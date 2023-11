متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

أمينة الأشقر*‏ - (ميدل إيست آي) 21/10/2023‏أظهر "حزب الله" استعدادًا للتدخل في معركة غزة، ولو من خلال استخدام قدرة محدودة. ويبدو أن الاستراتيجية المنسقة بين أعضاء "محور المقاومة" تتميز بنهج محسوب ومقنَّن، بدلاً من نشر جميع الموارد المتاحة واستخدامها في وقت واحد. ويمكن أن يؤدي الغزو البري الذي يلوح في أفق غزة إلى تدخل أكثر معنى للمجموعة اللبنانية.‏* * *بعد الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على المستشفى الأهلي العربي في غزة، التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 500 شخص، ووسط التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، يتكهن الكثيرون بشأن الكيفية التي قد تتغير بها طبيعة مشاركة "حزب الله" في الصراع في الأيام المقبلة.وتأتي مثل هذه التساؤلات على خلفية المناوشات المتفرقة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان -وهي المنطقة التي يشار إليها غالباً باسم "الجبهة الشمالية" لإسرائيل- وتتركز على احتمالات التصعيد.وكان "حزب الله" منخرطا في اشتباكات متبادلة مع إسرائيل منذ اندلاع الصراع في غزة، حيث يهدف الحزب إلى الحفاظ على موقف رادع مع الالتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها.من الواضح أن "حزب الله" يسير على حبل دقيق في الجنوب. ولا يقتصر الأمر على تعزيز قواعد الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي فحسب، بل يبعث أيضًا برسالة واضحة إلى كل من المؤسسات الإسرائيلية والأميركية، تفيد بأن الحزب جاهز ومستعد للانخراط في هذا المنعطف الحرج.وفي الوقت نفسه، كان هناك تحشيد ملحوظ للقوات الإسرائيلية باتجاه الحدود الشمالية، بما في ذلك جنود الاحتياط من وحدات وكتائب النخبة، في حين تتمركز الدبابات والمدفعية في المنطقة الشمالية تحسباً لتصعيد محتمل. وقد خدم الغموض المحيط بانخراط "حزب الله" المحتمل في الحرب عن غير قصد الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة من خلال إبقاء القوات الإسرائيلية في حالة تأهب، وبالتالي تشتيت تركيز وموارد مؤسسة الدفاع. ‏‏يشكل هذا الوضع ميزة استراتيجية، حيث تتم إعاقة الجيش الإسرائيلي عن تركيز قوته الكاملة على الهجوم على غزة فحسب، بينما يضيف طبقة من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي المتطور.الصواريخ‏ تطلَق‏امتد رد فعل "حزب الله" على الأعمال الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من تبادل إطلاق النار. ومن الجوانب المهمة التي يتم تجاهلها في هذا الصراع مشاركة ‏‏الفلسطينيين‏‏ ‏‏من مخيمات اللاجئين‏‏ في لبنان، الذين شنوا هجمات عبر "الخط الأزرق" على المستوطنات الإسرائيلية. ‏وعلى الرغم من أن كثيرين أغفلوا هذه الهجمات، خاصة بالنظر إلى تأثيرها الضئيل نسبيًا على الجيش الإسرائيلي، إلا أن هذه المبادرة تشكل تحولاً ملحوظًا. بشكل عام، ‏‏يُحظر‏‏ على الفلسطينيين في لبنان دخول منطقة قطاع جنوب الليطاني التي تُعد منطقة عسكرية، بسبب مخاوف من انخراطها في اشتباك عسكري غير مخطط له مع القوات الإسرائيلية.ولكن في الآونة الأخيرة، وبمصادقة من "حزب الله"، قام أفراد ينتمون إلى الفرع اللبناني لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، و"سرايا المقاومة"، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي، بإطلاق ال‏‏صواريخ‏‏ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. ومن الآمن القول إن مثل هذه الهجمات كانت غائبة عن المشهد اللبناني، على الأقل منذ تحرير جنوب لبنان في أيار (مايو) من العام 2000. وتُظهر عودتها الآن مستوى استعداد "حزب الله" للانخراط في الحرب الجارية.‏‏إضافة إلى ذلك، يشير هذا التطور إلى أنه في حالة فتح جبهة ثانية للحرب في الشمال، قد لا تواجه إسرائيل نيران "حزب الله" فقط، وإنما أيضًا نيران أسلحة الفصائل الفلسطينية التي تدربت بشكل مكثف على العمل في مثل هذه الاشتباكات.‏يمكن تفسير تصرفات "حزب الله" في جنوب لبنان بطريقتين متباينتين. ويفترض التفسير الأول، الذي يتبناه إلى حد كبير محللون إسرائيليون وأميركيون، أن رد "حزب الله" المنضبط يدل على عدم اهتمام بالمساهمة في مواجهة الهجوم المستمر على غزة. ‏‏وعلى الرغم من ‏‏التعبير عن التضامن‏‏ مع قضية الشعب الفلسطيني من خلال الولاء لمفهوم "وحدة الساحات"، وهو مبدأ أساسي لـ"محور المقاومة"، يبدو أن الطرف اللبناني متردد في الانخراط الكامل، في ما يرجع أساسا إلى عوامل محلية وداخلية يمكن أن تعيق قدرته على خوض حرب واسعة النطاق ضد إسرائيل.‏يُنظر إلى هذا التردد على خلفية ‏‏الأزمة الاقتصادية‏‏ الحادة التي تضرب لبنان. وإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن "حزب الله" يمتلك ترسانة نمت بشكل كبير بمرور الوقت، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أن المجموعة استنزفت مواردها البشرية من خلال المشاركة في الصراعات المختلفة في مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة في ‏‏العراق‏‏ ‏‏وسورية‏‏ ‏‏واليمن‏‏.‏‏"لحظة الصفر"‏مع ذلك، غالبا ما كانت التصورات الغربية عن الأحزاب الإسلامية غير متوافقة مع أيديولوجياتها وتصرفاتها الفعلية. وكان الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) مثالا واضحا على ذلك. ويبدو أن الحكومات الغربية اعتقدت أنها قد أخضعت "حماس" في غزة، على غرار الطريقة التي تم بها استيعاب حركة "فتح" ودمجها في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ‏‏المحتلة‏‏.‏لكن الهجوم المفاجئ الذي نفذته "حماس" في غلاف غزة أظهر استعدادا مستمرا من الحركة لمتابعة أهدافها ومطالبها القائمة منذ أمد بعيد. وبالمثل، ما يزال "حزب الله" ملتزما بمبادئه، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية -وهو مؤشر قوي على أنه لن يتردد في دعم "حماس" إذا اقتضت الظروف التدخل. وبناء على هذا التفسير، تبقى الأسئلة قائمة حول التوقيت والشروط التي قد يتدخل فيها "حزب الله".‏‏لقد أظهر "حزب الله" بالفعل استعدادا للتدخل، ولو أن ذلك كان من خلال استخدام قدرة محدودة. ويبدو أن الاستراتيجية المنسقة بين أعضاء "محور المقاومة" تتميز بنهج محسوب ومقنَّن، بدلاً من نشر جميع الموارد المتاحة واستخدامها في وقت واحد. وقد أشارت وسائل الإعلام اللبنانية، وخاصة تلك المتحالفة مع "حزب الله"، ‏‏إلى أنه ‏‏يجب أن يكون هناك توافق في الآراء بين عناصر محور المقاومة قبل اختيار لحظة حاسمة -يشار إليها باسم "لحظة الصفر"- عندما يصعِّد "حزب الله" انخراطه.على عكس الجهات الفاعلة الحكومية، قد تستخدم الجماعات المسلحة مثل "حزب الله" معيارا لصنع القرار حيث لا تعمل المذابح واسعة النطاق كمحفز أساسي للانتقام أو زيادة الانخراط. وتؤكد أنماط الرد ومبررات الأعمال العسكرية التي يستخدمها كل من "حزب الله" و"حماس" على هذا التمييز.‏‏في حين أن التوقيت الدقيق لـ"لحظة الصفر" ما يزال غير محدد، تشير التكهنات إلى أن الهجوم البري الذي يلوح في الأفق في غزة، والذي أيدته الولايات المتحدة ‏‏والمملكة المتحدة‏‏ وألمانيا ‏‏وفرنسا‏‏، يمكن أن يؤدي إلى تدخل "حزب الله" بطريقة أكبر وأكثر معنى. ويعكس هذا التفاعل العلاقة التكاملية بين مختلف الجهات الفاعلة داخل "محور المقاومة".‏‏تبدو إيران‏‏، على سبيل المثال، وكأنها رأس الحربة الذي يقود الاشتباكات الدبلوماسية، كما يتضح من الجولات الإقليمية التي قام بها وزير خارجيتها. وعلى الرغم من أن إيران تبدو أكثر ميلا إلى خفض التصعيد، فإن أنشطة "حزب الله" في جنوب لبنان ترسل إشارة واضحة عن استعداد المجموعة -ورغبتها- في الانخراط عسكريا إذا لزم الأمر.‏*‏أمينة الأشقر: باحثة مساعدة في "مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني".‏*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel-Palestine war: When will Lebanon's Hezbollah enter the battle?