن أفضل خيار لها هو ضرب "حماس" بقوة، وإنما الانسحاب في نهاية المطاف لتجنب احتلال طاحن ومتواصل إلى أجل غير مسمى.‏*دانيال بايمان Daniel Byman: زميل أقدم في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" وأستاذ في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون.‏*سيث جي جونز Seth G. Jones: نائب الرئيس الأول ومدير برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.‏*نشر هذا المقال تحت عنوان:What Israel Will Face in Gaza: The High Costs of Crushing Hamas